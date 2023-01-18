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Нет больше несчастных случаев, все это - результат войны, - Зеленский о трагедии в Броварах

зеленський

Война России против Украины проходит не только на поле боя. Учитывая это, в нашей стране больше не происходят несчастные случаи, все они так или иначе являются результатом захватнической войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Я считаю, из-за того опыта войны, который есть сегодня у меня и общества, это не несчастный случай - это война. Война не только на поле боя, у нее есть несколько направлений. Нет больше несчастных случаев, все это - результат войны. Все, что происходит", - сказал он.

Он подчеркнул, что каждая смерть - это результат войны России против Украины.

Кроме того, на вопрос, волнуется ли он за свою безопасность, президент просто ответил, что нет.

"Меня это не волнует", - сказал он.

Читайте также: Стали известны имена погибших пассажиров и пилотов вертолета, упавшего в Броварах. Фоторепортаж (обновлено)

Напомним, утром 18 января в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.

Впоследствии стало известно, что в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД. По уточненной информации, после проведения идентификации, на месте падения вертолета обнаружены 14 погибших, из них 1 ребенок и 9 находившихся на борту. Травмировано 25 человек.

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Автор: 

безопасность (1103) Бровары (337) Давос (391) Зеленский Владимир (20268)


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Топ комментарии
+26
А, значить можна підійти до тебе і врізати по пиці з ноги? Результат війни, який нещасний випадок?
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18.01.2023 19:02
+26
Ваше клоунське ************* каталізувало те все, що маємо на разі. Шашличків на Водохрещу захотілося?
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18.01.2023 19:06
+16
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18.01.2023 19:11
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Звісно, це вина кацапів і кацапстану з ху...йлом.
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18.01.2023 18:59 Ответить
так і є
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18.01.2023 19:09 Ответить
Це провина Авакова який корупційно домовився про купівлю непридатних гелікоптерів у Франції, на яких вже розбились десятки людей через конструктивні недоліки руйнацію редуктора головного гвинта - редуктор просто розвалюється від навантаження! Ці гелікоптери ЕС-225 заборонені в країнах ЄС як небезпечні через раптове руйнування редуктора і втрату керованості гелікоптером! Тому за цю трагедію потрібно арештовувати Авакова!
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18.01.2023 21:04 Ответить
А, значить можна підійти до тебе і врізати по пиці з ноги? Результат війни, який нещасний випадок?
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18.01.2023 19:02 Ответить
Усі Герої війни ! Навіть діти в дітячому садочку. Посмертно !
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18.01.2023 19:02 Ответить
жертви!!! в чому героїзм, в безглуздій смерті?
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18.01.2023 19:23 Ответить
Без війни вони б не літали низенько над будинками.
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18.01.2023 19:03 Ответить
А оце завдання МЧС, чи як вони тепер називаються, нічого не нагадує? Пам'ятаєте "завдання" вищого керівництва України на вертольотах на з'їзд дипломатів/день народження Єрмака позаминулого року? Вся верхівка міністерства одночасно "линяє" з роботи на вертольотах тільки "в баню" в гори.
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19.01.2023 09:05 Ответить
Ваше клоунське ************* каталізувало те все, що маємо на разі. Шашличків на Водохрещу захотілося?
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18.01.2023 19:06 Ответить
Ще й з дівками.
Попередньо було 15 рил у вертушці, зараз 9-10.
Дівок списали на ДТП.
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18.01.2023 20:02 Ответить
чувачинка,звідки ці дані? був серед дівок але вистрибнув з гвинтокрила? розкрий джерело інформаціх,чи в тебе джерело Прігожин?
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18.01.2023 20:11 Ответить
ти була однією з цих дівок,чувак???
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18.01.2023 20:12 Ответить
А может все таки Порох виноват?
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18.01.2023 19:06 Ответить
Хороший способ оправдать смерти гражданских.
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18.01.2023 19:06 Ответить
вони не летіли би так низько, їх взагалі би там не було.
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18.01.2023 20:19 Ответить
повальна тупість та крадіжки вищого керівництва країни-це провина узьких?)))
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18.01.2023 19:08 Ответить
а чому ні? русскіє навіть у вибори в США вмішувалися, там досі розслідування йдуть. А українськи вибори, там, де у них повно агентури, вони значить увагою оминали? Ясно що ні.
Кому як не русскім вигідні корупціонери-саботажники і просто корабельні сосни чоловічої чи жіночої статі на держпосадах держави, знищення якої вже давно стало для русскіх національною ідеєю?
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18.01.2023 20:21 Ответить
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18.01.2023 19:11 Ответить
ччто все это быдло делает в ложе?
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18.01.2023 19:12 Ответить
сматрящіє ....але від кого?
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18.01.2023 20:04 Ответить
Можно уже отключить и дурные гундосы, и тупые комменты к ним на тему этого вертолёта?
Воины МВС воюют с врагом и несут потери наравне с ЗСУ. Издеваться над их погибшим руководством (какое бы оно ни было персонально) и пиариться на крови могут только подонки.
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18.01.2023 19:12 Ответить
+1
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18.01.2023 19:14 Ответить
Поясни, что делали на борту трое детей и трое гражданских, фамилии которых скрывают?
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18.01.2023 19:15 Ответить
******, понту тебе объяснять когда ты тупой и загипнотизированный организм..
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18.01.2023 19:17 Ответить
Ты, вообще, читать умеешь?

