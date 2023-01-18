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Чтобы возобновить работу Запорожской АЭС после деоккупации, Украине понадобится минимум два месяца, - "Энергоатом"

заес,аес,запорізька

После освобождения Запорожской АЭС и ее города-спутника Энергодара украинским спецпризначенцам понадобится минимум два месяца для обезвреживания всех взрывных устройств. Ведь рашисты целенаправленно превращают самую большую в Европе АЭС в военную базу, минуя все вокруг из-за страха перед ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал "Энергоатома".

Это время также необходимо для проведения специалистами Энергоатома проверки состояния оборудования и сооружений атомной станции и прилегающей территории.

"Пока рашисты не способны запустить в работу хотя бы один энергоблок ЗАЭС, поскольку линии электропередачи повреждены, кроме одной, из-за которой станция получает из Украины питание на собственные нужды", - пишет прессслужба.

Кроме того, "Росатому" не хватает персонала, поскольку украинские патриоты в большинстве своем отказываются сотрудничать с оккупантами, а компетенций российских специалистов не хватает для организации полноценной работы ЗАЭС.

Из-за простоя Запорожской атомной станции и остановки всех ее энергоблоков происходит постоянная постепенная деградация систем и оборудования. Ведь не соблюдается необходимый температурный режим их работы, а блоки находятся в холодном нерабочем состоянии. Станция не производит электроэнергию, а только потребляет ее из украинской энергосистемы (около 100 МВт на собственные нужды)", - добавляет "Энергоатом".

В случае повреждения последней линии, соединяющей ЗАЭС с отечественной энергосистемой, станция перейдет в режим блекаута и включатся дизель-генераторы. В таком аварийном режиме ЗАЭС после вражеских обстрелов работала уже пять раз. К счастью, ни разу не произошло отключения еще и дизель-генераторов, что несет риск ядерной или радиационной аварии.

"Восстановление безопасности Запорожской АЭС и возвращение ее в нормальное состояние возможно только после полного освобождения самой станции и прилегающей территории от российских захватчиков и передачи контроля над ЗАЭС ее легитимному оператору - НАЭК "Энергоатом"", - подытожили в "Энергоатоме"

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Энергоатом (410) Запорожская АЭС (702)


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18.01.2023 14:23 Ответить
Можливо, про це варто буде говорити вже після деокупації, коли буде точно відомо у якому стані все залишиться після окупантів? Забагато порожніх розмов особливо, якщо врахувати, що навіть на підконтрольній території є суттєві проблеми які вирішуються не та швидко, як обіцяють.
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18.01.2023 14:27 Ответить
Пусті балачки
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18.01.2023 14:35 Ответить
Для запуску АЕС потрібно ще повернути до 5 тис. персоналу, який зараз знаходиться поза межами Енергодару, на конрольованій території. Не факт, що всі вони повернуться.
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18.01.2023 14:38 Ответить
Спочатку треба деокупувати, а то до цього часу це все бла-бла-бла
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18.01.2023 14:47 Ответить
пысдеш, трындешь и пустомельство
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18.01.2023 14:50 Ответить
спочатку деокупувати, перевірити обладнання, вернути спеціалістів...а тоді тільки про строки...
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18.01.2023 14:52 Ответить
 
 