Идет война и все руководители всех уровней рискуют, - Клименко объяснил, почему руководство МВД было в одном вертолете

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко считает, что ответы на все вопросы, касающиеся авиакатастрофы в Броварах, будут в ближайшее время.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Версии основные такие, как были, такие и далее рассматриваются правоохранительными органами. Созданы соответствующие следственные группы правоохранительных органов нашего государства, соответствующая комиссия Кабинета Министров тоже начинает работу. Я думаю, что вскоре мы дадим ответы на все вопросы. Пока работают следователи и проводятся соответствующие экспертизы", – сказал Клименко.

Отвечая на вопрос журналистов в эфире, насколько правильным было с точки зрения безопасности садиться в один вертолет всему руководству МВД, Клименко отметил, что "идет война и все руководители всех уровней рискуют, потому что мы должны знать, что происходит на фронте, что происходит в прифронтовых областях".

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"Мы должны знать, как служат наши подчиненные, и мы должны знать, какие потребности у наших граждан, как их защитить. Это можно только увидеть своими глазами. Поэтому и министр Монастырский, и первый заместитель Енин очень часто находились на фронте и не боялись этого. К сожалению, эта трагедия должна показать нам, что действительно война продолжается. Не было бы войны, не было бы этой катастрофы. Не было бы войны – мы бы мирно работали. Поэтому сейчас трудно об этом говорить, как они должны садиться в вертолет или не должны, есть трагедия, есть выводы и есть уже работа с сегодняшнего дня", - сказал Клименко.

На уточнение, куда летела верхушка МВД, и. о. министра ответил: "Верхушка МВД летела на фронт".

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Напомним, утром 18 января в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.

Впоследствии стало известно, что в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД. По уточненной информации, после проведения идентификации, на месте падения вертолета обнаружены 14 погибших, из них 1 ребенок и 9 находившихся на борту. Травмировано 25 человек.

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