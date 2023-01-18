Шольц о передаче танков Leopard Украине: Мы никогда не делаем что-то сами
Канцлер ФРГ Олаф Шольц прокомментировал возможные поставки немецких танков Leopard 2 в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Касательно Украины, как я уже упомянул в моей речи, и я повторю это опять: Германия - один из наибольших сторонников. Да, США делают больше всех, и это неудивительно, они инвестировали 800 млрд долларов в оборонный бюджет. Это намного больше, чем все страны-члены ЕС вместе. И даже больше, чем имеет ФРГ в бюджете", - сказал Шольц на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Он подчеркнул, что Германия ранее поменяла геополитическую стратегию, и решила поддерживать Украину не только финансово, но и оказывая военную помощь. По словам канцлера, после США и Великобритании, Германия является лидером в этом вопросе. "И мы продолжим так же сильно поддерживать", - сказал Шольц.
"Но мы стратегически "переплетены" с нашими друзьями и партнерами. Мы работаем с ними вместе. Мы обсуждаем с ними. Мы никогда не делаем что-то сами, но совместно с другими, особенно США", - подчеркнул он.
Канцлер ФРГ добавил, что украинцы могут рассчитывать на поддержку Германии в своей мужественной борьбе. "Это также ясно, что мы будем избегать войны между РФ и НАТО", - сказал Шольц.
При этом он заявил, что Германия и все поддерживающие украинцев страны хотят, чтобы "Украина могла стать независимым, свободным демократическим государством, которое присоединится к ЕС". "Это то, что мы делаем", – подытожил Шольц.
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живемо не тужимо
якщо в нього є канхфета - ділим пополам
коли в мене є канхфета - їм канхфету сам!" )))
Як тільки США схвалять свої танки, він, ймовірно, теж це зробить.
п.с. ні, помиляюся, як була б це утопія, то такої гидоти, як рашка, просто не існувало б ніколи
Іспанія сказала, що не пришле кілька.
Канада сказала, що не пришле.
Угорщина точно не пришле.
Норвегія має дуже мало, але, ймовірно, надішле.
Швейцарія нейтральна.
Австрія нейтральна.
Польща надішле.
Фінляндія надішле.
Греція дала вам лише старі радянські танки в обмін на мардер.
Туреччині потрібні танки для власних воєн.
Нідерланди орендують лише 16 танків у Німеччини.
Я знаю, що є ще кілька країн, які також мають танки, але вони, ймовірно, також не дадуть більше, ніж Великобританія в кращому випадку... тобто 14.
Можуть допомогти, або Німеччина зЛеопардами, або СШа з абрамсами. Крапка.
15 Польща
10 Фінляндія
10 Норвегія
10 Данія
15 Німеччина
От 60 танків
Потім приєднається Іспанія 20 та Канада 20 і от ми маємо 100 Леопардів
До 14 британських Челенжерів ще 16 американських Абрамсів і 20 французьких Леклерків і більше нічого не потребується
150 західних танків.
Ще 150 Т-72 (наразі є 120 у Чехії і передаються по троху і треба ще 30) і от вам і все що просив Залужний.
Між іншим по Т-72 у Європи ще є ресурс 380 танків.
Певне що, нам танки і через два рокі згодяться, але вони вкрай потрібні були ще вчора!
Ну-ну, это же как в анекдоте:
После бурного секса с женой, мужчина маменькин-сынок кричит:
- Маам, я всё!
А если серьезно, то пока Европа не познает сама боль, кровь, утраты и слезы войны, всякие Шольцы, Орбаны и прочие "свободные радикалы" будут всячески тормозить победу Украины над этой фашистской империей 21 века.
Пропоную обміняти російських полоненних (як безкоштовну рабсилу) на німецькі танки "Леопард 2" для України.
***
Пёс шагал по переулку, он жевал большую булку.
Подошёл Щеночек, попросил кусочек.
Сел Пес, стал гадать - дать или не дать?
Погадал-погадал, пожевал-пожевал не дал.
Подошла Кошка-Мяушка,
Попросила Кошка мякушку.
Встал Пёс, стал гадать - дать или не дать?
Погадал-погадал, пожевал-пожевал, не дал.
Прискакала Лягушка, пошептала на ушко,
Попросила Лягушка горбушку.
Сел Пёс, стал гадать - дать или не дать?
Погадал-погадал, пожевал-пожевал, не дал.
Подошла Курочка.
Попросила Курочка корочку.
Встал Пёс, стал гадать - дать или не дать?
Погадал-погадал, пожевал-пожевал, не дал.
Подошла Уточка, постояла минуточку,
Попросила Уточка чуточку, только попробовать!
Сел Пёс, стал гадать - дать или не дать?
Погадал-погадал, пожевал-пожевал... и сказал:
- Я бы дал! Но у меня у самого больше нету ничего!
(с) Эмма Мошковская