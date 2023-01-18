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Новости Агрессия России против Украины Война
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США не видят никаких признаков, что Беларусь готовится к вторжению в Украину, - Белый дом

кірбі

Американская разведка не подтверждает планы или готовность белорусских сил войти на территорию Украины и продолжает следить за совместными учениями белорусов с россиянами на территории Беларуси.

Об этом заявил в среду во время телефонного брифинга представитель Совета национальной Безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я вам скажу, что мы до сих пор не видели никаких признаков того, что беларусь намерена, планирует или организуется для того, чтобы войти, физически проникнуть на территорию Украины, чтобы помочь российским силам в Украине", - отметил представитель Белого дома.

В ответ на вопросы журналистов по поводу тесного взаимодействия российских и белорусских сил и обеспокоенности в этой связи Польши Кирби отметил, что американская сторона "разделяет" эти беспокойства.

"Очевидно, что беларусь предоставила ощутимую географическую поддержку россии, в то время как рф продолжает наносить удары по Украине с белорусской территории", - подчеркнул Кирби.

В то же время он отметил, что Соединенные Штаты внимательно следят за проведением совместных учений белорусов с россиянами и мониторят ситуацию "как и ранее".

При этом представитель Белого дома также отметил, что стратегическая цель этих учений остается неопределенной и может заключаться как в демонстрации силы, так и в отработке конкретных операций в контексте российской агрессии против Украины.

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Автор: 

Беларусь (7888) вторжение (508) США (26511) Кирби Джон (452)


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Топ комментарии
+7
Орки способны закинуть в Беларусь ударную группировку за три дня. Поэтому глупо говорить, что "США не бачать жодних ознак, що Білорусь готується до вторгнення в Україну"
Білорусь не готується, раша готується.
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18.01.2023 22:14
+4
АSLAN @antiputler_news https://twitter.com/antiputler_news/status/1615777594758279168 1 ч
россия тайно перебрасывает солдат в Беларусь цистернами. Как сообщает источник «Нашай Нівы», россия использует цистерны, чтобы обмануть визуальное наблюдение за перевозками. Внутри таких цистерн, как утверждается, находятся не жидкие грузы, а люди.
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18.01.2023 22:14
+2
Так з їхньої території і ракети гарно прилітають і ніби без вторгнення. І у відповідь туди ніхто не стріляє. А полізуть то по рилу отримають! То і лізти сюди немає стимулуґ
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18.01.2023 22:03
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Правила форума Совет форумчан
Беларусь не готуэтся, мокша не готуэться.... А потом - куяк и на шашлыки, да?.
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18.01.2023 22:01 Ответить
А нічого, що саме США попереджали нашу владу за півроку до вторгнення про наміри пуйла? Може їм видніше?
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18.01.2023 22:11 Ответить
Обжегжись на молоке на воду дуешь. Так что...
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18.01.2023 22:31 Ответить
Орки способны закинуть в Беларусь ударную группировку за три дня. Поэтому глупо говорить, что "США не бачать жодних ознак, що Білорусь готується до вторгнення в Україну"
Білорусь не готується, раша готується.
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18.01.2023 22:14 Ответить
Ну хоть не зелупы про это говорят....
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18.01.2023 22:02 Ответить
Так з їхньої території і ракети гарно прилітають і ніби без вторгнення. І у відповідь туди ніхто не стріляє. А полізуть то по рилу отримають! То і лізти сюди немає стимулуґ
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18.01.2023 22:03 Ответить
АSLAN @antiputler_news https://twitter.com/antiputler_news/status/1615777594758279168 1 ч
россия тайно перебрасывает солдат в Беларусь цистернами. Как сообщает источник «Нашай Нівы», россия использует цистерны, чтобы обмануть визуальное наблюдение за перевозками. Внутри таких цистерн, как утверждается, находятся не жидкие грузы, а люди.
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18.01.2023 22:14 Ответить
Джентельмени удачі ****..і.Шайтанама
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18.01.2023 22:31 Ответить
Ага, а морози на московії, бо в Європі встановлені вітрові генератори. Самому не смішно?
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18.01.2023 22:33 Ответить
тут конечно какой только коспирологии на цензоре не начитаешься но такой куйни тут еще нее было
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18.01.2023 22:38 Ответить
Можливо відкрито білозасрашка і не вступила в війну, але її солдати давно воюють у складі кацапської терористичної армії і різних "вагнерах".З її території наносяться ракетні удари і проводиться підготовка і ремонт всієї кацапської техніки.
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18.01.2023 22:23 Ответить
Не выдумывай....
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19.01.2023 10:44 Ответить
Как то странно и почти подозрительно все хором это запели. Ну прям голуби в той стране. Может председателя радгоспу переманивают? А ведь в этот раз при тотальном наступлении кацапам очень логично именно с того места начинать. перекрыть все поставки с Запада---дурню ясно.
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18.01.2023 22:28 Ответить
Значить добре маскуються,навіщо?
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18.01.2023 22:49 Ответить
Білорусь може й не готується, тільки хто тепер Білорусь спитає, якщо лукашенко її фактично путіну подарувал. І всралася йому та довбана влада! Вже давно треба було поступитися, мав би якусь партійку, в будь-якому разі ні він ні діти ні внуки з голоду би не померли. А тепер невідомо, чим то все скінчиться і для Білорусії і для лукашенка.
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18.01.2023 23:55 Ответить
Росія таємно перекидає військових та техніку до Білорусі, використовуючи цистерни, - ЗМІ Джерело:

О! От і підтвердилось попередження, яке зробив А. Н. Ілларіонов 14.01.2023 про те, що приблизно ЗА 5 ДНІВ ( ! ) найбільш імовірно почнеться МАСОВАНИЙ НАСТУП РОСІЙСЬКИХ ВІЙСЬК з території Біларусі УЗДОВЖ ЗАХІДНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ В НАПРЯМКУ НА ЛЬВІВ,

ЦІЛЬ ЯКОГО - ПЕРЕРІЗАТИ ШЛЯХ ПОСТАЧАННЯ УКРАЇНІ ЗБРОЇ, *********** та іншої допомоги ІЗ ЗАХОДУ (через західний кордон і м. Львів). Джерело - https://twitter.com/AnIllarionov/status/1614078141990948865 twitter.com/AnIllarionov/status/1614078141990948865 , https://www.youtube.com/watch?v=g-9CITbr-KE youtube.com/watch?v=g-9CITbr-KE

Якраз у ті ж дні уряд Угорщини заявив про те, що Угорщина НЕ БУДЕ ПРОПУСКАТИ ТРАНЗИТОМ ЗАХІДНУ ДОПОМОГУ ДО УКРАЇНИ.

Частини мозаїки складаються в цілісну картину: ВОРОГ ВЖЕ ПОЧАВ ВИКОНУВАТИ ЦЕЙ ПЛАН!

Залишилось часу - ДЕКІЛЬКА ДНІВ !
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19.01.2023 02:54 Ответить
..."жодних ознак" і в той же час відносно Польщі "поділяє занепокоєння". Щось тут не в'яжеться...
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19.01.2023 07:25 Ответить
Вони в США читають Резнікова і чомусь мають довіру йому. У них ще ніколи не було МО зрадників.
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19.01.2023 07:43 Ответить
 
 