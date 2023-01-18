РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10130 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине Война
5 179 75

Путин готовится к длительной войне, нужно поддерживать Украину, пока это будет необходимо, - НАТО

путин

Президент России Владимир Путин может готовиться к длительной войне против Украины, поэтому год может быть тяжелым.

Об этом заявил заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоане на встрече с начальниками штабов стран-членов Альянса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

Он призвал поддерживать Украину, пока это необходимо, ведь Путин готовится к длительной войне.

На это, отмечает Джоане, указывают несколько факторов, в частности, мобилизация более 200 тысяч россиян, увеличение объемов производства собственного оружия и увеличение закупок вооружения в других странах, в частности, в Иране.

Читайте также: США выделяют $125 млн на восстановление энергосистемы Украины

Автор: 

НАТО (9970) путин владимир (31225) россия (95418) Джоанэ Мирча (20)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+14
путін лох, наївся блох, сів на лавочку і здох.
показать весь комментарий
18.01.2023 22:08
+8
кацапы не квалифицирована рабочая сила - скорее перегной неплохой если сдохли не бухими
показать весь комментарий
18.01.2023 22:12
+7
Бла бла бла вже рік.Тянуть кота за яйця.Дайте зброю ми покінчимо з цією війною меньше чим за півроку.Досить тянути кота за яйця.Чим довше це триває тим більше вбивають людей і довше йде війна.Німеччина веде себе як хвойда.Угорці тявкають з під каналізації ,інші поводять себе як дебіли сліпі і німи.21 столліття.Всі думають що їм війна не прилелитить?Вони дуже помиляються.Правильно сказал мудра людина цей світ став гівном і паскудним, без честі, без держання слова великими, без поваги,прогнив наскріз окрім грошей і набиття животів нічого вже немає.
показать весь комментарий
18.01.2023 22:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
путін лох, наївся блох, сів на лавочку і здох.
показать весь комментарий
18.01.2023 22:08 Ответить
Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Швейцарському Давосі заявив, що Німеччині потрібна кваліфікована робоча сила, в тому числі іноземна.

