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Новости Война Санкции ЕС
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Предложения Венгрии снять санкции с 9 соратников Путина неприемлемы, новый пакет санкций ЕС должен сильнее ударить по РФ, - Кулеба

санкції

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что новый пакет санкций Европейского союза должен сильнее ударить по РФ и его военному бюджету.

Об этом он написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Предложения Венгрии снять санкции с 9 соратников Путина неприемлемы. 10-й пакет санкций ЕС должен сильнее ударить по РФ и ее военному бюджету: строгие санкции против индустрии ракет и беспилотников, физических лиц, энергетики, банков, СМИ и ИКТ, новые санкции против Ирана", - написал Кулеба.

Напомним, Венгрия настаивает на исключении из санкционного списка Евросоюза 9 человек, в том числе приближенных к Путину олигархов Усманова, Авена и Рашникова.

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Автор: 

Венгрия (1936) санкции (11268) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+12
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18.01.2023 19:54
+9
Угорське лайно продовжує смердіти...
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18.01.2023 19:52
+6
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18.01.2023 19:55
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Угорське лайно продовжує смердіти...
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18.01.2023 19:52 Ответить
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18.01.2023 19:54 Ответить
А что кулеба сказал обезьяне Агрохимии по поводу снятия санкций с его папашки абрамовича?
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18.01.2023 19:54 Ответить
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18.01.2023 19:55 Ответить
А як це лайновзагалі раптом до еліт потрапило, часом не за гроші олігархів? може навіть і російських, яким вигідно, щоб українці топталися на місці і корупція не дала нам розвиватися, бо уся ця війна - це результати корупції і не тільки за часів Зеленського це ще з Кравчука лайно розпочалося. Чорновола вбили для того щоб він не відмінив ту долю, яку нам приготували "братушки".
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18.01.2023 20:01 Ответить
Влада Угорщини - підараси, яких купили російські олігархи. Тепер влада Угорщини хоче вивести російських олігархів з-під дії санкцій. А от Арахамія - голова фракції Слуг Народа, ******** пацан, бо допомагав російському олігарху Абрамовичу уникати санкцій!
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18.01.2023 20:03 Ответить
2019р
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18.01.2023 20:04 Ответить
аграхимия ОБЯЗАТЕЛЬНО сядет, дурачок малахольный.
Кто-то не доживет, кто-то в окно выйдет, кто-то в Молдову слиняет, а ... аграхимия сядет.
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18.01.2023 20:06 Ответить
Зелена шобла знову хоче міняти Конституцію. Вона їм ніби не дає відповіді на всі питання. По-перше, Конституцію не треба питати. ЇЇ слід виконувати. По-друге, у ній дійсно немає відповіді, як Боневтіку на зразок Пуйла і Луки уникнути кари за злочини і забезпечити довічну владу.
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18.01.2023 20:15 Ответить
зелені дурні будуть викинуті на мороз... всі ці корнієнки, безумні арахамії та інша наволоч...
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18.01.2023 20:28 Ответить
пора *******-************** ***** послать. Следующая остановка, - выкинуть ************** из ЕС и НАТО.
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18.01.2023 20:04 Ответить
Орбана необходимо пересилить в Марьинку на ПМЖ
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18.01.2023 20:41 Ответить
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18.01.2023 20:46 Ответить
Тварь конченая! Как же осточертел этот подх..ловник! 🤬 До каких пор можно еще терпеть его издевательства?!
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18.01.2023 20:48 Ответить
Хорошо что Сербию, Грузию да и Молдову не успели принять в ЕС. Иначе вместо одного венгерского списка из 9 особ на снятие санкций было бы еще три подобных.
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18.01.2023 20:57 Ответить
Пора уже вводить санкции против *******.
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18.01.2023 23:20 Ответить
А що це так Угорщина за соратників путіна переживає? а?

Не був би орбан агентом путіна він наврядчи переживав би за соратників путіна.

Колись за патріарха Кирила переживали, хоча він до них ніяким боком.
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19.01.2023 07:17 Ответить
 
 