В РФ готовятся к новой волне мобилизации и вводится запрет собираться группами более 20 человек, - ГУР
В России готовятся к новой волне мобилизации – под прицелом военкоматов жители Москвы, вводится запрет собираться группами более 20 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Украины.
Новая волна мобилизации в РФ будет характеризоваться повышенным вниманием к населению центральных регионов.
На предприятия столицы России прибывают группы сотрудников военкоматов для проведения агитационных мероприятий среди работников", - говорится в сообщении.
К тому же, по данным разведчиков, мероприятия сопровождают моральное давление, запугивание людей. Наибольший интерес военкомов привлекают мужчины 40-55 лет, которые отслужили срочную службу в армии и имеют определенные военные специальности.
"Предполагается, что новая волна мобилизации в России будет характеризоваться повышенным вниманием к населению "центральных регионов":
- на предприятия столицы РФ прибывают группы сотрудников военкоматов для проведения агитационных мероприятий среди работников;
- мероприятия сопровождают моральное давление, запугивание людей;
- наибольший интерес военкомов вызывают мужчины 40-55 лет, которые отслужили срочную службу в армии и имеют определенные военные специальности;
- усиливается агитационная работа, направленная на иностранных граждан (в частности, мигрантов из бывших республик СССР): мужчинам призывного возраста, обращающимся в органы власти для получения гражданства РФ, предлагается подписать контракт на прохождение военной службы. После этого вопрос предоставления гражданства решается автоматически;
- владельцев коммерческих предприятий и частных предпринимателей заставляют делать "добровольные" пожертвования в пользу вооруженных сил России (иногда размеры таких поборов достигают нескольких миллионов рублей);
- в Москве формируются "добровольные" группы из 3-5 человек для патрулирования центральных улиц, площадей, мест вблизи станций метро и крупных торговых центров. Их задача – предотвращать возможное скопление людей для предотвращения возможных протестных акций. Согласно полученным инструкциям, "подозрительным" считаются любые группы более 20 человек", - сообщили в ГУР.
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світом править підлість, сила та нахабність, а не справедливість.
до речі про правду і справедливість: подивись хто нами керує і подумай, яка у нас репутація в очах закордонних правителів.
і ніби за кордоном немає у владі корупції, проросійських пропогандонів і проросійського лоббі. Хоч дупою їсти.
Нам більше перед собою має бути соромно.
2) Так в них ВПК працює ліпше, але знову дивися пункт 1) і Укроборонпром наладив виробництво снарядів за кордоном.
і це не сюр, це банальний, смердючий і антилюдяний "рузькій мір" у всій красі і без маски.
Как молоды мы были... Как верили в рабов.
Хіба шо надіюся на наш майбутній Моссад, який їх після війни переріже
П.С.
Кто служил в армии, тот подтвердит, что москвич - самый чмошный, гнилой, трусливый солдат !
ps: когда на нас покатится колесо из 500 000 орков, то мало не покажется.
І з автоматами ППШ, на БМП-1 і БТР-60, бо новіші вже згоріли в лісах і полях.
Ілларіанов те ж саме "пророчить". А почнеться це все прямо завтра!