Пропоную обміняти російських полоненних (як безкоштовну рабсилу) на німецькі танки "Леопард 2" для України.
показать весь комментарий
18.01.2023 22:09 Ответить
кацапы не квалифицирована рабочая сила - скорее перегной неплохой если сдохли не бухими
показать весь комментарий
18.01.2023 22:12 Ответить
Разобрать кацапских ублюдков на органы! Стоимость всех органов 20 кацапов- это стоимость 1 Леопарда!
показать весь комментарий
18.01.2023 22:19 Ответить
Маячня. Органи з поля бою нах ніякі нікому не треба: на полі бою неможливо їх вирізати так, щоб вони збереглися для подальшої пересадки, а також занадто довгий час доставки від поля бою до госпіталю із відповідним обладнанням.
показать весь комментарий
18.01.2023 22:48 Ответить
Кацапи не придатні як робоча сила, вони навіть на донорські органи непридатні, навіть новонароджені малюки, бо або наркомани батьки, або генетика така що краще з однією ниркою жити чим експерименти з донорством від кацапського немовляти.
показать весь комментарий
18.01.2023 22:25 Ответить
Те, що кацапи непридатні то одне, а те, що поле бою, це не місце автомобільноі аваріі, звідти тупо неможливо витягнути органи за той час, що треба для пересадки.
показать весь комментарий
18.01.2023 22:50 Ответить
Главное танки не давайте, а то вдруг эскалация, а отцы мировой демократии без памперсов.
показать весь комментарий
18.01.2023 22:12 Ответить
танки дадут когда будет готова логистика и ремонтная база с минимальным плечом
показать весь комментарий
18.01.2023 22:13 Ответить
Создается впечатление, что тут как минимуи половина участников прошла заочно-диванные курсы по ремонту Абрамсов, логистике F-16, и перепрошивке HIMARS.
показать весь комментарий
18.01.2023 22:19 Ответить
да именно так - поэтому они боты и требуют абрамсы прямо сейчас и прямо тыщу штук - а если что - то они буду ремонтировать из у себя в гаражах или на ямах во дворах
показать весь комментарий
18.01.2023 22:22 Ответить
Всяко полезнее, чем как ты - курсы по памперсам.
показать весь комментарий
18.01.2023 22:24 Ответить
показать весь комментарий
18.01.2023 22:56 Ответить
Не дадуть танки, дадуть ракети. Ну, ви ж у курсі.
показать весь комментарий
18.01.2023 22:14 Ответить
а ты что кацапская морда думаешь что твой ***** что-то может захватить после того как ему пестыдали на всех фронтах
показать весь комментарий
18.01.2023 22:15 Ответить
а ты что кацап переживаешь за свои чернопакетные войска? не сцы лады уже закончились подыхай спокойно
показать весь комментарий
18.01.2023 22:23 Ответить
Здається мені, що ти не в Україні.
показать весь комментарий
18.01.2023 22:29 Ответить
Але у цьому треді він єдиний, хто по суті написав.
показать весь комментарий
18.01.2023 22:32 Ответить
Тобто цей персонаж готовий бити Куйла по всіх фронтах докінця ? Якщо хлопців не лишится, хто буде воювати ? Їх багато там, але вони не повернуться.
показать весь комментарий
18.01.2023 22:42 Ответить
Якщо готовий, то це пошана. А ось більш цікаві персонажі, які із чоловічим ім'ям Alex накидують висєри а-ля "хлопців не лишиться". Якщо хлопців не лишиться, тебе і мене не буде, тому і нема сенсу про це розмовляти.
показать весь комментарий
18.01.2023 22:45 Ответить
Та я в курсі, що ви всі з передової пишете. Вояки хренові )
показать весь комментарий
18.01.2023 22:47 Ответить
Ну ми теж вже зрозуміли, що ти себе за хлопця не вважаєш.
показать весь комментарий
18.01.2023 22:58 Ответить
я то в Киеве а ты падло пригожинское где сидишь в бункере у дерьмака?
показать весь комментарий
18.01.2023 22:53 Ответить
а давай поспорим бот где я! если я в Украине ты идешьнахер
показать весь комментарий
18.01.2023 22:41 Ответить
Ідеш нахер.
показать весь комментарий
18.01.2023 22:43 Ответить
я тебя твоимхером по твоей кацапской башке настучу
показать весь комментарий
18.01.2023 22:51 Ответить
захоплялка у путина не отросла
показать весь комментарий
18.01.2023 22:31 Ответить
А Україна готова до тривалої війни?
показать весь комментарий
18.01.2023 22:15 Ответить
ніхто не може бути готовим до тривалої війни

