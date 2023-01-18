ВСУ за сутки уничтожили 100 элитных военных РФ в Луганской области, - Гайдай

В сутки украинские военные уничтожили 100 российских военных на Луганском направлении. При этом те оказались спецназовцами, а не обычными мобилизованными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Они постоянно подвозят резервы на Сватовское и Кременское направление. Я только что вернулся с передовой и собственными глазами видел разбитых орков. И кстати, за сутки у них потери 100 личного состава и несколько единиц тяжелой техники. При чем этот личный состав это были не обычные "мобики", а спецназовцы, бежавшие ВДВшники, бросив оружие и раненых", - рассказал он.

По данным Гайдая, у Белогоровки ситуация тяжелая, но стабильная.

"Силы обороны противостоят. И постоянно отражают все попытки врага продвигаться. Они постоянно эту территорию обстреливают - и танками, и артой, и самолетами даже пытаются наносить поражение", - сообщил Гайдай.

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