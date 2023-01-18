В энергосистеме значительный дефицит, генерация не покрывает четверть потребления, в 8 областях аварийные отключения, - "Укрэнерго"
Потребление электроэнергии прогнозируется несколько меньше, чем вчера. Этому способствует потепление.
В то же время, сохраняется существенный дефицит мощности в энергосистеме, особенно в вечерний пик потребления. Пока генерация не покрывает четверть потребления в стране. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".
"Причина дефицита: в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. В результате последней атаки существенно повреждено несколько энергоблоков тепловых электростанций", - напоминают в компании.
Также отмечается, что всем облэнерго доведены лимиты потребления на сутки. Напоминается, что каждое облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, обеспечивающих потребление области на уровне доведенного лимита. Из-за их превышения уже применены аварийные отключения в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Киевской, Житомирской и Черкасской областях Украины.
Также в районе боевых действий в Харьковской и Донецкой областях есть повреждения в сетях облэнерго.
"Укрэнерго", производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, вследствии вражеских атак. Но, несмотря на оперативные ремонты, после каждого последующего ракетного удара БПЛА россиянами по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше.
"Напомним, энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БПЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме этого, на временно оккупированных южанах также расположено и большинство ветровых и солнечных электростанций. Также отметим, что кроме АЭС, остальные электростанции - это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, где сейчас самый дефицит", - добавляют в компании.
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С учётом того, что кое-как частично восстановить могут только линии передачи и трансформаторы, а разрушенные блоки ТЭС - это навсегда...перпективы у нас блеклые.
быстро вы меня раскусили
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