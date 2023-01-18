Трагедия в Броварах: по состоянию на 14:00 обнаружено 17 погибших, из них 4 – дети. Судьба одного ребенка неизвестна

По состоянию на 14:00 в результате падения вертолета в Броварах обнаружены 17 погибших, из них 4 ребенка и 9 находившихся на борту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Травмовано 25 человек (из них 11 детей), которые госпитализированы в больницы (информация уточняется). Продолжаются поисково-спасательные работы подразделениями ГСЧС в здании ДОУ, судьба одного ребенка остается неизвестной", - говорится в сообщении.

Психологами ГСЧС оказана помощь 51 человеку. От ГСЧС привлечены 65 человек и 12 ед. техники, включая кинологический расчет.

На месте чрезвычайной ситуации работает МОГ аппарата ГСЧС.

Напомним, с утра 18 января в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.

Впоследствии стало известно, что в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД. Пока известно о 16 погибших, трое из них - дети. Ранены 29 человек.

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