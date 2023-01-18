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Шольц о передаче танков Leopard Украине: Мы никогда не делаем что-то сами

шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц прокомментировал возможные поставки немецких танков Leopard 2 в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Касательно Украины, как я уже упомянул в моей речи, и я повторю это опять: Германия - один из наибольших сторонников. Да, США делают больше всех, и это неудивительно, они инвестировали 800 млрд долларов в оборонный бюджет. Это намного больше, чем все страны-члены ЕС вместе. И даже больше, чем имеет ФРГ в бюджете", - сказал Шольц на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Он подчеркнул, что Германия ранее поменяла геополитическую стратегию, и решила поддерживать Украину не только финансово, но и оказывая военную помощь. По словам канцлера, после США и Великобритании, Германия является лидером в этом вопросе. "И мы продолжим так же сильно поддерживать", - сказал Шольц.

"Но мы стратегически "переплетены" с нашими друзьями и партнерами. Мы работаем с ними вместе. Мы обсуждаем с ними. Мы никогда не делаем что-то сами, но совместно с другими, особенно США", - подчеркнул он.

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Канцлер ФРГ добавил, что украинцы могут рассчитывать на поддержку Германии в своей мужественной борьбе. "Это также ясно, что мы будем избегать войны между РФ и НАТО", - сказал Шольц.

При этом он заявил, что Германия и все поддерживающие украинцев страны хотят, чтобы "Украина могла стать независимым, свободным демократическим государством, которое присоединится к ЕС". "Это то, что мы делаем", – подытожил Шольц.

Читайте также: Европарламент призывает Шольца сделать возможными поставки Украине танков Leopard 2

Автор: 

Германия (6939) танк (2250) Шольц Олаф (905)


