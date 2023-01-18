Венгрия требует, чтобы ЕС снял санкции с 9 человек, в том числе российских олигархов, - СМИ

Венгрия настаивает на исключении из санкционного списка Евросоюза 9 человек, в том числе приближенных к Путину олигархов Усманова, Авена и Рашникова.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, ссылаясь на источники в дипломатических кругах сообщает Радио Свобода.

Это не первая подобная попытка Венгрии: в сентябре она уже пыталась вывести этих троих из-под санкций, но тогда это не удалось.

Помимо трех олигархов, Венгрия хочет, чтобы санкции отменили в отношении сестры Усманова Гульбахор Исмаиловой, бизнес-партнера Авена Михаила Фридмана, магната Дмитрия Мазепина и его сына, бывшего пилота "Формулы 1" Никиты Мазепина, и еще двое олигахов Моше Кантора.

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Санкционные списки должны получить единодушное одобрение всех стран Евросоюза перед их продолжением, которое запланировано на 15 марта.

Официальный журнал ЕС называет Усманова "прокремлевским олигархом с особо тесными связями с президентом России Владимиром Путиным". Его называют одним из "любимых олигархов Путина" и рассматривают как посредника в решении бизнес-вопросов президента.

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Санкции уже привели к аресту яхты стоимостью 600 миллионов долларов, связанной с Усмановым, безуспешно обжаловавшим эти меры в Европейском суде. Его сестра Исмаилова также подверглась санкциям после того, как расследование показало, что Усманов косвенно передал ей свои активы.