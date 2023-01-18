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Имена погибших пассажиров и пилотов вертолета, упавшего в Броварах. Фоторепортаж (обновлено)

Обнародованы имена пассажиров и пилотов вертолета, упавшего в Броварах. Среди них три человека из руководства МВД, три пилота от ГСЧС, и три человека - из числа помощников и охраны министра.

Имена обнародовали глава ГСЧС Сергей Круг и заместитель главы МВД Богдан Драпятый, сообщает Цензор.НЕТ.

"15 человек погибли, среди которых Денис Монастырский, Евгений Енин, Юрий Лубкович. Погиб наш экипаж: Александр Василенко, Константин Коваленко, Иван Касьянов. Оборвалась жизнь троих детей", - написал Крук.

Пресс-центр МВД обнародовал фотографии своих погибших сотрудников:

Имена погибших пассажиров и пилотов вертолета, упавшего в Броварах 01

Монастырский Денис Анатольевич – Министр внутренних дел Украины

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Детей было очень много, их передавали нам через забор", - школьники рассказали, как оказывали первую помощь пострадавшим в Броварах. ВИДЕО

Имена погибших пассажиров и пилотов вертолета, упавшего в Броварах 02
Енин Евгений Владимирович – Первый заместитель Министра внутренних дел Украины

Имена погибших пассажиров и пилотов вертолета, упавшего в Броварах 03
Лубкович Юрий Олегович – Государственный секретарь МВД Украины

Имена погибших пассажиров и пилотов вертолета, упавшего в Броварах 04
Шутяк Татьяна Владимировна – заместитель руководителя Патронатной службы МВД Украины

Имена погибших пассажиров и пилотов вертолета, упавшего в Броварах 05
Подполковник полиции Павлушко Михаил Николаевич – начальник управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ

Читайте также: Начато производство относительно падения вертолета в Броварах. Среди версий – технеисправность, нарушение правил полета, умышленные действия, - СБУ

Имена погибших пассажиров и пилотов вертолета, упавшего в Броварах 06
Анацкий Николай Леонидович – ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД Украины

Имена погибших пассажиров и пилотов вертолета, упавшего в Броварах 07
Василенко Александр Николаевич – командир воздушного судна – инструктор авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах ЕС225LР, ЕС-14

Имена погибших пассажиров и пилотов вертолета, упавшего в Броварах 08
Коваленко Константин Александрович – пилот авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах ЕС225LP, ЕС-145

Имена погибших пассажиров и пилотов вертолета, упавшего в Броварах 09
Касьянов Иван Владимирович – бортовой механик авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах прапорщик службы гражданской защиты EC225LP, ЕС-145

Не обнародованы фотографии десятого упомянутого в публикации - старшего оперуполномоченного по особо важным делам Департамента внутренней безопасности НПУ Андрея Маринченко.

"Также в результате этой ужасной трагедии погибли и получили травмы гражданские, среди которых есть дети. Коллектив Министерства внутренних дел Украины испытывает невыразимую боль от потери людей, настоящих лидеров, которые ежедневно и круглосуточно работали на безопасность каждого украинского гражданина. Выражаем соболезнования всем родным и близким погибших", - говорится в сообщении.

Читайте также: По уточненной информации, в Броварах обнаружены 14 погибших, из них 1 ребенок. Поисковые работы завершены, - ГСЧС (обновлено)

Напомним, утром 18 января в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.

Впоследствии стало известно, что в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД.

По состоянию на 15:00 известно, что в результате падения вертолета в Броварах погибли 14 человек, из них 1 ребенок и 9 находившихся на борту.

