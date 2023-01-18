Идет война и все руководители всех уровней рискуют, - Клименко объяснил, почему руководство МВД было в одном вертолете
Исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко считает, что ответы на все вопросы, касающиеся авиакатастрофы в Броварах, будут в ближайшее время.
Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Версии основные такие, как были, такие и далее рассматриваются правоохранительными органами. Созданы соответствующие следственные группы правоохранительных органов нашего государства, соответствующая комиссия Кабинета Министров тоже начинает работу. Я думаю, что вскоре мы дадим ответы на все вопросы. Пока работают следователи и проводятся соответствующие экспертизы", – сказал Клименко.
Отвечая на вопрос журналистов в эфире, насколько правильным было с точки зрения безопасности садиться в один вертолет всему руководству МВД, Клименко отметил, что "идет война и все руководители всех уровней рискуют, потому что мы должны знать, что происходит на фронте, что происходит в прифронтовых областях".
"Мы должны знать, как служат наши подчиненные, и мы должны знать, какие потребности у наших граждан, как их защитить. Это можно только увидеть своими глазами. Поэтому и министр Монастырский, и первый заместитель Енин очень часто находились на фронте и не боялись этого. К сожалению, эта трагедия должна показать нам, что действительно война продолжается. Не было бы войны, не было бы этой катастрофы. Не было бы войны – мы бы мирно работали. Поэтому сейчас трудно об этом говорить, как они должны садиться в вертолет или не должны, есть трагедия, есть выводы и есть уже работа с сегодняшнего дня", - сказал Клименко.
На уточнение, куда летела верхушка МВД, и. о. министра ответил: "Верхушка МВД летела на фронт".
Напомним, утром 18 января в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.
Впоследствии стало известно, что в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД. По уточненной информации, после проведения идентификации, на месте падения вертолета обнаружены 14 погибших, из них 1 ребенок и 9 находившихся на борту. Травмировано 25 человек.
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гнида ты на кого работаешь ? ***** кремлевский
Не заважайте..бизнес ничего лишнего...
псы. ничего личного
усі яйця поклали в один кошикполетіли разом на одному вертольоті
А взагалі то треба було автівкою їздити. Якщо дотримуватися правил, то 6 годин. Але хто з них цих правил дотримується? З єскортом максимум за 4 години.
На самом деле.. Данилыч никуда и не уходил...
Позже вы поймёте...что к чему...
летіли пофоткатися для преси???
на борту ДСНС???
з куя лі???
це таксі ОП та кабміну чи рятувальна машина???
вашу млятьмать.....
халко не винних
а менти померли бо акуєлі від влади
і хай знайдуть того гандона, який надав їм борт
Охорона ТЗ також поруч але це не точно...__
Сам гвинтокрил ЕС225 (Eurocopter EC225 Super Puma - УП), який впав у Броварах, з'явився у структурі МВС кілька років тому й справно виконував свої завдання.
Гелікоптер неодноразово залучався для транспортування особового складу до місць виникнення надзвичайних ситуацій. Його обирали через можливість одночасно перевозити до 24 пасажирів.
Ці гвинтокрили використовують зокрема для перевезення перших осіб держави, включно з президентом України. Такі самі https://www.pravda.com.ua/news/2021/11/24/7315139/ гелікоптери доставляли гостей до резиденції в Карпатах на ювілей Андрія Єрмака в 2021 році.
В ДСНС повідомили, що екіпаж судна був підготовлений до виконання завдань за складних умов, мав необхідну кількість годин нальоту саме на вертольотах ЕС225.
Утім, попередня експлуатація машин цього типу мала свою непросту історію.
Гвинтокрил, що впав сьогодні у Броварах, був переданий Україні у серпні 2020 року за угодою 2018 року про покупку у Франції літальних апаратів у рамках програми модернізації авіапарку.
Кілька місяців він простояв на заводі у Румунії - вірогідно, для ремонту та модернізації, та в листопаді був переданий ДСНС.
Модель EC225 мала низку "вроджених" технічних проблем.
https://www.bbc.com/russian/news/2016/04/160429_norway_helicopter_crash Після низки авіакатастроф у європейських країнах було виявлено, що ці єврокоптери іноді втрачають у польоті несучий гвинт. У коробці було виявлено проблему, пов'язану з пошкодженням підшипників.
Через те, що коробка передач розроблялася для гелікоптерів вагою до 7 тонн, а стала застосовуватися у важчих моделях - 11 тонн, модель EC225 тимчасово забороняли для польотів.
Проте до 2017 року заборони на польоти "Суперпуми" у багатьох країнах були зняті - виробник знайшов спосіб усунути несправність, і жодних додаткових проблем з ними поки не виникало.
Гелікоптери постачали Україні не новими, а після використання. Вони були капітально відремонтовані та модернізовані безпосередньо під пошуково-рятувальні операції.
https://www.pravda.com.ua/articles/2023/01/18/7385442/