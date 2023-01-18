Восстановление Украины должно базироваться на новой "зеленой" электроэнергии, - гендиректор ДТЭК Тимченко в Давосе
Любой процесс восстановления Украины должен иметь европейскую перспективу и базироваться на зеленой электроэнергии, поэтому международные компании должны присоединиться к восстановлению Украины.
Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в ходе круглого стола "Украина: ускорение декарбонизации в Европе" на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Цензор.НЕТ.
"ДТЭК обращается к международным компаниям с просьбой присоединиться к коалиции желающих восстанавливать экологическое будущее Украины. Любой процесс восстановления Украины должен иметь европейскую перспективу и базироваться на новой зеленой электроэнергии, ускоряя таким образом энергетический переход в ЕС", – сказал он.
Тимченко подчеркнул, что увеличение мощностей украинской "зеленой" энергетики до 30 ГВт позволило бы Украине достигнуть 50% доли ВИЭ в структуре мощностей. Он добавил, что в случае увеличения мощностей ВИЭ, 15 ГВт чистой энергии можно было бы экспортировать в Евросоюз в виде электроэнергии и экологически чистого водорода.
"Таково наше видение энергетического сектора Украины до 2030 года. Таким образом, Украина может стать главным экспортером чистой энергии в ЕС и внести большой вклад в послевоенную систему энергетической безопасности Европы", – подчеркнул он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина станет лидером в построении современной зеленой энергетики и создаст на ее основе децентрализованную энергосистему.
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вопрос заключался в том, что Ахметов имеет преференции по сравнению с простыми украинцами. Мне рассказывали люди , знающие тему. Поскольку их слова я приложить к спору не могу , я ищу в интернете юридические ньюансы.
- СКІЛЬКІ коштував проект , СКІЛЬКІ кіловат СЄС
- хто оплачував проект
- коли виплатили субсидії
- за які технічні умови виплатили субсідіі
- СКІЛЬКІ вам зараз оплачує ДЕРЖАВА за кВт
- і т п
2. украинские министры - недоучки . Кроме Кулеба
А Шмыгаль , работает на Ахметова
3. А неадекват здесь Вы ,ТОМУЩО я спокойно и по пунктам Вас изучаю, а Вы нервничаете и переходите на истерики
11 июля Верховная Рада успешно приняла законопроект http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66034 №10357 . По его условиям, владельцы домашних солнечных электростанций мощностью до 30 кВт вновь могут претендовать на «зеленый» тариф.
Ранее закон 2712-VII ограничил эти права - по нему размещенные на земле СЭС не претендовали на специальные условия.
‼️‼️‼️
Домохозяйства демонстрируют растущий спрос на котлы, работающие на биомассе, солнечные коллекторы, фотоэлектрические панели и тепловые насосы. В последнем призыве, который стартовал 13 июня, Минэкономики и SIEA изменили правила и оставили без ограничений ‼️регистрацию претендентов на получение субсидии на ВИЭ.
За неделю был потрачен пакет в 30 миллионов евро ‼️всего 6.5 миллионов евро. Сейчас важно, чтобы перезапуск проекта и его новая система оказались успешными. Если да, то SIEA продолжит использовать его и в будущем, когда в игре будет более ‼️100 миллионов евро.
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Алё, гараж!! Эти программы давно созданы. Суммы субсидий больше ваших, благо мы солнечная страна.
по-друге німці змушують відмовлятися від атому і від вугілля, але "зелена" залежить від погоди, залежить від поставок з Китаю(все в Китаї виробляють, дешева робоча сила, закінчиться так же як і дешевий русскій газ, ну але ******* вони все дешеве). На будинки пасує, на щось некритичне так, але як база ні. І уявіть тільки, ми всі кожну ніч включатимемо свою електричну умовну теслу на підзарядку. Панелями і вітряками прийдеться всі поля виставити.
Не варто будувати комунізм в УКРАІНЕ
зараз в ЕС усі мали форми на автошляхах мають сонячні батареї і незалежні від сетей, кабелей, стовпов., і на приватних домах панелі ставлять , і на вироб6ицтвах
Украіна би лепше переживала енергокризу, аби мала сонячні панелі в приватних оселях
ТОМУ громадяне сами повінни приймати рішення шодо панелей , а держава забовьязана допомогти грошима і зеленим світлом
а пока Кабмин ДОПОМАГАЕ тількі Ахметову . Корупція руліт
В письме, которое Минэнерго направило в Кабинет министров, говорится о том, чтобы запретить домашние СЭС устанавливать на земле, а можно было только на крышах или фасадах.
Министр информирует Кабмин, уже 7,5 тыс домохозяйств поставили такие частные СЭС общей мощностью 160 МВт, и это "переросло в высокорентабельный бизнес", поэтому государству следует ввести ограничения.
‼️Эксперт отмечает, что ограничения будут действовать в пользу энергокомпании ДТЭК Рината Ахметова. По его словам, из-за ограничений украинцам будет сложнее самостоятельно производить э/э и придется "покупать дорого у Ахметова".
При рассмотрении документа https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/04/25/647385/ правку было отклонено , однако в. о. председателя Комитета ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Домбровский накануне голосования за законопроект ‼️снова вынес его на рассмотрение, и ‼️парламент все же утвердил ее.
Итак, народные депутаты ввели условие получения "зеленого" тарифа для СЭС мощностью до 50 кВт - установление их на крышах, фасадах зданий и других капитальных сооружениях.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/04/25/647406/
Что составояет 17 647 СЄС
враховуючі, що словаков 5 млн, а українців 35 млн . 17647х 7 = 123 590 СЄС
Це швидкий підрахунок . треба взяти до уваги що в 2022 - 2023 в проект запустять ще 100млн евро , що наростить нові прибудинкових СЄС
Вы, со своей защитой миллиардера и коррупционера Ахметова просто смешны
БОЛЕЕ ТОГО : ваше постоянное хамство в течении спора выдаёт в Вас кацапа и малоросса.
потому , научитесь сначала общаться, а уж потом лезьте на рожон 🤣🤣
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Подожди, ка, тётя, ты первая начала незаслуженно обзывать некоторых украинцев недоучками, и теперь требуешь вежливого обхождения? Ты сама из под какой коровы вылезла, чтобы нас так поносить?
А УКРАИНЦЫ, которые терпели олигархов и содержали их все годы , должны наконец положить беспредел аферистам
Вилла Ахметова - простого босяка с Донбасса
Китайці то може і виділять але це буде черговий треш з ''гівна і палок''. А в Україні ''гівна і палок'' і так достатньо. З таким підходом Україна пролежить в руїнах ще дуже довго.
А на 10 мільйонів достатньо буде того, що лишиться + зелена енергетика, на якій гріють руки олігархи.
Доречі найдешевша енергетика це атомна.
якби так було до ракетних обстрілів, то негативний ефект від цього був на порядок менше... і на майбутнє гарний заділ..
звичайно, коли нема відкритого сонця ефективність падає на порядок.. потужні LiFe акуми - у допомогу і, звичайно, голова на плечах - аби не висаджувати їх "на електрочайники"........... таке
Це не Каліфорнія, чи пустеля Сахара.
Тому це не може бути Основне Джерелоенергії.
а кто будет разницу в тарифах платить? Сегодня - США и ЕС. А завтра?
Давайте все танки и БТРы переведем на электроэнергию.... Зато будет модно. В мирное время зё не платил, а сейчас "это просто необходимо"
Имхо, зелёнка - после войны. И это будет правильно