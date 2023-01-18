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На 101-м году ушел из жизни Герой Украины, сотенный УПА Мирослав "Кривонос" Симчич

мирослав,симчич

Скончался сотенный Украинской повстанческой армии Мирослав "Кривонос" Симчич.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, передает Цензор.НЕТ.

5 января Симчич отметил 100-летний юбилей.

При жизни "Кривонос" пережил более 32 лет советских концлагерей.

"Гордимся, что в нашем крае был такой славный человек. Его подвиги будет знать и помнить не одно поколение украинцев. Выражаем искренние соболезнования родным и близким", - подытожила глава ОВА.

Смотрите: 99-летнему сотнику УПА Мирославу Симчичу присвоено звание Героя Украины

Мирослав Симчич с позывным Кривонос – украинский военный и общественный деятель, сотенный УПА, политзаключенный, напоминает Суспільне. Кавалер орденов "Свободы" и "За заслуги", почетный гражданин Коломыи, Космача и Львова.

Повстанец родился в селе Вижный Березов. В 1941 году присоединился к рядам юношеской сети ОУН. Перед окончанием Коломыйского архитектурного техникума, осенью 1943 года, Мирослава направили в первый курень Украинской народной самообороны в Космач, где парень служил пулеметчиком. После окончания старшинской школы в Космаче в 1944 году вернулся в родные края.

Также смотрите: Украинский воин ведет пленного оккупанта и поет песню о воинах УПА: "Файна пісня?". ВИДЕО

Под руководством Мирослава Симчича в 1945 году под Космачем повстанцы разгромили карательную дивизию НКВД во главе с генерал-майором Николаем Дергачевым. Бой длился три дня. В целом Мирослав Симчич провел 42 успешных боя.

Арестовали Кривоноса в 1948 году. Тогда советские власти клеймили его прозвищами "преступник и бандит". Повстанец отбыл 32,5 года каторги и лагеря.

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15 ноября 2017 года Косовский районный суд признал Мирослава Симчича "подлежащим реабилитации на основании ст. 1 Закона Украины "О реабилитации жертв политических репрессий в Украине".

В 2022 году по случаю 80-летия создания УПА сотенного Карпатского края Мирослава Симчича наградили медалью "80 лет УПА".

14 октября 2022 года президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" сотенному УПА Мирославу Симчичу.

история (2017) смерть (9215) УПА (629)


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Топ комментарии
+42
Вічна пам'ять.
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18.01.2023 11:03
+31
Хвала таким Борцям!
Пам,ятаймо Героїв!
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18.01.2023 11:07
+26
Це легендарна особистість, чому ж реабілітували лише в 2017?
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18.01.2023 11:07
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Вічна пам'ять.
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18.01.2023 11:03 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=N-kxZp7rB64 Розповідь Мирослава Васильовича Симчича про своє життя, відео на Ютубі, трохи більше півтори години
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18.01.2023 12:14 Ответить
Дякую.

Можу додати:
https://youtu.be/Fu2LxVuXx9E
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18.01.2023 12:20 Ответить
Хвала таким Борцям!
Пам,ятаймо Героїв!
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18.01.2023 11:07 Ответить
Це легендарна особистість, чому ж реабілітували лише в 2017?
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18.01.2023 11:07 Ответить
бо владі, як завжди, не на часі
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18.01.2023 11:12 Ответить
Сумно, наскільки запізнились усі ті нагороди такій Людині.😥😢😢
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18.01.2023 11:14 Ответить
Вічна пам'ять Борцю!
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18.01.2023 11:17 Ответить
А суддя, не пам"ятаю прізвища, по рішенню якого був розстріляний воїн УПА, досі живе і отримує пенсію 200 000 грн.
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18.01.2023 11:18 Ответить
Знайшов: Суддя Апеляційного суду Волинської області Плахтій Борис у 1987 році засудив до розстрілу Івана Гончарука, бійця УПА. В березні 2020 року це падло звернулося до суду з вимогою підвищити пенсію і Волинський окружний суд задовольнив цю вимогу. Нині вбивця воїна отримує 202895 гривень у місяць.
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18.01.2023 21:14 Ответить
Спочивайте з миром, Герою.
Моліть Бога за нас
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18.01.2023 11:18 Ответить
Дивно... А чого тільк в 2017-му суд прийняв таке рішення? Взагалі то це повинно було робитись в 1991-му після відновлення незалежності України. Воїни УПА воювали за незалежність, а клеймо навішане їм коммуняками висіло аж до 2017-го...
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18.01.2023 11:28 Ответить
Який же сьогодні паскудний день...
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18.01.2023 11:29 Ответить
Вічна памʼять та вічна Слава Герою України !!!
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18.01.2023 11:29 Ответить
Почивай з миром, Герою!
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18.01.2023 11:30 Ответить
Героям слава!!
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18.01.2023 11:34 Ответить
Вічна пам'ять Герою України і земля пухом
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18.01.2023 11:51 Ответить
Вічна память! Герою слава!
Хай з богом спочиває
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18.01.2023 12:02 Ответить
Вічна пам'ять герою! Ось його розповідь: https://www.youtube.com/watch?v=N-kxZp7rB64

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18.01.2023 12:11 Ответить
Вот же люди были--- дважды таких не бывает! Слава на веки и память таким.
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18.01.2023 12:19 Ответить
А можно подробно о целях карательной операции НКВД?
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18.01.2023 12:19 Ответить
Вбивства, згвалтування, зпалювання житла, катування. Що вам ще невідомо про цих тварин?
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18.01.2023 12:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_GnEzo7yGwg так нормально видно і чути?
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18.01.2023 12:22 Ответить
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18.01.2023 12:31 Ответить
Величезна шана Герою ! Вічна пам'ять воїну ! Дякую діду - що рвав зубами московську гниду. Будь як дід Мирослав,бий москаля і Бог дасть 100 років віку !
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18.01.2023 14:00 Ответить
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18.01.2023 14:12 Ответить
 
 