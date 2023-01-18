В переговорах о зоне безопасности вокруг ЗАЭС сделано еще несколько шагов к "добрым новостям и выводам", - Гросси

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявляет, что есть продвижение по организации зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Мы работаем над вопросом организации зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, продвигаемся по этому вопросу", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в среду в Киеве.

По словам Гросси, этот вопрос предусматривает и военный компонент, и компонент безопасности, поэтому его обсуждение требует определенного времени. "Мы сделали еще несколько шагов к тому, чтобы прийти к хорошим новостям и выводам", - добавил он.

Напомним, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси проводит переговоры по созданию зоны безопасности вокруг оккупированной Запорожской АЭС в Киеве и Москве.

11 октября 2022 года Гросси провел встречу с Владимиром Путиным. После этого он вернулся в Киев. По результатам переговоров генеральный директор МАГАТЭ заявил, что стороны "приближаются к созданию защитной зоны для Запорожской АЭС"

В декабре сообщалось, что переговоры будут продолжены.

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