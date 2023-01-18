США не видят никаких признаков, что Беларусь готовится к вторжению в Украину, - Белый дом
Американская разведка не подтверждает планы или готовность белорусских сил войти на территорию Украины и продолжает следить за совместными учениями белорусов с россиянами на территории Беларуси.
Об этом заявил в среду во время телефонного брифинга представитель Совета национальной Безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я вам скажу, что мы до сих пор не видели никаких признаков того, что беларусь намерена, планирует или организуется для того, чтобы войти, физически проникнуть на территорию Украины, чтобы помочь российским силам в Украине", - отметил представитель Белого дома.
В ответ на вопросы журналистов по поводу тесного взаимодействия российских и белорусских сил и обеспокоенности в этой связи Польши Кирби отметил, что американская сторона "разделяет" эти беспокойства.
"Очевидно, что беларусь предоставила ощутимую географическую поддержку россии, в то время как рф продолжает наносить удары по Украине с белорусской территории", - подчеркнул Кирби.
В то же время он отметил, что Соединенные Штаты внимательно следят за проведением совместных учений белорусов с россиянами и мониторят ситуацию "как и ранее".
При этом представитель Белого дома также отметил, что стратегическая цель этих учений остается неопределенной и может заключаться как в демонстрации силы, так и в отработке конкретных операций в контексте российской агрессии против Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Білорусь не готується, раша готується.
россия тайно перебрасывает солдат в Беларусь цистернами. Как сообщает источник «Нашай Нівы», россия использует цистерны, чтобы обмануть визуальное наблюдение за перевозками. Внутри таких цистерн, как утверждается, находятся не жидкие грузы, а люди.
О! От і підтвердилось попередження, яке зробив А. Н. Ілларіонов 14.01.2023 про те, що приблизно ЗА 5 ДНІВ ( ! ) найбільш імовірно почнеться МАСОВАНИЙ НАСТУП РОСІЙСЬКИХ ВІЙСЬК з території Біларусі УЗДОВЖ ЗАХІДНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ В НАПРЯМКУ НА ЛЬВІВ,
ЦІЛЬ ЯКОГО - ПЕРЕРІЗАТИ ШЛЯХ ПОСТАЧАННЯ УКРАЇНІ ЗБРОЇ, *********** та іншої допомоги ІЗ ЗАХОДУ (через західний кордон і м. Львів). Джерело - https://twitter.com/AnIllarionov/status/1614078141990948865 twitter.com/AnIllarionov/status/1614078141990948865 , https://www.youtube.com/watch?v=g-9CITbr-KE youtube.com/watch?v=g-9CITbr-KE
Якраз у ті ж дні уряд Угорщини заявив про те, що Угорщина НЕ БУДЕ ПРОПУСКАТИ ТРАНЗИТОМ ЗАХІДНУ ДОПОМОГУ ДО УКРАЇНИ.
Частини мозаїки складаються в цілісну картину: ВОРОГ ВЖЕ ПОЧАВ ВИКОНУВАТИ ЦЕЙ ПЛАН!
Залишилось часу - ДЕКІЛЬКА ДНІВ !