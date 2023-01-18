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Восстановление Украины должно базироваться на новой "зеленой" электроэнергии, - гендиректор ДТЭК Тимченко в Давосе

тимченко,дтек

Любой процесс восстановления Украины должен иметь европейскую перспективу и базироваться на зеленой электроэнергии, поэтому международные компании должны присоединиться к восстановлению Украины.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в ходе круглого стола "Украина: ускорение декарбонизации в Европе" на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Цензор.НЕТ.

"ДТЭК обращается к международным компаниям с просьбой присоединиться к коалиции желающих восстанавливать экологическое будущее Украины. Любой процесс восстановления Украины должен иметь европейскую перспективу и базироваться на новой зеленой электроэнергии, ускоряя таким образом энергетический переход в ЕС", – сказал он.

Тимченко подчеркнул, что увеличение мощностей украинской "зеленой" энергетики до 30 ГВт позволило бы Украине достигнуть 50% доли ВИЭ в структуре мощностей. Он добавил, что в случае увеличения мощностей ВИЭ, 15 ГВт чистой энергии можно было бы экспортировать в Евросоюз в виде электроэнергии и экологически чистого водорода.

"Таково наше видение энергетического сектора Украины до 2030 года. Таким образом, Украина может стать главным экспортером чистой энергии в ЕС и внести большой вклад в послевоенную систему энергетической безопасности Европы", – подчеркнул он.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина станет лидером в построении современной зеленой энергетики и создаст на ее основе децентрализованную энергосистему.

Автор: 

Давос (391) энергетика (2553) ДТЭК (520) Тимченко (17) альтернативная энергетика (123)


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Топ комментарии
+25
Атомна енергетика основа,все інше намахалово,а зелена енергетика то взагалі лохотрон
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18.01.2023 21:11
+21
Знову за рибу гроші! Дістали зі своєю "зеленою енергетикою"!
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18.01.2023 21:06
+15
Лицемір і покидьок, знаючи що в Україні більше половини енергії - то атомні станції, таке молоти. Не нажеруться ніяк, навіть під час війни. Рило не трісне?
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18.01.2023 21:14
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Страница 2 из 2
Третий раз повторяю для идиотов, эту апрельскую "поправку" отменили летом 2019 года, закон о разрешении наземных СЭС до 30 кВт подписывал летом 2019 лично Зеленский, так вот, тетя, тебе лучше признать свою ошибку чтобы не выглядеть полной дурой.
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18.01.2023 23:04 Ответить
Вы скажите спасибо , что я Ваше постоянное кацапское хамство пропускаю мимо ушей.

вопрос заключался в том, что Ахметов имеет преференции по сравнению с простыми украинцами. Мне рассказывали люди , знающие тему. Поскольку их слова я приложить к спору не могу , я ищу в интернете юридические ньюансы.
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19.01.2023 00:33 Ответить
Это вам так хочется, чтобы я хамил, на самом деле - вы размечтались. У меня как простого украинского инвестора, претензий к Ахметову нет, вы зря развели бубнеж в его сторону. Я получил дотаций более 10 тыс евро за одну станцию, так что заканчивайте порожний трёп.
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19.01.2023 03:31 Ответить
Шоб порожнього трепу не було , могли би ПО ПОДРОБНЕЕ описати цю операцію
- СКІЛЬКІ коштував проект , СКІЛЬКІ кіловат СЄС
- хто оплачував проект
- коли виплатили субсидії
- за які технічні умови виплатили субсідіі
- СКІЛЬКІ вам зараз оплачує ДЕРЖАВА за кВт
- і т п
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19.01.2023 23:34 Ответить
Я тебе отвечу на вопросы, после того как ты признаешь, что субсидии в Украине давно узаконены, а твои потуги обрисовать украинских министров недоучками в этом вопросе - порожний трёп. Повторяю - Сперва ты отказываешься от своей брехни, потом будут ответы на вопросы. У меня нет желания общаться с неадекватами.
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20.01.2023 00:30 Ответить
1. Субсидии выплачивает частная компания монополиста и коррупционера . Тут пора НАБУ разбираться
2. украинские министры - недоучки . Кроме Кулеба

А Шмыгаль , работает на Ахметова
3. А неадекват здесь Вы ,ТОМУЩО я спокойно и по пунктам Вас изучаю, а Вы нервничаете и переходите на истерики
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20.01.2023 01:40 Ответить
ТАК

11 июля Верховная Рада успешно приняла законопроект http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66034 №10357 . По его условиям, владельцы домашних солнечных электростанций мощностью до 30 кВт вновь могут претендовать на «зеленый» тариф.

