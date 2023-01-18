Экипаж вертолета был подготовлен и имел необходимые часы налетов, - ГСЧС о трагедии в Броварах
Утром 18 января вертолет ГСЧС упал возле здания детского сада в Броварах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"Вертолет ГСЧС ЕС-225 (бортовой номер 54) неоднократно привлекался к выполнению задач по транспортировке личного состава в места возникновения чрезвычайных ситуаций. Среди авиационных судов системы МВД этот борт чаще всего использовался, учитывая возможность одновременно перевозить достаточное количество людей. Экипаж судна был подготовлен к выполнению задач при сложных условиях, имел необходимое количество часов налетов именно на вертолетах ЕС-225, утверждают в ГСЧС.
Напомним, с утра 18 января в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.
Впоследствии стало известно, что в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД. Пока известно о 18 погибших, трое из них - дети. Ранены 29 человек.
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Вертоліт летів у тумані і зачепив дах дитячого садка.
все адекватные облетают населённый пункт воизбежание подобных катастроф.
пилот дурак, или его командир, или начальник командира, который благополучно сдох?
то хто дурний? той, що наказав летіти понад містом, той, що виконав цей наказ, чи той, хто керував гвинтокрилом?
врешті, загинули всі разом, а щей дітей повбивали.
Може, це трохи відіб'є у нього звичку незаконно користуватися спец. технікою.
"Дуже багато літаків було збито над київщиною зі сторони РБ, особливо коли в повітрі А-50 ..... ТОму літають низенько!"
Приклади про "дуже багато літаків" можеш навести?
Та все ж сподіваюсь що не вертольот.