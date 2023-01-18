Предложения Венгрии снять санкции с 9 соратников Путина неприемлемы, новый пакет санкций ЕС должен сильнее ударить по РФ, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что новый пакет санкций Европейского союза должен сильнее ударить по РФ и его военному бюджету.

Об этом он написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Предложения Венгрии снять санкции с 9 соратников Путина неприемлемы. 10-й пакет санкций ЕС должен сильнее ударить по РФ и ее военному бюджету: строгие санкции против индустрии ракет и беспилотников, физических лиц, энергетики, банков, СМИ и ИКТ, новые санкции против Ирана", - написал Кулеба.

Напомним, Венгрия настаивает на исключении из санкционного списка Евросоюза 9 человек, в том числе приближенных к Путину олигархов Усманова, Авена и Рашникова.

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