авиакатастрофа (1722) Бровары (337) МВД (9317) ГСЧС (4956) вертолёт (1103)


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Топ комментарии
+37
Диверсия однозначно .Таких совпадений не бывает
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18.01.2023 14:32
+30
Кстати, к Арестовичу уже СБУ нагрянула? Он там вчера писал, посмотрим что теперь случится после его увольнения, а то в прошлый раз война началась...
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18.01.2023 15:24
+29
Яке право Ви маєте звинувачувати офіцерів?(((( Ви встигли провести розслідування? Вам відомі обставини?
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18.01.2023 14:34
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Страница 2 из 2
Упавший в Броварах вертолет был куплен у Франции в 2018 году: у модели EC225 был ряд "врождённых" технических проблем

После ряда авиакатастроф в европейских странах, было обнаружено, что эти еврокоптеры иногда теряют в полете несущий винт, страдая "потенциально катастрофическим сбоем в конструкции". В коробке передач была выявлена проблема, связанная с повреждением подшипников. Модели Super Puma EC225 LP и AS332 L2 даже получали временный запрет на полеты из-за того, что коробка передач разрабатывалась для вертолетов весом до 7 тонн, а стала применяться в моделях тяжелее - 11 тонн.

До 2017 года запреты на полеты "Суперпумы" во многих странах были сняты, так как производитель нашёл способ устранить неисправность. Вертолёты поставляли Украине не новыми, а после использования и были капитально отремонтированы и модернизированы.
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18.01.2023 15:00 Ответить
Вот уж не знал, что в вертолете есть коробка предач. Век живи - век учись...
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18.01.2023 15:13 Ответить
тю! там механика с редуктором на пониженную на 48 передач. педаль сцепления над головой.
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18.01.2023 15:25 Ответить
Точно! Это рядом с ручником и АБС!
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18.01.2023 15:49 Ответить
ЗСУ і МВС - різні структури з різними бюджетами і потребами. Не треба їх плутати.
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19.01.2023 01:33 Ответить
Никакая это недиверсия и нетуман.Вертолет просто галимый.
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18.01.2023 14:53 Ответить
вертоліт літав багато років! І рятував життя..... Він не "голімий"(((((
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18.01.2023 19:56 Ответить
Не диверсия это. Обычная бравада людей, которые думали, что получив высокие должности,они получили в довесок неуязвимость и бессмертие. Не надо было летать. Есть джипы, поезда, есть помошники, есть телефон, скайп, спацсвязь. В моем понимании, использовать авиацию в стране, где идёт война и любой летательный аппарат воспринимается как враженский дрон или ракета, не горят сигнальные огни на высоких зданиях, можно в двух случаях : боевые действия и эвакуация тяжело раненых или больных. Все другие задачи должны решается при помощы наземного транспорта.
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18.01.2023 23:19 Ответить
Що робили діти разом з керівництвом МЗС на САНІТАРНОМУ гвинтокрилі , призначенному для евакуації постраждалих ( вмісткість 20 осіб). І чому санітарноюа віацією користуються владні структури ( включно зпрезидентом - скандаа попереднього року),як повітрянним такси? В ппершу годину після трагедіїречник МВЗ сказав, що керівництво літіло у відрядження в бік фронту. З дітьми?
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19.01.2023 18:53 Ответить
комусь.. та й мені самому.. це може не сподобатися.., але фотограф на борту гвинтокрила трішки по іншому "малює картинку"... бо живу на землі.. досить довго і подібне міг десь бачити..(
нехай вже розбираються відповідні служби..(((
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18.01.2023 14:58 Ответить
Для ******** про фотографа....Ви дебіли, співчуваю