https://censor.net/ua/news/3394123/imena_zagyblyh_pasajyriv_ta_pilotiv_gelikoptera_yakyyi_vpav_u_brovarah_fotoreportaj_onovleno
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18.01.2023 19:38 Ответить
А, забыл, тут главное отказать коррупционеров, слишком много зашкваров получается.
Та на Куршавеле, те на вертушке...
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18.01.2023 19:40 Ответить
АНус,а як з коррупционєрамі у вас на Рашці?
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18.01.2023 20:14 Ответить
Не было никаких детей на борту, дети были в садике, сначала сообщили, что трое, потом, после идентификации останков, сообщили, что это был один ребенок.
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18.01.2023 19:27 Ответить
Это если о погибших, там еще раненые.
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18.01.2023 19:28 Ответить
ты идиот???
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18.01.2023 20:14 Ответить
Какое отношение те кто воюют имеют к чиновникам. Мухи отдельно от супа.
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18.01.2023 19:36 Ответить
Мухи засунь себе в суп и ешь их. "Азов" тоже к МВС относится. Так понятно???
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18.01.2023 20:55 Ответить
Как бы я не вижу что это меняет.
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19.01.2023 00:10 Ответить
У 2016 році



У 2016 році гвинтокрил цього типу розбився біля західного узбережжя Норвегії, внаслідок чого загинули 13 осіб. Після цього експлуатацію гелікоптерів Super Puma призупинили у європейських країнах. У 2017 році заборону зняли.

Розслідування авіакатастрофи в Новегії показало, що причиною стала несправність бортової техніки, яку було неможливо виявити існуючими системами перевірки.

Ще один випадок аварії стався у 2013 році. Тоді гелікоптер типу Super Puma впав у море біля Шетландських островів, внаслідок чого загинули чотири пасажири.
Судові позови щодо гелікоптерів Super Puma

У 2016 році компанія Airbus Helicopters зіткнулася з трьома судовими позовами від власників гвинтокрилів Super Puma, які заявляли, що отримали борти у дефектному стані.

