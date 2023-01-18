"Нафтогаз" договорился о резервировании дополнительных объемов газа для завершения нынешнего отопительного сезона
"Нафтогаз" во время Всемирного экономического форума в Давосе договорился о резервировании дополнительных объемов природного газа на текущий отопительный сезон.
Об этом в Facebook сообщил глава правления компании Алексей Чернышев, передает Цензор.НЕТ.
"Великолепные новости из Давоса – газа хватит!
Договорились о резервировании дополнительных объемов газа, необходимых Украине для завершения нынешнего отопительного сезона. Во время Всемирного экономического форума World Economic Forum провел конструктивные встречи с международными учреждениями и ведущими энергетическими компаниями", - написал Чернышев.
Так, по его словам, "в результате этих и предварительных договоренностей есть следующие новости:
- с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) договорились о механизмах финансирования закупки необходимых Украине дополнительных объемов газа;
- с нашими западными партнерами – ЕБРР, Норвегией, США, Германией, Францией, Канадой и Великобританией – о финансировании закупки;
- с ведущими нефтегазовыми компаниями – о резервировании необходимых объемов".
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