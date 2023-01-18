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Предложения Венгрии снять санкции с 9 соратников Путина неприемлемы, новый пакет санкций ЕС должен сильнее ударить по РФ, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что новый пакет санкций Европейского союза должен сильнее ударить по РФ и его военному бюджету.
Об этом он написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Предложения Венгрии снять санкции с 9 соратников Путина неприемлемы. 10-й пакет санкций ЕС должен сильнее ударить по РФ и ее военному бюджету: строгие санкции против индустрии ракет и беспилотников, физических лиц, энергетики, банков, СМИ и ИКТ, новые санкции против Ирана", - написал Кулеба.
Напомним, Венгрия настаивает на исключении из санкционного списка Евросоюза 9 человек, в том числе приближенных к Путину олигархов Усманова, Авена и Рашникова.
Топ комментарии
+12 Перехватчик
показать весь комментарий18.01.2023 19:54
+9 Александр Чуднивец #474549
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+6 Павло ШОвте
показать весь комментарий18.01.2023 19:55
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Кто-то не доживет, кто-то в окно выйдет, кто-то в Молдову слиняет, а ... аграхимия сядет.
Не був би орбан агентом путіна він наврядчи переживав би за соратників путіна.
Колись за патріарха Кирила переживали, хоча він до них ніяким боком.