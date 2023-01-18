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Новости Санкции против России Санкции ЕС
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Венгрия требует, чтобы ЕС снял санкции с 9 человек, в том числе российских олигархов, - СМИ

усманов,авен,рашніков

Венгрия настаивает на исключении из санкционного списка Евросоюза 9 человек, в том числе приближенных к Путину олигархов Усманова, Авена и Рашникова.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, ссылаясь на источники в дипломатических кругах сообщает Радио Свобода.

Это не первая подобная попытка Венгрии: в сентябре она уже пыталась вывести этих троих из-под санкций, но тогда это не удалось.

Помимо трех олигархов, Венгрия хочет, чтобы санкции отменили в отношении сестры Усманова Гульбахор Исмаиловой, бизнес-партнера Авена Михаила Фридмана, магната Дмитрия Мазепина и его сына, бывшего пилота "Формулы 1" Никиты Мазепина, и еще двое олигахов Моше Кантора.

Также читайте: 97% венгров не поддерживают санкции против РФ, - правительство Орбана

Санкционные списки должны получить единодушное одобрение всех стран Евросоюза перед их продолжением, которое запланировано на 15 марта.

Официальный журнал ЕС называет Усманова "прокремлевским олигархом с особо тесными связями с президентом России Владимиром Путиным". Его называют одним из "любимых олигархов Путина" и рассматривают как посредника в решении бизнес-вопросов президента.

Также читайте: В портах Украины арестовано имущество российского олигарха Усманова на 2 млрд грн, которое он хотел передать на нужды ВС РФ, - СБУ

Санкции уже привели к аресту яхты стоимостью 600 миллионов долларов, связанной с Усмановым, безуспешно обжаловавшим эти меры в Европейском суде. Его сестра Исмаилова также подверглась санкциям после того, как расследование показало, что Усманов косвенно передал ей свои активы.

Венгрия (1936) олигарх (1027) россия (95418) санкции (11268) Евросоюз (17089) Усманов Алишер (9) Авен Петр (7)


