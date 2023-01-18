Россиянин бежал с войны домой, прихватив оружие. На родине его разыскивают

Российские силовики разыскивают в Воронежской и Липецкой областях 31-летнего рядового Дмитрия Перова. 13 января он скрылся с оружием из зоны, где сейчас продолжаются боевые действия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское оппозиционное издание "Медуза".

В полиции РФ отметили, что Перов вооружен автоматом с пятью магазинами патронов и гранатами.

Российские СМИ сообщают, что 17 января военного видели у матери в Воронеже, а сейчас он может направляться в село Новоуглянка Усманского района Липецкой области, где расположен его дом.

В город Усмань уже прибыли силовики, которые проводят осмотр всех автомобилей.

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Ранее 12 января другой вооруженный солдат скрылся из воинской части в Москве.