Если мы хотим достичь мирного решения путем переговоров завтра, мы должны предоставить Украине больше оружия сегодня, - Столтенберг
Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг повторил призыв увеличить поставки оружия в Украину, поскольку наступил "переломный момент в войне".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, такое Столтенберг сказал в интервью агентству Reuters на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
"Это переломный момент в войне и необходимость значительного увеличения поддержки Украины. Если мы хотим достичь мирного решения путем переговоров завтра, мы должны предоставить больше оружия сегодня", - пояснил он.
Генсек НАТО также подтвердил, что между странами Альянса продолжаются консультации о предоставлении Украине танков. В то же время он приветствовал решение Британии отправить Киеву свои танки Challenger 2.
По словам Столтенберга, Украина нуждается в большем количестве систем противовоздушной обороны и бронетехники, а также боеприпасов, запасных частей и возможностей технического обслуживания, чтобы гарантировать, что имеющееся вооружение продолжает функционировать.
Он сказал, что ситуация на фронтах боевых действий стабилизировалась в течение последних недель, но длительные ожесточенные бои в городе Бахмут на востоке продемонстрировали важность предоставления большего количества вооружения для поддержки Украины.
"Президент Путин не демонстрирует никаких признаков готовности к миру, поэтому он должен понять, что не может победить на поле боя", - добавил Столтенберг.
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1) Репарации и контрибуции.
2) Выдача в Украину и суды над всеми военными преступниками.
3) Ров с крокодилами, колючая проволока и автоматические пулемёты на 1000 лет вперёд...
Список можно продолжить.
кожен має право на свою думку...
і навіть теорія всесвітньої змови має право на існування...
Карма такая у Шизофреников..все просрать успешно..😁💀☠️👽🦍👹👺
Скажите спасибо президенту Литвы Дале Грибаускайте...и поклонитесь в ноги этой Женщине...
Я бы вам не дал и одного.. Кучмисты ЗеКодломойские долбанные...
Порошенко подякував президенту Макрону за рішення щодо постачання броньованої техніки, включаючи легкі танки AMХ-10 та броньовані машини Bastion.
«Сьогодні у нас знаходяться канадські урядовці, які прийняли рішення щодо постачання нам 200 броньованих автомобілів», - зазначив Порошенко.
«Я хочу, щоб ми всі розуміли: символічні постачання танків, броньованої техніки, ракет - це важливо як символ. Але в умовах широкомасштабної, найбільшої після закінчення Другої світової війни - це не в повній мірі навіть відновлює ті втрати, які несе українське військо, боронячи вільний демократичний світ», - зауважив п'ятий Президент.
«Тому ми дуже покладаємося на зустріч в «Рамштайні» антипутінської коаліції, яка має прийняти рішення щодо надання нам партії зброї, яка змінить хід війни», - наголошує Порошенко.
«Коли буде прийнято рішення про надання нам системи протиповітряної оборони, включно з Patriot, французькі ракети протиповітряної оборони, німецькі танки Leopard 2, які ми очікуємо отримати, величезну кількість броньованих машин, включно з Bastion і AMХ - росіяни відчують, що їм доведеться покинути територію України», - вважає Петро Порошенко.