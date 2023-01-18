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Зеленский поручил СБУ и Нацполиции выяснить все обстоятельства трагедии в Броварах

бровари

На месте трагедии работают все службы. Точное число жертв трагедии устанавливается

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Броварах Киевской области произошла ужасная трагедия. Разбился вертолет ГСЧС, на месте падения возник пожар. По состоянию на эту минуту 15 человек погибли (по другим данным 18 погибших. - Ред.). Точное число жертв трагедии устанавливается", - напоминает глава. государства.

Он подтвердил, что среди жертв министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощники, экипаж вертолета.

"Травмовано 25 человек, среди них 10 детей. По состоянию на эту минуту погибли три ребенка. Невыразимая боль. Вертолет упал на территорию одного из детских садов. Поручил Службе безопасности Украины во взаимодействии с Национальной полицией Украины и другими уполномоченными органами выяснить все обстоятельства того, что произошло", - добавляет Зеленский.

На месте трагедии работают все службы.

Также смотрите: Детский садик в Броварах после авиакатастрофы. ВИДЕО

"Мои соболезнования всем родным и близким погибших! Денис, Евгений, Юрий, команда МВД... настоящие патриоты Украины. Светлая память! Светлая память всем, чьи жизнь унес это черное утро!", - резюмирует глава государства.

Напомним, с утра 18 января в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.

Впоследствии стало известно, что в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД. Пока известно о 18 погибших, трое из них - дети. Ранены 29 человек.

авиакатастрофа (1722) Бровары (337) Зеленский Владимир (20268) Нацполиция (16437) СБУ (19871) Енин Евгений (328) Монастырский Денис (335) вертолёт (1103)


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Топ комментарии
+23
А якби не доручив то нікому було б встановлювати чи що?
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18.01.2023 12:16
+21
Як воно вже забембало! Типу як Зеленський не доручити то ні хто і розслідувати не буде!??

Ска як же він вже заграв зі своїм піаром на крові.
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18.01.2023 12:18
+18
А якби галімий шут не доручив, то не зясовували би? Від піару цього щура-колаборанта вже аш трісьот!
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18.01.2023 12:17
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А якби не доручив то нікому було б встановлювати чи що?
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18.01.2023 12:16 Ответить
а якби не доручив, то все пішло б шкереберть!
Ця новина каже про те, що "батько нації " контролює все, всюди він у курсі справ і нічого в цій країні без його "ока" не відбувається. Мудрий нарід має знати, що "отец нации" турбується про ВСЕ.
Це небезпечні тенденції
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18.01.2023 17:10 Ответить
А якби галімий шут не доручив, то не зясовували би? Від піару цього щура-колаборанта вже аш трісьот!
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18.01.2023 12:17 Ответить
Ця тенденція по типу доручив, поставив на вид, наказав та ін. тягнеться ще з довбаного совка. Я колись писав, що совок з нас буде виходити ще дуже довго. В цьому маразмі виросло декілька поколінь. У кожної служби чи структури прописані обовєязки та сфера діяльності які вони повинні чітко виконувати не чикаючи доручень від керівницта, навіть керівництва держави.
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18.01.2023 12:21 Ответить
Термін "виходу совка" в повній мірі залежить від розумових здібностей людини - чим тупіша, тим довший цей процес. А бубачка якраз і є тупий совок.
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18.01.2023 12:26 Ответить
Бери під особистий контроль.
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18.01.2023 12:17 Ответить
Як воно вже забембало! Типу як Зеленський не доручити то ні хто і розслідувати не буде!??

Ска як же він вже заграв зі своїм піаром на крові.
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18.01.2023 12:18 Ответить
Существо без эмпатии и без любых моральных принципов. Шоу важнее жизни людей.

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18.01.2023 12:25 Ответить
О велосипеде забыли сразу после выборов
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18.01.2023 12:24 Ответить
Вони тупи,і СБУ і Нацполіция.Одна надія не Ермака.Той точно щось придумае.
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18.01.2023 12:19 Ответить
А без особистого доручення найвеличнішого лідора вони це робити не зобов'язані?
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18.01.2023 12:22 Ответить
У нас сонечко встає бо Зеленський так так наказав...
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18.01.2023 12:29 Ответить
Доведеться опублікувати списки всіх хто находився на борту Надіюсь міністри летіли в гарячі точки без масажисток.
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18.01.2023 12:22 Ответить
А ЧОМУ ЦЕ РОЗСЛІДУВАННЯМ БУДЕ ЗАЙМАТИСЬ СБУ І ПОЛІЦІЯ А НЕ ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА КОМІСІЯ, ЯК ЗА ЗВИЧАЙ?
ЦІКАВО ПОДИВИТИСЬ НА СПИСОК "ПОМІЧНИКІВ ЗАГИБЛИХ" ОСОБЛИВО НА ЇХНІ ФОТКИ В МЕРЕЖАХ.
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18.01.2023 12:23 Ответить
туманище до сих пор стоит
вчера теплый фронт зашел
99% ошибка пилотов
мое субъективное мнение
зацепились за что то
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18.01.2023 12:28 Ответить
коли Аваков придбавав ці бувші у вжитку старі гелекоптери за непрозорою корупціонною схемою...начебто для ДСНС...всі писали, що замість ДСНС на них удуть літати керівники МВС...що ми і бачемо...і бачемо наслідки...В Дніпро розбирати завали вони не полетіли...проте полетіли в "гарячу точку"..Яку ще гарячу точку? Для чого брехати...кажить вже як є, буде меньше іміджевих втрат
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18.01.2023 12:30 Ответить
Снідати.
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18.01.2023 12:36 Ответить
той хто підписав маршрут, має сидіти пожиттево
бо той, хто захотів політати над містом, долітався
шкода простих людей
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18.01.2023 14:10 Ответить
Дебил-совкодрочер опять что то там поручил, с то и без его сраных поручений они бы расследованием бы не занялись. Вова, когда ты, паяць поймеш, что это их ОБЯЗАННОСТЬ, и твои типа поручения нах не нужны. Кстати, хорошо, что оно под личный контроль не взяло......
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18.01.2023 14:49 Ответить
Хтось гарно прибрав главу МВД. Я навіть здогадуюся хто.
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18.01.2023 18:07 Ответить
 
 