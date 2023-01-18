По уточненной информации, в Броварах обнаружены 14 погибших, из них 1 ребенок. Поисковые работы завершены, - ГСЧС (обновлено)
В ГСЧС уточнили, что по состоянию на 15:00 в результате падения вертолета в Броварах погибли 14 человек (не 17, как сообщалось ранее. - Ред).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"Авиационная катастрофа на Киевщине (по состоянию на 15:00). По уточненной информации, после проведения идентификации, на месте падения вертолета обнаружены 14 погибших, из них 1 ребенок и 9 находились на борту. Травмировано 25 человек (из них 11 детей), которые госпитализированы в больницы (информация уточняется). Продолжаются поисково-спасательные работы подразделениями ГСЧС в здании ДУЗ", - говорится в сообщении.
"По состоянию на 15:45 в г. Бровары поисково-спасательные работы завершены. Всего погибли 14 человек, из них 1 ребенок, пострадали 25 человек, из них 11 детей", - позже добавили в ГСЧС.
Ранее в ГСЧС сообщали, что по состоянию на 14:00 обнаружено 17 погибших, из них 4 - дети. Судьба одного ребенка неизвестна.
Напомним, утром 18 января в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.
Впоследствии стало известно, что в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД.
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Питання: Скільки дітей було на борту?
на місці падіння вертольоту виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту. Джерело:
може пора навчити редактора тексти читати ?
14 ( з них 1 дитина і 9 осіб на борту)
Але в тексті речення "з них 1 дитина та 9 осіб" з обох боків обособлене комами, що логічно і вірно з позиції правильного написання, тому у мене не було ніяких питань.
Це на кого розраховане?
Не пишіть дурниці. На россії принаймні є вибір: воювати чи не воювати. То ж у них постраждалі самі винні, що не виступають проти терору.
Царство Небесне загиблих! 🙏🙏🙏
Рiдним спiвчуття...🥺
навіть борт президента
в теперішеій час все видно на моніторі з мавіка, як що щось треба бачити
те що сталося, не більше, не меньше а точно, ******* чиновники
до речі..
м. Ладижин, деколи пролітає над головою спортивний літак
якого куя???
а за вимкнуті фари, раком ставлять, підараси
владі все, народу закон?
так????
https://defence-line.org/author/anti-colorados/ ANTI-COLORADOS
Катастрофу вертолета, на борту которого находилось руководство МВД мы комментировать не будем принципиально, поскольку подразделения МВД принимают активное участие в боевых действиях и потому на них распространяется исключение из критики, а кроме критики у нас нет никаких комментариев. Поэтому тема остается в стороне и мы ее не касаемся, по крайней мере - публично.
https://defence-line.org/2023/01/o-rechi-annaleny-berbok-v-gaage-chast-1/
Проте версію втечі міністра з інсценірованою загибеллю також треба серйозно перевірити.
>Ви мабуть дуже старий, якщо можете виїхати з України
Позаздрили?
>я висловив прокляття на адресу всієї цієї зеленої банди пройдисвітів і, зокрема, побажав Монастирському всього найгіршого в скорому часі
Ваш мессидж дійшов, хоч хтось там у небесній ОПі перестарався; та це не ваша провина.
Висловіть тепер прокляття путлеру з такою ж силою.
К сожалению - это какая то дичь, когда министр летит вместе с первым замом, который должен по идее в этот момент замещать его в офисе.