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Новости Агрессия России против Украины Война
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Идет война и все руководители всех уровней рискуют, - Клименко объяснил, почему руководство МВД было в одном вертолете

клименко

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко считает, что ответы на все вопросы, касающиеся авиакатастрофы в Броварах, будут в ближайшее время.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Версии основные такие, как были, такие и далее рассматриваются правоохранительными органами. Созданы соответствующие следственные группы правоохранительных органов нашего государства, соответствующая комиссия Кабинета Министров тоже начинает работу. Я думаю, что вскоре мы дадим ответы на все вопросы. Пока работают следователи и проводятся соответствующие экспертизы", – сказал Клименко.

Отвечая на вопрос журналистов в эфире, насколько правильным было с точки зрения безопасности садиться в один вертолет всему руководству МВД, Клименко отметил, что "идет война и все руководители всех уровней рискуют, потому что мы должны знать, что происходит на фронте, что происходит в прифронтовых областях".

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"Мы должны знать, как служат наши подчиненные, и мы должны знать, какие потребности у наших граждан, как их защитить. Это можно только увидеть своими глазами. Поэтому и министр Монастырский, и первый заместитель Енин очень часто находились на фронте и не боялись этого. К сожалению, эта трагедия должна показать нам, что действительно война продолжается. Не было бы войны, не было бы этой катастрофы. Не было бы войны – мы бы мирно работали. Поэтому сейчас трудно об этом говорить, как они должны садиться в вертолет или не должны, есть трагедия, есть выводы и есть уже работа с сегодняшнего дня", - сказал Клименко.

На уточнение, куда летела верхушка МВД, и. о. министра ответил: "Верхушка МВД летела на фронт".

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Напомним, утром 18 января в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.

Впоследствии стало известно, что в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД. По уточненной информации, после проведения идентификации, на месте падения вертолета обнаружены 14 погибших, из них 1 ребенок и 9 находившихся на борту. Травмировано 25 человек.

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Автор: 

Бровары (337) Монастырский Денис (335) Клименко Игорь (393) вертолёт (1103)


