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Новости Война
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В переговорах о зоне безопасности вокруг ЗАЭС сделано еще несколько шагов к "добрым новостям и выводам", - Гросси

заес

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявляет, что есть продвижение по организации зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Мы работаем над вопросом организации зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, продвигаемся по этому вопросу", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в среду в Киеве.

По словам Гросси, этот вопрос предусматривает и военный компонент, и компонент безопасности, поэтому его обсуждение требует определенного времени. "Мы сделали еще несколько шагов к тому, чтобы прийти к хорошим новостям и выводам", - добавил он.

Напомним, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси проводит переговоры по созданию зоны безопасности вокруг оккупированной Запорожской АЭС в Киеве и Москве.

11 октября 2022 года Гросси провел встречу с Владимиром Путиным. После этого он вернулся в Киев. По результатам переговоров генеральный директор МАГАТЭ заявил, что стороны "приближаются к созданию защитной зоны для Запорожской АЭС"

В декабре сообщалось, что переговоры будут продолжены.

Читайте также: Гендиректор МАГАТЭ Гросси снова едет в Украину и Россию договариваться о зоне безопасности вокруг ЗАЭС

Автор: 

Запорожская АЭС (702) Рафаэль Гросси (172)


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Ага,как с танками от Шольца. Или как кацапских пидоров попрут с ООН или ОБСЕ. Верим.
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18.01.2023 22:00 Ответить
Невже ліжка з підвалів рашисти винесли?
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18.01.2023 22:16 Ответить
Поки що це виглядає так:

- МАГАТЕ розміщає постійну місію наглядачів на всіх АЕС України та гарантує підєрації, що Україна не виробляє атомну бомбу і не розїбе маскву та шубосховище вротенберга;
- підєрація на ЗАЕС заміняє ослойбовів на росгвардію;
- Західні СМІ пишуть про велику перемогу.
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18.01.2023 22:17 Ответить
Хай Гроссі уважно документи читає, які кацапи підсовують - щоб там ніде не було адреси "ЗАЕС, Енергодар, расєя"
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18.01.2023 22:21 Ответить
осталось 10 000 ведер - и Золотой ключик у нас в кармане
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18.01.2023 22:23 Ответить
А які можуть бути добрі новини та гарні висновки, коли країна-терорист захопила атомну станцію та шантажує цим пів світу? гроссі, ти ше не зрозумів, що ти намагаєшся домовитися про щось із терористом?
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18.01.2023 23:05 Ответить
ну хз, жесты доброй воли мы увидим когда кацапы будут слегка фонить радиацией и никуда не сильно дергаться, имхо.
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19.01.2023 02:01 Ответить
 
 