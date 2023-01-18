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Новости
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"Нафтогаз" договорился о резервировании дополнительных объемов газа для завершения нынешнего отопительного сезона

нафтогаз

"Нафтогаз" во время Всемирного экономического форума в Давосе договорился о резервировании дополнительных объемов природного газа на текущий отопительный сезон.

Об этом в Facebook сообщил глава правления компании Алексей Чернышев, передает Цензор.НЕТ.

"Великолепные новости из Давоса – газа хватит!

Договорились о резервировании дополнительных объемов газа, необходимых Украине для завершения нынешнего отопительного сезона. Во время Всемирного экономического форума World Economic Forum провел конструктивные встречи с международными учреждениями и ведущими энергетическими компаниями", - написал Чернышев.

Так, по его словам, "в результате этих и предварительных договоренностей есть следующие новости:

  • с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) договорились о механизмах финансирования закупки необходимых Украине дополнительных объемов газа;
  • с нашими западными партнерами – ЕБРР, Норвегией, США, Германией, Францией, Канадой и Великобританией – о финансировании закупки;
  • с ведущими нефтегазовыми компаниями – о резервировании необходимых объемов".

Также читайте: Украина договорилась о поставке почти полмиллиарда кубометров газа для прохождения зимы, - "Нафтогаз"

Нафтогаз (3112) отопительный сезон (529) Алексей Чернышов (150)


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Топ комментарии
+11
Чекайте! А хіба восени ви не били себе п'ятою в груди і рапортували, що газу в сховищах вистачить на ВЕСЬ опалювальний сезон??? Пройшла половина зими (до речі, дуже тепла половина) і ви з радістю рапортуєте про резервування газу для подальшої закупівлі щоб пройти ту частину опалювального сезону, що лишилась???
Я розумію, що ви брешете завжди, але: коли ви брехали більше - восени чи зараз?
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18.01.2023 12:52
+7
Синоптики прогнозують що цього року зима відміняється. Завтра буде хрещенський мороз +11.
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18.01.2023 12:39
+6
І це Шмигло дрочило про 14 лярдів, які по-мінімуму достатньо, ну і...+11, ну і?
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18.01.2023 12:43
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Синоптики прогнозують що цього року зима відміняється. Завтра буде хрещенський мороз +11.
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18.01.2023 12:39 Ответить
от би, )(уйло втопився
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18.01.2023 12:48 Ответить
І це Шмигло дрочило про 14 лярдів, які по-мінімуму достатньо, ну і...+11, ну і?
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18.01.2023 12:43 Ответить
Не знаю як у кого, у нас,на Оболони в цьому році батареї жарять як ніколи..
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18.01.2023 12:50 Ответить
коли ми почуємо,такі ж "чудові новини" з електроенергією.?
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18.01.2023 12:50 Ответить
Чекайте! А хіба восени ви не били себе п'ятою в груди і рапортували, що газу в сховищах вистачить на ВЕСЬ опалювальний сезон??? Пройшла половина зими (до речі, дуже тепла половина) і ви з радістю рапортуєте про резервування газу для подальшої закупівлі щоб пройти ту частину опалювального сезону, що лишилась???
Я розумію, що ви брешете завжди, але: коли ви брехали більше - восени чи зараз?
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18.01.2023 12:52 Ответить
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18.01.2023 13:01 Ответить
А пам'ятаєте, чому "відмінили" окрему ціну на "газ для насєлєнія"? Тому що "окремі газові принци і принцеси" списували колосальні обсяги газу "на насєлєніє", а самі продавали той газ підприємствам і за кордон "па риначнай ценє". А зараз ми що маємо? Окрему ціну "для насєлєнія". Ось і знадобилися додаткові обсяги "для прахаждєнія апалювальнава сєзона" теплою зимою.
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18.01.2023 13:22 Ответить
Це все будуть кредити. Кредити, які ми не зможемо віддати. Чим з нас візмуть за кредити, здогадатися неважко.
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18.01.2023 12:53 Ответить
Розрахуємось "зерновими коридорами".
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18.01.2023 13:24 Ответить
 
 