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Топ комментарии
+21
Не прикривай розгільдяйство війною.
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18.01.2023 21:07
+19
А пользоваться спасательным вертолетом, а не другим служебным транспортом это была необходимость?
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18.01.2023 21:07
+16
Да и лететь "на фронт" в Харьков, без фотографа наверное никак нельзя было? Тогда бы никто не узнал про "героический подвиг"?
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18.01.2023 21:09
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ти тут строчиш (душиш гуся) по Чмобілізації чи за імперскую ідею?
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18.01.2023 23:03 Ответить
я за то чтобы убивать кацапских ботов как ты (которые косят под украинцев) на цензоре
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18.01.2023 23:06 Ответить
ти смерд не відповів на запитання, холоп Ху"ловський!
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18.01.2023 23:08 Ответить
я тебе кацапу недобитому отвечаю - сдохнешь ты и сразу в пакет и твоей рашке пистец сразу
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18.01.2023 23:10 Ответить
тупе кацариле бидло, пустослов
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18.01.2023 23:11 Ответить
не трынди трепло тебя крота спалили сливайся на другой логин и не позорься
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18.01.2023 23:16 Ответить
давай в нору. імперський імбіцил
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18.01.2023 23:19 Ответить
так я только вышел на охоту на таких кремлеботов как ты - нет уж ты нахер с цензора
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18.01.2023 23:21 Ответить
катц проколовся - пуйла написав з великої букви
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18.01.2023 22:47 Ответить
да воно тупе зелеботне кацапське гiвно
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18.01.2023 22:49 Ответить
дурень, це так граматично правильно. Імена пишуться з великої літери (не букви) щоб було зрозуміло. що це означає саме ім'я. Вчи граматику.
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18.01.2023 22:54 Ответить
ты бы еще падло кацапское рашку с большой буквы написал
гнида ты на кого работаешь ? ***** кремлевский
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18.01.2023 23:04 Ответить
а ну ка напиши тут на форумі що Хутін Ху"ло, а раша - паРаша буде знищена та розділена на дрібні частини.
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18.01.2023 23:10 Ответить
ты идиот конченный не сьезжай с темы тебя всерано скоро забанят с большой буквы ***** я таких уродов как ты убивал бы сотнями
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18.01.2023 23:12 Ответить
ти показав своє козломорде нутро, далі вважаю з тупорилою особью спілкуватись немає сенсу. Ти та твоя недолуга держава рососоія будуть знищені у цій війні
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18.01.2023 23:14 Ответить
я показал тебе собаке кремлевской твое нутро - сгинь тролль
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18.01.2023 23:15 Ответить
найбільше про троля кричить троль. Я тебе, свинособака безпородна, ......
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18.01.2023 23:18 Ответить
ты троллем был троллем и подохнешь - потому что ты такой тупой как пробка что не замечаешь что вы все боты как с инкубатора одинаковый бред пишете и лепите дешевые отмазки
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18.01.2023 23:23 Ответить
подам тобі сьогодні ради празника: на цензорі за матюки банять. Але якщо так називатти пуйло, то це не вважається матюком. це просто принизлива ознака кацапського диктатора, а не порівняння його із якимось видатним членом. писати ж те з великої літери - не є ознакою грамотності. це описка пригожинського троля, коли рука сама давить шіфт із пошани. а потім півгодини *************.
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19.01.2023 12:46 Ответить
Я перший скинусь.
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18.01.2023 22:08 Ответить
Леонид Данилыч зна шо робе
Не заважайте..бизнес ничего лишнего...
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18.01.2023 21:29 Ответить
На его месте должен был быть я!(с)
псы. ничего личного
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18.01.2023 21:29 Ответить
Так питання ж було не в тому, навіщо полетіли. Хай вони "часто перебували на фронті і не боялися цього", хто проти. Питання, чому усі яйця поклали в один кошик полетіли разом на одному вертольоті
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18.01.2023 21:31 Ответить
Мабудь треба було кожному по гвинтокрилу виділити? Летіли б з таким кортежем на кілометр довжиною. Ну, і звичайно, про мігалку на кожному гвинтокрилі. Як же без понтів?
А взагалі то треба було автівкою їздити. Якщо дотримуватися правил, то 6 годин. Але хто з них цих правил дотримується? З єскортом максимум за 4 години.
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18.01.2023 22:16 Ответить
Можна іронізувати скільки завгодно, і про кортежі, і про персональні гвинтокрили. Але чому не можна було б когось на цьому ж гвинтокрилі, а когось автівкою? Чи взагалі спланувати так, щоб не треба було їм усім одночасно бути присутніми. Чи ще щось
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18.01.2023 22:35 Ответить
Тупа відмажка. Летіли у Харків. Везли з собою фотографа. Хотіли, як Буданов нагороди вручити, чи щось подібне. Бо точно не на виїзну колегію. Запитання: навіщо полетіли всі та ще й в одному гвинтокрилі? І чому вибрали найнебезпечніший транспорт?
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18.01.2023 21:32 Ответить
"Нормальні пацани" так на корпоративи літають.
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18.01.2023 22:05 Ответить
Нормальні пацани до війни так на день народження якогось секретаришки літали в державну резиденцію. Жаль що тоді не трапилась трагедія.
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18.01.2023 22:18 Ответить
Ммм-да. Найбільше в нас ризикують керівники, чим вищого рангу керівник, тим більше ризикує.
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18.01.2023 21:34 Ответить
бред собачий
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18.01.2023 21:58 Ответить
Не жаліють себе - все про народ все думають.
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18.01.2023 22:19 Ответить
Это вы считаете что Зеля и его Турборежимные чуваки типа Иисуса Христосы..
На самом деле.. Данилыч никуда и не уходил...
Позже вы поймёте...что к чему...
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18.01.2023 21:35 Ответить
а при чем тут данилыч? боится что его посадят за то что ракеты кацапам передал?
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18.01.2023 21:59 Ответить
Бла-бла-бла...
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18.01.2023 21:36 Ответить
вище керівництво+ радниця+ фотограф......
летіли пофоткатися для преси???
на борту ДСНС???
з куя лі???
це таксі ОП та кабміну чи рятувальна машина???
вашу млятьмать.....
халко не винних
а менти померли бо акуєлі від влади
і хай знайдуть того гандона, який надав їм борт
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18.01.2023 21:40 Ответить
Не з того починає громадянин Клименко. Порада на майбутнє: є така Мудрість древня-"Мовчання-золото".Що там і як покаже майбутнє. Хотілобся почути аналіз трагедії в Броварах від професійного пілота гелікоптера. А натяки на ризики то від лукавого. Всі Українці зараз в смертельній небезпеці . І ця небезпека почалася з початком повномаштабного вторгнення московських тварюк.
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18.01.2023 21:44 Ответить
клименко хочет кого-то отмазать это же очевидно
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18.01.2023 23:18 Ответить
Схоже великої необхідності в польоті небуло,свій фотограф. Піар виліт тому й вся верхівка ?
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18.01.2023 23:28 Ответить
По дорозі до Харкова вирішили покружляти над Броварами.
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18.01.2023 21:44 Ответить
__СБ була десь поруч ,але наблюдатэлем .
Охорона ТЗ також поруч але це не точно...__
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18.01.2023 21:44 Ответить
Я знаю, шо скажут. Виноват пилот (це для нарида). А шо к чему - мы не узнаем НИКОГДА
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18.01.2023 22:00 Ответить
Уже сказали - виновата война... Зеленскому вообще повезло. Ранее во всем ковид был виноват, теперь война все спишет. А на крайний случай - Порошенко виноват!
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18.01.2023 22:02 Ответить
Де заборона польотів над населеними пунктами?, де заборона переміщуватися керівникам в одному транспорті? Та наплювать, ми ж зелена влада, які правила?
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18.01.2023 22:03 Ответить
Цікаво, а чого вони кружляли над містом...
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18.01.2023 22:19 Ответить
их подбили или в движок что-то попало - пилот не мог сесть в безопсаном месте потеряв управление
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18.01.2023 23:20 Ответить
Зелені шмари тепер все на війну списувати будуть
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18.01.2023 22:21 Ответить
Діти також ризикують, де б вони не знаходились: чи то в своєму домі, чи в дитсадку
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18.01.2023 22:23 Ответить
Не неси відвертої пурги, пан Кліменко! В умовах війни цього не можна робити категорично! Це практично було б одне і те ж, якби у один гвинтокрил сіли Залужний, Шаптала і Сирський!
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18.01.2023 22:49 Ответить
Історія гелікоптера в Україні

