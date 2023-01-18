Руководство МВД летело на вертолете в командировку в одну из "горячих" точек, - ОП

Руководство МВД летело на вертолете в командировку в одну из "горячих" точек страны.

Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на борту находились 9 человек, все они погибли. Остальные 9 погибших - дети и взрослые, которые находились в детском саду.

Напомним, с утра 18 января в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.

Впоследствии стало известно, что в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД. Пока известно о 18 погибших, трое из них - дети. Ранены 29 человек.

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