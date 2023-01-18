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Новости Война
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Россиянин бежал с войны домой, прихватив оружие. На родине его разыскивают

рф,армія

Российские силовики разыскивают в Воронежской и Липецкой областях 31-летнего рядового Дмитрия Перова. 13 января он скрылся с оружием из зоны, где сейчас продолжаются боевые действия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское оппозиционное издание "Медуза".

В полиции РФ отметили, что Перов вооружен автоматом с пятью магазинами патронов и гранатами.

Российские СМИ сообщают, что 17 января военного видели у матери в Воронеже, а сейчас он может направляться в село Новоуглянка Усманского района Липецкой области, где расположен его дом.

В город Усмань уже прибыли силовики, которые проводят осмотр всех автомобилей.

Читайте: В полицейских в Ростовской области стрелял вагнеровец-заключенный, - СМИ

Ранее 12 января другой вооруженный солдат скрылся из воинской части в Москве.

россия (95418) дезертирство (331)


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Топ комментарии
+10
Ну хорошая ж новость. Димон ты если что отстреливайся от подонков которые за тобой гоняться. Если никого не завалить больше восьмёрки не дадут, а там и удо. Так что вали их Димон.
А вообще сбежал, потому что кавказцы приставали, да...
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18.01.2023 10:54
+7
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18.01.2023 11:00
+7
Ну вот и хорошо.А так бы спился и умер от цирроза.
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18.01.2023 11:09
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Беги, Дима, беги!!!
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18.01.2023 10:46 Ответить
Ну хорошая ж новость. Димон ты если что отстреливайся от подонков которые за тобой гоняться. Если никого не завалить больше восьмёрки не дадут, а там и удо. Так что вали их Димон.
А вообще сбежал, потому что кавказцы приставали, да...
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18.01.2023 10:54 Ответить
Коли зброя потрапила до рук, то вже не віддасть.
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18.01.2023 10:55 Ответить
Вбили вже. Новина декілька хвилин тому.
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18.01.2023 10:55 Ответить
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18.01.2023 11:00 Ответить
Ну вот и хорошо.А так бы спился и умер от цирроза.
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18.01.2023 11:09 Ответить
Сподіваюсь, відстрілювався до останнього патрона.
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18.01.2023 15:46 Ответить
Чекаю на відоси 18+.
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18.01.2023 10:57 Ответить
Так правильно сделал. Видать решил очень быстро ипотеку отдать банку.
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18.01.2023 11:00 Ответить
Негідніку, порушів Статут Червоної Армії
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18.01.2023 11:05 Ответить
Удачной охоты, братишка =)
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18.01.2023 11:06 Ответить
Дурак, пристрелять і кранти!
А здався б в полон, то залишився б живим, а дивись через п'ять-десять років і завалив би когось із обідчіков!
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18.01.2023 11:11 Ответить
ти шо? сдаться нацистам в плен?! шоб шкуру сняли с живого?!
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18.01.2023 11:19 Ответить
Бо бігти треба не по одинці, а кількістю , перевищуючим число районних силовиків. Тоді автоматично утікачі самі стають місцевими силовиками.
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18.01.2023 11:16 Ответить
Димон, живим не сдавайся!
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18.01.2023 11:18 Ответить
Кажуть, що вбили. сподіваюся, він когось із собою до пекла прихопив https://www.vedomosti.ru/society/news/2023/01/18/959475-pokinuvshii-chast-s-oruzhiem-*******-ubit
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18.01.2023 11:31 Ответить
У нас ЗСУ а там ВСР тобто висрав
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18.01.2023 11:42 Ответить
Бажаю втікачу успішного застосування зброї!
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18.01.2023 11:56 Ответить
Треба щоб не один бігав,а ротами,взводами,дівізіями!
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18.01.2023 14:02 Ответить
 
 