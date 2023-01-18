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Новости Агрессия России против Украины Война
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В новом пакете помощи США Украине будут бронемашины Stryker, артиллерия и боеприпасы - Politico,

нато,сша

Новый пакет американской военной помощи Украине, который, как ожидается, будет одним из самых больших, будет содержать боевые бронированные машины Stryker, а также дополнительную артиллерию и боеприпасы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", такие подробности в своей публикации приводит издание Politico, ссылаясь на четыре информированных источника.

Утверждается, что США готовятся объявить о новом пакете помощи в пятницу, когда состоится заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины на американской военной базе "Рамштайн" в Германии.

По словам двух собеседников Politico, речь может идти о нескольких восьмиколесных бронированных боевых машинах Stryker, а также наземных бомбах малого диаметра, которые имеют радиус действия около 160 километров.

В пакете вряд ли будут присутствовать танки Abrams – основной боевой танк армии США, о чем сообщалось ранее. Также собеседники Politico исключают возможность передачи дальнобойных систем типа ATACMS.

Читайте также: США готовят один из крупнейших пакетов военной помощи Украине, но без танков, - CNN

Белый дом еще не утвердил пакет помощи, который все еще дорабатывается и может измениться в течение этой недели.

Как отмечает Politico, встреча в формате "Рамштайн" в эту пятницу обещает стать одной из наиболее значимых, поскольку на ней речь пойдет о том, как подготовить Украину к следующим непростым месяцам боевых действий.

Отметим, что общая военная помощь администрации Байдена в Украине составляет около 25 миллиардов долларов, из них более 24 миллиардов было предоставлено после начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

Читайте также: Надо усилить помощь Украине, в течение "нескольких месяцев или недель" будет решающий момент в войне, - Дуда

Автор: 

помощь (7784) США (26511)


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Топ комментарии
+9
Пля - феномен зеленої бидло маси - у вас навіть до Янека претензій немає !!! по твоїх словах до Пороха все було прекрасно , але тут западенці зробили Майдан і капєц
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18.01.2023 22:16
+7
та що ж в тебе так підгорає , тут ніслова про Пороха , а в тебе печія
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18.01.2023 21:57
+7
Яка падлюка насрала тобі в голову?
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18.01.2023 21:57
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І ця істота - ти)
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18.01.2023 21:53 Ответить
та що ж в тебе так підгорає , тут ніслова про Пороха , а в тебе печія
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18.01.2023 21:57 Ответить
Порох його кумир.
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18.01.2023 21:58 Ответить
та ні, хто його кумир ми давно зрозуміли , а от чому в нього рефлекс на Пороха тут вже лікарі мають сказати
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18.01.2023 22:01 Ответить
Яка падлюка насрала тобі в голову?
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18.01.2023 21:57 Ответить
Я просто спостерігав як Нам на голову насрали ще в 2005-ому.. не буду уточнювати хто саме і як це зробив...
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18.01.2023 22:01 Ответить
Пля - феномен зеленої бидло маси - у вас навіть до Янека претензій немає !!! по твоїх словах до Пороха все було прекрасно , але тут западенці зробили Майдан і капєц
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18.01.2023 22:16 Ответить
Дегенерата правого 🦠🤮
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18.01.2023 22:20 Ответить
Вам обісраним фантазьорам завжди так ввижається.
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19.01.2023 08:36 Ответить
За інформацією Süddeutsche Zeitung, канцлер Олаф Шольц (СДПН), вочевидь, готовий поставити Україні бойові танки Leopard 2, але за однієї умови. У телефонній розмові з президентом США Джо Байденом у вівторок Шольц чітко дав зрозуміти, що Німеччина може піддатися тиску з боку США лише в тому випадку, якщо вони поставлять бойові танки "Абрамс".

Шольц завжди підкреслював, що Німеччина не буде самотужки надавати військову підтримку Україні. Байден, вочевидь, не взяв на себе жодних зобов'язань під час переговорів. Очевидно, США вимагають від канцлера не лише дозволити іншим країнам постачати бойові танки Leopard 2, якщо вони беруть участь у таких поставках, але й самі постачатимуть певну кількість.

