На 101-м году ушел из жизни Герой Украины, сотенный УПА Мирослав "Кривонос" Симчич

Скончался сотенный Украинской повстанческой армии Мирослав "Кривонос" Симчич.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, передает Цензор.НЕТ.

5 января Симчич отметил 100-летний юбилей.

При жизни "Кривонос" пережил более 32 лет советских концлагерей.

"Гордимся, что в нашем крае был такой славный человек. Его подвиги будет знать и помнить не одно поколение украинцев. Выражаем искренние соболезнования родным и близким", - подытожила глава ОВА.

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Мирослав Симчич с позывным Кривонос – украинский военный и общественный деятель, сотенный УПА, политзаключенный, напоминает Суспільне. Кавалер орденов "Свободы" и "За заслуги", почетный гражданин Коломыи, Космача и Львова.

Повстанец родился в селе Вижный Березов. В 1941 году присоединился к рядам юношеской сети ОУН. Перед окончанием Коломыйского архитектурного техникума, осенью 1943 года, Мирослава направили в первый курень Украинской народной самообороны в Космач, где парень служил пулеметчиком. После окончания старшинской школы в Космаче в 1944 году вернулся в родные края.

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Под руководством Мирослава Симчича в 1945 году под Космачем повстанцы разгромили карательную дивизию НКВД во главе с генерал-майором Николаем Дергачевым. Бой длился три дня. В целом Мирослав Симчич провел 42 успешных боя.

Арестовали Кривоноса в 1948 году. Тогда советские власти клеймили его прозвищами "преступник и бандит". Повстанец отбыл 32,5 года каторги и лагеря.

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15 ноября 2017 года Косовский районный суд признал Мирослава Симчича "подлежащим реабилитации на основании ст. 1 Закона Украины "О реабилитации жертв политических репрессий в Украине".

В 2022 году по случаю 80-летия создания УПА сотенного Карпатского края Мирослава Симчича наградили медалью "80 лет УПА".

14 октября 2022 года президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" сотенному УПА Мирославу Симчичу.