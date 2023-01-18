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Экипаж вертолета был подготовлен и имел необходимые часы налетов, - ГСЧС о трагедии в Броварах

бровари

Утром 18 января вертолет ГСЧС упал возле здания детского сада в Броварах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Вертолет ГСЧС ЕС-225 (бортовой номер 54) неоднократно привлекался к выполнению задач по транспортировке личного состава в места возникновения чрезвычайных ситуаций. Среди авиационных судов системы МВД этот борт чаще всего использовался, учитывая возможность одновременно перевозить достаточное количество людей. Экипаж судна был подготовлен к выполнению задач при сложных условиях, имел необходимое количество часов налетов именно на вертолетах ЕС-225, утверждают в ГСЧС.

Напомним, с утра 18 января в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.

Впоследствии стало известно, что в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД. Пока известно о 18 погибших, трое из них - дети. Ранены 29 человек.

Смотрите: "Вертолет кружил, горел и полетел в сторону", - очевидица трагедии в Броварах. ВИДЕО

Бровары (337) МВД (9317) ГСЧС (4956) Енин Евгений (328) Монастырский Денис (335) вертолёт (1103)


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Топ комментарии
+7
там є "чорний ящик"..... Все буде розглянуто, всі версії... НЕ потрібно так про пілотів! ПРОШУ!
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18.01.2023 13:21
+5
Зачекайте.В ОЛ ще методічку не розробили
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18.01.2023 13:06
+5
навіщо так? ситуація в повітрі виникає раптово... Командир екіпажу не смертник, знає що робить!
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18.01.2023 13:10
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Тобто, причина технічна?
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18.01.2023 13:00 Ответить
Зачекайте.В ОЛ ще методічку не розробили
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18.01.2023 13:06 Ответить
Зачекай! Не гони порожняк...!
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18.01.2023 13:12 Ответить
Впізнаю дамбаський девіз: - Дамбас паражняк нігоніт.
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18.01.2023 13:16 Ответить
Вони можливо і гонять..., але ми ж не повинні??? я про порожняк...
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18.01.2023 14:29 Ответить
Касапські чаклуни-шамани??
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18.01.2023 13:00 Ответить
https://t.me/prmfm/5159 Згідно з попередньою версією слідства, причиною авіакатастрофи в Броварах стала помилка пілота