https://www.sueddeutsche.de/politik/ukraine-leopard-panzer-bundesregierung-1.5734901
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18.01.2023 21:48 Ответить
Вопрос танков прямо связан с угрозой ху/ла применить ядерное оружие. Байден отказался отвечать на угрозу прямым зеркальным ответом. Кроме того над ним висит договор с ху/лом в Женеве, заключенный в июне 2021 г.
Таким образом де факто именно ху/ло запретил поставлять в Украину танки.
А Шольцу запретил Байден.
Как только кто-то произнесёт, что на ядерный удар ху/ла поступит ответный ядерный удар, то на следующий день Украине пообещают абрамсы.
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18.01.2023 21:59 Ответить
русский, где ты берешь этот бред?
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18.01.2023 22:13 Ответить
русский, где ты берешь этот бред?
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18.01.2023 22:15 Ответить
Это ВСЕ, на шо твой русский "мозг" способен? Кстати, русский, твоего фюрера зовут *****. И ты такого никогда не настрочишь, русское животное.
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18.01.2023 22:17 Ответить
Это ВСЕ, на шо твой русский "мозг" способен? Кстати, русский, твоего фюрера зовут *****.
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18.01.2023 22:18 Ответить
Ничего другого не ожидал от тупой русской свиньи.
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18.01.2023 22:23 Ответить
Ничего другого не ожидал от тупой русской свиньи
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18.01.2023 22:29 Ответить
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18.01.2023 22:37 Ответить
ну и бредятина
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18.01.2023 22:32 Ответить
Ну скажи, что Байдену просто жалко танки.. да?
Но лучше узнай суть:
https://glavnoe.in.ua/news/n357061566-bajden-i-putin-prinjali-sovmestnoe-zajavlenie-po-strategicheskoj-stabilnosti Байден и Путин приняли совместное заявление по стратегической стабильности • Головне в Україні (glavnoe.in.ua)

Они договорились выполнить некие договоренности через полгода, т.е. в декабре.
30 декабря ху/ло отчитался о выполнении. Байден не не смог. Через 2 месяца ху/ло начал войну.
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18.01.2023 22:48 Ответить
статья по ссылке ни о чем.
какие еще некие договоренности через пол года? , чушь.
один отчитался, другой не смог, не понятно о чем и поэтому началась война, ... война не поэтому началась мальчик.
А про танки уже не раз говорили штаты, не дают, так как:
-не уверены будут ли они эффективны для наших ЗСУ на данном этапе
-потребляют много топлива из-за своих газотурбинных движком
-очень тяжелые
-могут часто ломаться
-сложные в обслуживании
-нужен квалифицированный персонал с большим опытом обслуживания танка, ремонтные базы, запчасти и т.д., сложная логистика если ремонтировать не здесь.
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19.01.2023 00:21 Ответить
Байден инициировал встречу в Женеве, для этогоондаже сделал подарок ху/лу = снялсанкции с СП2.
После двух дней переговоров он заявил,что доволен результатами.
Смыл переговоров был в том, что РФ присоеденится к "спасению климата", а конкретно к обложению налогами выбросов СО2. Это идея фикс Байдена - спасение климата ивсемирные квоты на СО2. РФ крупнейший производитель СО2, при этом, если Запад обложит свои предприятия квотами-налогами на СО2, а РФ нет, западные энергоёмкие предприятия окажутся в экономическом проигрыше.
Ху/ло согласился обложить предприятия квотами и принять законодательство на эту тему в течении полугода. 30 декабря 2021г он отчитался о том, что законодательство принято.
Ху/ло согласился обложить предприятия квотами в обмен на принуждение Байденом Украины к выполнению текста минской капитуляции. Он старался, но украинский народ отказал ему и Меркель и Шольцу и Макрону в этом.
Ху/ло выставил ультиматум. 10 января 2022 была встреча между представителями США и РФ - где рашисты предъявилиультиматум в грубой форме "собирайте монатки из стран бывшего СССР и из Украины" Шерман, зам госдепа ответила, что США ничего не могутрешать за спиной Украины...
Но подпись Байдена под попыткой продать Украину в обмен на "спасение климата" есть.
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19.01.2023 14:19 Ответить
Ця жуйня стала нічого не вартою після 24.02.2022. Та й то лише для Байдена, а для багатьох - набагато раніше. Будь-яка домовленість з РФ не варта не лише паперу, на якому вона записана, але й туалетного.
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19.01.2023 07:58 Ответить
Это так, да. Поэтому встреча Байдена с ху/лом в Женеве была большой ошибкой. Как и его подарки ху/лу в виде снятия санкций с СП2.
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19.01.2023 14:21 Ответить
Та ну! Це було зроблено для того, щоб уникнути можливих звинувачень у тому, що він не використав якісь можливості. Жодних суттєвих наслідків це не дало. Байдену можна розвести руками й сказати: "Я зробив усе, що міг".
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20.01.2023 08:14 Ответить
У него была всего одна повестка, климатическая,прикрытая балабольством про права человека. Он покупал участие РФ в торговле квотами на СО2
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20.01.2023 23:05 Ответить
"Любите" Ви його. Буває.
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21.01.2023 07:36 Ответить
Амерам-черговий респект...
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18.01.2023 21:53 Ответить
Перепрошую, друзі - хтось може мені пояснити, що мається на увазі, коли йдеться про "Наземні бомби"?
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18.01.2023 21:59 Ответить
Корректируемые бомбы, которые можно запускать с Хаймерсов. А можно с самолетов.
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19.01.2023 01:59 Ответить
Бомби - з Хаймерсів???
Бомби з реактивним двигуном???
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19.01.2023 02:32 Ответить
Не только с Хаймерсов, но при наличии таковых с них.
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19.01.2023 08:05 Ответить
https://en.wikipedia.org/wiki/Ground_Launched_Small_Diameter_Bomb#:~:text=The%20Ground%20Launched%20Small%20Diameter,such%20as%20the%20M270%20MLRS .