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Топ комментарии
+11
Слизький цей Шольц і вертлявий. Чисто Зеля.
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18.01.2023 18:41
+11
Давайте вже соломинку тягніть, або камінь-ножиці-папір грайте хто перший дасть танки.
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18.01.2023 18:42
+9
"ми з оверком дружимо
живемо не тужимо
якщо в нього є канхфета - ділим пополам
коли в мене є канхфета - їм канхфету сам!" )))
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18.01.2023 18:42
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Слизький цей Шольц і вертлявий. Чисто Зеля.
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18.01.2023 18:41 Ответить
Німецькомовний світ він дуже інакший від нашого. Не хороші чи погані а просто інші. Думають, поводять себе і тд.
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18.01.2023 19:11 Ответить
мова не про німецький світ, тільки про їх політиків, які у чималій кількості раптом виявилися на зарплаті у газпрома.
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18.01.2023 20:41 Ответить
Є аналог дізнаєшся
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18.01.2023 22:36 Ответить
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18.01.2023 18:42 Ответить
Давайте вже соломинку тягніть, або камінь-ножиці-папір грайте хто перший дасть танки.
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18.01.2023 18:42 Ответить
"ми з оверком дружимо
живемо не тужимо
якщо в нього є канхфета - ділим пополам
коли в мене є канхфета - їм канхфету сам!" )))
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18.01.2023 18:42 Ответить
короче он намекнул,что пока США не дадут танки то он тоже давать не хочет,а американці танки давать уже сказали что не будут
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18.01.2023 18:44 Ответить
Кожен, хто більш-менш легко прочитає його заяву, зрозуміє, що він робить щось ЛИШЕ тоді, коли це роблять США.
Як тільки США схвалять свої танки, він, ймовірно, теж це зробить.
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18.01.2023 18:52 Ответить
в туалет теж не один?
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18.01.2023 18:44 Ответить
От Ви мене випередили!
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18.01.2023 18:55 Ответить
Пану Шольцу досі вже займатися словоблудієм!
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18.01.2023 18:45 Ответить
Пора вже переходити до рукоблудія... і то так, аби не одному!
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18.01.2023 18:56 Ответить
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18.01.2023 19:40 Ответить
Лично мое мнение, что виновен не только Шольц. Танки Леопард, есть у многих стран. Неужели нельзя было каждой стране, принять на обучение, 30 чел и обучать их воевать на этой технике, ведь обучение это совсем не передача танков. Это можно было сделать еще полгода назад, но никто не делал. Дело в чем то другом, чего мы не знаем.....
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18.01.2023 18:47 Ответить
почему думаете что єкипажи не обучались? зачем об єтом говорить?
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18.01.2023 18:51 Ответить
Потому что читаешь новости, и выясняется, в одном месте будут учить 5-8 недель, в другом столько же......Буду очень рад, если ошибусь, но пока это ничем не подтверждается....
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18.01.2023 18:56 Ответить
Мы знаем. Дело в том, что Германия просто категорически не желала разрыва с Кацапией. Все ее потуги в помощи Украине вызваны исключительно сохранением собственного лица. Просто какие то остатки совести все же есть. Но исключительно остатки.
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18.01.2023 18:57 Ответить
Михаил, допустим вы правы. Но! Кто мешал Англии, которая делами а не болтовней подтверждает неизменность курса, еще полгода назад, начать учить танкистов на Челленджере? Кто мешал Испании сделать это же самое, а у испанцев эти Леопарды-2 есть. И так далее.....
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18.01.2023 19:00 Ответить
Кто мешал Франции, начать обучение на танке Леклерк, и на тех легких танках, что они сейчас передают? Никто. Дело в чем то другом, чего мы не знаем.....
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18.01.2023 19:02 Ответить
Так інші країни, де є "леопарди", наче не проти їх надати, але на це треба дозвіл від Німеччини. А Німеччина шольцує
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18.01.2023 20:05 Ответить
Вы меня внимательно прочли? Я говорю о обучении!
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18.01.2023 20:23 Ответить
Так, уважно. Ви задаєтеся питанням, чому півроку тому не почали навчати на танках, які не те що тоді, а й навіть зараз Німеччина гальмує усіх передавати. Це як мало бути, по-вашому? Типу, "агов, українці, в вас є час і натхнення? нічим не зайняті? давайте ми вас повчимо на тому, що ми вам не дамо, бо це ескалація". Півроку тому - це не те що до звільнення Херсону, це навіть ще до Харківського контрнаступу. Які тоді танки? Тоді потенційні "вчителі" все ще намагалися в пластичну хірургію по збереженню пуйловського обличчя, а Україні - оборонну зброю, якою танки вважати їм було лячно
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18.01.2023 20:48 Ответить
Як була б це утопія, то починати навчати і передавати усе, що є, тре було ще 24 лютого увечері. Але "колективний захід" так не працює

п.с. ні, помиляюся, як була б це утопія, то такої гидоти, як рашка, просто не існувало б ніколи
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18.01.2023 20:59 Ответить
Ну чого ж. Бабло від прибутку із бізнесу з кацапами ви ділили саменькі, і нікого не питали.
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18.01.2023 18:47 Ответить
а шо вiн заявив пр сутi справи: "так" чи "нi"? - хто-небудь може перекласти з "канелярiту" на мову..
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18.01.2023 18:51 Ответить
Він неодноразово давав зрозуміти, що США - єдина країна, яка має для нього значення в цьому конфлікті. Йому байдуже, що дають інші.
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18.01.2023 18:54 Ответить
Лондон уже наважився стати першим і відправити Україні танки. Що тобі ще треба лисий дибіл?
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18.01.2023 18:53 Ответить
Логдон не в ЄС, тому робить усе сам
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18.01.2023 18:58 Ответить
Лондон в НАТО. Тут ця лінія має значення.
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18.01.2023 19:34 Ответить
тому і не в ЄС щоб від залежностей німців не залежати.
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18.01.2023 20:43 Ответить
14 танків. Нічого собі. Потрібні сотні.
Іспанія сказала, що не пришле кілька.
Канада сказала, що не пришле.
Угорщина точно не пришле.
Норвегія має дуже мало, але, ймовірно, надішле.
Швейцарія нейтральна.
Австрія нейтральна.
Польща надішле.
Фінляндія надішле.
Греція дала вам лише старі радянські танки в обмін на мардер.
Туреччині потрібні танки для власних воєн.
Нідерланди орендують лише 16 танків у Німеччини.
Я знаю, що є ще кілька країн, які також мають танки, але вони, ймовірно, також не дадуть більше, ніж Великобританія в кращому випадку... тобто 14.
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18.01.2023 19:00 Ответить
У Великобританії всього 160 танків на озброєнні .Це острів, в них більше немає бронєтехніки, бо на танках до них ніхто не заїде. Якби була, надали би, вони не ссикуни ,як Шольц. Зате вони дуже багато допомогають ракетами і ************.