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Топ комментарии
+56
Що ці ****** досі роблять в ЄС та НАТО?
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18.01.2023 11:24
+31
А чем ****** отличаются от сочинской обезьяны Арахамии, требовавшей снять санкции со своего папашки Абрамовича?
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18.01.2023 11:28
+30
Я б на месте ЕС на них бы санкции ввел. ****** *****.
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18.01.2023 11:26
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Що ці ****** досі роблять в ЄС та НАТО?
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18.01.2023 11:24 Ответить
Вимагає? сійарто вам прямо через орбана
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18.01.2023 11:24 Ответить
рожа не лусне? цікаво чим вони аргументують свої намагання?
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18.01.2023 11:24 Ответить
"позвонил хороший человек, попросил похлопотать", мало вам?!
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18.01.2023 11:28 Ответить
я про аргументування, а не про причини...як на мене це "дві великі різниці"
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18.01.2023 11:37 Ответить
а нащо?! якщо можна просто так.
я, взагалі, дивуюся терпінням Заходу, що Угорщина досі в ЄС.
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18.01.2023 11:57 Ответить
клоуны кацапские,вы еще потрындите так вообще без транша от ес останетесь
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18.01.2023 11:25 Ответить
А за щеку Орбан и его прихлебатели не хотять взять....
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18.01.2023 11:25 Ответить
Нет. Они в основном в дупло долбятся.
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18.01.2023 14:36 Ответить
А долбят их рашики, ну да логично...
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18.01.2023 14:55 Ответить
Я б на месте ЕС на них бы санкции ввел. ****** *****.
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18.01.2023 11:26 Ответить
А чем ****** отличаются от сочинской обезьяны Арахамии, требовавшей снять санкции со своего папашки Абрамовича?
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18.01.2023 11:28 Ответить
араХламидию не трогай ! эта святое !
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18.01.2023 11:36 Ответить
Хламидию давно пора гнать в шею.
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18.01.2023 12:39 Ответить
Ну що,ЄС,скільки тобі треба часу,щоб зрозуміти на чиєму боці Мадьярщина?Женіть її зі свого союзу,бо вона його розвалює із середини.Мерзенна країна з не менш мерзенним населенням.
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18.01.2023 11:28 Ответить
мадяри і з Гітлером були союзниками. ******** племя, а не народ
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18.01.2023 11:29 Ответить
з Гітлером багато хто був союзники - японці, італійці, румуни, ховати, і навіть червоножопі совкові кацапи до 22 червня 1941 року, тощо ... - відповідно це не показник ...
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18.01.2023 11:39 Ответить
мадяри до кінця були
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18.01.2023 12:12 Ответить
Мадяри до кінця не були, наприкінці війни вони скинули свого адмірала й стали воювати із союзниками.
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18.01.2023 13:26 Ответить
Пошли на ***,циганва под***ловская. Давно пора выгнать и с ЕС и с НАТО.
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18.01.2023 11:30 Ответить
в списке ни одно однокровца угро-финна, за кого они просят?
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18.01.2023 11:35 Ответить
за кого??? за быдлонасекомышей болот мацковии-макшанских другов
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18.01.2023 12:02 Ответить
слухайте, накладіть на цього уїбана санкції, хай воно вже не вякає там!
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18.01.2023 11:36 Ответить
З 2й світовій хоч німцям вправили мізки, італійці абияк виправилися. Але угорці, австрійці... "хто нацисти, ми? Та ні, нас змусили." Егеж.
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18.01.2023 11:37 Ответить
А може дешевше та краще виключити Угорщіну зі складу ЄС?
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18.01.2023 11:39 Ответить
... і обкласти санкціями ))
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18.01.2023 12:52 Ответить
пора угорщині піти нахєр з ЄС
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18.01.2023 11:43 Ответить
)))))))) а у них неплохо с чувством юмора у венгров-то, это уже походе на откровенный троллинг
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18.01.2023 11:43 Ответить
При совке была даже поговорка,,Во всем СОЦЛАГЕРЕ Венгрия самый весёлый барак!"
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18.01.2023 12:03 Ответить
..ога в угоду кремлевским выкормышам...
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18.01.2023 12:00 Ответить
Настав час циганів виключити з Єврозони а Україну прийняти
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18.01.2023 12:03 Ответить
Не ображайте ромів, вони угорців не сприймають за своїх ...
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18.01.2023 12:53 Ответить
Угорщину терплять, поки існує рашка, щоб мордор свої військові бази у Європі не зробив. Нехай ще трошки посмикаються.
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18.01.2023 12:55 Ответить
"Угорщина вимагає" звучить як початок анекдоту.
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18.01.2023 12:07 Ответить
Ой дав Бог нам сусідів 🤦‍♂️... Як не одні, то другі, як не другі, то треті....
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18.01.2023 12:12 Ответить
щось занадто справно працює нафтопровід "Дружба" останнім часом.....нє ?
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18.01.2023 12:16 Ответить
А я требую, чтобы Венгрии дали хорошего пенделя из НАТО и ЕС. Интересно, чьё слово весомей окажется?
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18.01.2023 12:23 Ответить
вам напрямок руху відомий, слід за крейсером - *****!!!!!!!!!
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18.01.2023 12:41 Ответить
Да гоните этих цыган уже из ЕС.
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18.01.2023 12:50 Ответить
А за власним бажанням вийти з ЄС і НАТО не хочуть?
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18.01.2023 13:16 Ответить
з травня 22 закарпаття не обстрілюється руснею.. десь є зв'язок
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18.01.2023 13:29 Ответить
Они за это деньги получат от кремлёвских хозяев, а остальным что с этого?😂😂😂
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18.01.2023 13:42 Ответить
Венгерская кремлевская шлюшка переживает за своих друзей свинособак.
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18.01.2023 13:46 Ответить
Наверняка Орбан уже лично в Кремле имеет долг как Лукашенко и та французская б*дь, как её.... ЛеПен. И ***** ему пригрозил визитом Пригожина с кувалдой, если не будет старятся.
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18.01.2023 17:21 Ответить
Вимагалка засохла .
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18.01.2023 14:09 Ответить
Вимагайте громче, *******. Не увиливайте.
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18.01.2023 16:04 Ответить
А чи не пішли б ви на йух разом з поіменованими вами кацапами?
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18.01.2023 16:09 Ответить
Угорщина що? Вимагає...
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18.01.2023 20:36 Ответить
******* чингизханом плем'я. Який ***** прийняв в Євросоюз це бидло?
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19.01.2023 02:02 Ответить
 
 