омба малого діаметру наземного базування (GLSDB) - це зброя, створена компаніями Boeing і Saab Group, які модифікували бомбу малого діаметру Boeing, додавши до неї ракетний двигун. Зброя запускається з наземних ракетних систем, таких як M270 MLRS[1].
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18.01.2023 22:02 Ответить
Треба ще добавити,що замість списати та утилізовати старі **********,до них причепили двигун і получили доволі ******** снаряд
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18.01.2023 22:10 Ответить
Дякую.
Не знав про таке.
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19.01.2023 02:33 Ответить
Людина просто плутається в поняттях "старі **********" "Старими" вони можуть буть по-різному: можуть "постаріть з-за розкладання компонентів Наприклад, бездимний нітроцелюлозний порох має строк придатності Коли він добігає кінця - це означає, що з нього випарувалась ефірна складова, яка уповільнює горіння Коли її немає порох вибухає миттєво та руйнує зброю, а не горить поступово, нарощуючи кількість газів, що розганяють кулю чи снаряд по стволу Кажуть - розкладаються й компоненти в капсюльних втулках чи підривачах, але я точно не знаю
Другий вид старіння - розкладення вибухової речовини у самому снаряді чи корозія їх корпусу Снаряд перетворюється в "болванку", небезпечну навіть для стріляючого
Третій вид - "старіння моральне": коли снаряд стає малопридатним з-за того, що з"явилися набагато кращі ********** і ці просто невигідно застосовувать - "шкурка вичинки не варта"
Тут саме "моральне старіння Бомба цілком придатна як *********, однак неточна Тому вимагає масованості в застосуванні та великої кількості знарядь для їх скидання на ворога От їх і "модернізували" - додали навігаційну систему та систему управління І тепер для знищення цілі потрібні не десятки снарядів чи бомб, а одна-дві
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19.01.2023 07:48 Ответить
Rомпанія Boeing запропонувала Пентагону передати Україні високоточні ***************, якими б ЗСУ могли бити рашистів на відстані понад 150 км зі своїх ракетних систем HIMARS та M270.
Але рішення щодо передачі цієї зброї України не прийняли, і причина тут не в тому, що Пентагон нібито боїться "потенційної ескалації", як це наразі склалося з ракетами ATACMS, а в тому, що "тривалий час розгортання SDB може призвести до того, що зброя буде надлишковою, враховуючи швидкий темп бойових дій в Україні".
Так, за оцінками аналітиків, перші 24 бомби Україна може отримати протягом дев'яти місяців після погодження плану. Тобто, якщо Пентагон, наприклад, оголосить сьогодні про постачання цієї зброї, то чекати її варто лише восени. Водночас 750 таких бомб США зможуть поставити до кінця 2024 року.
https://defence-ua.com/minds_and_ideas/u_chomu_problema_peredati_ukrajini_bombu_glsdb_schob_biti_rashistiv_na_150_km-10295.html
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19.01.2023 08:36 Ответить
160 км? Ну, это уже что-то.
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18.01.2023 22:21 Ответить
Смело тему танков пора закрыть. Там некоторые мне желали сравнить Т-72 с теми что просим, мол дурак не понимаю. А то что наступательное оруже нам не дадут, ясно стало ещё с лета. РФ ядерная страна---вот и вся причина. Надо срочно выпросить все что осталось от варшавского договора, там ещё много танков и пусть выкупят у 3 стран. Ведь сразу в бой такие и все ясно или знакомо. Ведь такими воюем. Только время потеряли прося современные. Ведь в реале надо не менее 400. А рем база, запчасти, обучение итд. Та пол года как минимум надо было на это и от июля считая и что все здесь! Нам будут давать и дают только оборонное. И по мере в час по чайной ложке. Западу нужно только перемирие наше с кацапами---а нам только победа! Давайте выбирать и быстро.
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18.01.2023 22:21 Ответить
А как вы отличаете оборонное от наступательного? Вот на примере гаубицы, или Хаймерса?
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19.01.2023 02:02 Ответить
