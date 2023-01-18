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Новости Агрессия России против Украины Война
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Надо усилить помощь Украине, в течение "нескольких месяцев или недель" будет решающий момент в войне, - Дуда

дуда

Президент Польши Анджей Дуда призывает партнеров и союзников Украины продолжить усиливать военную помощь Украине, отметив, что в течение нескольких месяцев или недель будет решающий момент в войне.

"Я боюсь, что сейчас, может, в течение нескольких месяцев, может, недель, будет решающий момент этой войны. И этот момент - ответ на вопрос: выживет Украина или нет", - сказал Дуда на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что предоставленного Украине оружия все еще не хватает, поскольку российская армия продолжает накапливать силы и, вероятно, готовится к новому наступлению. В частности, Дуда отметил необходимость предоставления украинской армии современных танков и ракет.

"Поэтому это критически важно сейчас - отправить дополнительную военную поддержку", - призвал глава Польского государства.

Президент добавил, что он хорошо знает и понимает Украину, которая "хочет стать частью западного сообщества, частью западной зоны безопасности". "Они хотят быть членами ЕС, членами НАТО, но, прежде всего, они хотят выжить", - сказал он.

Дуда подчеркнул, что "нам необходимо помочь им".

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Автор: 

помощь (7784) Дуда Анджей (755)


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https://eurosolidarity.org/2023/01/18/poroshenko-zhorstko-vidpoviv-putinu-rosiyanam-dovedetsya-pokynuty-terytoriyu-********/ Петро Порошенко в інтерв'ю французькому телеканалу LCI заявив, що російська армія буде змушена покинути Україну .

«Я знаю, що ви декілька днів тому були у Бахмуті. Сьогодні лавров заявив, що США створили коаліцію, де майже всі європейці, які входять в НАТО, і члени Євросоюзу. І через Україну США нібито хочуть вести війну проти росії. Що ви можете на це відповісти?», - запитала ведуча LCI.
Порошенко зауважив, що амбіції російського диктатора путіна з початку повномасштабного вторгнення звузились від планів захопити Київ до намагання просунутись від Соледара до Бахмута.
«Вони планували захопити Україну за три дні, я хочу наголосити, що вони погрожували взяти Харків, Чернігів, Суми, Київ. А на сьогоднішній день амбіції путіна звузилися до 20 кілометрів відстані від Соледара до Бахмута. Туди кинуті найкращі російські сили - від десантників до зеків «вагнера». І навіть там вони не зможуть забезпечити собі будь-яке стратегічне чи оперативне просування. Збройні Сили України зупинили їх після вдалих наступальних операцій в Харкові, Києві, Херсоні», - наголосив Порошенко.
«росія воює не лише з Україною. Вони воюють проти свободи, вони воюють проти наших цінностей. Вони воюють проти всього демократичного світу. Не українці прийшли на російську територію, а росіяни прийшли на нашу землю, вбивають наших дітей, вбивають наших жінок, вбивають українців», - констатує п'ятий Президент.
«Якщо хтось хоче встановити мир, то шлях до миру дуже короткий. Перше - негайне виведення російських окупаційних військ з окупованої української території в межах кордонів 1991 року. Друге - звільнення української території і визнання наших кордонів. Третє - притягнення до відповідальності за військові злочини військових злочинців, які прийшли на нашу територію зі зброєю. І четверте - репарації, які Україна має отримати за компенсацію тих руйнівних наслідків, які спричинені російською армією, російською агресією», - наголошує Порошенко.
Він також заявив, що західні партнери України на найближчому засіданні групи «Рамштайн» мають надати нам зброю, яка призведе до стратегічного перелому у війні. Порошенко подякував президенту Макрону за рішення щодо постачання броньованої техніки, включаючи легкі танки AMХ-10 та броньовані машини Bastion.
«Сьогодні у нас знаходяться канадські урядовці, які прийняли рішення щодо постачання нам 200 броньованих автомобілів», - зазначив Порошенко.
«Я хочу, щоб ми всі розуміли: символічні постачання танків, броньованої техніки, ракет - це важливо як символ. Але в умовах широкомасштабної, найбільшої після закінчення Другої світової війни - це не в повній мірі навіть відновлює ті втрати, які несе українське військо, боронячи вільний демократичний світ», - зауважив п'ятий Президент.
«Тому ми дуже покладаємося на зустріч в «Рамштайні» антипутінської коаліції, яка має прийняти рішення щодо надання нам партії зброї, яка змінить хід війни», - наголошує Порошенко.
«Коли буде прийнято рішення про надання нам системи протиповітряної оборони, включно з Patriot, французькі ракети протиповітряної оборони, німецькі танки Leopard 2, які ми очікуємо отримати, величезну кількість броньованих машин, включно з Bastion і AMХ - росіяни відчують, що їм доведеться покинути територію України», - вважає Петро Порошенко.
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18.01.2023 19:52
+5
І все цієї зими вперлося в підараса Шольца, як літом в підараса Орбана.
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18.01.2023 19:32
+4
як тобі граблі нині б'ють? Хоча, ні: граблі в гаражі, а ти на дивані...
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18.01.2023 20:23
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18.01.2023 19:28 Ответить
І все цієї зими вперлося в підараса Шольца, як літом в підараса Орбана.
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18.01.2023 19:32 Ответить
Шольц на подсосе в американцев,что те скажут то и делает
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18.01.2023 19:37 Ответить
Місцева цензорівська братва цього не розуміє.
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18.01.2023 20:13 Ответить
"І цей момент відповідь на запитання: виживе Україна чи ні " --- так арестович расказывал что скоро парад на красной площади... врал что ли?
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18.01.2023 19:38 Ответить
Да врал, и Дуда преувеличивает. Вот, если бы орки собрали двух миллионную оснащенную полностью армию, то его слова справедливы, а так.....
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18.01.2023 19:42 Ответить
Может намекает на Киев 2.0 (опять учения РБ и рф) и если отобьют, то контрнаступление, хотя так себе звучит, идти в лоб теперь, проще зайти с востока, как они хотят брать Донбас
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18.01.2023 19:55 Ответить
12000 тысяч там. Какой нахер Киев? Вот если бы собрали 120k, вот тогда может и мог быть какой-то разговор, да и то мало этого, учитывая, что техники они если и смогут собрать на такое количество, то там уже одно старье будет
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18.01.2023 20:09 Ответить
https://youtu.be/YzPUVGKjKbM ...

