США не видят никаких признаков, что Беларусь готовится к вторжению в Украину, - Белый дом

Американская разведка не подтверждает планы или готовность белорусских сил войти на территорию Украины и продолжает следить за совместными учениями белорусов с россиянами на территории Беларуси.

Об этом заявил в среду во время телефонного брифинга представитель Совета национальной Безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я вам скажу, что мы до сих пор не видели никаких признаков того, что беларусь намерена, планирует или организуется для того, чтобы войти, физически проникнуть на территорию Украины, чтобы помочь российским силам в Украине", - отметил представитель Белого дома.

В ответ на вопросы журналистов по поводу тесного взаимодействия российских и белорусских сил и обеспокоенности в этой связи Польши Кирби отметил, что американская сторона "разделяет" эти беспокойства.

"Очевидно, что беларусь предоставила ощутимую географическую поддержку россии, в то время как рф продолжает наносить удары по Украине с белорусской территории", - подчеркнул Кирби.

В то же время он отметил, что Соединенные Штаты внимательно следят за проведением совместных учений белорусов с россиянами и мониторят ситуацию "как и ранее".

При этом представитель Белого дома также отметил, что стратегическая цель этих учений остается неопределенной и может заключаться как в демонстрации силы, так и в отработке конкретных операций в контексте российской агрессии против Украины.

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