Если очень хочется меня поставить в положение незнайки---та ладно, перетерплю. Если же знаете краткую техническую характеристику по каждому виду---то просто это сделайте ответом на форуме. И то и иное оружие нападения и обороны скорее всего можно применять универсально. При разных конечно обстоятельствах. Либо же при полном отсутствии какого либо по назначению. Зенитки и против танков применяли.
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19.01.2023 21:22 Ответить
Вы же утверждали, что дадут только оборонительное. Я просто уточнил.
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24.01.2023 19:07 Ответить
А дают какое---наступательное? Что же тут утверждать? По факту---к сожалению.
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24.01.2023 21:28 Ответить
Я же у вас и спросил о вашей системе классификации. Вы ее не раскрываете. Может по новым директивам арта, РСЗО и танки к полицейской технике отнесены.
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24.01.2023 21:40 Ответить
Тонкий намёк я понимаю по части полицейской техники. Классификации у меня нет конечно. Мне уже пришлось напомнить о том что вместо скучной дискуссии кто тут чайник а кто суперпрофессионал---было логичней выложить кратко кто знает---по теме что завелась. 15 лет барменом отработал, случалось и по высокому классу. Но не спрашиваю же здесь за 9 лет иногда на форуме что такое ,Скрудрайвер, ответ---коктейль, перевод ,отвертка, а компонеты кто назовёт? Минуту жду.
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24.01.2023 22:43 Ответить
Все что стреляет снарядами, минами, ракетами, сбрасывает бомбы и торпеды может использоваться как в оборонительных, так и наступательных действиях. Никто с танков пушки перед атакой не снимает.
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24.01.2023 23:05 Ответить
Спасибо---думал снимают. Тут рядом где живу, почти один очень большой завод. Не работал там никогда правда. Но сосесдей и друзей много там переработало, та и для города завод знаковый этот. Их два было на весь совок. Второй ,УралВагонЗавод, в Нижнем Тагиле. Одно хреново, заводов два, а вот пушку только там делали---на Урале. С Леопардами видно такого не будет.
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24.01.2023 23:12 Ответить
Устаревшие у вас сведения. Ту пушку освоили в Украине еще в 90-х.
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24.01.2023 23:55 Ответить
Да конечно. Не хотел печатать, тут и шпионов ловят там где нет. Уральская 800 прицельно выстреливает а наша меньше---гораздо. Есть и ещё там разное---да что теперь. Оптика например. и это при том что в области был почти лидер совка---Изюмский оптикомеханический з-д. Очки от солнца клепать сорвался с 90г, никто не покупал. Весело жили 30 лет мы. Пора заплатить пришла. Дорого только оказалось---кровью своей.
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25.01.2023 20:45 Ответить
Шалені кацапи не у всіх поруч.
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26.01.2023 17:32 Ответить
Буквально сразу с 1992 г в Эстонии полностью убрали кгб. Уволили всех, включая дворников, уборщиц, завхозов и прочий тех-персонал. Всех штатных сотрудников уволили вчистую, без права только выбираться в депутаты, всех пенсов кэгебэшников и внештатных (стукачей) пропечатали в сми, во всех. Было несколько суицидов. Сменили все здания на абсолютно новые. И набрали с ноля всех. Не судили никого кстати. Бизнесом заниматься---пожалуйста! Примерно так же и тогда же в Литве такое было. А вот Латвия чуть затормозила----и потом похлебала и долго. Но успели сесть в последний вагон. Азербайджан тут не пример---но там конечно традиции и религия сработали сильно. Конечно у нас такое невозможно было. Даже сегодня. Теперь вот война, и разгар только начинается. Самое плохое то, что подобные темы уже и нахер нужны. Задним числом все знатоки. Только знания эти уже мусор.
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26.01.2023 22:08 Ответить
Тут согласен. В 90-х не удалось свернуть шею коммунякам и гебне. Да и народ был слишком ватным. Это еще мягко сказать.
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29.01.2023 18:48 Ответить
Та согласен тут ни кому и не надо было. Шутка сказать, до примерно 2000г аж пока не возникло движение ,Украина без чучмы,---в стране существовали горкомы и райкомы партии! А в июне 2022г окончательно суд запретил обжаловать решение от 16 г о запрете кпсс! Какова конфетка?!