Мавзолейный хмырь Лавров не представляет как на РАБzee жить дальше .
Денис Казанский подробно разобрал речь дебила мавзолейного..
Ржач 😁😁😁
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18.01.2023 19:44 Ответить
РюZZkие..вы были дебилами 599 лет назад..ими и подохнете...смертью не храбрых 👽☠️💀🦍🦍👺...
Хрюкните..встаём с КАЛен... Жанна Бичевская это пропела лет 20 назад...😁😁😁
РюZZkие..полюбите Жанна Бичевскую😁😁😁
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18.01.2023 19:51 Ответить
https://eurosolidarity.org/2023/01/18/poroshenko-zhorstko-vidpoviv-putinu-rosiyanam-dovedetsya-pokynuty-terytoriyu-********/ Петро Порошенко в інтерв'ю французькому телеканалу LCI заявив, що російська армія буде змушена покинути Україну .

«Я знаю, що ви декілька днів тому були у Бахмуті. Сьогодні лавров заявив, що США створили коаліцію, де майже всі європейці, які входять в НАТО, і члени Євросоюзу. І через Україну США нібито хочуть вести війну проти росії. Що ви можете на це відповісти?», - запитала ведуча LCI.
Порошенко зауважив, що амбіції російського диктатора путіна з початку повномасштабного вторгнення звузились від планів захопити Київ до намагання просунутись від Соледара до Бахмута.
«Вони планували захопити Україну за три дні, я хочу наголосити, що вони погрожували взяти Харків, Чернігів, Суми, Київ. А на сьогоднішній день амбіції путіна звузилися до 20 кілометрів відстані від Соледара до Бахмута. Туди кинуті найкращі російські сили - від десантників до зеків «вагнера». І навіть там вони не зможуть забезпечити собі будь-яке стратегічне чи оперативне просування. Збройні Сили України зупинили їх після вдалих наступальних операцій в Харкові, Києві, Херсоні», - наголосив Порошенко.
«росія воює не лише з Україною. Вони воюють проти свободи, вони воюють проти наших цінностей. Вони воюють проти всього демократичного світу. Не українці прийшли на російську територію, а росіяни прийшли на нашу землю, вбивають наших дітей, вбивають наших жінок, вбивають українців», - констатує п'ятий Президент.
«Якщо хтось хоче встановити мир, то шлях до миру дуже короткий. Перше - негайне виведення російських окупаційних військ з окупованої української території в межах кордонів 1991 року. Друге - звільнення української території і визнання наших кордонів. Третє - притягнення до відповідальності за військові злочини військових злочинців, які прийшли на нашу територію зі зброєю. І четверте - репарації, які Україна має отримати за компенсацію тих руйнівних наслідків, які спричинені російською армією, російською агресією», - наголошує Порошенко.
Він також заявив, що західні партнери України на найближчому засіданні групи «Рамштайн» мають надати нам зброю, яка призведе до стратегічного перелому у війні. Порошенко подякував президенту Макрону за рішення щодо постачання броньованої техніки, включаючи легкі танки AMХ-10 та броньовані машини Bastion.
«Сьогодні у нас знаходяться канадські урядовці, які прийняли рішення щодо постачання нам 200 броньованих автомобілів», - зазначив Порошенко.
«Я хочу, щоб ми всі розуміли: символічні постачання танків, броньованої техніки, ракет - це важливо як символ. Але в умовах широкомасштабної, найбільшої після закінчення Другої світової війни - це не в повній мірі навіть відновлює ті втрати, які несе українське військо, боронячи вільний демократичний світ», - зауважив п'ятий Президент.