Вертоліт летів у тумані і зачепив дах дитячого садка.
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18.01.2023 13:00 Ответить
Це ж на якій висоті треба летіти щоб зачепитись за будівлю.
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18.01.2023 13:06 Ответить
ДСНС для того й потрібно, щоб рятувати і літати там, де потрібно... І над містом теж!
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18.01.2023 13:11 Ответить
У гелікоптера є висотомір? Адже був туман.
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18.01.2023 13:13 Ответить
на такій висоті пілот літає візуально! Там висотомір не самий важливий для польоту прилад! ОЧІ пілота ....
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18.01.2023 13:15 Ответить
Нафіга взагалі літати над містом на такій висоті враховуючи багатоповерхові будинки.
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18.01.2023 13:18 Ответить
Причина, яка змусила пілота там літати - не відома!!!! Але з часом взнаємо, не панікуй....
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18.01.2023 14:31 Ответить
я літав на вертольотах 43 роки і можу тебе запевнити - пілот не хотів ЗАГИНУТИ((((
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18.01.2023 13:17 Ответить
Але ж дитячий садочок,це лише два поверхи,дуже низько.Хіба міг на такій висоті серед багатоповерхівок летіти гвинтокрил?Я щодня бачу,як вони летять над Києвом,але не так низько.Ви,як спец,що думаєте?Хіба таке можливо?
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18.01.2023 13:26 Ответить
Я допускаю, що летіли вище "9"- поверхівок.... АЛЕ (ось тут поки що робимо паузу) щось змусило пілота прийняти рішення знизитися і можливо виконувати посадку.... І уже потім, на посадці, щось виникло... ЯКАСЬ СКЛАДНА СИТУАЦІЯ!!!!(((( І пілот не справився...((((
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18.01.2023 13:46 Ответить
Екіпаж судна був підготовлений до виконання завдань при складних умовах, мав необхідну кількість годин нальотів саме на вертольотах ЕС-225, - стверджують у ДСНС. Джерело:
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18.01.2023 13:07 Ответить
туман !!!!! можливо хотіли приземлитися і шукали зручне місце для посадки? В керівних документах є таке право для командира екіпажу....
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18.01.2023 13:08 Ответить
Чому пишуть біля а не на
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18.01.2023 13:01 Ответить
а какого х.. нужно было лететь над городом?!
все адекватные облетают населённый пункт воизбежание подобных катастроф.
пилот дурак, или его командир, или начальник командира, который благополучно сдох?
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18.01.2023 13:07 Ответить
навіщо так? ситуація в повітрі виникає раптово... Командир екіпажу не смертник, знає що робить!
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18.01.2023 13:10 Ответить
ми побачили що наробив
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18.01.2023 13:12 Ответить
командир екіпажу має виконувати приказ свого керівництва.
то хто дурний? той, що наказав летіти понад містом, той, що виконав цей наказ, чи той, хто керував гвинтокрилом?
врешті, загинули всі разом, а щей дітей повбивали.
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18.01.2023 13:14 Ответить
наказ був!!! Звичайно! Але погода могла змінитися раптово! РАПТОВО! Зачекаємо висновків комісії....
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18.01.2023 13:19 Ответить
Прогноз погоди ж є від гідрометцентрів, а завдяки супутникам події погоди зараз пророкують набагато раніше ,адже не початок 20 століття, крім того туман різко не з'являється, інша справа форс мажор типу технічної несправності, наприклад відмова рульового гвинта і т.д.
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18.01.2023 14:38 Ответить
дебіли ***** .. угробили дітей
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18.01.2023 13:11 Ответить
Вони з повітря не бачили що то садочок(((((((((( ТУМАН
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18.01.2023 13:22 Ответить
Диверсія -30%, технічна несправність - 30%, шеф дай порулить - 40%
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18.01.2023 13:12 Ответить
там є "чорний ящик"..... Все буде розглянуто, всі версії... НЕ потрібно так про пілотів! ПРОШУ!
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18.01.2023 13:21 Ответить
Перевезення тубуса від джавеліна - 0,01%
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18.01.2023 14:22 Ответить
ще скажіть, що двірник винуватий, який мітлою хмари над дітсадком розганяв, та раптово зачепив той гвинтокрил.
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18.01.2023 13:21 Ответить
.... люди загинули, а Ви можете жартувати??????
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18.01.2023 13:48 Ответить
До такого, вочевидь, вони не були готові
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18.01.2023 13:23 Ответить
Години нальоту до дупи. Їх може бути хоч тисяча на цьому типі ПС. Куди важливіше, який метеомінімум цього типу ВС, та пілота, який їм керував, і чи відповідали вони метеоумовам на момент авіаційної події.
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18.01.2023 13:25 Ответить
Здається, ще дехто ******** користуватися гвинтокрилами ДСНС. Той, що зараз "верховний".
Може, це трохи відіб'є у нього звичку незаконно користуватися спец. технікою.
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18.01.2023 13:25 Ответить
Точно бухать летели. Завтрв в проруби покупаться где нибудь в Карпатах. В "горячую точку"- не смешите мои тапочки. На гражданском вертолете, без вертолета прикрытия ЗСУ. Может хватит киздеть?
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18.01.2023 13:26 Ответить
шлях в Карпати із Києва не пролягає через БРОВАРИ! вивчайте георгафію - ось що я Вам скажу!
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18.01.2023 13:49 Ответить
и что?
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18.01.2023 13:53 Ответить
пишіть ... по темі, а не "агульно"...((((( Я сам іноді можу сполихнути і .... Але люди загинули, і пілоти... Як можна звинуватити людей в тому, що можливо не є правдою...?
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18.01.2023 14:00 Ответить
буду писати те що вважаю за потрібне
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18.01.2023 14:05 Ответить
Ваше право! Я Вас поважаю і Ваше право! Будемо писати .... Ми вільні люди, МОЖНА ВСЕ, ЩО НЕ ЗАБОРОНЕНО!!!!
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18.01.2023 14:12 Ответить
Luk Viktor, ти часом не зайняв вже місце Абдристовича?
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18.01.2023 13:41 Ответить
ні! я рідко взагалі щось пишу, просто літав на вертольотах і трохи знаю "що і до чого"
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18.01.2023 13:51 Ответить
ну то яка версія, на твою думку?
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18.01.2023 13:57 Ответить
1. Зліт з Ніжина - погода проста або трохи з "натяжкою" Міністр... ".2. Київ - погода погана, але аеропорт Януковича дозволив виконати посадку і зліт 3. Бровари - ще одного забрати пасажира- а тут відмова двигуна......(((((
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18.01.2023 14:02 Ответить
прокоментуй, будь ласка свій допис:
"Дуже багато літаків було збито над київщиною зі сторони РБ, особливо коли в повітрі А-50 ..... ТОму літають низенько!"
Приклади про "дуже багато літаків" можеш навести?
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18.01.2023 14:01 Ответить
... після перемоги! Послухай радіообмін пілотів РФ (є в інтернеті)
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18.01.2023 14:04 Ответить
А чому після перемоги? бла-бла-бла...
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18.01.2023 14:31 Ответить
тому що _ якщо я в своїх коментарях відкрию ворогу спосіб впливати на нашу ППО - я ворог буду, я буду орком!!! а я не хочу допомогати ворогу!!!! А після перемоги я в мемуарах про це напишу
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18.01.2023 16:04 Ответить
Абдристовичи вырастают из таких как ты.
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18.01.2023 13:56 Ответить
кацап? іди на*уй звідси
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18.01.2023 13:59 Ответить
Я не розумію - це був гелікоптер чи гвинтокрил?
Та все ж сподіваюсь що не вертольот.
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18.01.2023 14:30 Ответить
Дивує кількість насправді тупих коментів від людей, які вочевидь не дуже розуміють, про що пишуть. Що тут, що інших темах. Наприклад про балкер, який сів на мілину у Босфорі. І якась навіть гордість за свою необізнаність у питанні, що обговорюється....
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18.01.2023 15:27 Ответить
 
 