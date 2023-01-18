Нет больше несчастных случаев, все это - результат войны, - Зеленский о трагедии в Броварах
Война России против Украины проходит не только на поле боя. Учитывая это, в нашей стране больше не происходят несчастные случаи, все они так или иначе являются результатом захватнической войны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Я считаю, из-за того опыта войны, который есть сегодня у меня и общества, это не несчастный случай - это война. Война не только на поле боя, у нее есть несколько направлений. Нет больше несчастных случаев, все это - результат войны. Все, что происходит", - сказал он.
Он подчеркнул, что каждая смерть - это результат войны России против Украины.
Кроме того, на вопрос, волнуется ли он за свою безопасность, президент просто ответил, что нет.
"Меня это не волнует", - сказал он.
Напомним, утром 18 января в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.
Впоследствии стало известно, что в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД. По уточненной информации, после проведения идентификации, на месте падения вертолета обнаружены 14 погибших, из них 1 ребенок и 9 находившихся на борту. Травмировано 25 человек.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Попередньо було 15 рил у вертушці, зараз 9-10.
Дівок списали на ДТП.
Кому як не русскім вигідні корупціонери-саботажники і просто корабельні сосни чоловічої чи жіночої статі на держпосадах держави, знищення якої вже давно стало для русскіх національною ідеєю?
Воины МВС воюют с врагом и несут потери наравне с ЗСУ. Издеваться над их погибшим руководством (какое бы оно ни было персонально) и пиариться на крови могут только подонки.
https://censor.net/ua/news/3394123/imena_zagyblyh_pasajyriv_ta_pilotiv_gelikoptera_yakyyi_vpav_u_brovarah_fotoreportaj_onovleno
Та на Куршавеле, те на вертушке...
У 2016 році гвинтокрил цього типу розбився біля західного узбережжя Норвегії, внаслідок чого загинули 13 осіб. Після цього експлуатацію гелікоптерів Super Puma призупинили у європейських країнах. У 2017 році заборону зняли.
Розслідування авіакатастрофи в Новегії показало, що причиною стала несправність бортової техніки, яку було неможливо виявити існуючими системами перевірки.
Ще один випадок аварії стався у 2013 році. Тоді гелікоптер типу Super Puma впав у море біля Шетландських островів, внаслідок чого загинули чотири пасажири.
Судові позови щодо гелікоптерів Super Puma
У 2016 році компанія Airbus Helicopters зіткнулася з трьома судовими позовами від власників гвинтокрилів Super Puma, які заявляли, що отримали борти у дефектному стані.
Компанія Era стверджувала, що гелікоптери мають непоправні дефекти, які роблять їх непридатними для польотів. Era провела власне дослідження та заявила, що деякі деталі редуктора мають ознаки відколів, що пов'язано з дефектом конструкції. Компанія вважає, що саме це й було причиною падінь гвинтокрилів Super Puma.
Може і "маю правр на помилку" вже не актуально?
А як щодо "тихесенько в ліс піду"?
більше схоже, що зажравшііся ментяри полетіли в селфі-тур в Харків - полетіли порушуючи всі правила польотів. ...
Монастирського колись вже відмазували від ДТП, потім від відмазував трухіних....
в МВС всі знали, що Монастирський - це понтовик зажравшийся
пічрайтери обкурилися, чи що?
ЯКЩО ТАКІ ПРО*ОБИ ЗАЖРАВШИХСЯ МЕНТІВ ПРИХОВУВАТИ (прикриваючи війною) -
ТО ТАКЕ БУДЕ ПОВТОРЮВАТИСЬ ЩЕ І ЩЕ
РОЗБЕРИСЬ
СКАЖИ ЛЮДЯМ ПРАВДУ
ПОКАРАЙ ВИННИХ
МИ НЕ ХОЧЕМО ГИНУТИ ЩЕ І ВІД ПОДОНКІВ,
ЯКІ ЧУДЯТЬ ПРИКРИВАЮЧИСЬ ПОСАДАМИ І ВІЙНОЮ
я ОЧЕНЬ надеюсь, что так же будут оценены смерти, ранения и травмы тех, кто это получил и получал с 2014 го и до победы !!!
А не так как это делается с обычными людьми и военными ... , которые получают свои страдания и последствия как бы не в бою...
А то выяснится, что вы только к своим такой подход...
На супер-пумах є "чорний ящик". Все буде відомо... Чи ні?