Можуть допомогти, або Німеччина зЛеопардами, або СШа з абрамсами. Крапка.
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18.01.2023 19:40 Ответить
Взагалі то не 160, а 247 танків у Британії.
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18.01.2023 19:48 Ответить
тогда уже 227, но они собираются их сокращать. Во-вторых, это что много? У Украины в 4 раза больше танков, последнее не отдают. Сравните, сколько Леопардов в Греции?
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18.01.2023 21:17 Ответить
Потрібно рівно 100 Леопардів. Нехай надішлють ті хто може тепер, потім надішлють ті хто може пізніше. Іспанія і Канада зможуть пізніше.
15 Польща
10 Фінляндія
10 Норвегія
10 Данія
15 Німеччина
От 60 танків
Потім приєднається Іспанія 20 та Канада 20 і от ми маємо 100 Леопардів
До 14 британських Челенжерів ще 16 американських Абрамсів і 20 французьких Леклерків і більше нічого не потребується
150 західних танків.
Ще 150 Т-72 (наразі є 120 у Чехії і передаються по троху і треба ще 30) і от вам і все що просив Залужний.
Між іншим по Т-72 у Європи ще є ресурс 380 танків.
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18.01.2023 19:45 Ответить
Залужний казав, що йому потрібно щонайменьше 300 танків.
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18.01.2023 19:58 Ответить
Ви рахувати вмієте? Я ж написав. 100 Леопардів, 50 інших західних танків і 150 Т-72.
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18.01.2023 21:16 Ответить
Дочекаємось чергового Рамштайну, і послухаємо, як Шольц заспіває тоненьким дівочим голоском після нього!
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18.01.2023 21:56 Ответить
Наступна відмазка - ретроградний Меркурій
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18.01.2023 18:57 Ответить
Ага: світло Венери заломилося через метановий пузир і...
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18.01.2023 19:08 Ответить
Як казав Райкін: де які речі треба робити самолічно і конкретно. Бл@дь, цей шольц мають і їбеться за допомогою когось
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18.01.2023 18:57 Ответить
ну не сам же з собою. коцабы ще "нє обучiлi", тi можуть..
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18.01.2023 20:35 Ответить
Звичайно не самі. Ви все робите на пару з рашкою. Другу світову розв'язали дружно. Європу на газовий гачок теж дружно підсадили.
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18.01.2023 19:06 Ответить
Леопард хорошо , но Челленджер намного лучше , нада просить Бритов чтоб дали еще
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18.01.2023 19:12 Ответить
пусть даже старые Челленджер 1 дают
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18.01.2023 19:14 Ответить
Як казав великий друг України республіканець Борис Пінкус - краще слідкувати більше за поступками, а не за словами. Хтось вірив, що нам передадуть Петріоти? Тому не варто розганяти тут якусь зраду. Світ уже давно зрозумів, що таке русня... навіть Кіссінджер. Тому у нас будуть не тільки Леопарди, але й Абрамси також. і F-15, F-16, Атакамс і навіть томагавки. Шкода, що це займе ще певний час, щоб все це підготувати і передати. А час, як і життя українців, - безцінні.
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18.01.2023 19:15 Ответить
Так ото ж!

