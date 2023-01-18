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Оккупанты захватили все коммунальные предприятия и учебные заведения в Энергодаре, - мэр Орлов

енергодар

Российские войска захватили в Энергодаре все коммунальные предприятия и учебные заведения. Кроме того, оккупанты начали размещаться в подвалах многоэтажек.

Об этом в эфире Эспрессо заявил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.

По словам Орлова, россияне захватили все коммунальные предприятия и учебные заведения и не пускают местных жителей.

"Они забрали ключи у педагогов и не пускают туда никаких технических работников для того, чтобы поддерживать существующую там систему. Также много техники вокруг Энергодара и промышленной площадки ЗАЭС", - отметил мэр.

Кроме того, Орлов сообщил, что в городе очень много оккупантов, и они размещаются на территории промышленной площадки и других помещений ЗАЭС: "Есть случаи, когда в подвалах многоэтажек размещаются несколько десятков оккупантов. Они делают там склады с боеприпасами, с провизией и живут там ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты готовятся к обороне Энергодара: казармы перенесли в подвалы, - "Энергоатом"

армия РФ (19123) оккупация (10130) Энергодар (157)


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18.01.2023 11:42 Ответить
Ага цивілізований світ боїться надати все що стріляє більш ніж на 70 км
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18.01.2023 11:55 Ответить
Капитан очевидность спустя 10 месяцев после захвата русней ЗАЭС обьявляет что они контролируют там все. Сенсация !
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18.01.2023 11:56 Ответить
На Зелемарафоне других спикеров не держат
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18.01.2023 12:09 Ответить
Цікаво, а чого він очікував? Що вони у нього дозволу питатимуть?
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18.01.2023 13:15 Ответить
 
 