https://twitter.com/denys_sokolov/status/1615680197298208768?t=rD472cAeUUhttEy15ssvtQ&s=19
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18.01.2023 14:59 Ответить
Про фотографа нічого поганого не писали.
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18.01.2023 15:19 Ответить
Невгамовний біль рве серце.
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18.01.2023 15:02 Ответить
Кстати, к Арестовичу уже СБУ нагрянула? Он там вчера писал, посмотрим что теперь случится после его увольнения, а то в прошлый раз война началась...
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18.01.2023 15:24 Ответить
Что то, где то, как то, профукали. Ясно что теракт. Просчитано все было заранее. Звучит коряво, старо--- но, болтун, находка для шпиона. Или банальное разгильдяйство и самоуверенность. А ведь война у нас давно. И надолго. Давно нужна цензура, госкомитет обороны, депутатов всех уровней в оборону страны, границу контролировать жестоко, ну и конечно срочно браться за таможню. В смысле половину на фронт сразу, проверить расходы родни итд. При любом результате 50 процентов вкладов в бюджет в три дня. На период войны все звания всех силовых ведомств вкл налоговую и прокуратуру кроме армии понизить до лейтенанта. Не ново. Трибунал для всех. Смешно кому то? Посмейтесь. Кто последним останется.
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18.01.2023 16:36 Ответить
Вы говорите правильные вещи , умные , но проблема нынешнего руководства страны в том , что умные это для них проблема , грамотные тоже проблема , патриоты особенная проблема , а вот проходимцы, решалы, аферисты, ********* , это их уровень , от сюда и все проблемы .
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18.01.2023 17:10 Ответить
тільки проходимці рішали, аферисти і піздаболи не захищають країну від ворога, і не роблять необхідних реформ не піднімають ВВП, вони тільки користуютьсяз потенціалу країни і народу і користуються так, що шкодять нам і допомогають ворогові, іншими словами займаються саботажем в корисливих цілях, і є латентними колаборантами, а може й не латентними.
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18.01.2023 17:13 Ответить
Яка негайна потреба була летіти над житловою забудовою?
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18.01.2023 16:55 Ответить
якась була.
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18.01.2023 17:11 Ответить
наприклад?
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18.01.2023 19:47 Ответить
В СПАМ,КОЗЛОМОРДИЙ !
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18.01.2023 17:25 Ответить
Ви майте повагу до загиблих....! УКраїна - це Європа! Ми живемо за ЗАКОНОМ....
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18.01.2023 19:21 Ответить
то маємо зараз гарячкові відмазки, до кінця доби виявиться, що того шміґловця встрелили. І чому він розбився саме от тепер, а не тоді в Карпатах при підльоті до буковеля???
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18.01.2023 17:39 Ответить
очередное горе для всех, а уши торчат кацапских прихвостней в структуре власти
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18.01.2023 17:05 Ответить
9 співробітників, 3 дітей?????, хто ще 3?????
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18.01.2023 17:06 Ответить
Говорят шо пассажиры направлялись на передок... Вопрос, а до чого тодi були з ними дiти в кабiнi?
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18.01.2023 17:11 Ответить
Угу і одна в погонах та ще 3 без!
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18.01.2023 17:14 Ответить
На садик дитячий упав гвинтокрил
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18.01.2023 17:56 Ответить
Не, в статье этот случай виокремлюеться.
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18.01.2023 22:16 Ответить
Гвитокрыл вроде взорвался рядом из садиком.
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18.01.2023 22:18 Ответить
Дословно из статьи: "15 людей загинуло, серед яких Денис Монастирський, Євгеній Єнін, Юрій Лубкович. Загинув наш екіпаж: Олександр Василенко, Костянтин Коваленко, Іван Касьянов. Обірвалося життя трьох дітей", - написав Крук... "Також унаслідок цієї жахливої трагедії загинули і зазнали травм цивільні громадяни, серед яких є діти. Колектив Міністерства внутрішніх справ України відчуває невимовний біль від втрати людей, справжніх лідерів, які щоденно і цілодобово працювали на безпеку кожного українського громадянина. Висловлюємо співчуття всім рідним і близьким загиблих", - йдеться у повідомленні. -- получается шо одни дети погибли в кабине с экипажем, другие на подходе к садику.
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18.01.2023 22:23 Ответить
угу ..на передок вчернігів чи в суми?
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18.01.2023 22:09 Ответить
Скабєєва надасть...
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18.01.2023 17:20 Ответить
Кацапи...
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18.01.2023 17:21 Ответить
Вы разве статью не прочитали?
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18.01.2023 17:30 Ответить
Pandamonium

@RudijLis

·

https://twitter.com/RudijLis/status/1615719987628351488 54 хв

Виконувати обов'язки загиблого Дениса Монастирського тимчасово буде начальник Нацполіції Ігор Клименко.