Певне що, нам танки і через два рокі згодяться, але вони вкрай потрібні були ще вчора!
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18.01.2023 20:00 Ответить
Тонкий намек, шо Абрамс первым должен заехать. Ибо очкуют.
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18.01.2023 19:15 Ответить
https://korrespondent.net/world/4554232-vuchych-dlia-serbyy-krym-y-donbass-eto-ukrayna Вучич: Для Сербии Крым и Донбасс - это Украина
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18.01.2023 19:20 Ответить
Шольц про передачу танків Leopard Україні: Ми ніколи не робимо щось самі Джерело:

Ну-ну, это же как в анекдоте:
После бурного секса с женой, мужчина маменькин-сынок кричит:
- Маам, я всё!
А если серьезно, то пока Европа не познает сама боль, кровь, утраты и слезы войны, всякие Шольцы, Орбаны и прочие "свободные радикалы" будут всячески тормозить победу Украины над этой фашистской империей 21 века.
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18.01.2023 19:36 Ответить
ну ті, хто познали, ті проти північного потоку і першого і другого ще багато років тому виступали, а що казала німеччина? "ето єсть только бізнес-проект. Нє нагнітайтє, конспіорологі!"
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18.01.2023 20:47 Ответить
Виявляється, він уникає війни між рф та НАТО. А Україна - та Хєр на неї.
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18.01.2023 19:45 Ответить
ВСІ уникають війни між рф і НАТО. США про це неодноразово заявляли. Але винен, чомусь, Шольц.
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18.01.2023 20:31 Ответить
холуй рашистський Штольц. ми не даємо Україні танків, бо не хочемо, щоби НАТО ВОЮВАЛО З **********, А УКРАЇНА, ЖИТТЯМИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ,ЗАХИСТИЛА І НАТО, І НАС ФРІЦІВ, ВІД ВІЙНИ З РАШИСТОМ,
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18.01.2023 19:48 Ответить
В переводе с дипломатического это звучит так: Байден сказал - не давать.
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18.01.2023 20:10 Ответить
Вот и я, думаю так же.
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18.01.2023 20:20 Ответить
А вы когда что то делайте? Так скажите же что в годы правления Шредера и Меркельши вы всё просрали. И танк в фото как Армата у *****. Или кончайте пистеть, если не хотите сами от орков отбыватся.
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18.01.2023 20:20 Ответить
Йди в дупу, придурок.
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18.01.2023 20:42 Ответить
Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Швейцарському Давосі заявив, що Німеччині потрібна кваліфікована робоча сила, в тому числі іноземна.

Пропоную обміняти російських полоненних (як безкоштовну рабсилу) на німецькі танки "Леопард 2" для України.
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18.01.2023 22:06 Ответить
ми нічого не робимо самі - просто сидим і чекаємо дзвінка з газпрому .
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18.01.2023 22:14 Ответить
Щось мені нагадало з далекого дитинства...

***
Пёс шагал по переулку, он жевал большую булку.
Подошёл Щеночек, попросил кусочек.
Сел Пес, стал гадать - дать или не дать?
Погадал-погадал, пожевал-пожевал не дал.

Подошла Кошка-Мяушка,
Попросила Кошка мякушку.
Встал Пёс, стал гадать - дать или не дать?
Погадал-погадал, пожевал-пожевал, не дал.

Прискакала Лягушка, пошептала на ушко,
Попросила Лягушка горбушку.
Сел Пёс, стал гадать - дать или не дать?
Погадал-погадал, пожевал-пожевал, не дал.

Подошла Курочка.
Попросила Курочка корочку.
Встал Пёс, стал гадать - дать или не дать?
Погадал-погадал, пожевал-пожевал, не дал.

Подошла Уточка, постояла минуточку,
Попросила Уточка чуточку, только попробовать!
Сел Пёс, стал гадать - дать или не дать?
Погадал-погадал, пожевал-пожевал... и сказал:
- Я бы дал! Но у меня у самого больше нету ничего!

(с) Эмма Мошковская
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18.01.2023 22:42 Ответить
У меня складывается такое впечатление что Шольц болеет головой.
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18.01.2023 23:18 Ответить
навіть расєї смокчуть у коаліції, віддані смоктуни расєї...))
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19.01.2023 00:28 Ответить
Схоже що Шольц образився що йому не відправили персональну мінетчицю
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19.01.2023 05:48 Ответить
Боже, феерический соплежуй.
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19.01.2023 17:55 Ответить
 
 