Ранее закон 2712-VII ограничил эти права - по нему размещенные на земле СЭС не претендовали на специальные условия.
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18.01.2023 22:53 Ответить
Никакого ограничения по факту не было - все кто хотел, узаконили наземные станции 30 кВт по состоянию на осень 2019 года. Могу документы на наземную СЭС показать для неграмотных.
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18.01.2023 23:08 Ответить
Шановна пані, я Вам написав про те, що зробив на своїй земельній ділянці і робиться це дуже просто. Замовляєте модулі і інвектор, кабель,та інші комплектуючі якщо будуєте самі.(Може будувати і компанія, тоді вони все це роблять самі під ключ). Потім йдете в обленерго, чи в його філіал по місцю проживання. Там пишите заяву на встановлення 2-х фазного лічильника (день-ніч) і оплачужєте технічні умови і чекаєте пару неділь поки приїдуть спеціалісти для проведення монтажних робіт. За цей час будуєте СЕС чи на даху будинку і хліва, або на городі ( я будував на городі). Коли все готово, йдете в обленерго і подаєте заявку на генерацію. До Вас через день-два приїзджають спеціалісти і підкдючають до генерації СЕС. Все.
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18.01.2023 22:56 Ответить
Та воно відморожене со своєю Словакією. В них там все є, у нас нічого нема.
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18.01.2023 23:10 Ответить
СЛОВАКИЯ 2022 5 млн граждан
‼️‼️‼️

Домохозяйства демонстрируют растущий спрос на котлы, работающие на биомассе, солнечные коллекторы, фотоэлектрические панели и тепловые насосы. В последнем призыве, который стартовал 13 июня, Минэкономики и SIEA изменили правила и оставили без ограничений ‼️регистрацию претендентов на получение субсидии на ВИЭ.

За неделю был потрачен пакет в 30 миллионов евро ‼️всего 6.5 миллионов евро. Сейчас важно, чтобы перезапуск проекта и его новая система оказались успешными. Если да, то SIEA продолжит использовать его и в будущем, когда в игре будет более ‼️100 миллионов евро.

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19.01.2023 01:01 Ответить
И что? Украинцы вложили в СЭС около 675 млн евро. Считайте сами. Одна станция стоит около 15 тыс.
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19.01.2023 03:39 Ответить
создать поощрительные программы финансовой поддержки установки солнечных батарей для простых украинцев
-------
Алё, гараж!! Эти программы давно созданы. Суммы субсидий больше ваших, благо мы солнечная страна.
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19.01.2023 04:47 Ответить
німці з цією "зеленою" енергетикою теж хитрять. По-перше вона не є зеленою.
по-друге німці змушують відмовлятися від атому і від вугілля, але "зелена" залежить від погоди, залежить від поставок з Китаю(все в Китаї виробляють, дешева робоча сила, закінчиться так же як і дешевий русскій газ, ну але ******* вони все дешеве). На будинки пасує, на щось некритичне так, але як база ні. І уявіть тільки, ми всі кожну ніч включатимемо свою електричну умовну теслу на підзарядку. Панелями і вітряками прийдеться всі поля виставити.
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18.01.2023 21:32 Ответить
Я ЗА ДЕМОКРАТИЮ
Не варто будувати комунізм в УКРАІНЕ
зараз в ЕС усі мали форми на автошляхах мають сонячні батареї і незалежні від сетей, кабелей, стовпов., і на приватних домах панелі ставлять , і на вироб6ицтвах
Украіна би лепше переживала енергокризу, аби мала сонячні панелі в приватних оселях
ТОМУ громадяне сами повінни приймати рішення шодо панелей , а держава забовьязана допомогти грошима і зеленим світлом
а пока Кабмин ДОПОМАГАЕ тількі Ахметову . Корупція руліт
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18.01.2023 21:55 Ответить
Вы из анабиоза вчера вышли? По состоянию на 24.02.2023 года придомовых частных сэс в Украине было 45 тыс. А теперь скажите сколько их в Словакии.
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18.01.2023 22:03 Ответить
‼️‼️‼️в УКРАІНЕ

В письме, которое Минэнерго направило в Кабинет министров, говорится о том, чтобы запретить домашние СЭС устанавливать на земле, а можно было только на крышах или фасадах.