Компанія Era стверджувала, що гелікоптери мають непоправні дефекти, які роблять їх непридатними для польотів. Era провела власне дослідження та заявила, що деякі деталі редуктора мають ознаки відколів, що пов'язано з дефектом конструкції. Компанія вважає, що саме це й було причиною падінь гвинтокрилів Super Puma.
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18.01.2023 19:12 Ответить
У мене є два запитання(навіть три): 1. Навіщо літати у військовий час над Україною, коли можна було б поїхати на авто? 2. Якщо й літати, то чому над населеним пунктом? 3. І в чому винуваті загиблі діти?
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18.01.2023 19:12 Ответить
От і в мене виникли ці два питання.
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18.01.2023 19:18 Ответить
не всюди можна на авто поїхати, гелікоптером шибче, пан такі притензії виставляє, ніби люди спеціально розбилися.
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18.01.2023 20:24 Ответить
Можна і поїздом, міністерка закордонних справ не так давно їздила з Кулебою до Харкова (якщо до Харкова летіли, звісно, а не в гори). А, взагалі-то, тільки в одному випадку весь цвіт керівництва одномоментно виїзжає - в баню, земля їм пухом.
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19.01.2023 02:40 Ответить
Що і "********" більше нема?
Може і "маю правр на помилку" вже не актуально?

А як щодо "тихесенько в ліс піду"?
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18.01.2023 19:13 Ответить
73%, падение вертолета - конечно же, результат кровавой войны, развязанной соседним вражеским народом против Украины. Но в немалой степени это и результат некомпетентности власти, которую вы выбрали. Рашисты вполне могли устроить диверсию, но зеленая власть сама регулярно совершает страшные ошибки. Убийство детей и зеленого министра МВД вряд ли входило в планы зеленского, но выводы о влиянии опыта и уровня профессионализма тех, кто управляет страной на жизнь простых украинцев вам пора делать уже сейчас, и в следующий раз не голосовать по приколу.
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18.01.2023 19:19 Ответить
Це наслідки тотальної корупції та безкарності,корумповані невігласи повсюди у владі.
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18.01.2023 19:21 Ответить
Головнокомандувач ... чому війна досі не закінчилася?
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18.01.2023 19:22 Ответить
запретить любой авиации летать над городом , пусть в степи падают
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18.01.2023 19:25 Ответить
Бред несёшь, тяжелораненных вертушками возят не в степь.
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18.01.2023 19:30 Ответить
Ты очень удивишься, но над городом не летают как попало, - есть ATC, маршруты, зоны, эшелоны, над жилыми районами, - летать запрещено.

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18.01.2023 20:48 Ответить
пан з гівнесті-інтернешнл?
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18.01.2023 20:26 Ответить
ЗЄЛЯ, НЕ ВІДМАЗУЙ.

більше схоже, що зажравшііся ментяри полетіли в селфі-тур в Харків - полетіли порушуючи всі правила польотів. ...

Монастирського колись вже відмазували від ДТП, потім від відмазував трухіних....
в МВС всі знали, що Монастирський - це понтовик зажравшийся
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18.01.2023 19:25 Ответить
Я тоже его не уважал
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18.01.2023 19:26 Ответить
Будь-який факап виправдовують рашкою, як зручно, щоб навіть не було війни її потрібно було б вигадати . Ой як незручно, а ж соромно...
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18.01.2023 19:25 Ответить
ні, ну не треба,так незавжди, ось нещодавно арестович виправдав рашку.
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18.01.2023 20:27 Ответить
а я гадаю шо пройоб дибилів які вирішили кудись пролетіти над жилим сектором
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18.01.2023 19:31 Ответить
А все почалося з підготовки до "майскіх шашликов"!
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18.01.2023 19:33 Ответить
Нещасний випадок стався останній раз в 2019
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18.01.2023 19:35 Ответить
І триває ще донині.
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18.01.2023 19:40 Ответить
але провини рашки це не знімає, не було б війни, ніхто би нікуди не летів би, цього гелікоптера там взагалі би не було.
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18.01.2023 20:28 Ответить
Спочатку був 2019 потім 2022
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18.01.2023 20:36 Ответить
Ви вважаєте, що вони не літали б в Карпати на Водохреща, або на зліт дипломатів (забули?)
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19.01.2023 02:44 Ответить
Ти, зелеЧучело і є нещасний випадок України, а війна і всі подальші неподобства є наслідком цього.
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18.01.2023 19:35 Ответить
Чушь какая-то. Катастрофу надо расследовать. Там дети погибли.
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18.01.2023 19:37 Ответить
Як добре що все можна списати на війну, яку ж сам і допустив.
пічрайтери обкурилися, чи що?
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18.01.2023 19:39 Ответить
війну допустили всі Президенти разом, які вибудовували олігархічний лад тут, які не боролися з корупцією в держапараті скорше навпаки, які розвалювали армію, які поклонялися мп, які розповсюджували самі або позволяли іншим розповсюджувати проросійські наративи, і які вірили кацапам і да, ті що готувалися до свят замість готуватися до війни.
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18.01.2023 20:31 Ответить
ЗЄЛЯ,
ЯКЩО ТАКІ ПРО*ОБИ ЗАЖРАВШИХСЯ МЕНТІВ ПРИХОВУВАТИ (прикриваючи війною) -
ТО ТАКЕ БУДЕ ПОВТОРЮВАТИСЬ ЩЕ І ЩЕ

