Морпехи за прошедшие сутки уничтожили 12 оккупантов, самоходную артиллерийскую пушку "Нона", БМП и командно-штабную машину, - ВМС. ИНФОГРАФИКА

Военные части и подразделения Командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, входящие в состав группировок, продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС ВСУ.

Как отмечается, за прошедшие сутки, 17 января, морские пехотинцы уничтожили БМП и 9 оккупантов.

"Артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огненное поражение по захватчикам, в результате чего уничтожена самоходная артиллерийская пушка "Нона", командно-штабная машина и 3 российских военных. Окончательные потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

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