Министр информирует Кабмин, уже 7,5 тыс домохозяйств поставили такие частные СЭС общей мощностью 160 МВт, и это "переросло в высокорентабельный бизнес", поэтому государству следует ввести ограничения.
‼️Эксперт отмечает, что ограничения будут действовать в пользу энергокомпании ДТЭК Рината Ахметова. По его словам, из-за ограничений украинцам будет сложнее самостоятельно производить э/э и придется "покупать дорого у Ахметова".
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18.01.2023 22:13 Ответить
Тётя, не лезьте в тему в которой вы ни бельмеса не смыслите. Ваши потуги вылезти из калоши смешны. Этого запрета не существует. О нем ходили слухи, была некоторая заминка летом 2019 года, но к осени правовую базу наземных сэс привели в норму. Прекратите постить старые выжимки трёхлетней давности.
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18.01.2023 22:49 Ответить
Верховная Рада учла правку о непредоставлении "зеленого" тарифа наземным домашним солнечным электростанциям (СЭС), утвердив закон о "зеленых" аукционы ( "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" №8449-д ).

При рассмотрении документа https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/04/25/647385/ правку было отклонено , однако в. о. председателя Комитета ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Домбровский накануне голосования за законопроект ‼️снова вынес его на рассмотрение, и ‼️парламент все же утвердил ее.

Итак, народные депутаты ввели условие получения "зеленого" тарифа для СЭС мощностью до 50 кВт - установление их на крышах, фасадах зданий и других капитальных сооружениях.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/04/25/647406/
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18.01.2023 22:51 Ответить
Хватит постить отсебятину, эту поправку тем же летом отменил Зеленский, изучи вопрос, неграмотная!
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18.01.2023 22:55 Ответить
Это новость за апрель 2019 года, не смеши людей, поправку эту летом отменили, я лично вводил наземную станцию на 30 кВт осенью 2019г.заткнись уже, не позорься.
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18.01.2023 22:58 Ответить
Я вам ещё раз пишу - озвучьте среднее количество придомовых СЭС в Словакии на один миллион населения, если вы подрядились тут кого то учить как надо внедрять ВИЭ.
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18.01.2023 22:53 Ответить
👉👉👉На дотації у Словаччіні до 2020 року було направлено 45 млн евро. Мах дотація на одно СЄС при будинку - 2550 евро . 45000000:2550
Что составояет 17 647 СЄС
враховуючі, що словаков 5 млн, а українців 35 млн . 17647х 7 = 123 590 СЄС
Це швидкий підрахунок . треба взяти до уваги що в 2022 - 2023 в проект запустять ще 100млн евро , що наростить нові прибудинкових СЄС
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19.01.2023 01:23 Ответить
Расчёт безграмотный. Дотации из общей суммы также получили средние и малые предприятия-электростанции. Поэтому нужны не ваши домыслы, а официальные данные министерства - количество придомовых СЭС и их общая генерация. Кстати, в Словакии запрещены ветряки и домашние СЭС мощностью более 10квт, поэтому как говорят, не учи отца трахаться.
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19.01.2023 03:05 Ответить
ДОТАЦИИ в 45-100 млн евро даются только для частных домов. Это программа для простых людей и она не нарушается, бо много надо оформлять бумаг. Так что прикинут расчёт верно .

Вы, со своей защитой миллиардера и коррупционера Ахметова просто смешны
БОЛЕЕ ТОГО : ваше постоянное хамство в течении спора выдаёт в Вас кацапа и малоросса.

потому , научитесь сначала общаться, а уж потом лезьте на рожон 🤣🤣
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19.01.2023 03:35 Ответить
Это все ваши домыслы, вы не смогли дать официальную информацию о количестве домохозяйств с СЭС. А субсидии могут выплачивать ежегодно, - одному и тому же домохозяйству,, а если это не так, то ваши жалкие субсидии в две тыс эвро проигрывают украинским, поэтому идите пересчитывать или ищите официальную статистику а не фантазии на калькуляторе.
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19.01.2023 03:49 Ответить
Учиться надо вам, уважать Украину, не поучать, не изучив вопрос, потому что украинские субсидии на СЭС вопреки вашим домыслам, уже давно работают, не чета по сумме вашим и сделаны действительно для людей, так же как и мощности 30 кВт, которые у вас просто запрещены , в России кстати тоже.
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19.01.2023 03:54 Ответить
потому , научитесь сначала общаться, а уж потом лезьте на рожон 🤣🤣
====
Подожди, ка, тётя, ты первая начала незаслуженно обзывать некоторых украинцев недоучками, и теперь требуешь вежливого обхождения? Ты сама из под какой коровы вылезла, чтобы нас так поносить?
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19.01.2023 04:57 Ответить
А ТУТ ПО ПОДРОБНЕЕ - приведите ссылку где я назвала украинцев недоучками

