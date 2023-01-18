При Госкомиссии ТЭБ и ЧС создадут рабочую группу для расследования трагедии в Броварах, - Шмыгаль
На внеочередном заседании правительство поручило в рамках Государственной комиссии ТЭБ и ЧС создать специальную рабочую группу, которая возьмет на контроль расследование трагедии в Броварах.
Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в состав группы войдут и. о. министра внутренних дел, руководитель ГСЧС, представители других министерств.
"Сейчас на месте работают все службы, чтобы пошагово, детально выяснить причины падения вертолета. Выражаю свои искренние соболезнования семьям. Светлая память всем погибшим", - говорится в сообщении.
Напомним, утром 18 января в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.
Впоследствии стало известно, что в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД. По уточненной информации, после проведения идентификации, на месте падения вертолета обнаружены 14 погибших, из них 1 ребенок и 9 находившихся на борту. Травмировано 25 человек.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Трохи про поспішні висновки.
В сухому залишку маємо наступні факти:
1. Гелікоптер міністра МВС летів там, де не мав би летіти без крайньої необхідності - над житловими районами
2. Гелікоптер впав на дитячий садок.
3. Загинули цивільні, в тому числі, діти. Багато дітей поранено.
4. Модель гелікоптер міністра ненадійна і ряд країн, включно Норвегія і Польща, відмовилися від таких машин.
Зараз вам будуть продавати версію теракту. Це логічно. Бо коли б це був теракт, забулось би про політ над містом і незрозумілу купівлю авіахламу, який нікому в Європі був непотрібним, крім українського МВС.
Поки немає висновку комісії, всякі радники будуть такими само ротами, як у Арестовича, розказувати вам про можливість теракту. А журналісти Єдиного Марафону без проблем обернуть можливість теракту в майже доведений факт.
Потім пройде час, ви все забудете і комісія оприлюднить свій висновок про справжню причину авіатрощі, який вже нікого не буде цікавити. Так працює інформаційна політика держави, коли треба позбутися незручних питань.
А хто хоче подискутувати про моральність, етику, неначасі і все таке, скажу, що не маю ніякого бажання бути стриманим. Від чиєїсь недбалості заганули діти, цивільні, співробітники МВС. Всі вони заслуговують на правду, а не солодку брехню про теракти, якою вас будуть кормити.
#Бровари #сум #співчуття"
карети швидкої, не таксі
позашляховики для евакуації, 50 штук, спизжені ДУС у ЗСУ, не таксі.....
все перераховане має рятувати життя а не сраки катати....