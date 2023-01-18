Надо усилить помощь Украине, в течение "нескольких месяцев или недель" будет решающий момент в войне, - Дуда
Президент Польши Анджей Дуда призывает партнеров и союзников Украины продолжить усиливать военную помощь Украине, отметив, что в течение нескольких месяцев или недель будет решающий момент в войне.
"Я боюсь, что сейчас, может, в течение нескольких месяцев, может, недель, будет решающий момент этой войны. И этот момент - ответ на вопрос: выживет Украина или нет", - сказал Дуда на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Он подчеркнул, что предоставленного Украине оружия все еще не хватает, поскольку российская армия продолжает накапливать силы и, вероятно, готовится к новому наступлению. В частности, Дуда отметил необходимость предоставления украинской армии современных танков и ракет.
"Поэтому это критически важно сейчас - отправить дополнительную военную поддержку", - призвал глава Польского государства.
Президент добавил, что он хорошо знает и понимает Украину, которая "хочет стать частью западного сообщества, частью западной зоны безопасности". "Они хотят быть членами ЕС, членами НАТО, но, прежде всего, они хотят выжить", - сказал он.
Дуда подчеркнул, что "нам необходимо помочь им".
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Мавзолейный хмырь Лавров не представляет как на РАБzee жить дальше .
Денис Казанский подробно разобрал речь дебила мавзолейного..
Ржач 😁😁😁
Хрюкните..встаём с КАЛен... Жанна Бичевская это пропела лет 20 назад...😁😁😁
РюZZkие..полюбите Жанна Бичевскую😁😁😁
«Я знаю, що ви декілька днів тому були у Бахмуті. Сьогодні лавров заявив, що США створили коаліцію, де майже всі європейці, які входять в НАТО, і члени Євросоюзу. І через Україну США нібито хочуть вести війну проти росії. Що ви можете на це відповісти?», - запитала ведуча LCI.
Порошенко зауважив, що амбіції російського диктатора путіна з початку повномасштабного вторгнення звузились від планів захопити Київ до намагання просунутись від Соледара до Бахмута.
«Вони планували захопити Україну за три дні, я хочу наголосити, що вони погрожували взяти Харків, Чернігів, Суми, Київ. А на сьогоднішній день амбіції путіна звузилися до 20 кілометрів відстані від Соледара до Бахмута. Туди кинуті найкращі російські сили - від десантників до зеків «вагнера». І навіть там вони не зможуть забезпечити собі будь-яке стратегічне чи оперативне просування. Збройні Сили України зупинили їх після вдалих наступальних операцій в Харкові, Києві, Херсоні», - наголосив Порошенко.
«росія воює не лише з Україною. Вони воюють проти свободи, вони воюють проти наших цінностей. Вони воюють проти всього демократичного світу. Не українці прийшли на російську територію, а росіяни прийшли на нашу землю, вбивають наших дітей, вбивають наших жінок, вбивають українців», - констатує п'ятий Президент.
«Якщо хтось хоче встановити мир, то шлях до миру дуже короткий. Перше - негайне виведення російських окупаційних військ з окупованої української території в межах кордонів 1991 року. Друге - звільнення української території і визнання наших кордонів. Третє - притягнення до відповідальності за військові злочини військових злочинців, які прийшли на нашу територію зі зброєю. І четверте - репарації, які Україна має отримати за компенсацію тих руйнівних наслідків, які спричинені російською армією, російською агресією», - наголошує Порошенко.
Він також заявив, що західні партнери України на найближчому засіданні групи «Рамштайн» мають надати нам зброю, яка призведе до стратегічного перелому у війні. Порошенко подякував президенту Макрону за рішення щодо постачання броньованої техніки, включаючи легкі танки AMХ-10 та броньовані машини Bastion.
«Сьогодні у нас знаходяться канадські урядовці, які прийняли рішення щодо постачання нам 200 броньованих автомобілів», - зазначив Порошенко.
«Я хочу, щоб ми всі розуміли: символічні постачання танків, броньованої техніки, ракет - це важливо як символ. Але в умовах широкомасштабної, найбільшої після закінчення Другої світової війни - це не в повній мірі навіть відновлює ті втрати, які несе українське військо, боронячи вільний демократичний світ», - зауважив п'ятий Президент.
«Тому ми дуже покладаємося на зустріч в «Рамштайні» антипутінської коаліції, яка має прийняти рішення щодо надання нам партії зброї, яка змінить хід війни», - наголошує Порошенко.
«Коли буде прийнято рішення про надання нам системи протиповітряної оборони, включно з Patriot, французькі ракети протиповітряної оборони, німецькі танки Leopard 2, які ми очікуємо отримати, величезну кількість броньованих машин, включно з Bastion і AMХ - росіяни відчують, що їм доведеться покинути територію України», - вважає Петро Порошенко.
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Порошенко подякував президенту Макрону за рішення щодо постачання броньованої техніки, включаючи легкі танки AMХ-10 та броньовані машини Bastion.
«Сьогодні у нас знаходяться канадські урядовці, які прийняли рішення щодо постачання нам 200 броньованих автомобілів», - зазначив Порошенко.
«Я хочу, щоб ми всі розуміли: символічні постачання танків, броньованої техніки, ракет - це важливо як символ. Але в умовах широкомасштабної, найбільшої після закінчення Другої світової війни - це не в повній мірі навіть відновлює ті втрати, які несе українське військо, боронячи вільний демократичний світ», - зауважив п'ятий Президент.
«Тому ми дуже покладаємося на зустріч в «Рамштайні» антипутінської коаліції, яка має прийняти рішення щодо надання нам партії зброї, яка змінить хід війни», - наголошує Порошенко.
«Коли буде прийнято рішення про надання нам системи протиповітряної оборони, включно з Patriot, французькі ракети протиповітряної оборони, німецькі танки Leopard 2, які ми очікуємо отримати, величезну кількість броньованих машин, включно з Bastion і AMХ - росіяни відчують, що їм доведеться покинути територію України», - вважає Петро Порошенко.