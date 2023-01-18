В результате ракетного удара РФ по дому в Днепре 17 человек остаются пропавшими без вести, 12 тел и фрагментов тел не опознаны

По состоянию на 18 января в Днепре остаются неузнанными 12 тел и фрагментов тел, обнаруженных в развалинах многоквартирного жилого дома, разрушенного российской ракетой 14 января.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в эфире телемарафона сообщила советница главы Днепропетровской областной военной администрации Наталья Бабаченко.

"Спасательная операция завершилась вчера. На текущий момент российская ракета забрала 45 жизней. 12 тел и фрагментов тел ещё не идентифицированы. За текущие сутки опознали только трех человек. 17 человек остаются пропавшими без вести - разумеется, они могут быть среди тех, кого ещё не опознали", - рассказала Бабаченко в эфире телемарафона.

Она отметила, что количество раненых выросло до 80 человек – накануне вечером за медицинской помощью обратилась 80-летняя женщина. 25 человек остаются в больницах, из них – трое детей.

"Сиротами, по уточненной информации, остались трое детей - это брат и сестра, которые находятся в больнице. Но у них есть бабушка и дядя, и сейчас они оформляют опеку. И ещё одна девочка четырех лет на момент взрыва находилась в гостях у бабушки, и сейчас бабушка оформляет опеку", - рассказала Бабаченко.

Она также отметила, что ориентировочно в результате российской атаки без жилья остались около 400 человек.

"...четыре (подьезда) уже, скорее всего, непригодны для жизни. Тем не менее, это все установят эксперты - начиная с сегодняшнего дня они там работают. Будет экспертиза, и тогда будет понятно, больше или меньше квартир непригодны для жизни", - подчеркнула Бабаченко.

"В сам дом уже возвращают коммуникации, на данный момент большинство подьездов уже со светом и отоплением. Пока что не могут, к сожалению, вернуть воду, потому что очень сильно повреждены коммуникации, но обещают, что через несколько дней, максимум к началу следующей недели вода уже будет в доме", - добавила она.

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