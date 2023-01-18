По уточненной информации, в Броварах обнаружены 14 погибших, из них 1 ребенок. Поисковые работы завершены, - ГСЧС (обновлено)

В ГСЧС уточнили, что по состоянию на 15:00 в результате падения вертолета в Броварах погибли 14 человек (не 17, как сообщалось ранее. - Ред).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Авиационная катастрофа на Киевщине (по состоянию на 15:00). По уточненной информации, после проведения идентификации, на месте падения вертолета обнаружены 14 погибших, из них 1 ребенок и 9 находились на борту. Травмировано 25 человек (из них 11 детей), которые госпитализированы в больницы (информация уточняется). Продолжаются поисково-спасательные работы подразделениями ГСЧС в здании ДУЗ", - говорится в сообщении.

"По состоянию на 15:45 в г. Бровары поисково-спасательные работы завершены. Всего погибли 14 человек, из них 1 ребенок, пострадали 25 человек, из них 11 детей", - позже добавили в ГСЧС.

Ранее в ГСЧС сообщали, что по состоянию на 14:00 обнаружено 17 погибших, из них 4 - дети. Судьба одного ребенка неизвестна.

Напомним, утром 18 января в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.

Впоследствии стало известно, что в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД.

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