А УКРАИНЦЫ, которые терпели олигархов и содержали их все годы , должны наконец положить беспредел аферистам
Вилла Ахметова - простого босяка с Донбасса
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19.01.2023 10:12 Ответить
Нашли кого защищать , того КТО превратил Донбасс в криминальный округ , а сам виллы скупает
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19.01.2023 10:14 Ответить
Оказывается , я ещё должна благодарить БЛАГОДЕТЕЛЯ АХМЕТОВА за разворованную олигархами Украину
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19.01.2023 10:15 Ответить
в криминальеный округ донбасс превратил ссср.
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19.01.2023 17:09 Ответить
Не знаю о чем вы пишете вообще, на частных домах в Словакии я солнечных станций не видел. В восточных сельских районах Прешова, Кошице, Гуменне, Михайловце, их просто нет. Вы даже не сможете их найти чтобы сфотографировать, если вас попросят, настолько их мало.Вы сами то где живёте, район?
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19.01.2023 03:23 Ответить
Зеленая энергетика только после того, как зеленожопые обезьяны выдадут каждому пенсионеру Украины по 2 айфона и не примут их всех на бесплатное обучение в Президентский универ !
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18.01.2023 21:21 Ответить
Клоуни... Яка зелена енергія??? Ви спочатку реформи проведіть і позбудьтеся корупції і зрадників всередині країни а потім вже енергією займетесь...🤦🤦🤦 Хто вам на будівницво гроші виділить???
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18.01.2023 21:22 Ответить
китайці видадуть будь-які гроші і навіть не питатимуть на що, "ви только ету і ету бумажечку нам подпишите і ту і ту ліцензію, на бесконечний срок как оренда Ніжней Лаври і поєзжайте себе свой личний остров вибирать".
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18.01.2023 21:27 Ответить

Китайці то може і виділять але це буде черговий треш з ''гівна і палок''. А в Україні ''гівна і палок'' і так достатньо. З таким підходом Україна пролежить в руїнах ще дуже довго.
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18.01.2023 22:18 Ответить
Я так розумію, що ніхто особливо ремонтувати знищене кацапськими ракетами і не збирається. А навіщо? Промисловості в нас вже більше намає, значна частина населення чухнула, значна частина скоро вимре.

А на 10 мільйонів достатньо буде того, що лишиться + зелена енергетика, на якій гріють руки олігархи.
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18.01.2023 21:33 Ответить
А зелені вже перемогли і ділять майбутню грошву
Доречі найдешевша енергетика це атомна.
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18.01.2023 21:33 Ответить
Це банальний дегенерат на службі у Ахметова..воно то 3 рахувати невміє..як таких економістів дибілів в уряд беруть, очевидно там суцільний 95 квартал ідіотів.
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18.01.2023 21:33 Ответить
"зелена енергетика" має бути не у кількох хитрожопих монополістів-гігантів, а в кожній хаті, увімкненій у загальну мережу..
якби так було до ракетних обстрілів, то негативний ефект від цього був на порядок менше... і на майбутнє гарний заділ..
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18.01.2023 21:34 Ответить
Ради експерименту купи вуличний ліхтарик з сонячною панеллю та подивись скільки він посвітить в зимову пору. У мене сусід поначіпляв їх в дворі :літом вони горять всю ніч, а зимою 1-2 год і то при умові сонячної погоди без опадів. Те ж саме і з "зеленою енергетикою" , в зимовий період ефект від неї буде на рівні "0".
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18.01.2023 22:32 Ответить
В зимовий період станція має далеко не ноль, мінімум 600 КВт на місяць. Цього достатньо, щоб не платити взимку за електрику. Тому не пишіть того в чому не зтикалися на практиці.
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18.01.2023 23:43 Ответить
"Ради експерименту" у мене вже більше 10 років сонячні панелі "усього лише" 0,8кВт і коли більше місяця через руйнування під Києвом не було світла вони дуже виручили, навіть заряджав електровєлік для дальніх поїздок >100км..
звичайно, коли нема відкритого сонця ефективність падає на порядок.. потужні LiFe акуми - у допомогу і, звичайно, голова на плечах - аби не висаджувати їх "на електрочайники"........... таке
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19.01.2023 06:15 Ответить
від слова ЗЕЛЬОНОЙ, занудило.....
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18.01.2023 21:42 Ответить
А бальничку будущего достроят?
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18.01.2023 21:48 Ответить
правильно, правда моей пенсии хватит на 120 кв
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18.01.2023 21:56 Ответить
Скільки можна дурити людям голову красивими словами про "зелену енергетику", а насправді наживатися за рахунок явно корупційно введених "зелених тарифів"? А крім всього, жодна "зелена" енергетика - сонячна, вітрова не здатна в майбутньому забезпечити все зростаючі потреби людства. Не таке далеке майбутнє - за термоядерним синтезом, де є вже реальні успіхи, а сьогодні є ряд перспективних розробок АЕС нового типу (наприклад TerraPower, яка крім всього дозволяє знизити к-сть радіоактивних відходів, інші). Сонячна, вітрова енергія має використовуватись там, де це є економічно вигідно і виправдано, але не слід вважати її панацеєю. І ще одне - для бідних країн без електронної промисловості, новітніх технологій це недозволена розкіш.
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18.01.2023 22:04 Ответить
В сонячній Україні це цілком оправдано.
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18.01.2023 23:45 Ответить
Можливості зеленої єнергетиці в Україні обмежуються погодними умовами- солянці дні це тільки літо… десь 3 місяця.

