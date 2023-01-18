Трагедия в Броварах: по состоянию на 14:00 обнаружено 17 погибших, из них 4 – дети. Судьба одного ребенка неизвестна
По состоянию на 14:00 в результате падения вертолета в Броварах обнаружены 17 погибших, из них 4 ребенка и 9 находившихся на борту.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"Травмовано 25 человек (из них 11 детей), которые госпитализированы в больницы (информация уточняется). Продолжаются поисково-спасательные работы подразделениями ГСЧС в здании ДОУ, судьба одного ребенка остается неизвестной", - говорится в сообщении.
Психологами ГСЧС оказана помощь 51 человеку. От ГСЧС привлечены 65 человек и 12 ед. техники, включая кинологический расчет.
На месте чрезвычайной ситуации работает МОГ аппарата ГСЧС.
Напомним, с утра 18 января в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.
Впоследствии стало известно, что в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД. Пока известно о 16 погибших, трое из них - дети. Ранены 29 человек.
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А от керівництво МВС - дуже велике питання, що і чому вони робили на тому гвинтокрилі.
Чи до керівництва МВС в тебе основні питання - чому вони під час війни літають на гвинтокрилах на низькій висоті, щоб кацапська авійція не збила їх ракетою "повітря-повітря" з білорашки?
Багато або тупих українців, або ж кацапської нечисті в коментах....
як так боялись бути збитими - авто/поїзд. Так ні, по панські.
до кацапів в мене питань немає, тільки лють і ненависть. а от до наших "можно"владців - трохи назбиралось.
І якщо так переживали за безпеку, що летіли низько, чому весь керівний склад в одному транспорті?
твої аргументи Валерію розбиваються твоїми ж словами. іноді краще промовчати - зійдеш за розумного.
Це ж вам не радянськы Мі 8, а Airbus
Як би вони не розпочали би війни, ніхто нікуди би не летів, не було би проблем з освітленням в тому числі і з сигнальним, яке сигналізує пілотам гелікоптерів і літаків про небезпеку зіткення.
«Сьогодні я мав зустріти, мав потиснути руки, мав… побачити не тільки керівників, ні, - Друзів, яких Поважав, яких чекав. Розмовляв вчора, сьогодні, зі всіма, хто був на борту, поговорив і виїхав зустрічати, зустрічав. Неможливо передати словами, неможливо просто повірити! Непопровна втрата! Є люди, після уходу яких залишається пустота! Рідні, близькі, тримайтесь! Вони точно цього б хотіли!» - написав він на Facebook
Где-то в заповеднике, у пруда, уже грелась банька (она же горячая точка), стыла водка в проруби, готовились гарячие закуски и шлюхи разогревались шампанским.
Жаль погибших. У них была возможность давать показания в суде, над зелеными, но кто-то решил что надо рубить концы и спрятать их в воду. Среди концов: выезды за границу военнообязанных, контрабанда и много предателей среди ментов. После этих событий меня больше всего расстраивает очередное закрытие киосков "дьюти фри" (однозначно работающими под ментовской крышей) в которых такие малоимущие как я могли покупать контрабандные сигареты и спиртное по ценам почти в два раза меньше.