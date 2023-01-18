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140 млн евро на тепло для Киева: Кличко обсудил с руководителями ЕБРР помощь столице

кличко

Мэр Киева Виталий Кличко в Давосе встретился с руководителями Европейского банка реконструкции и развития и обсудил дальнейшую помощь Украине.

Об этом Виталий Кличко сообщил в своем телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Встретился в Давосе с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо и первым вице-президентом Юргеном Ригтеринком. Обсудили дальнейшее сотрудничество банка с Киевом. Сегодня столица реализует совместно с ЕБРР несколько крупных и важных проектов. Также обсуждаем с партнерами финансирование строительства больницы скорой помощи на правом берегу столицы", – сообщил  Кличко.

Мэр Киева отметил, что сегодня Киев реализует несколько проектов совместно с ЕБРР. В частности:

- финансирование закупки Киевом вагонов метро – на 50 млн евро;

- помощь в модернизации теплоэнергетического комплекса – общая сумма проекта 140 млн евро;

- закупку трамваев на 60 млн евро;

- ремонт моста метро через Днепр – 60 миллионов евро.

"Все проекты продолжаем и воплотим. Киеву и дальше будут помогать. Благодарю наших партнеров и друзей, которые верят в Киев и в Украину!" – подчеркнул Кличко.

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Автор: 

Давос (391) ЕБРР (261) Киев (25495) Кличко Виталий (4637)


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Так це важливо і потрібно але ПРО йде з запізненням і дуже потрібні ракети хоча б 300 км дальності їх ще могли б дати до зими тим більше установки HIMARS, MLRS вже були на озброєнні, так якби дали вчасно до "обіду як дорога ложка" , то більшість ТУ22м3 (Х22) и ТУ95 (Х101 ,Х-555) ,вже було б ліквідовано
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18.01.2023 20:28 Ответить
 
 