«Тому ми дуже покладаємося на зустріч в «Рамштайні» антипутінської коаліції, яка має прийняти рішення щодо надання нам партії зброї, яка змінить хід війни», - наголошує Порошенко.
«Коли буде прийнято рішення про надання нам системи протиповітряної оборони, включно з Patriot, французькі ракети протиповітряної оборони, німецькі танки Leopard 2, які ми очікуємо отримати, величезну кількість броньованих машин, включно з Bastion і AMХ - росіяни відчують, що їм доведеться покинути територію України», - вважає Петро Порошенко.
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18.01.2023 19:52 Ответить
Если Порошенко так сказал, значит так тому и быть. Надеюсь это случится до того, как он может быть станет президентом.
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18.01.2023 19:57 Ответить
Вже був. Більше українці на ті граблі не наступлять.
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18.01.2023 20:15 Ответить
як тобі граблі нині б'ють? Хоча, ні: граблі в гаражі, а ти на дивані...
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18.01.2023 20:23 Ответить
Та він зараз на тих граблях юзає і не хоче визнати що на них наступив.
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18.01.2023 21:21 Ответить
https://youtu.be/jzRS8jtJDa0 ...

Песня Жанна Бичевская..рабSSия поднимется с КАЛен..😁😁😁
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18.01.2023 19:57 Ответить
https://eurosolidarity.org/2023/01/18/poroshenko-rishennya-nastupnogo-ramshtajnu-mayut-zminyty-hid-vijny-na-koryst-nashoyi-peremogy/ Петро Порошенко в ефірі французького телеканалу LCI заявив, що західні партнери України на найближчому засіданні групи «Рамштайн» мають надати нам зброю, яка призведе до стратегічного перелому у війні .

Порошенко подякував президенту Макрону за рішення щодо постачання броньованої техніки, включаючи легкі танки AMХ-10 та броньовані машини Bastion.
«Сьогодні у нас знаходяться канадські урядовці, які прийняли рішення щодо постачання нам 200 броньованих автомобілів», - зазначив Порошенко.
«Я хочу, щоб ми всі розуміли: символічні постачання танків, броньованої техніки, ракет - це важливо як символ. Але в умовах широкомасштабної, найбільшої після закінчення Другої світової війни - це не в повній мірі навіть відновлює ті втрати, які несе українське військо, боронячи вільний демократичний світ», - зауважив п'ятий Президент.
«Тому ми дуже покладаємося на зустріч в «Рамштайні» антипутінської коаліції, яка має прийняти рішення щодо надання нам партії зброї, яка змінить хід війни», - наголошує Порошенко.
«Коли буде прийнято рішення про надання нам системи протиповітряної оборони, включно з Patriot, французькі ракети протиповітряної оборони, німецькі танки Leopard 2, які ми очікуємо отримати, величезну кількість броньованих машин, включно з Bastion і AMХ - росіяни відчують, що їм доведеться покинути територію України», - вважає Петро Порошенко.
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18.01.2023 20:03 Ответить
На сегодня в Украине всего два политика мирового уровня.. Петр Порошенко и Роман Бессмертный.. остальные подтянутся.. очень скоро... Слава ЗСУ ❤️🖤та генералу Залужному 🔱🇺🇦🇺🇦🔱
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18.01.2023 20:07 Ответить
Он хотел сказать в течении нескольких месяцев или лет?
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18.01.2023 22:54 Ответить
 
 