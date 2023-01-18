Надо усилить помощь Украине, в течение "нескольких месяцев или недель" будет решающий момент в войне, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда призывает партнеров и союзников Украины продолжить усиливать военную помощь Украине, отметив, что в течение нескольких месяцев или недель будет решающий момент в войне.

"Я боюсь, что сейчас, может, в течение нескольких месяцев, может, недель, будет решающий момент этой войны. И этот момент - ответ на вопрос: выживет Украина или нет", - сказал Дуда на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что предоставленного Украине оружия все еще не хватает, поскольку российская армия продолжает накапливать силы и, вероятно, готовится к новому наступлению. В частности, Дуда отметил необходимость предоставления украинской армии современных танков и ракет.

"Поэтому это критически важно сейчас - отправить дополнительную военную поддержку", - призвал глава Польского государства.

Президент добавил, что он хорошо знает и понимает Украину, которая "хочет стать частью западного сообщества, частью западной зоны безопасности". "Они хотят быть членами ЕС, членами НАТО, но, прежде всего, они хотят выжить", - сказал он.

Дуда подчеркнул, что "нам необходимо помочь им".

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