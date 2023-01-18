Имена погибших пассажиров и пилотов вертолета, упавшего в Броварах. Фоторепортаж (обновлено)

Обнародованы имена пассажиров и пилотов вертолета, упавшего в Броварах. Среди них три человека из руководства МВД, три пилота от ГСЧС, и три человека - из числа помощников и охраны министра.

Имена обнародовали глава ГСЧС Сергей Круг и заместитель главы МВД Богдан Драпятый, сообщает Цензор.НЕТ.

"15 человек погибли, среди которых Денис Монастырский, Евгений Енин, Юрий Лубкович. Погиб наш экипаж: Александр Василенко, Константин Коваленко, Иван Касьянов. Оборвалась жизнь троих детей", - написал Крук.

Пресс-центр МВД обнародовал фотографии своих погибших сотрудников:

Монастырский Денис Анатольевич – Министр внутренних дел Украины

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Енин Евгений Владимирович – Первый заместитель Министра внутренних дел Украины



Лубкович Юрий Олегович – Государственный секретарь МВД Украины



Шутяк Татьяна Владимировна – заместитель руководителя Патронатной службы МВД Украины



Подполковник полиции Павлушко Михаил Николаевич – начальник управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ

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Анацкий Николай Леонидович – ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД Украины



Василенко Александр Николаевич – командир воздушного судна – инструктор авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах ЕС225LР, ЕС-14



Коваленко Константин Александрович – пилот авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах ЕС225LP, ЕС-145



Касьянов Иван Владимирович – бортовой механик авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах прапорщик службы гражданской защиты EC225LP, ЕС-145

Не обнародованы фотографии десятого упомянутого в публикации - старшего оперуполномоченного по особо важным делам Департамента внутренней безопасности НПУ Андрея Маринченко.

"Также в результате этой ужасной трагедии погибли и получили травмы гражданские, среди которых есть дети. Коллектив Министерства внутренних дел Украины испытывает невыразимую боль от потери людей, настоящих лидеров, которые ежедневно и круглосуточно работали на безопасность каждого украинского гражданина. Выражаем соболезнования всем родным и близким погибших", - говорится в сообщении.

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Напомним, утром 18 января в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.

Впоследствии стало известно, что в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД.

По состоянию на 15:00 известно, что в результате падения вертолета в Броварах погибли 14 человек, из них 1 ребенок и 9 находившихся на борту.