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Новости Война
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В энергосистеме значительный дефицит, генерация не покрывает четверть потребления, в 8 областях аварийные отключения, - "Укрэнерго"

херсонщина,енергетика

Потребление электроэнергии прогнозируется несколько меньше, чем вчера. Этому способствует потепление.

В то же время, сохраняется существенный дефицит мощности в энергосистеме, особенно в вечерний пик потребления. Пока генерация не покрывает четверть потребления в стране. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

"Причина дефицита: в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. В результате последней атаки существенно повреждено несколько энергоблоков тепловых электростанций", - напоминают в компании.

Также отмечается, что всем облэнерго доведены лимиты потребления на сутки. Напоминается, что каждое облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, обеспечивающих потребление области на уровне доведенного лимита. Из-за их превышения уже применены аварийные отключения в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Киевской, Житомирской и Черкасской областях Украины.

Также в районе боевых действий в Харьковской и Донецкой областях есть повреждения в сетях облэнерго.

"Укрэнерго", производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, вследствии вражеских атак. Но, несмотря на оперативные ремонты, после каждого последующего ракетного удара БПЛА россиянами по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше.

В энергосистеме значительный дефицит, генерация не покрывает четверть потребления, в 8 областях аварийные отключения, - Укрэнерго 01

"Напомним, энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БПЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме этого, на временно оккупированных южанах также расположено и большинство ветровых и солнечных электростанций. Также отметим, что кроме АЭС, остальные электростанции - это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, где сейчас самый дефицит", - добавляют в компании.

энергетика (2553) Тарифы на электроэнергию (2163) Укрэнерго (658)


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Топ комментарии
+11
Якби ви так не виправдовувалися по 3 рази на добу підозр не було би і +8 зараз
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18.01.2023 11:21
+11
Блоки тэс были разрушены еще до начала войны. Не переживайте. Дтек болт ложил на ремонты после 19 года.
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18.01.2023 11:28
+10
якщо навіть так то чому вночі люди сидять без світла при +8 ..
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18.01.2023 11:30
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Якби ви так не виправдовувалися по 3 рази на добу підозр не було би і +8 зараз
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18.01.2023 11:21 Ответить
Вінниці, де електроенергія подається біля 8 годин на добу, навіть в переліку областей з аварійними відключеннями нема. Воно зрозуміло, якщо після кацапського обстрілу кілька днів електрику майже не вимикали, то і суттєвих уражень не було, і всі це розуміють, а зараз вимикають планово і надовго, бо поруч Молдова та Придністров'я.
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18.01.2023 17:27 Ответить
25%. Ахереть. И это официальная информация, какова реальность даже предполагать трудно.
С учётом того, что кое-как частично восстановить могут только линии передачи и трансформаторы, а разрушенные блоки ТЭС - это навсегда...перпективы у нас блеклые.
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18.01.2023 11:23 Ответить
Блоки тэс были разрушены еще до начала войны. Не переживайте. Дтек болт ложил на ремонты после 19 года.
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18.01.2023 11:28 Ответить
Какие "ремонты", школьник? Турбины и генераторы могут работать десятки лет, на запорожской ГЭС до сих пор работает генератор джерерал электрик, установленый в 30х годах.
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18.01.2023 11:51 Ответить
сразу видно, что вы профессионал, и работали руками, а не языком всю жизнь
быстро вы меня раскусили
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18.01.2023 12:08 Ответить
Не с 19-го, а гораздо раньше
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18.01.2023 12:51 Ответить
10 млн уехало. Сколько они потребляли энергии? Брехня одна
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18.01.2023 11:29 Ответить
а если еще 20 раз епнут, то что, без энеогетики останемся? тогда зачем танки и пехота?
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18.01.2023 11:30 Ответить
хз, не ко мне вопрос. я считаю, что с текущей властью мы обречены так или иначе.
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18.01.2023 11:33 Ответить
Що розбомбили електромережі це зрозуміло. Але майже з самого початку війни вказані АЕС і ТЕЦ знаходяться під контролем ворога. Але світло не вимикали. Навіщо тоді їх згадувати?
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18.01.2023 11:25 Ответить
При тому ж ще у вересні-жовтні повністю вистачало електроенергії для потреб внутрішніх споживачів і для експорту у Європу
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18.01.2023 13:21 Ответить
Щось не дуже зрозуміло подана інформація, генерація всього 25%, чи генерація 75%, а 25% не вистачає? судячи по графікам відключень 2+4- то генерація всього 25%....
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18.01.2023 11:25 Ответить
якщо навіть так то чому вночі люди сидять без світла при +8 ..
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18.01.2023 11:30 Ответить
Існує точка зору, що електрики вистачає, проте замість того щоб її подати споживачам у нашій державі її просто продають за кордон. Ось обгрунтування - https://www.facebook.com/100087904998855/videos/1106356566749738?idorvanity=526560346007910
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18.01.2023 11:31 Ответить
родичі живуть на самому кордоні з придестров'ям , то кажуть шо лінії так гудуть шо аж в хатах чути ..((
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18.01.2023 11:36 Ответить
Існує точка зору, шо ти ********* орк, який криваві фублі отримує за розгін зради на медіаресурсах України.
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18.01.2023 11:52 Ответить
цікаве відео. шкода що не на ютубі. дуже гидую фейсбуком і соцмережами взагалі і думаю я такий не один.
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18.01.2023 12:10 Ответить
https://youtu.be/Pc1CJn8GXCY
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18.01.2023 13:33 Ответить
На YouTube докладно і зрозуміло https://www.youtube.com/watch?v=V-ThAk28Mak Про відновлення аварійних відключень нам знов брешуть. Розбираємось з причинами та поясненнями
Ще новіше відео https://www.youtube.com/watch?v=RCf_zox04h8 Докази запланованого блекауту Де поділось світло
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18.01.2023 17:46 Ответить
Навіть якщо продають. То патрони також грошей коштують.
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18.01.2023 14:58 Ответить
Ти з тих, що останнє з хати продаси, сім'я з голоду буде пухнути, головне щоб тобі було напитися. Набої вони купляють, угу, коли навіть гумдопомогу Заходу ешелонами розкрадають вщент і повністю безкарно.
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18.01.2023 17:04 Ответить
Нажаль,але розпиляні балістичні ракети,котрі неможливо збивати,у відповідь не можуть полетіти.
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18.01.2023 11:42 Ответить
Я могу понять дефицит в утреннее и вечернее время, но какого лешего отключения ночью? Ночью предприятия не работают, большинство потребителей спят. К тому же сейчас тепло на улице. Так что дело. Ут точно не в дефиците электричества
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18.01.2023 12:55 Ответить
В Хмельницькому мали вимикати чотири через чотири, але вже не було світла п'ять годин. Графіки не діють і це при температурі на дворі +9, коли обігрівачі ніхто не вмикає. Добре, що хоч морозів немає, хоча у суботу на деревах та дротах був товстий шар льоду - поламало багато дерев та були пошкодження мереж.
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18.01.2023 12:56 Ответить
В Вінниці дають біля 2 годин після вимкнення на 4 години, це при теплі на вулиці, при тому що після прильотів дві доби давали з вимкненнями на 2 години на добу (потужності та інфраструктура не постраждали чи по мінімуму), при тому, що тепло та виробництва в місті і раніше майже не було. Але було ще в 2021"Облэнерго Григоришина отрицает причастность к работе крупнейшей нелегальной криптофермы" Джерело: https://biz.censor.net/n3276114 https://biz.censor.net/n3276114
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18.01.2023 17:10 Ответить
 
 