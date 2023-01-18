Шольц о передаче танков Leopard Украине: Мы никогда не делаем что-то сами

Канцлер ФРГ Олаф Шольц прокомментировал возможные поставки немецких танков Leopard 2 в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Касательно Украины, как я уже упомянул в моей речи, и я повторю это опять: Германия - один из наибольших сторонников. Да, США делают больше всех, и это неудивительно, они инвестировали 800 млрд долларов в оборонный бюджет. Это намного больше, чем все страны-члены ЕС вместе. И даже больше, чем имеет ФРГ в бюджете", - сказал Шольц на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Он подчеркнул, что Германия ранее поменяла геополитическую стратегию, и решила поддерживать Украину не только финансово, но и оказывая военную помощь. По словам канцлера, после США и Великобритании, Германия является лидером в этом вопросе. "И мы продолжим так же сильно поддерживать", - сказал Шольц.

"Но мы стратегически "переплетены" с нашими друзьями и партнерами. Мы работаем с ними вместе. Мы обсуждаем с ними. Мы никогда не делаем что-то сами, но совместно с другими, особенно США", - подчеркнул он.

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Канцлер ФРГ добавил, что украинцы могут рассчитывать на поддержку Германии в своей мужественной борьбе. "Это также ясно, что мы будем избегать войны между РФ и НАТО", - сказал Шольц.

При этом он заявил, что Германия и все поддерживающие украинцев страны хотят, чтобы "Украина могла стать независимым, свободным демократическим государством, которое присоединится к ЕС". "Это то, что мы делаем", – подытожил Шольц.

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