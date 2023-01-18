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Новости Помощь Украине Война
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Если мы хотим достичь мирного решения путем переговоров завтра, мы должны предоставить Украине больше оружия сегодня, - Столтенберг

нато,столтенберг

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг повторил призыв увеличить поставки оружия в Украину, поскольку наступил "переломный момент в войне".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, такое Столтенберг сказал в интервью агентству Reuters на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

"Это переломный момент в войне и необходимость значительного увеличения поддержки Украины. Если мы хотим достичь мирного решения путем переговоров завтра, мы должны предоставить больше оружия сегодня", - пояснил он.

Генсек НАТО также подтвердил, что между странами Альянса продолжаются консультации о предоставлении Украине танков. В то же время он приветствовал решение Британии отправить Киеву свои танки Challenger 2.

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По словам Столтенберга, Украина нуждается в большем количестве систем противовоздушной обороны и бронетехники, а также боеприпасов, запасных частей и возможностей технического обслуживания, чтобы гарантировать, что имеющееся вооружение продолжает функционировать.

Он сказал, что ситуация на фронтах боевых действий стабилизировалась в течение последних недель, но длительные ожесточенные бои в городе Бахмут на востоке продемонстрировали важность предоставления большего количества вооружения для поддержки Украины.

"Президент Путин не демонстрирует никаких признаков готовности к миру, поэтому он должен понять, что не может победить на поле боя", - добавил Столтенберг.

Читайте также: Украина находится в решающей фазе войны. В скором времени могут быть новые поставки оружия, - Столтенберг

Автор: 

оружие (10203) Столтенберг Йенс (1619) переговоры с Россией (954)


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Топ комментарии
+11
Аби чесання язиком західних політиканів перетворювалося на зброю,то Україна вже була би нею по шию завалена.
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18.01.2023 17:59
+10
Абсолютно правильно, только сначала параша вышвыривается за границы Украины по состоянию на 1991 год силой оружия, а потом с ней начинаются мирные переговоры о следующем:
1) Репарации и контрибуции.
2) Выдача в Украину и суды над всеми военными преступниками.
3) Ров с крокодилами, колючая проволока и автоматические пулемёты на 1000 лет вперёд...
Список можно продолжить.
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18.01.2023 18:01
+7
Несіть іншого столтенберга, цей поламався, пластинка заїла......
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18.01.2023 18:01
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Правила форума Совет форумчан
в башке начинают зарождаться здравые мысли, а не сохранять канал коммуникации с ху-террористами...
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18.01.2023 17:59 Ответить
Аби чесання язиком західних політиканів перетворювалося на зброю,то Україна вже була би нею по шию завалена.
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18.01.2023 17:59 Ответить
Знаешь, у меня тоже впечатления, что это все нужно было еще ПОЛГОДА НАЗАД. Хотя бы начать обучение личного состава, неужто нельзя было полгода назад. Или не было 3-4 танков и столько же БМП???? Все было. Значит дело в чем то другом....
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18.01.2023 18:13 Ответить
Несіть іншого столтенберга, цей поламався, пластинка заїла......
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18.01.2023 18:01 Ответить
Абсолютно правильно, только сначала параша вышвыривается за границы Украины по состоянию на 1991 год силой оружия, а потом с ней начинаются мирные переговоры о следующем:
1) Репарации и контрибуции.
2) Выдача в Украину и суды над всеми военными преступниками.
3) Ров с крокодилами, колючая проволока и автоматические пулемёты на 1000 лет вперёд...
Список можно продолжить.
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18.01.2023 18:01 Ответить
вчора... треба було ще вчора... щоби сьогодні вона вже працювала на Перемогу...
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18.01.2023 18:02 Ответить
Про перемогу України в статті ні слова...
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18.01.2023 18:09 Ответить
а про чию перемогу, Ви подумали, там йшла мова?
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18.01.2023 18:23 Ответить
Там лиш про переговори.
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18.01.2023 19:59 Ответить
читайте далі заголовку... та й заголовок красномовний...
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18.01.2023 20:17 Ответить
Саме так: в заголовку про переговори.
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18.01.2023 20:27 Ответить
бла-бла-бла... не намагайтеся прикидатися глупішим чим Ви є насправді...
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18.01.2023 20:33 Ответить
Що ти мені намагаєшся довести? Про яку перемогу ти гундосиш? Ще раз повторюю: мета США - руками українців ослабити рашку настільки, щоб та не становила для них ні загрози, ні конкуренції. І ВСЕ! Ніяка перемога України їм не потрібна.
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18.01.2023 20:40 Ответить
нікому нічого і ніколи я не збирався і не збираюсь доводити...
кожен має право на свою думку...
і навіть теорія всесвітньої змови має право на існування...
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18.01.2023 20:48 Ответить
Если да должны .Надавайте уже .Хватит этих обтекаемых фраз
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18.01.2023 18:03 Ответить
От які мирні переговори? Сама їх наявність суперечитиме майбутній Гаазі... Нині шлях є лише один.
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18.01.2023 18:10 Ответить
это посыл для отказника-шмурдяка или народа Украины?
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18.01.2023 18:17 Ответить
Закінчення війни з'явиться на обрії тоді, коли наші партнери з Заходу казатимуть не "Путін не може перемогти на полі бою", а "Путин неодмінно прогрáє на полі бою". Однак схоже, що вони до того ще морально не готові.
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18.01.2023 18:19 Ответить
А можна триндєжа менше....пустодзвони
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18.01.2023 18:23 Ответить
С ********** режимом никаких переговоров не будет.
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18.01.2023 18:31 Ответить
убей его, если тебе дорог твой дом ...
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18.01.2023 18:45 Ответить
СССР сдох также внезапно как и появился..сегодняшнее БЫДЛО мавзолея сделает тоже самое...
Карма такая у Шизофреников..все просрать успешно..😁💀☠️👽🦍👹👺
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18.01.2023 18:50 Ответить
ссср угробили кгбешики и цккпсс ...
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18.01.2023 18:58 Ответить
Стадо баранов угробило... Концлагерное...
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18.01.2023 19:05 Ответить
Если бы не НАТО..Украины давно бы не было...
Скажите спасибо президенту Литвы Дале Грибаускайте...и поклонитесь в ноги этой Женщине...
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18.01.2023 18:53 Ответить
На жаль такі висловлювання про невизначене "завтра" аж ніяк не впливають на швидкість та актуальність поставок зброї сьогодні.
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18.01.2023 18:56 Ответить
Канада везёт в Украину 200 бронетранспортеров Сенатор...
Я бы вам не дал и одного.. Кучмисты ЗеКодломойские долбанные...
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18.01.2023 19:01 Ответить
https://eurosolidarity.org/2023/01/18/poroshenko-rishennya-nastupnogo-ramshtajnu-mayut-zminyty-hid-vijny-na-koryst-nashoyi-peremogy/ Петро Порошенко в ефірі французького телеканалу LCI заявив, що західні партнери України на найближчому засіданні групи «Рамштайн» мають надати нам зброю, яка призведе до стратегічного перелому у війні .

