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Трагедия в Броварах: по состоянию на 14:00 обнаружено 17 погибших, из них 4 – дети. Судьба одного ребенка неизвестна

бровари

По состоянию на 14:00 в результате падения вертолета в Броварах обнаружены 17 погибших, из них 4 ребенка и 9 находившихся на борту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Травмовано 25 человек (из них 11 детей), которые госпитализированы в больницы (информация уточняется). Продолжаются поисково-спасательные работы подразделениями ГСЧС в здании ДОУ, судьба одного ребенка остается неизвестной", - говорится в сообщении.

Психологами ГСЧС оказана помощь 51 человеку. От ГСЧС привлечены 65 человек и 12 ед. техники, включая кинологический расчет.

На месте чрезвычайной ситуации работает МОГ аппарата ГСЧС.

Напомним, с утра 18 января в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.

Впоследствии стало известно, что в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД. Пока известно о 16 погибших, трое из них - дети. Ранены 29 человек.

Также читайте: Стали известны имена погибших пассажиров и пилотов вертолета, упавшего в Броварах

Трагедия в Броварах: по состоянию на 14:00 обнаружено 17 погибших, из них 4 – дети. Судьба одного ребенка неизвестна 01

Бровары (337) дети (6481) жертвы (2067) ГСЧС (4956) вертолёт (1103)


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Топ комментарии
+26
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18.01.2023 14:39
+12
Божечки, маленькі янголятка.. просто собі йшли до садочка, чи були в садочку.. і як зараз себе картають батьки за те що відправили малечу.
А от керівництво МВС - дуже велике питання, що і чому вони робили на тому гвинтокрилі.
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18.01.2023 14:35
+12
Трагедія в Броварах - це діти загинули, а також наші хлопці на фронті. А ці ментові, що були, що не було - корупціонери- "вульгаріс" і ті, котрі плювати хотіли на простих людей.
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18.01.2023 14:37
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відразу видно- ти спеціаліст. тобі видніше звичайно...
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18.01.2023 14:37 Ответить
Це якийсь засланий козачок,бо цей пост є від нього на усіх гілках теми. Пише і вірно, але не щиро.
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18.01.2023 14:41 Ответить
боти...
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18.01.2023 14:42 Ответить
більше 25 рокі ввіддав авіації
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21.01.2023 17:48 Ответить
ось зараз побачимо, кого замість них, єрмак захоче призначити, щоб нам сльозами умиватися не прийшлося по загиблому міністру.
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18.01.2023 14:40 Ответить
Божечки, маленькі янголятка.. просто собі йшли до садочка, чи були в садочку.. і як зараз себе картають батьки за те що відправили малечу.
А от керівництво МВС - дуже велике питання, що і чому вони робили на тому гвинтокрилі.
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18.01.2023 14:35 Ответить
та які тепер великі питання до них, як вони загинули. А кажуть що летіли на лінію фронту, може щось сталося, хто знає, вони ж і за прикордонників відповідають теж. Літати мусять низько, а через постійні обстріли проблеми з електрикою, сигнальне освітлення що на всяких там вишках і баштах могло не працювати, ще й погода - туман. Але абсолютно точно не летіли щоб розбитися.
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18.01.2023 14:42 Ответить
А може питання до кацапів - чому вони напали на Україну?
Чи до керівництва МВС в тебе основні питання - чому вони під час війни літають на гвинтокрилах на низькій висоті, щоб кацапська авійція не збила їх ракетою "повітря-повітря" з білорашки?
Багато або тупих українців, або ж кацапської нечисті в коментах....
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18.01.2023 14:53 Ответить
президенти і премєри інших країн укрзалізницею приїжають. Наш президент теж не гвинтокрилом в гарячі точки літав.
як так боялись бути збитими - авто/поїзд. Так ні, по панські.
до кацапів в мене питань немає, тільки лють і ненависть. а от до наших "можно"владців - трохи назбиралось.
І якщо так переживали за безпеку, що летіли низько, чому весь керівний склад в одному транспорті?
твої аргументи Валерію розбиваються твоїми ж словами. іноді краще промовчати - зійдеш за розумного.
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18.01.2023 15:25 Ответить
Блд, новий гелікоптер який Рюкзакевич купив на грощі платників податків у Франції...
Це ж вам не радянськы Мі 8, а Airbus
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18.01.2023 14:36 Ответить
Он был не новый, а б.у. хоть и модернизированный. И эти модели имели дефекты технологические, их даже запрещали использовать некоторые страны
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18.01.2023 15:09 Ответить
Тобі кажуть що половина гелікоптерів закуплених Рюкзакевичем у Франції були новими, які проблеми у тебе. Всі дані з офіційних джерел.
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18.01.2023 16:41 Ответить
Трагедія в Броварах - це діти загинули, а також наші хлопці на фронті. А ці ментові, що були, що не було - корупціонери- "вульгаріс" і ті, котрі плювати хотіли на простих людей.
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18.01.2023 14:37 Ответить
це ми так говоримо, поки замість них єрмак клон татарова не поставив. а може й самого татарова приволокти, вони вже о 15:00 годині готові призначити нового міністра, це звісно ж треба швидко зробити під час війни і все таке інше. Але кого? і ми же дізнаємося тільки по факту. І не на часі критикувати, не на часі вимогати. Так виглядає ніби у єрмака вже все готово, у нього що нескінченний запас корабельних сосєн жіночої і чоловічої статі?
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18.01.2023 14:45 Ответить
Пілоти гелікоптера - то таке? Дурень...
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18.01.2023 15:47 Ответить
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18.01.2023 14:39 Ответить
Ну чому діти гинуть ,невже треба було летіти над містом ,ніби все це планував ворог ?
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18.01.2023 14:50 Ответить
То правда, бідні батьки будуть тепер все життя самі себе їсти, що дітей до садочку відправили, але винуваті тільки русскіє.
Як би вони не розпочали би війни, ніхто нікуди би не летів, не було би проблем з освітленням в тому числі і з сигнальним, яке сигналізує пілотам гелікоптерів і літаків про небезпеку зіткення.
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18.01.2023 14:50 Ответить
Сталин убирал людей через плановые операции в больничке...Х-йло новичком...при Кучме практиковались самострелы в голову,причём с контрольным...нет желания быть пророком,но...
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18.01.2023 14:53 Ответить
Летіли до Харкова , це все про що стало відомо 😠
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18.01.2023 14:56 Ответить
Борт, який розбився у Броварах, летів у Харківську область, - начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко

«Сьогодні я мав зустріти, мав потиснути руки, мав… побачити не тільки керівників, ні, - Друзів, яких Поважав, яких чекав. Розмовляв вчора, сьогодні, зі всіма, хто був на борту, поговорив і виїхав зустрічати, зустрічав. Неможливо передати словами, неможливо просто повірити! Непопровна втрата! Є люди, після уходу яких залишається пустота! Рідні, близькі, тримайтесь! Вони точно цього б хотіли!» - написав він на Facebook
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18.01.2023 15:08 Ответить
Страшнейшая трагедия 🙏 Царство небесное
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18.01.2023 15:10 Ответить
Какая-то прямо полоса неудач и трагедий... ничего, она пройдет обязательно...
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18.01.2023 15:18 Ответить
Очевидці говорять, що зачечиа за дах багатоповерхівки, потім кружляв над форою, далі - полетів у центр міста, де вже почав падати.
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18.01.2023 15:28 Ответить
Летели в "гарячую" точку.
Где-то в заповеднике, у пруда, уже грелась банька (она же горячая точка), стыла водка в проруби, готовились гарячие закуски и шлюхи разогревались шампанским.
Жаль погибших. У них была возможность давать показания в суде, над зелеными, но кто-то решил что надо рубить концы и спрятать их в воду. Среди концов: выезды за границу военнообязанных, контрабанда и много предателей среди ментов. После этих событий меня больше всего расстраивает очередное закрытие киосков "дьюти фри" (однозначно работающими под ментовской крышей) в которых такие малоимущие как я могли покупать контрабандные сигареты и спиртное по ценам почти в два раза меньше.
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18.01.2023 16:11 Ответить
 
 