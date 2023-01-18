Надо помочь Украине выиграть войну, иначе будем в опасности, - президент Молдовы Санду

Президент Молдовы Мая Санду на полях Всемирного экономического форума в Давосе призвала помочь Украине выиграть войну против России.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на NewsMaker.

"Мы верим в демократию, мы ценим демократию, мы хотим быть частью свободного мира, и единственное решение – объединиться. Да, это сложно, но мы должны помочь Украине выиграть эту войну, потому что иначе каждый из нас будет в опасности… Мы не видим Россию в ближайшем будущем демократической страной, а это значит, что опасность сохраняется", – заявила Санду.

Она также рассказала об энергетическом кризисе, с которым столкнулась Молдова.

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Санду подчеркнула, что Молдова справляется с вызовами, "в частности, благодаря огромной помощи, которую мы получили от Евросоюза и партнеров".