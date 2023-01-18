Минобороны России пытается реформировать армию, но шквал критики внутри страны будет мешать изменениям, - ISW
После удара ВСУ по базе россиян в Макеевке Донецкой области российское Минобороны пытается повысить профессионализм своей армии и ввести новые правила.
Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.
"Министерство обороны России пытается повысить профессионализм в российских вооруженных силах и, вероятно, проверить и повысить эффективность своих командных структур вплоть до уровня малых подразделений", – говорят в ISW.
В качестве примера новшеств исследователи приводят ограничение использования личных транспортных средств и некоторых персональных электронных устройств в зоне боевых действий. Также появились новые стандарты по уходу и гигиене на передовой.
В частности, проблема ухода за собой среди оккупантов на передовой стала камнем преткновения между командирами низшего звена и недисциплинированными солдатами, которые отказываются подчиняться приказам.
Таким образом, Минобороны России стремится оценить способность командиров низшего уровня выполнять приказы в соответствии со стандартами. Эта проблема возникла после удара ВСУ по базе оккупантов в Макеевке 31 декабря, где погибли до 400 мобилизованных россиян. После удара в Макеевке Минобороны России, вероятно, признало отсутствие должной практики оперативной безопасности среди военнослужащих.
В то же время, ряд пророссийских пропагандистов ухватились за новые правила и раскритиковали самого министра обороны РФ Шойгу.
Они отмечают между прочим, что Минобороны России игнорирует реальные проблемы на фронте и вместо этого запрещает передвижение личного автотранспорта в зоне боевых действий. Ведь это ограничивает возможности "волонтеров" снабжать военнослужащих РФ на передовой техникой и запасами, что, собственно, Минобороны не выполняет. Запрет на использование персональной электроники, считают пропагандисты, помешает солдатам управлять квадрокоптерами и сохранять карты местности в автономном режиме.
По мнению американских аналитиков, предложенные изменения в принципе разумны, но критика в информационном пространстве будет мешать их воплотить. Минобороны РФ в попытках реформ сталкивается со значительным дефицитом доверия.
Напомним, что атака на место дислокации мобилизованных оккупантов была в новогоднюю ночь. Министерство обороны РФ заявило, что количество погибших в Макеевке вследствие удара по месту дислокации российских военнослужащих возросло до 89. По неофициальной информации, в новогоднюю ночь благодаря точному удару ВСУ в Макеевке удалось ликвидировать около 400 мобилизованных россиян, еще около 300 захватчиков получили ранения разной степени тяжести.
Отмечалось, что российские солдаты дислоцировались в здании местного профессионально-технического училища №19.
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"14:40, 18 января 2023 параша
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