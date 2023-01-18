РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10717 посетителей онлайн
Новости
13 247 51

По уточненной информации, в Броварах обнаружены 14 погибших, из них 1 ребенок. Поисковые работы завершены, - ГСЧС (обновлено)

бровари

В ГСЧС уточнили, что по состоянию на 15:00 в результате падения вертолета в Броварах погибли 14 человек (не 17, как сообщалось ранее. - Ред).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Авиационная катастрофа на Киевщине (по состоянию на 15:00). По уточненной информации, после проведения идентификации, на месте падения вертолета обнаружены 14 погибших, из них 1 ребенок и 9 находились на борту. Травмировано 25 человек (из них 11 детей), которые госпитализированы в больницы (информация уточняется). Продолжаются поисково-спасательные работы подразделениями ГСЧС в здании ДУЗ", - говорится в сообщении.

"По состоянию на 15:45 в г. Бровары поисково-спасательные работы завершены. Всего погибли 14 человек, из них 1 ребенок, пострадали 25 человек, из них 11 детей", - позже добавили в ГСЧС.

Ранее в ГСЧС сообщали, что по состоянию на 14:00 обнаружено 17 погибших, из них 4 - дети. Судьба одного ребенка неизвестна.

Напомним, утром 18 января в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.

Впоследствии стало известно, что в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД.

Смотрите также: "Детей было очень много, их передавали нам через забор", - школьники рассказали, как оказывали первую помощь пострадавшим в Броварах. ВИДЕО

По уточненной информации, в Броварах обнаружены 14 погибших, из них 1 ребенок. Поисковые работы завершены, - ГСЧС 01

Автор: 

Бровары (337) дети (6481) жертвы (2067) ГСЧС (4956) вертолёт (1103)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+21
Від таких "виважених" повідомлень у людей, особливо у батьків діточок, волосся дибки стає.
показать весь комментарий
18.01.2023 16:08
+17
***** якісь ідіоти?? то 4-о чи 1-а дитина?? Хто там рахує так подибільному?
показать весь комментарий
18.01.2023 16:02
+14
Не несіть хєрню. Богоугодне. То це ваш божок це зробив бо йому невгодно? Де воно було коли москалі дітей гвалтували? Попкорн їло? Угоджувалось? Задерли ці сєктанти. Засуньте свій культ в дупу і помовчіть просто.
показать весь комментарий
18.01.2023 16:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
***** якісь ідіоти?? то 4-о чи 1-а дитина?? Хто там рахує так подибільному?
показать весь комментарий
18.01.2023 16:02 Ответить
- Мамо зліпи мені сніжку...
показать весь комментарий
18.01.2023 16:09 Ответить
Від таких "виважених" повідомлень у людей, особливо у батьків діточок, волосся дибки стає.
показать весь комментарий
18.01.2023 16:08 Ответить
Тобто 24 загиблих
показать весь комментарий
18.01.2023 16:09 Ответить
14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту

Питання: Скільки дітей було на борту?
показать весь комментарий
18.01.2023 16:12 Ответить
Правди не доб'єтеся ! Це ж Узеленськи !
показать весь комментарий
18.01.2023 18:26 Ответить
Тобто, ви просто підсумували 14+1+9=24? Охрініти...
показать весь комментарий
18.01.2023 16:20 Ответить
Я склала ціфри по тексту :

на місці падіння вертольоту виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту. Джерело:

може пора навчити редактора тексти читати ?
показать весь комментарий
18.01.2023 16:25 Ответить
Існують скобки як у матіматіці :

