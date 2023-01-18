Россиянин бежал с войны домой, прихватив оружие. На родине его разыскивают
Российские силовики разыскивают в Воронежской и Липецкой областях 31-летнего рядового Дмитрия Перова. 13 января он скрылся с оружием из зоны, где сейчас продолжаются боевые действия.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское оппозиционное издание "Медуза".
В полиции РФ отметили, что Перов вооружен автоматом с пятью магазинами патронов и гранатами.
Российские СМИ сообщают, что 17 января военного видели у матери в Воронеже, а сейчас он может направляться в село Новоуглянка Усманского района Липецкой области, где расположен его дом.
В город Усмань уже прибыли силовики, которые проводят осмотр всех автомобилей.
Ранее 12 января другой вооруженный солдат скрылся из воинской части в Москве.
Топ комментарии
+10 Mmm Max #535744
показать весь комментарий18.01.2023 10:54
+7 Олександр Дніпро
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+7 олег иванов #434516
показать весь комментарий18.01.2023 11:09
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А вообще сбежал, потому что кавказцы приставали, да...
А здався б в полон, то залишився б живим, а дивись через п'ять-десять років і завалив би когось із обідчіков!