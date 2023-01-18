Венгрия требует, чтобы ЕС снял санкции с 9 человек, в том числе российских олигархов, - СМИ
Венгрия настаивает на исключении из санкционного списка Евросоюза 9 человек, в том числе приближенных к Путину олигархов Усманова, Авена и Рашникова.
Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, ссылаясь на источники в дипломатических кругах сообщает Радио Свобода.
Это не первая подобная попытка Венгрии: в сентябре она уже пыталась вывести этих троих из-под санкций, но тогда это не удалось.
Помимо трех олигархов, Венгрия хочет, чтобы санкции отменили в отношении сестры Усманова Гульбахор Исмаиловой, бизнес-партнера Авена Михаила Фридмана, магната Дмитрия Мазепина и его сына, бывшего пилота "Формулы 1" Никиты Мазепина, и еще двое олигахов Моше Кантора.
Санкционные списки должны получить единодушное одобрение всех стран Евросоюза перед их продолжением, которое запланировано на 15 марта.
Официальный журнал ЕС называет Усманова "прокремлевским олигархом с особо тесными связями с президентом России Владимиром Путиным". Его называют одним из "любимых олигархов Путина" и рассматривают как посредника в решении бизнес-вопросов президента.
Санкции уже привели к аресту яхты стоимостью 600 миллионов долларов, связанной с Усмановым, безуспешно обжаловавшим эти меры в Европейском суде. Его сестра Исмаилова также подверглась санкциям после того, как расследование показало, что Усманов косвенно передал ей свои активы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
я, взагалі, дивуюся терпінням Заходу, що Угорщина досі в ЄС.