Це не Каліфорнія, чи пустеля Сахара.

Тому це не може бути Основне Джерелоенергії.
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18.01.2023 22:10 Ответить
Та ні, Ви дуже помиляєтеся. В Україні дуже красиві можливості використовувати сонце для генерації. Звичайно листопад, грудень і січень виробляється найменше, але виробляється. Не виробляється електроенергія і вночі. І тут мова йде не тільки за сонячні електростанції, є ще і вітряки, які генерують і вдень і вночі. Є ще інші види, але вони менш розвинуті.
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18.01.2023 22:21 Ответить
В ютубі бачив відео: чоловік демонстрував потужність генерації сонячної панелі на 10 кВт/год взимку, цілих 0,5 кВт за 3 год .
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18.01.2023 22:46 Ответить
в мене станція за грудень дала 700 КВт. Споживання десь 300.Я ще й в плюсах.
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18.01.2023 23:47 Ответить
Збрехав, то був листопад. За грудень 400.
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18.01.2023 23:53 Ответить
Сонячнi дні тільки літом це Комі Республіка. Ви щось попутали.
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18.01.2023 23:51 Ответить


а кто будет разницу в тарифах платить? Сегодня - США и ЕС. А завтра?
Давайте все танки и БТРы переведем на электроэнергию.... Зато будет модно. В мирное время зё не платил, а сейчас "это просто необходимо"

Имхо, зелёнка - после войны. И это будет правильно
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18.01.2023 22:33 Ответить
Разница в тарифах покрывается за счёт угля. Его вседствие генерации СЭС закупают меньше, сэкономленные средства идут на зелёный тариф.
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18.01.2023 23:49 Ответить
Міні-електростанції. На малих річках- у першу чергу. Недорогі вітрогенератори у важкодоступних місцях - горах, невеликих котеджних містечках, селах, де ще існує бездоріжжя (через заболоченість). Інші альткрнативні та автономні джерела, у тч - малі ядерні реактори. Від гігантизму треба відходити, аж допоки не забезпечимо надійну безпеку на землі, воді і в повітрі
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19.01.2023 00:24 Ответить
Альтернативи атомній енергетиці на даному етапі взагалі не існує. Цей злодій хоче продавати, а точніше втюхувати!, українцям кіловати "зеленої енергетики" за тарифом в 8 разів більшим. Це тупа жадібність яка прирікає економіку і всіх громадян України на жебрацтво. Таких "ініціативних" потрібно відловлювати та вішати гірляндами на ліхтарях. Черговий "привид великого крадійництва" - ахмєтівський шмігаль згодний і прямо аплодує...
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19.01.2023 04:57 Ответить
Нікого, ні в чому не збираюся переконувати. Не подобається вам "зелена" енергетика, сидіть на підсосі у кацапів і купуйте іхнє вугілля, мазут, нафту і газ, як на пряму, так і через треті країни, можливо вони для ваш дешевші. Візьміть калькулятор і підрахуйте, скільки не витрачає держава коштів, використовуючи "сонце" і "вітер". Також підрахуйте, скільки ми маємо атомних енергоьлоків, бо на цю галузь ссилаються майже всі, а точніше відсоток вироблення електроенергії в Україні на АЕС, ТЕС-ТЕЦ і "зеленою" енергетикою. Ще забувся, є там вимога ЄС про відсоток "зеленої" енергетики, необхідний для всттупу України в ЄС? Який він має бути і для чого вони це робьлять? Можливо хзтось рахує залежність від викопної?
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19.01.2023 10:19 Ответить
ЄС вимогає для всттупу України в ЄС мати 10% "зеленої" енергетики. Ми зараз маємо 4%, і дуже погану тенденцію закривати ті сонячни станції що вже є.
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19.01.2023 20:19 Ответить
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