14 ( з них 1 дитина і 9 осіб на борту)
показать весь комментарий
18.01.2023 16:27 Ответить
Можна, як і у Вас.
Але в тексті речення "з них 1 дитина та 9 осіб" з обох боків обособлене комами, що логічно і вірно з позиції правильного написання, тому у мене не було ніяких питань.
показать весь комментарий
18.01.2023 16:39 Ответить
"Написано по дибільному"
показать весь комментарий
18.01.2023 16:57 Ответить
Ця інформація-таємниця. Ії вам органи по краплі цілять.
показать весь комментарий
18.01.2023 18:33 Ответить
Ще трохи, і у зелених рахівників не буде жодної загиблої дитини(що було б дуже добре), навпаки, ще й мертві воскреснуть!
показать весь комментарий
18.01.2023 16:11 Ответить
Ага, летіли на Харків, а курс тримали на Чернігів.
Це на кого розраховане?
показать весь комментарий
18.01.2023 16:32 Ответить
Дивлячись звідки летіли. Якщо з Пущі, то правильний маршрут, а якщо із Кончі, то ні.
показать весь комментарий
18.01.2023 18:26 Ответить
Діточки усі виздоровлять !
показать весь комментарий
18.01.2023 18:34 Ответить
Вылетают без регистрации и количество пассажиров государственная тайна...и их фамилии тоже...
показать весь комментарий
18.01.2023 16:15 Ответить
Ну, практично кожний загиблий з гвинтокрила забрав із собою чиєсь життя. Ну, що, раділи, коли у кацапів винищувач впав на житловий будинок? Тепер їх черга радіти. Може, згадаємо нарешті слова молитви: "...і прости нам кривди наші, як і ми прощаємо..."? Вбивати захищаючи - богоугодна справа, а радіти з горя хоча б і ворогів - тільки накликати на себе подібне. Зрозумійте, що є причина і наслідок, дія і протидія, є закон збереження енергії. Є закон карми. Простіше кажучи, хто в адекваті - без фанатизму, спокійно і розсудливо. Інакше біда...
показать весь комментарий
18.01.2023 16:16 Ответить
Не несіть хєрню. Богоугодне. То це ваш божок це зробив бо йому невгодно? Де воно було коли москалі дітей гвалтували? Попкорн їло? Угоджувалось? Задерли ці сєктанти. Засуньте свій культ в дупу і помовчіть просто.
показать весь комментарий
18.01.2023 16:34 Ответить
Знайдіть і послухайте пісню Мірзояна "Інженер". Може хоч щось до вас дійде. Так, вбивати захищаючи - богоугодно. І я - не сектант, я навіть нєвоцерквльонний, але я вірю. Вірю у справедливість, яка є невід'ємною енергією цього Всесвіту. Не все можна побачити очима, але все можна відчути душею. Якщо вона є.
показать весь комментарий
18.01.2023 18:23 Ответить
Вибачте, на емоціях, але все одно не погоджусь. Релігія вчить змиритись бо хтось там десь там колись там зробить справедливо. Брехня. Не зробить. Хочете справедливості - робіть. Поки ви не зробите ні карма, ні проведіння, ні бог, ні чорт, ніхто і нічого не зробить. Робіть або робимо. Все інше - казки.
показать весь комментарий
18.01.2023 19:11 Ответить
Ви про бойовий кацаполіт, який летів бомбити нас, але гепнувся на рідних болотах?

Не пишіть дурниці. На россії принаймні є вибір: воювати чи не воювати. То ж у них постраждалі самі винні, що не виступають проти терору.
показать весь комментарий
18.01.2023 16:42 Ответить
Воно то ніби й тау як ви написали. Та ви не назвали одну з причин трагедії , а можливо й головну: на посадові відповідальні посади квартальне шапіто призначає дилетантів - невігласів.І в ніякому розлідуванні цієї трагедії про це так би мовити компентні слідчі нічого про ті можливі порушення не скажуть.
показать весь комментарий
18.01.2023 16:43 Ответить
Тобто? Пілотів теж зє!команда підібрала? Чи гвинтокрил красивіший та блискучіший вибрала? Чи ви натякаєте, що ним сам монастирський керував? Це - техніка, це - збіг обставин, це - люди. От якість усього цього і призвела до тоагедії. А скажуть нам щось, чи не скажуть, життя вже обірвані...
показать весь комментарий
18.01.2023 18:39 Ответить
Ви уважно читали? Я мав на увазі дилетантство нинішніх високопосадовців.
показать весь комментарий
18.01.2023 19:26 Ответить
а ми що раділи з горя? ми раділи, що то стерво до нас не долетіло. І між іншім то стерво могло би проявити чудо "русской душі" і як в їх пропогандистських фільмах, відтягувати нашпігований літак від будинків своїх же цивільних до останнього, проте гнила "руская душа " на це не здатна, цей ушльопок катапультувався, і чхати на цивільних да й цивільним було чхати інакше би вони того вишкрябка повісили би там же. То ж не приплітайте Бога.
показать весь комментарий
18.01.2023 17:29 Ответить
дурачок, мы радовались исключительно тому, что он не полетит бомбить нас.
показать весь комментарий
18.01.2023 18:24 Ответить
Ну, пілот тоді катапультувався і вижив, а літак йому знайдуть, так що раділи ви даремно, можна сказати. Але з більшості коментів тоді я бачив як раз іншу радість.
показать весь комментарий
18.01.2023 18:46 Ответить
Я з вами згодна!!! Дуже багато ненавистi накопилось у нас за цей страшний рiк.... Гнiв, прокльони--це грiх, а вiн не бувае не покараним... 🥺😢
Царство Небесне загиблих! 🙏🙏🙏
Рiдним спiвчуття...🥺
показать весь комментарий
18.01.2023 22:24 Ответить
Раділи бо літак був заряджений ракетами щоб бомбити Україну. Не загинули б москалі, ракети полетіли б на нас.
показать весь комментарий
18.01.2023 22:33 Ответить
І ці чаморочі керують країною!
показать весь комментарий
18.01.2023 16:20 Ответить
Хто дозволив летіти над житловими масивами та дитячим садком? Отак у нас в країні все роблять через задній прохід. Хай там те керівництво МВС загинуло, то їхня справа (хоча може повтікали з країни з награбованим і інсценували повітряну катастрофу), але хто вам дозволив вбиватиукраїнців на украінській землі???!!!
показать весь комментарий
18.01.2023 16:21 Ответить
Він відвернув на цент міста після пошкодження на околиці!
показать весь комментарий
18.01.2023 16:34 Ответить
Чтобы устранить конкурентов хмырь мавзолейный придумал кучу авиакатастроф...генерал Лебедь тоже упал в вертолете,, офтальмолог Святослав Федоров тоже ...
показать весь комментарий
18.01.2023 16:23 Ответить
Вертолет сделал три круга над "Форой", полетел в центр, начал резко снижаться, ударился, загорелся и все".
показать весь комментарий
18.01.2023 16:33 Ответить
Мутная история.
показать весь комментарий
18.01.2023 16:36 Ответить
в населених пунктах мають бути кордони за які не моє права залітати ні одна *****
навіть борт президента
в теперішеій час все видно на моніторі з мавіка, як що щось треба бачити
те що сталося, не більше, не меньше а точно, ******* чиновники
до речі..
м. Ладижин, деколи пролітає над головою спортивний літак
якого куя???
а за вимкнуті фари, раком ставлять, підараси
владі все, народу закон?
так????
показать весь комментарий
18.01.2023 16:41 Ответить
а гелікоптер рятувальників? ну бо є випадки а під час війни все більше таких випадків, коли доцільніше саме гелікоптер.
показать весь комментарий
18.01.2023 17:33 Ответить
державний гелікоптер використовувався у приватних справах?
показать весь комментарий
18.01.2023 16:45 Ответить
Як було при Авакові так і залишилось при Монастирському.
показать весь комментарий
18.01.2023 18:40 Ответить
Линия обороны
https://defence-line.org/author/anti-colorados/ ANTI-COLORADOS

