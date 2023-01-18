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Новости Война
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Спикер МИД Николенко – Лаврову: Нравится это в Кремле, или нет, а России придется выполнять мирную формулу

мзс

России придется выполнять предложенную Украиной формулу, несмотря на то, нравится это кому-то в Кремле или нет.

Об этом пишет представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о "бессмысленной формуле мира" в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что Лавров ответил на мирный план Зеленского словами "Не может быть и речи".

"Лавров в очередной раз артикулировал реальные намерения России. Москва категорически не заинтересована в мире. Публичные маневры представителей российского режима о готовности к переговорам, "перемирие на Рождество", ожидание "реальных" предложений Запада - лишь дымовой занавес для подготовки к очередному российскому террористическому. атаки по Украине. Хорошие новости – наши партнеры уже давно не обращают внимания на то, что говорят в МИД РФ", - говорится в сообщении.

По словам Николенко, Украина получила широкую международную поддержку Формулы мира Президента Зеленского. Это комплексный документ из десяти пунктов, воплощение которых поможет восстановить мир на украинской земле и создаст предохранители для неповторения российской агрессии в будущем.

"Нравится это кому-то в Кремле, или нет, но России придется выполнять мирную формулу. Чтобы ускорить наступление этого момента, команда МИД во главе с Дмитрием Кулебой будет продолжать работать над обеспечением сил обороны Украины всей необходимой международной помощью: танками, системами противоракетной и противовоздушной обороны, ракетами большой дальности, боеприпасами, тренировкой наших защитников и финансами. Украина победит, а Россия – проиграет. О другом не может быть и речи", - добавляет спикер МИД.

Читайте: Лавров: Запад хочет "окончательно решить российский вопрос", как Гитлер – еврейский

Спикер МИД Николенко – Лаврову: Нравится это в Кремле, или нет, а России придется выполнять мирную формулу 01

Зеленский Владимир (20268) Лавров Сергей (2292) МИД (6939) россия (95418) Николенко Олег (301)


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Топ комментарии
+12
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18.01.2023 14:49
+8
Згадалось якость "НраВіца нЄ нравІца, тЄрпІ моя красавіца".
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18.01.2023 14:49
+6
Можно еще 1 подпункт добавить - каждый день охапку сена на зоне в камеру лаврова
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18.01.2023 14:53
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Згадалось якость "НраВіца нЄ нравІца, тЄрпІ моя красавіца".
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18.01.2023 14:49 Ответить
Можно еще 1 подпункт добавить - каждый день охапку сена на зоне в камеру лаврова
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18.01.2023 14:53 Ответить
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18.01.2023 14:49 Ответить
Вже вигнали кацапів з України, що такі заяви робите?
Можна не звертати уваги на маячню кацапського мзс, але ж кацапи все ще стирчать на сході і на півдні України!
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18.01.2023 14:50 Ответить
Найгірше те, що він не один такий. У нас чимало чиновників, які з одного боку у всіх просять аби допомогли зброєю, а з іншого видають такі "переможні" заяви, ніби ЗСУ мало не "парадним маршем" наступають на всіх фронтах і всі проблеми вирішено. От тільки в реальності доводиться скидатися вже не лише на машини та дрони, а й на бинти та хоч якийсь змінний одяг і т.п. для поранених, бо не вистачає всього і воно потрібно ще на вчора.
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18.01.2023 15:07 Ответить
В Рамштайні при попередніх консультаціях союзниками погоджено негайного надання Україні 100 танків Леопард 1/2 (Польща, зокрема - 14 машин). Це окрім британських Challenger 2 і легких французських та американських легких танків на кшалт Bradley чи Stryker.
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18.01.2023 15:01 Ответить
мир для ***** это его мгновенная кончина ...предсказуемо что этот кремлевский упырь за проведение войны и убийства украинцев будет держаться до последнего дня...
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18.01.2023 15:03 Ответить
Україна не може піти на умови Росії бо війна ведеться за те щоб Росія взагалі не мала ніякого впливу на Україну
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18.01.2023 15:08 Ответить
Замість тупої балаканини просто і рішуче викиздити доцю коняки разом з чоловіком і вилупками з США. І все, риторика буде іншою, а може дєдушка і копита відкине.
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18.01.2023 15:13 Ответить
Формула миру- це марення, про яке треба забуті і МЗС і його "автору".
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18.01.2023 15:15 Ответить
Мирную формулу для Мавзолейных уродов однажды придумал Вячеслав Молотов,в девичестве Скрябин....по факту являющийся начальником дохлого Сссра с 1931 года...но прокололся в ноябре 1940 года когда летал в Берлин к братану Гитлеру...именно этот негодяй заставил Гитлера придумать план Барбаросса... сразу после отлёта Молотова в Москву...,так закончился братский договор Молотов-Риббентроп...☠️💀👽👹👺 двух краснопузых идиотов,стоивших миллионов жизней во всем Мире .
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18.01.2023 15:17 Ответить
Шо ти переживаєш, що їм подобається а що ні. Робимо свою справу.Крапка.
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18.01.2023 15:38 Ответить
 
 