Порошенко подякував президенту Макрону за рішення щодо постачання броньованої техніки, включаючи легкі танки AMХ-10 та броньовані машини Bastion.
«Сьогодні у нас знаходяться канадські урядовці, які прийняли рішення щодо постачання нам 200 броньованих автомобілів», - зазначив Порошенко.
«Я хочу, щоб ми всі розуміли: символічні постачання танків, броньованої техніки, ракет - це важливо як символ. Але в умовах широкомасштабної, найбільшої після закінчення Другої світової війни - це не в повній мірі навіть відновлює ті втрати, які несе українське військо, боронячи вільний демократичний світ», - зауважив п'ятий Президент.
«Тому ми дуже покладаємося на зустріч в «Рамштайні» антипутінської коаліції, яка має прийняти рішення щодо надання нам партії зброї, яка змінить хід війни», - наголошує Порошенко.
«Коли буде прийнято рішення про надання нам системи протиповітряної оборони, включно з Patriot, французькі ракети протиповітряної оборони, німецькі танки Leopard 2, які ми очікуємо отримати, величезну кількість броньованих машин, включно з Bastion і AMХ - росіяни відчують, що їм доведеться покинути територію України», - вважає Петро Порошенко.
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18.01.2023 20:01 Ответить
Эта мразь говорит в лицо всем, соберу еще 1,5 миллиона мяса и что вы мне сделаете? Да просто уничтожить урода и дело с концом!
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18.01.2023 20:26 Ответить
Україна має ядерну зброю! і не лише у вигляді атомних станцій або носимих ядерних фугасів .. питання - чому досі це становить державну таємницю і Україна не відновлює ядерний статус.
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18.01.2023 20:53 Ответить
щоб досягти мирного рішення Україні треба лише одне - повернути статус ядерної держави.
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18.01.2023 20:48 Ответить
 
 