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29.01.2023 21:12 Ответить
Т- 72 оборонительное оружие?
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19.01.2023 12:51 Ответить
США начебто передають у новому пакеті допомоги GLSDB. Це дуже нова розробка США.
GLSDB (англ. Ground-Launched Small Diameter Bomb, дослівний переклад - Бомба малого діаметра наземного запуску) - малогабаритні високоточні **********, фактично - крилата бомба.
GLSDB створені Boeing спільно з компанією SAAB і перебувають у розробці з 2019 року.
GLSDB поєднує в собі авіаційну бомбу малого діаметра GBU-39 (SDB) з ракетним двигуном M26.
********* може вражати цілі на відстані 150 км.
Для наведення на ціль зброя використовує глобальну систему позиціонування (GPS) та інерціальну навігаційну систему.
Бомба має крила, які розкладаються в повітрі, що істотно збільшує дальність ураження.
Може запускатися з вже наявних в Україні ракетних систем MLRS-M270 чи HIMARS.
У листопаді 2022 стало відомо, що компанія Boeing запропонувала Пентагону виготовляти дешеві малогабаритні високоточні бомби наземного базування (GLSDB) для України
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18.01.2023 22:34 Ответить
Кілька 8-колісних машин. Слово тисяч не пропустили, чи дійсно просто кілька?
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18.01.2023 23:12 Ответить
Да у них самих их нет в тысячах. Машина относительно новая.
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19.01.2023 02:03 Ответить
Так небагато, всього 4351 одиниця всіх модифікацій, станом на 2019 рік
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19.01.2023 08:40 Ответить
И пару тысяч из них легко отдадут?
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19.01.2023 09:26 Ответить
норм- но там броня только держит акм и все...надо ис 7-кв 5....
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18.01.2023 23:43 Ответить
Это скоро в ********** поступят на вооружение кв и ис, непротивопульные т-72 и прочее савременное, с которых крюки буксировочные отваливаются, уже на исходе.
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18.01.2023 23:53 Ответить
Где там?
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19.01.2023 02:05 Ответить
страйкер броня противо автоматная типа свд))))
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19.01.2023 04:11 Ответить
А у кацапов автоматы калибром 20 мм уже есть? Ибо 14,5 держит по периметру Страйкер с керамической доп броней.
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19.01.2023 08:13 Ответить
пруфы где только чесоточные чмобики в валенках с мосинками..больше не видел..
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19.01.2023 17:22 Ответить
видел-но такокой токринже фейк там шо пена внутри или как
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19.01.2023 04:10 Ответить
Зря Абрамсы не дают, я вспомнил, как после Майдана, во время АТО "родственник" из лугандона мне плёл, что у них там есть подбитые Абрамсы. Отака ху.ня малята. Абрамсы видишь? А они уже есть!
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18.01.2023 23:48 Ответить
Після деяких речовин і не таке побачиш.
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19.01.2023 08:04 Ответить
Вообще Запад может давать всё, что угодно, хоть ядерное оружие, всё равно их ********* пропаганда "подбила и уничтожила" в Украине то, чего у нас ещё и нет.
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19.01.2023 08:54 Ответить
Ну, відносно ядерної зброї - то ти загнув. Договір про нерозповсюдження якось та діє. З іншим - погоджуюсь. Вони ж ідуть у руслі Пхеньяна, там уже й на Сонце літали.
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19.01.2023 10:33 Ответить
У нас немає ядерної зброї, але якщо треба буде завдати зворотнього удару, то застосуємо.
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19.01.2023 15:43 Ответить
У разі потреби, немиту накриють конвенційною зброєю так, що й ядерна не знадобиться. Розслабся!
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20.01.2023 08:08 Ответить
 
 