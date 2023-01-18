Экипаж вертолета был подготовлен и имел необходимые часы налетов, - ГСЧС о трагедии в Броварах

Утром 18 января вертолет ГСЧС упал возле здания детского сада в Броварах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Вертолет ГСЧС ЕС-225 (бортовой номер 54) неоднократно привлекался к выполнению задач по транспортировке личного состава в места возникновения чрезвычайных ситуаций. Среди авиационных судов системы МВД этот борт чаще всего использовался, учитывая возможность одновременно перевозить достаточное количество людей. Экипаж судна был подготовлен к выполнению задач при сложных условиях, имел необходимое количество часов налетов именно на вертолетах ЕС-225, утверждают в ГСЧС.

Напомним, с утра 18 января в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.

Впоследствии стало известно, что в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД. Пока известно о 18 погибших, трое из них - дети. Ранены 29 человек.

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