Він також раніше брав участь в ганебному судилищі під назвою "справа Шеремета"

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18.01.2023 17:32 Ответить
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18.01.2023 17:55 Ответить
А скільки дітей в дитячому садочку загинули ?
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18.01.2023 17:58 Ответить
Так виходить, що 1 і багато поранених.
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18.01.2023 18:04 Ответить
писали про троїх і багато з опіками.
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18.01.2023 22:07 Ответить
Когда еще один слуга народа устроил аварию, то его начальник падал на дурачка,, мол, ничего случилось, жертв же нет. Теперь есть жертвы, невинные дети. монастырский тогда трухина и отмазал.
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18.01.2023 18:12 Ответить
😢🙏🏻😡
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18.01.2023 19:15 Ответить
Ще на пам'яті авіакатострофа з польським літаком у Смоленську. Тоді загинули всі вищі посадовці Польші, разом з президентом. А однією з причин було визнано той факт що у сильний туман один з керівників, здається це був міністр оборони, дав наказ пілотам сідати.
Думаю шо це з тієї ж опери. Свідки кажуть що був сильний туман. Тоді яка ж така конче термінова справа вимусила їх летіти??? Впевнений що не було. Звичайно нам зараз будуть розповідати що без Монастирського в Харкові все б стало і вся держава була під загрозою.
Є така закономірність коли високі посадовці так звіздяться, що вважають свою думку єдину правильну, а себе невмирущими. Тому і приймають тупі рішення через які страждають і інші люди, долями яких ці особи з легкістью розпоряджаються.
Але, взагалі, всіх загиблих жаль, особливо дітей які загинули взагалі ні за що.
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18.01.2023 19:46 Ответить
Як-би ми не ставилися до ЗЕ-леної команди....дуже жаль і загиблих з МВС та пілотів на гвинтокрилі і ,звичайно,дітей....Паскудне життя,скільки нам ще терпіти втрати і оплакувати загиблих?
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18.01.2023 19:58 Ответить
А фамилии погибших в вертолёте детей ?
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18.01.2023 22:07 Ответить
там дітей не було. Діти--з дитячого садочка.
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19.01.2023 01:11 Ответить
""Всего сейчас известно о 16 погибших, из них 2 детей. Из них 9 находились на борту вертолета. 22 пострадавших находятся в больнице, из которых 10 детей"." Ось як написано в Цензорі... Хіба тут щось можна зрозуміти ?
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19.01.2023 10:09 Ответить
дітей дуже жалко
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18.01.2023 22:34 Ответить
Щоб там не було, в цих смертях винні кацапи, як і у смертях всіх хто зараз гине в Україні. Кулі, ракети, снаряди, стрес, катастрофи, хвороби, відсутність медицини в державі все це призводить до смертей і у всіх них винні росіяни.
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19.01.2023 00:39 Ответить
Технические характеристики https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B6 Экипаж : 1-2 пилота Пассажировместимость: до 9 пассажиров.про этот вертолет речь? https://ru.wikipedia.org/wiki/Eurocopter_EC145
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19.01.2023 05:56 Ответить
Знаєте як бридко читати, що Зеленський на камеру розплакалася, що загинув дружаня і знайомець міністр МВС монастирський. Чому вона не плаче, що загинуло троє дітей, на яких упав гвинтокрил монастирського? Бо то не її діти, то діти простих українців на яких цій бабі насрати
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19.01.2023 07:30 Ответить
А що не бридко у Зе? Є таке ?
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19.01.2023 10:11 Ответить
Кілька років тому заступник тоді Луценка, а потім заступник Монастирського - Єнін (загинув у цій катастрофі) видав у рашку на тортури інгуша Тимура Тумгоєва. "защищавшего нашу страну в боях с российскими «ихтамнетами». Его разыскивала ФСБ"
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19.01.2023 07:43 Ответить
Дайте угадаю теперь министром МВС станет Аваков. Чтото мутная это авария
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19.01.2023 12:54 Ответить
в Украине сидят люди не хуже Путина которые подрывают журналистов возможно и этот вертолет не сам упал. Почему ФСБшник Боцман друг Авакова не сидит в тюрьме?
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19.01.2023 15:18 Ответить
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