РОЗБЕРИСЬ
СКАЖИ ЛЮДЯМ ПРАВДУ
ПОКАРАЙ ВИННИХ

МИ НЕ ХОЧЕМО ГИНУТИ ЩЕ І ВІД ПОДОНКІВ,
ЯКІ ЧУДЯТЬ ПРИКРИВАЮЧИСЬ ПОСАДАМИ І ВІЙНОЮ
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18.01.2023 19:40 Ответить
Якщо не літати над дитячим садком, то може дітки би не вмерли, це недбалість, чи похуізм, і це не рашка. Може, звісно, діверсія, але навряд чи.
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18.01.2023 19:50 Ответить
як би не рашка, ніхто би нікуди не літав би. Не в такий час і не в таку погоду. Скоріш за все вони просто мусили летіти, а ось куди і навіщо того ми не знаємо. Але точно не для того щоб розбитися впавші на дитячий садок.
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18.01.2023 20:33 Ответить
Знову - ніхто б нікуди не літав. А для чого купляли вертольоти? Та вони про той садок і не думали, летіли, куди їм потрібно. Ви тепер замість Арестовича?
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19.01.2023 02:48 Ответить
Над садком дуже потрібно було пролетіти, бо часу нема, це звісно рашка винна, а пілот ні.
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19.01.2023 09:56 Ответить
Мене цікавить одне питання - чому летіли над Броварами ,а не над Броварським лісом ?
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18.01.2023 19:56 Ответить
можливо тому що система керування гелікоптером не була справна?
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18.01.2023 20:35 Ответить
тому, що могли... правила для лохів, а не для "реальних пацанів" при владі
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18.01.2023 20:39 Ответить
"Нет больше несчастных случаев, все это - результат войны"

я ОЧЕНЬ надеюсь, что так же будут оценены смерти, ранения и травмы тех, кто это получил и получал с 2014 го и до победы !!!
А не так как это делается с обычными людьми и военными ... , которые получают свои страдания и последствия как бы не в бою...

А то выяснится, что вы только к своим такой подход...
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18.01.2023 20:05 Ответить
Суспільство має прослідкувати, щоби розшифровка переговорів тихенько в ліс не пішла.
На супер-пумах є "чорний ящик". Все буде відомо... Чи ні?
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18.01.2023 20:13 Ответить
Цікаво як взагалі той гелікоптер опинився над діт садком? Це теж результат війни?
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18.01.2023 23:15 Ответить
Господин Президент .... это не последствия войны , это последствия безнаказанности и обыкновенным правила полета... . Это потерия бдительности и отвратительной пребенережений обыкновенным правилам безопасности. Это пренебережение летательных стретств к гражданском использований . Это нарушение всех законов безопасном использований летательных средств. В последствий потерий человеческих жизней. Собирать по дворам между много этажками вовремя сильного тумана членов команды для заданий .
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19.01.2023 05:39 Ответить
 
 