Сам гвинтокрил ЕС225 (Eurocopter EC225 Super Puma - УП), який впав у Броварах, з'явився у структурі МВС кілька років тому й справно виконував свої завдання.

Гелікоптер неодноразово залучався для транспортування особового складу до місць виникнення надзвичайних ситуацій. Його обирали через можливість одночасно перевозити до 24 пасажирів.

Ці гвинтокрили використовують зокрема для перевезення перших осіб держави, включно з президентом України. Такі самі https://www.pravda.com.ua/news/2021/11/24/7315139/ гелікоптери доставляли гостей до резиденції в Карпатах на ювілей Андрія Єрмака в 2021 році.

В ДСНС повідомили, що екіпаж судна був підготовлений до виконання завдань за складних умов, мав необхідну кількість годин нальоту саме на вертольотах ЕС225.

Утім, попередня експлуатація машин цього типу мала свою непросту історію.

Гвинтокрил, що впав сьогодні у Броварах, був переданий Україні у серпні 2020 року за угодою 2018 року про покупку у Франції літальних апаратів у рамках програми модернізації авіапарку.

Кілька місяців він простояв на заводі у Румунії - вірогідно, для ремонту та модернізації, та в листопаді був переданий ДСНС.

Модель EC225 мала низку "вроджених" технічних проблем.

https://www.bbc.com/russian/news/2016/04/160429_norway_helicopter_crash Після низки авіакатастроф у європейських країнах було виявлено, що ці єврокоптери іноді втрачають у польоті несучий гвинт. У коробці було виявлено проблему, пов'язану з пошкодженням підшипників.

Через те, що коробка передач розроблялася для гелікоптерів вагою до 7 тонн, а стала застосовуватися у важчих моделях - 11 тонн, модель EC225 тимчасово забороняли для польотів.

Проте до 2017 року заборони на польоти "Суперпуми" у багатьох країнах були зняті - виробник знайшов спосіб усунути несправність, і жодних додаткових проблем з ними поки не виникало.

Гелікоптери постачали Україні не новими, а після використання. Вони були капітально відремонтовані та модернізовані безпосередньо під пошуково-рятувальні операції.

https://www.pravda.com.ua/articles/2023/01/18/7385442/
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18.01.2023 23:00 Ответить
На пояснення нетягне. Пшик замість відповіді
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18.01.2023 23:24 Ответить
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