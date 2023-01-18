В новом пакете помощи США Украине будут бронемашины Stryker, артиллерия и боеприпасы - Politico,
Новый пакет американской военной помощи Украине, который, как ожидается, будет одним из самых больших, будет содержать боевые бронированные машины Stryker, а также дополнительную артиллерию и боеприпасы.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", такие подробности в своей публикации приводит издание Politico, ссылаясь на четыре информированных источника.
Утверждается, что США готовятся объявить о новом пакете помощи в пятницу, когда состоится заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины на американской военной базе "Рамштайн" в Германии.
По словам двух собеседников Politico, речь может идти о нескольких восьмиколесных бронированных боевых машинах Stryker, а также наземных бомбах малого диаметра, которые имеют радиус действия около 160 километров.
В пакете вряд ли будут присутствовать танки Abrams – основной боевой танк армии США, о чем сообщалось ранее. Также собеседники Politico исключают возможность передачи дальнобойных систем типа ATACMS.
Белый дом еще не утвердил пакет помощи, который все еще дорабатывается и может измениться в течение этой недели.
Как отмечает Politico, встреча в формате "Рамштайн" в эту пятницу обещает стать одной из наиболее значимых, поскольку на ней речь пойдет о том, как подготовить Украину к следующим непростым месяцам боевых действий.
Отметим, что общая военная помощь администрации Байдена в Украине составляет около 25 миллиардов долларов, из них более 24 миллиардов было предоставлено после начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.
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Шольц завжди підкреслював, що Німеччина не буде самотужки надавати військову підтримку Україні. Байден, вочевидь, не взяв на себе жодних зобов'язань під час переговорів. Очевидно, США вимагають від канцлера не лише дозволити іншим країнам постачати бойові танки Leopard 2, якщо вони беруть участь у таких поставках, але й самі постачатимуть певну кількість.
https://www.sueddeutsche.de/politik/ukraine-leopard-panzer-bundesregierung-1.5734901
Таким образом де факто именно ху/ло запретил поставлять в Украину танки.
А Шольцу запретил Байден.
Как только кто-то произнесёт, что на ядерный удар ху/ла поступит ответный ядерный удар, то на следующий день Украине пообещают абрамсы.
Но лучше узнай суть:
https://glavnoe.in.ua/news/n357061566-bajden-i-putin-prinjali-sovmestnoe-zajavlenie-po-strategicheskoj-stabilnosti Байден и Путин приняли совместное заявление по стратегической стабильности • Головне в Україні (glavnoe.in.ua)
Они договорились выполнить некие договоренности через полгода, т.е. в декабре.
30 декабря ху/ло отчитался о выполнении. Байден не не смог. Через 2 месяца ху/ло начал войну.
какие еще некие договоренности через пол года? , чушь.
один отчитался, другой не смог, не понятно о чем и поэтому началась война, ... война не поэтому началась мальчик.
А про танки уже не раз говорили штаты, не дают, так как:
-не уверены будут ли они эффективны для наших ЗСУ на данном этапе
-потребляют много топлива из-за своих газотурбинных движком
-очень тяжелые
-могут часто ломаться
-сложные в обслуживании
-нужен квалифицированный персонал с большим опытом обслуживания танка, ремонтные базы, запчасти и т.д., сложная логистика если ремонтировать не здесь.
После двух дней переговоров он заявил,что доволен результатами.
Смыл переговоров был в том, что РФ присоеденится к "спасению климата", а конкретно к обложению налогами выбросов СО2. Это идея фикс Байдена - спасение климата ивсемирные квоты на СО2. РФ крупнейший производитель СО2, при этом, если Запад обложит свои предприятия квотами-налогами на СО2, а РФ нет, западные энергоёмкие предприятия окажутся в экономическом проигрыше.
Ху/ло согласился обложить предприятия квотами и принять законодательство на эту тему в течении полугода. 30 декабря 2021г он отчитался о том, что законодательство принято.
Ху/ло согласился обложить предприятия квотами в обмен на принуждение Байденом Украины к выполнению текста минской капитуляции. Он старался, но украинский народ отказал ему и Меркель и Шольцу и Макрону в этом.
Ху/ло выставил ультиматум. 10 января 2022 была встреча между представителями США и РФ - где рашисты предъявилиультиматум в грубой форме "собирайте монатки из стран бывшего СССР и из Украины" Шерман, зам госдепа ответила, что США ничего не могутрешать за спиной Украины...
Но подпись Байдена под попыткой продать Украину в обмен на "спасение климата" есть.
Бомби з реактивним двигуном???
омба малого діаметру наземного базування (GLSDB) - це зброя, створена компаніями Boeing і Saab Group, які модифікували бомбу малого діаметру Boeing, додавши до неї ракетний двигун. Зброя запускається з наземних ракетних систем, таких як M270 MLRS[1].
Не знав про таке.
Другий вид старіння - розкладення вибухової речовини у самому снаряді чи корозія їх корпусу Снаряд перетворюється в "болванку", небезпечну навіть для стріляючого
Третій вид - "старіння моральне": коли снаряд стає малопридатним з-за того, що з"явилися набагато кращі ********** і ці просто невигідно застосовувать - "шкурка вичинки не варта"
Тут саме "моральне старіння Бомба цілком придатна як *********, однак неточна Тому вимагає масованості в застосуванні та великої кількості знарядь для їх скидання на ворога От їх і "модернізували" - додали навігаційну систему та систему управління І тепер для знищення цілі потрібні не десятки снарядів чи бомб, а одна-дві
Але рішення щодо передачі цієї зброї України не прийняли, і причина тут не в тому, що Пентагон нібито боїться "потенційної ескалації", як це наразі склалося з ракетами ATACMS, а в тому, що "тривалий час розгортання SDB може призвести до того, що зброя буде надлишковою, враховуючи швидкий темп бойових дій в Україні".
Так, за оцінками аналітиків, перші 24 бомби Україна може отримати протягом дев'яти місяців після погодження плану. Тобто, якщо Пентагон, наприклад, оголосить сьогодні про постачання цієї зброї, то чекати її варто лише восени. Водночас 750 таких бомб США зможуть поставити до кінця 2024 року.
https://defence-ua.com/minds_and_ideas/u_chomu_problema_peredati_ukrajini_bombu_glsdb_schob_biti_rashistiv_na_150_km-10295.html
GLSDB (англ. Ground-Launched Small Diameter Bomb, дослівний переклад - Бомба малого діаметра наземного запуску) - малогабаритні високоточні **********, фактично - крилата бомба.
GLSDB створені Boeing спільно з компанією SAAB і перебувають у розробці з 2019 року.
GLSDB поєднує в собі авіаційну бомбу малого діаметра GBU-39 (SDB) з ракетним двигуном M26.
********* може вражати цілі на відстані 150 км.
Для наведення на ціль зброя використовує глобальну систему позиціонування (GPS) та інерціальну навігаційну систему.
Бомба має крила, які розкладаються в повітрі, що істотно збільшує дальність ураження.
Може запускатися з вже наявних в Україні ракетних систем MLRS-M270 чи HIMARS.
У листопаді 2022 стало відомо, що компанія Boeing запропонувала Пентагону виготовляти дешеві малогабаритні високоточні бомби наземного базування (GLSDB) для України