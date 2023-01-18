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Путин готовится к длительной войне, нужно поддерживать Украину, пока это будет необходимо, - НАТО
Президент России Владимир Путин может готовиться к длительной войне против Украины, поэтому год может быть тяжелым.
Об этом заявил заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоане на встрече с начальниками штабов стран-членов Альянса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.
Он призвал поддерживать Украину, пока это необходимо, ведь Путин готовится к длительной войне.
На это, отмечает Джоане, указывают несколько факторов, в частности, мобилизация более 200 тысяч россиян, увеличение объемов производства собственного оружия и увеличение закупок вооружения в других странах, в частности, в Иране.
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Пропоную обміняти російських полоненних (як безкоштовну рабсилу) на німецькі танки "Леопард 2" для України.
«Если ведут войну, и победа затягивается - оружие притупляется и острия обламываются; если долго осаждают крепость - силы подрываются; если войско надолго оставляют в поле - средств у государства не хватает… Когда же оружие притупится и острия обломаются, силы подорвутся и средства иссякнут, князья, воспользовавшись твоей слабостью, поднимутся на тебя. Никогда еще не бывало, чтобы война продолжалась долго, и это было бы выгодно государству. Поэтому тот, кто не понимает до конца всего вреда от войны, не может понять до конца и всю выгоду от войны. Война любит победу и не любит продолжительности [3]»,
https://www.bbc.com/russian/live/news-64082274 ВВС, LIVE Live, Война в Украине: - сьогодні в 21:55
будемо тицяти крохи від потреб, поки раша не здохне
особисто ви, як народ, нам покуй
тому потрібної кількості зброї щоб ***** всралося, не дамо
але й програти теж не дамо
"Я тогда получал ежедневные отчеты от британской военной разведки и, должен сказать, они не были оптимистичными по поводу способности Украины выдержать. А если совсем честно, то они считали и говорили мне, что все закончится за несколько дней, и что нет того, что сможет остановить наступление https://file.liga.net/persons/vladimir-pytin Путина и его танков на Киев дольше, чем на неделю", - сказал Джонсон.
Он отметил, что скептически относился к таким прогнозам, так как был в Киеве и говорил с ветеранами войны на Донбассе.
"Я видел, что эти парни будут воевать, они очень смелые воины. С 2014 года они уйму времени учились военному искусству. Мои сотрудники и далее настаивали, что для Украины все кончено. Но я им сказал: "Вы не понимаете. Я считаю, что Украина будет сражаться", - сказал Джонсон.
Он подчеркнул, что об этом же спорил и с европейскими лидерами, с Байденом, с друзьями и коллегами. Джонсон отметил, что на момент полномасштабного вторжения во Франции и Германии уже "привыкли" к нормандскому процессу, минским соглашениям и взаимодействию с РФ.
"Они и сейчас были в логике переговоров, пытались найти компромисс. https://file.liga.net/persons/makron-emmanuel Макрон как-то сказал, мол Путин https://news.liga.net/politics/news/makron-oshibka-putina-ne-povod-unijat-vsyu-rossiyu-ey-nujen-shans-vernutsya-v-tsivilizatsiyu не должен чувствовать себя униженным <…> На первой же встрече с ними я сказал: Путин должен проиграть. И понадобилось время, чтобы все остальные согласились с этим", - отметил Джонсон.
По его словам, победить в этом споре ему помогло то, что идея о договоренностях с Путиным "не взлетела".
Необхідно для ЧОГО?
Для повного виснаження росії?