Катастрофу вертолета, на борту которого находилось руководство МВД мы комментировать не будем принципиально, поскольку подразделения МВД принимают активное участие в боевых действиях и потому на них распространяется исключение из критики, а кроме критики у нас нет никаких комментариев. Поэтому тема остается в стороне и мы ее не касаемся, по крайней мере - публично.
https://defence-line.org/2023/01/o-rechi-annaleny-berbok-v-gaage-chast-1/
показать весь комментарий
18.01.2023 16:49 Ответить
В понеділок 16 січня я пішов в МВС на прийом до Монастирського чи когось може іншого з його найближчого оточення. Але мене не впустили на прохідній! Під час війни впускати людей не можна - сказали 3-4 молодих поліцейських з автоматами. Моя справа була така: бандюки ще в жовтні захопили цокольний поверх в нашому будинку на Печерську, поміняли замки, вигнали власників (всі мешканці будинку спільно володіють поверхом) і розігнали волонтерів які допомагали біженцям і нашому війську. Поліція втручатися не забажала. Мені зателефонував один з бандюків 13-го січня і повідомив, що в понеділок 16-го викинуть всі мої речі якщо я їх негайно не заберу. Отже, я пішов в Міністерство внутрішніх справ розповісти, як працює Печерська поліція і чи може взагалі Національна поліція України вивести бандюків з нашооо приміщення. Оскільки поліцейські мене не пустили до пана міністра Монастирського і побажали, що якщо мене щось не влаштовує в Україні, то я можу виїхати звідси, я висловив прокляття на адресу всієї цієї зеленої банди пройдисвітів і, зокрема, побажав Монастирському всього найгіршого в скорому часі. Через 46 годин це і трапилося. Але я в глибокій печалі за загиблими безневинно людьми котрі були на землі в момент падіння гелікоптера…
Проте версію втечі міністра з інсценірованою загибеллю також треба серйозно перевірити.
показать весь комментарий
18.01.2023 17:02 Ответить
Ви мабуть дуже старий, якщо можете виїхати з України
показать весь комментарий
18.01.2023 18:50 Ответить
@

>Ви мабуть дуже старий, якщо можете виїхати з України

Позаздрили?
показать весь комментарий
18.01.2023 19:06 Ответить
Ви мабуть наркоман, якщо 60 років для вас - глибока старість.
показать весь комментарий
18.01.2023 21:53 Ответить
@
>я висловив прокляття на адресу всієї цієї зеленої банди пройдисвітів і, зокрема, побажав Монастирському всього найгіршого в скорому часі

Ваш мессидж дійшов, хоч хтось там у небесній ОПі перестарався; та це не ваша провина.

Висловіть тепер прокляття путлеру з такою ж силою.
показать весь комментарий
18.01.2023 19:05 Ответить
На півтори години раніше повідомляли про чотирьох загиблих дітей. Тобто, трьох помилково прийняли за дітей? Відчувається, що інформування вже взяло під свій контроль МВС!
показать весь комментарий
18.01.2023 17:13 Ответить
може просто недорахувалися когось і вирішили що загинули. Меньше з тим, чим меньше загиблих тим краще.
показать весь комментарий
18.01.2023 17:31 Ответить
Это черное утро для всех нормальных людей. Мои соболезнования семьям.
К сожалению - это какая то дичь, когда министр летит вместе с первым замом, который должен по идее в этот момент замещать его в офисе.
показать весь комментарий
18.01.2023 17:35 Ответить
 
 