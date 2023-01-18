Оккупанты захватили все коммунальные предприятия и учебные заведения в Энергодаре, - мэр Орлов

Российские войска захватили в Энергодаре все коммунальные предприятия и учебные заведения. Кроме того, оккупанты начали размещаться в подвалах многоэтажек.

Об этом в эфире Эспрессо заявил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.

По словам Орлова, россияне захватили все коммунальные предприятия и учебные заведения и не пускают местных жителей.

"Они забрали ключи у педагогов и не пускают туда никаких технических работников для того, чтобы поддерживать существующую там систему. Также много техники вокруг Энергодара и промышленной площадки ЗАЭС", - отметил мэр.

Кроме того, Орлов сообщил, что в городе очень много оккупантов, и они размещаются на территории промышленной площадки и других помещений ЗАЭС: "Есть случаи, когда в подвалах многоэтажек размещаются несколько десятков оккупантов. Они делают там склады с боеприпасами, с провизией и живут там ".

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