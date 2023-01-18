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Новости Агрессия России против Украины Война
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В результате ракетного удара РФ по дому в Днепре 17 человек остаются пропавшими без вести, 12 тел и фрагментов тел не опознаны

дніпро

По состоянию на 18 января в Днепре остаются неузнанными 12 тел и фрагментов тел, обнаруженных в развалинах многоквартирного жилого дома, разрушенного российской ракетой 14 января.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в эфире телемарафона сообщила советница главы Днепропетровской областной военной администрации Наталья Бабаченко.

"Спасательная операция завершилась вчера. На текущий момент российская ракета забрала 45 жизней. 12 тел и фрагментов тел ещё не идентифицированы. За текущие сутки опознали только трех человек. 17 человек остаются пропавшими без вести - разумеется, они могут быть среди тех, кого ещё не опознали", - рассказала Бабаченко в эфире телемарафона.

Она отметила, что количество раненых выросло до 80 человек – накануне вечером за медицинской помощью обратилась 80-летняя женщина. 25 человек остаются в больницах, из них – трое детей.

"Сиротами, по уточненной информации, остались трое детей - это брат и сестра, которые находятся в больнице. Но у них есть бабушка и дядя, и сейчас они оформляют опеку. И ещё одна девочка четырех лет на момент взрыва находилась в гостях у бабушки, и сейчас бабушка оформляет опеку", - рассказала Бабаченко.

Она также отметила, что ориентировочно в результате российской атаки без жилья остались около 400 человек.

"...четыре (подьезда) уже, скорее всего, непригодны для жизни. Тем не менее, это все установят эксперты - начиная с сегодняшнего дня они там работают. Будет экспертиза, и тогда будет понятно, больше или меньше квартир непригодны для жизни", - подчеркнула Бабаченко.

"В сам дом уже возвращают коммуникации, на данный момент большинство подьездов уже со светом и отоплением. Пока что не могут, к сожалению, вернуть воду, потому что очень сильно повреждены коммуникации, но обещают, что через несколько дней, максимум к началу следующей недели вода уже будет в доме", - добавила она.

Читайте: Фрагменты ракеты, обнаруженные на месте удара в Днепре, предварительно позволяют ее идентифицировать как Х-22, - генпрокурор Костин

Днепр (4408) обстрел (26995) ракеты (3561)


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Вже 13 година, а тривога в Донецькій обл. і на Кримі. Странна аднака.
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18.01.2023 13:03 Ответить
Важко жити в тому будинку буде іншим мешканцям, психологічно важко. Багато часу пройде, поки страх та біль вщухнуть. Зрозуміло, що вся Україна під прицілом, але, коли так зовсім поруч... (( Тримайтеся, земляки!
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18.01.2023 13:42 Ответить
Ну ... Під*їзд навряд чи будуть відновлювати. А якщо обріжуть ще два з обох сторін ...
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18.01.2023 14:11 Ответить
я не про під'їзд, а про весь будинок. Зрозуміло, збираються ніби то демонтувати один взагалі, отой, що на самоті залишився, але, сусідній поруч зі зруйнованим, здається також непридатний до життя, його напевне також знесуть. Знайомий казав що в його квартирі, він чи то в тому, що поруч, чи то в наступному живе, то після вибуху нічого в квартирі не залишилося, голі стіни, все зруйновано, меблі речі, техніка, все потрощене долу лежить. Я про психологічний бік. Важко, де стільки людей одночасно загинуло((. Розумію що війна, але ж, все одно, важко до цього звикнути(, до таких вбивств підлих, до всього цього безглуздя, що нам "брати" влаштували(.
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18.01.2023 14:32 Ответить
Скринька Пандори якась.. ((
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18.01.2023 13:44 Ответить
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18.01.2023 13:46 Ответить
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18.01.2023 13:49 Ответить
 
 