Спикер МИД Николенко – Лаврову: Нравится это в Кремле, или нет, а России придется выполнять мирную формулу

России придется выполнять предложенную Украиной формулу, несмотря на то, нравится это кому-то в Кремле или нет.

Об этом пишет представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о "бессмысленной формуле мира" в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что Лавров ответил на мирный план Зеленского словами "Не может быть и речи".

"Лавров в очередной раз артикулировал реальные намерения России. Москва категорически не заинтересована в мире. Публичные маневры представителей российского режима о готовности к переговорам, "перемирие на Рождество", ожидание "реальных" предложений Запада - лишь дымовой занавес для подготовки к очередному российскому террористическому. атаки по Украине. Хорошие новости – наши партнеры уже давно не обращают внимания на то, что говорят в МИД РФ", - говорится в сообщении.

По словам Николенко, Украина получила широкую международную поддержку Формулы мира Президента Зеленского. Это комплексный документ из десяти пунктов, воплощение которых поможет восстановить мир на украинской земле и создаст предохранители для неповторения российской агрессии в будущем.

"Нравится это кому-то в Кремле, или нет, но России придется выполнять мирную формулу. Чтобы ускорить наступление этого момента, команда МИД во главе с Дмитрием Кулебой будет продолжать работать над обеспечением сил обороны Украины всей необходимой международной помощью: танками, системами противоракетной и противовоздушной обороны, ракетами большой дальности, боеприпасами, тренировкой наших защитников и финансами. Украина победит, а Россия – проиграет. О другом не может быть и речи", - добавляет спикер МИД.

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