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Новости Агрессия России против Украины Война
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ВСУ за сутки уничтожили 100 элитных военных РФ в Луганской области, - Гайдай

рф,ліквідація

В сутки украинские военные уничтожили 100 российских военных на Луганском направлении. При этом те оказались спецназовцами, а не обычными мобилизованными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Они постоянно подвозят резервы на Сватовское и Кременское направление. Я только что вернулся с передовой и собственными глазами видел разбитых орков. И кстати, за сутки у них потери 100 личного состава и несколько единиц тяжелой техники. При чем этот личный состав это были не обычные "мобики", а спецназовцы, бежавшие ВДВшники, бросив оружие и раненых", - рассказал он.

По данным Гайдая, у Белогоровки ситуация тяжелая, но стабильная.

"Силы обороны противостоят. И постоянно отражают все попытки врага продвигаться. Они постоянно эту территорию обстреливают - и танками, и артой, и самолетами даже пытаются наносить поражение", - сообщил Гайдай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне могут начать масштабное наступление в Луганской области, но командование ВСУ впереди на несколько шагов, - Гайдай

армия РФ (19123) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6494)


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такий гайдай...
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18.01.2023 11:03 Ответить
А чим він тобі не подобається? Тим, що не ниє щохвилини, що "нада здавацца"?
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18.01.2023 12:00 Ответить
"гайдай" -- брехлива пустомеля. Сидячи в кабінеті, він уже три рази "звільняв" Луганщину.
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18.01.2023 14:09 Ответить
Елітні?? Це мабуть якийсь "породістий" касап...
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18.01.2023 11:07 Ответить
Чомусь у мене епітет "елітні" асоціюється з дорогими повіями...
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18.01.2023 11:12 Ответить
+1
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18.01.2023 11:15 Ответить
что,опять 76 Псковскую кромсали¡!!!!!!
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18.01.2023 11:15 Ответить
Для "гайдая" все, що не "стройбат" -- еліта.
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18.01.2023 14:11 Ответить
 
 