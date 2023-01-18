Руководство МВД летело на вертолете в командировку в одну из "горячих" точек, - ОП
Руководство МВД летело на вертолете в командировку в одну из "горячих" точек страны.
Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, на борту находились 9 человек, все они погибли. Остальные 9 погибших - дети и взрослые, которые находились в детском саду.
Напомним, с утра 18 января в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.
Впоследствии стало известно, что в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД. Пока известно о 18 погибших, трое из них - дети. Ранены 29 человек.
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+41 Юрий Бондарь #489342
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+32 а ес #372967
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+27 Иван Петров #550849
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Конспірології ? бо зелеботам оплачено версію про диверсію.
Тупості ? Бо 73% мутрого наріту нікуди не поділися.
І щоб все керівництво не вбили однією ракетою, вони одночасно залізли в один гелікоптер ? Премію Дарвіна їм.
Тому, що в містах є високі будівлі, а ще люди... Якщо літак/гелікоптер впаде над містом, то існує ймовірність, що загине невинна людина...
Те, що наші держиморди на правила клали з прибором, -давно відомо. Але, якщо Трухін тихенько в ліс пішов, то ці вбили невинну дитину. Comprends?
КОЛИ ОПРИЛЮДНЯТЬ СПИСОК ПАСАЖИРІВ СТАНЕ ЯСНО ЩО ЦЕ ЗА ТАКА ГАРЯЧА ТОЧКА.
ЗДАЄТЬСЯ, ЩО ЦЕ БАНЬКА В КАРПАТАХ НА ВОДОХРИЩЕ.
А якщо виявиться, що точка не така вже гаряча, тоді справа може бути щодо самого Тимошенка.
Бровари - наш біль.
Ми ще не встигли оговтатися від ракетного удару по Дніпру, як ранок приніс нам страшну новину про авіакатастрофу в Броварах, в якій загинули діти, керівництво МВС, постраждало багато цивільних людей.
Цієї трагедії не сталося би, якби не розв'язана росією війна.
Співчуваю родинам Дениса Монастирського, Євгена Єніна та Юрія Лубковича. З Женею Єніним ми разом працювали над притягненням до відповідальності росії на усіх міжнародних майданчиках. Знав його особисто як порядну, професійну людину.
Особливі співчуття родинам, які втратили дітей. Це - невимовний біль.
Вічна пам'ять загиблим. Усім, хто постраждав, - швидкого одужання.
Якась хуцпа від кварталу95.
- А что нєправільного я сказал? Лєтєлі в гарячую точку - і прілєтєлі в нєйо.
Парам-парам-пам... фіть...