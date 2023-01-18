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Освобожденная из плена парамедик Паевская (Тайра) в Давосе рассказала об ужасах российской оккупации и геноциде украинцев

Освобожденная из российского плена парамедик и волонтер Юлия Паевская (Тайра) посетила Украинский Дом в Давосе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию мероприятия.

Во время Всемирного экономического форума Швейцария принимает многих украинских лидеров мнений, военных и политиков. В панельной дискуссии с Маси Наемом, Егором Фирсовым и Ильей Самойленко Юлия Паевская рассказала о методах российской пропаганды и о том, как Россия уничтожает свободный мир.

Читайте также: Волонтер Паевская (Тайра) открывает благотворительный фонд "Мрія", который будет помогать семьям военнопленных и гражданских пленников

"Война против Украины — это геноцид не только свободной нации, это геноцид идеи о свободном мире, способ россиян уничтожить свободу выбора. Они разрушают ценности, за которые положили жизнь наши и ваши побратимы и посестры. Потому что достижение европейских стран и свободного мира основывается на цене, которую заплатили кровью раньше".

Юлия отметила, что Россия игнорирует законы и конвенции. Везде, куда приходят, они разворачивают концлагеря, и не только физические. Их цель — концлагеря, которые будут влиять на души людей. Пропаганда влияет на человеческое сознание через страх, добавила Тайра

"Это очень страшно и ужасно, когда вам врут все время. То, что дорого для вас, умножают на ноль. Мне трудно описать страдания гражданского населения на оккупированных территориях. Я видела, что натворили в Буче и Ирпене, и сложно представить, что увидим мы после освобождения Мариуполя", — сказала Юлия.

Напоследок Юлия поблагодарила иностранных партнеров за поддержку:

"Я буду стоять со своими людьми до конца и благодарю за вашу помощь. Оккупируя территории, россияне диктуют свои правила. А пропаганда, которая транслируется из их источников массовой информации, разрушает жизнь и реальность. Мы боремся вместе против орды".

В декабре Юлия Паевская начала деятельность благотворительного фонда "Мрія", направленного на помощь семьям военнопленных и гражданских пленников. Вместе с командой фонда Юлия посетила более 200 семей пленных с рождественскими подарками.

Читайте также: Волонтер Паевская (Тайра) открывает благотворительный фонд "Мрія", который будет помогать семьям военнопленных и гражданских пленников


Освобожденная из плена парамедик Паевская (Тайра) в Давосе рассказала об ужасах российской оккупации и геноциде украинцев 01
Освобожденная из плена парамедик Паевская (Тайра) в Давосе рассказала об ужасах российской оккупации и геноциде украинцев 02
Освобожденная из плена парамедик Паевская (Тайра) в Давосе рассказала об ужасах российской оккупации и геноциде украинцев 03

Автор: 

Давос (391) Паевская Юлия (17)


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Топ комментарии
+24
Мир меняется. Ещё недавно в Давосе 2-х метровый тридварас Прохоров стоял в тазике с чёрной икрой и обливался шампанским по 10.000 евро за бутылку, а теперь там этого говна нет совсем, а зато появились Люди.
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18.01.2023 18:28
+5
А хіба в українському інформ. просторі говорят про геноцид і етноцид ?ні на так званому марафоні чи фрі домі чи деяких блогерів там це не згадують ,до того запустили "хороших русских" експертами ,що тут можна сказати недолуга інформ. політика чи свідомо продумана проросійська політика.
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18.01.2023 18:47
+4
Защитники сбили вертолет оккупантов Ка-52 и экспериментальный беспилотник - Генштаб
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18.01.2023 18:44
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Мир меняется. Ещё недавно в Давосе 2-х метровый тридварас Прохоров стоял в тазике с чёрной икрой и обливался шампанским по 10.000 евро за бутылку, а теперь там этого говна нет совсем, а зато появились Люди.
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18.01.2023 18:28 Ответить
Тебе тридвараса Прохорова жалко? Между прочим, он в 90-х финансировал часть гей-тусовки парашной "эстрады", включая Пугачёву с её "мужьями". Ты не из них часом?
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18.01.2023 19:04 Ответить
Порох ВСУ хорошо помогает
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18.01.2023 19:10 Ответить
Не возражаю, но при чём тут тридварас Прохоров?
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18.01.2023 19:14 Ответить
так може русскіє і лгбт-організацію фінансують? бо та організація мала б займатися захистом і інтеграцією, а зайнята війною з християнством, мораллю і конфронтацією в суспільстві, так себе ставлять ніби мета демократії задовільнити всі хотілки лгбт-організації.
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18.01.2023 20:53 Ответить
ЛГБТ на Западе. На параше они просто тридварасы.
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19.01.2023 14:04 Ответить
Защитники сбили вертолет оккупантов Ка-52 и экспериментальный беспилотник - Генштаб
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18.01.2023 18:44 Ответить
З боку України усе залишилось також само. Парамедік Тайра виключення з правил.
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18.01.2023 18:45 Ответить
А хіба в українському інформ. просторі говорят про геноцид і етноцид ?ні на так званому марафоні чи фрі домі чи деяких блогерів там це не згадують ,до того запустили "хороших русских" експертами ,що тут можна сказати недолуга інформ. політика чи свідомо продумана проросійська політика.
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18.01.2023 18:47 Ответить
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https://www.facebook.com/olegshupliak/posts/***********************************************************************?__cft__[0]=AZUacdLbtMO8xkCXvY5Q0LQv-DtFZaO9z-KC_6-z2NoSmmcB03BmBo5QLzjefgSnGwAvCpFsKJ04edlEF3QgPfk2681pPXUbqXu6BJ50yFlAzDH-d_O8FeIL5zRFpVYfGTcHPJ7PAYTLhf26oHnFS21WsXuq6Rleh_ynjEmTB1Z1tA&__tn__=%2CO%2CP-R 21 сентябрь 2022 г. ·

Для тих, хто тільки зараз "прозрів" і побачив нутро русского міра. Фото 1941 р., м. Бережани. Таке творилось в кожному містечку Галичини і не тільки.
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18.01.2023 21:06 Ответить
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18.01.2023 21:08 Ответить
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18.01.2023 21:09 Ответить
Так прийшов руцкий мир на західну Україну . Ну зараз всі українці побачили тот руцкий мир 2022
https://www.facebook.com/profile.php?id=100021976410851&comment_id=Y29tbWVudDo1NDAxOTQ2MTU5OTAwNzgyXzEyOTU2ODIwODQ1NjkzNDU%3D&__tn__=R*F Hanna Havryliuk

Моя бабця згадувала, як через наше село річкою пливли плоти з трупами
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18.01.2023 21:11 Ответить
 
 