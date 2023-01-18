Зеленский поручил СБУ и Нацполиции выяснить все обстоятельства трагедии в Броварах

На месте трагедии работают все службы. Точное число жертв трагедии устанавливается

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Броварах Киевской области произошла ужасная трагедия. Разбился вертолет ГСЧС, на месте падения возник пожар. По состоянию на эту минуту 15 человек погибли (по другим данным 18 погибших. - Ред.). Точное число жертв трагедии устанавливается", - напоминает глава. государства.

Он подтвердил, что среди жертв министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощники, экипаж вертолета.

"Травмовано 25 человек, среди них 10 детей. По состоянию на эту минуту погибли три ребенка. Невыразимая боль. Вертолет упал на территорию одного из детских садов. Поручил Службе безопасности Украины во взаимодействии с Национальной полицией Украины и другими уполномоченными органами выяснить все обстоятельства того, что произошло", - добавляет Зеленский.

На месте трагедии работают все службы.

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"Мои соболезнования всем родным и близким погибших! Денис, Евгений, Юрий, команда МВД... настоящие патриоты Украины. Светлая память! Светлая память всем, чьи жизнь унес это черное утро!", - резюмирует глава государства.

Напомним, с утра 18 января в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.

Впоследствии стало известно, что в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД. Пока известно о 18 погибших, трое из них - дети. Ранены 29 человек.