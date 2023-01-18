Имена погибших пассажиров и пилотов вертолета, упавшего в Броварах. Фоторепортаж (обновлено)
Обнародованы имена пассажиров и пилотов вертолета, упавшего в Броварах. Среди них три человека из руководства МВД, три пилота от ГСЧС, и три человека - из числа помощников и охраны министра.
Имена обнародовали глава ГСЧС Сергей Круг и заместитель главы МВД Богдан Драпятый, сообщает Цензор.НЕТ.
"15 человек погибли, среди которых Денис Монастырский, Евгений Енин, Юрий Лубкович. Погиб наш экипаж: Александр Василенко, Константин Коваленко, Иван Касьянов. Оборвалась жизнь троих детей", - написал Крук.
Пресс-центр МВД обнародовал фотографии своих погибших сотрудников:
Монастырский Денис Анатольевич – Министр внутренних дел Украины
Енин Евгений Владимирович – Первый заместитель Министра внутренних дел Украины
Лубкович Юрий Олегович – Государственный секретарь МВД Украины
Шутяк Татьяна Владимировна – заместитель руководителя Патронатной службы МВД Украины
Подполковник полиции Павлушко Михаил Николаевич – начальник управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ
Анацкий Николай Леонидович – ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД Украины
Василенко Александр Николаевич – командир воздушного судна – инструктор авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах ЕС225LР, ЕС-14
Коваленко Константин Александрович – пилот авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах ЕС225LP, ЕС-145
Касьянов Иван Владимирович – бортовой механик авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах прапорщик службы гражданской защиты EC225LP, ЕС-145
Не обнародованы фотографии десятого упомянутого в публикации - старшего оперуполномоченного по особо важным делам Департамента внутренней безопасности НПУ Андрея Маринченко.
"Также в результате этой ужасной трагедии погибли и получили травмы гражданские, среди которых есть дети. Коллектив Министерства внутренних дел Украины испытывает невыразимую боль от потери людей, настоящих лидеров, которые ежедневно и круглосуточно работали на безопасность каждого украинского гражданина. Выражаем соболезнования всем родным и близким погибших", - говорится в сообщении.
Напомним, утром 18 января в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.
Впоследствии стало известно, что в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД.
По состоянию на 15:00 известно, что в результате падения вертолета в Броварах погибли 14 человек, из них 1 ребенок и 9 находившихся на борту.
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После ряда авиакатастроф в европейских странах, было обнаружено, что эти еврокоптеры иногда теряют в полете несущий винт, страдая "потенциально катастрофическим сбоем в конструкции". В коробке передач была выявлена проблема, связанная с повреждением подшипников. Модели Super Puma EC225 LP и AS332 L2 даже получали временный запрет на полеты из-за того, что коробка передач разрабатывалась для вертолетов весом до 7 тонн, а стала применяться в моделях тяжелее - 11 тонн.
До 2017 года запреты на полеты "Суперпумы" во многих странах были сняты, так как производитель нашёл способ устранить неисправность. Вертолёты поставляли Украине не новыми, а после использования и были капитально отремонтированы и модернизированы.
нехай вже розбираються відповідні служби..(((
https://twitter.com/denys_sokolov/status/1615680197298208768?t=rD472cAeUUhttEy15ssvtQ&s=19
@RudijLis
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https://twitter.com/RudijLis/status/1615719987628351488 54 хв
Виконувати обов'язки загиблого Дениса Монастирського тимчасово буде начальник Нацполіції Ігор Клименко.
Він також раніше брав участь в ганебному судилищі під назвою "справа Шеремета"
Думаю шо це з тієї ж опери. Свідки кажуть що був сильний туман. Тоді яка ж така конче термінова справа вимусила їх летіти??? Впевнений що не було. Звичайно нам зараз будуть розповідати що без Монастирського в Харкові все б стало і вся держава була під загрозою.
Є така закономірність коли високі посадовці так звіздяться, що вважають свою думку єдину правильну, а себе невмирущими. Тому і приймають тупі рішення через які страждають і інші люди, долями яких ці особи з легкістью розпоряджаються.
Але, взагалі, всіх загиблих жаль, особливо дітей які загинули взагалі ні за що.