«Если ведут войну, и победа затягивается - оружие притупляется и острия обламываются; если долго осаждают крепость - силы подрываются; если войско надолго оставляют в поле - средств у государства не хватает… Когда же оружие притупится и острия обломаются, силы подорвутся и средства иссякнут, князья, воспользовавшись твоей слабостью, поднимутся на тебя. Никогда еще не бывало, чтобы война продолжалась долго, и это было бы выгодно государству. Поэтому тот, кто не понимает до конца всего вреда от войны, не может понять до конца и всю выгоду от войны. Война любит победу и не любит продолжительности [3]»,
показать весь комментарий
18.01.2023 22:28 Ответить
так что сдаваться? никакая страна не готова к долгой войне и даже "великая" рашка - но у нас нет выбора ! слава богу у Украины есть настоящие Американские Британские и Европейские братья
показать весь комментарий
18.01.2023 22:30 Ответить
..."но у нас нет выбора ."" У кого у нас? У немцев?
показать весь комментарий
18.01.2023 22:43 Ответить
у вас у выродков кацапских нет выбора - сдохнете все в зеленом говне
показать весь комментарий
18.01.2023 22:46 Ответить
Ага, тому і не дають а ні танків, а ні зброю далекобійну. Щоб українці не поламали плани *уйла на тривалу війну, і не розбили орду *уйла завчасно.
показать весь комментарий
18.01.2023 22:15 Ответить
не пестибот кацапский - что ты с этим танком будешь делать если его подобьют или сломается или орудие износится? на мусоку выкинешь и новый закажешь? идиота кусок
показать весь комментарий
18.01.2023 22:33 Ответить
Х-йло готується, це сцані кацапи готуються. Всі кацапи разом- це і є нутрощі х-йла, бо душі там нема.
показать весь комментарий
18.01.2023 22:15 Ответить
Wall Street Journal із посиланням на анонімних німецьких чиновників повідомляє, що Німеччина завтра ще не дозволятиме третім країнам постачання Україні своїх танків "Леопард" і не готова надавати їх зі своїх арсеналів...
https://www.bbc.com/russian/live/news-64082274 ВВС, LIVE Live, Война в Украине: - сьогодні в 21:55
показать весь комментарий
18.01.2023 22:16 Ответить
Іноді здається, що ці постійні заяви невтручання від альянсу просто заспокоюють русню, щоб в одну прекрасну мить дати їм копняка да так, щоб летіли за Урал та зупинилися на Камчатці.
показать весь комментарий
18.01.2023 22:18 Ответить
Хз, ви мабуть помилилися новиною. Тут про пряму допомогу Україні, а не про якесь міфічне "невтручання".
показать весь комментарий
18.01.2023 22:40 Ответить
ты дерьмо свинорылое когда сдохнешь уже...
показать весь комментарий
18.01.2023 22:29 Ответить
Пидд@р, держы йакорь!)))
показать весь комментарий
18.01.2023 22:41 Ответить
Бла бла бла вже рік.Тянуть кота за яйця.Дайте зброю ми покінчимо з цією війною меньше чим за півроку.Досить тянути кота за яйця.Чим довше це триває тим більше вбивають людей і довше йде війна.Німеччина веде себе як хвойда.Угорці тявкають з під каналізації ,інші поводять себе як дебіли сліпі і німи.21 столліття.Всі думають що їм війна не прилелитить?Вони дуже помиляються.Правильно сказал мудра людина цей світ став гівном і паскудним, без честі, без держання слова великими, без поваги,прогнив наскріз окрім грошей і набиття животів нічого вже немає.
показать весь комментарий
18.01.2023 22:20 Ответить
Думка, що проблема тільки у зброї, це на кшталт "нехай буде не одна жінка, а дев'ять, тоді ми встигнемо зробити немовля за місяць"
показать весь комментарий
18.01.2023 22:38 Ответить
На данному етапі потрібна зброя ,а не словоблуддя.Твій вислів це пусте коли йдуть життя і окупація.Світ робить діями те що за кулісами щоб мінімізувати ,а зброя повинна добити.Саме так і ніяк не інакше.
показать весь комментарий
19.01.2023 02:00 Ответить
Яка тривала війна коли у нього вже снарядів не вистачає для такого темпу.
показать весь комментарий
18.01.2023 22:25 Ответить
Путін готується
показать весь комментарий
18.01.2023 22:28 Ответить
фупля убери этого гемафродита
показать весь комментарий
18.01.2023 22:35 Ответить
🤣
показать весь комментарий
19.01.2023 00:54 Ответить
перевод на звичайну мову
будемо тицяти крохи від потреб, поки раша не здохне
особисто ви, як народ, нам покуй
тому потрібної кількості зброї щоб ***** всралося, не дамо
але й програти теж не дамо
показать весь комментарий
18.01.2023 22:28 Ответить
програти не дадуть - значить, переможемо!
показать весь комментарий
18.01.2023 22:33 Ответить
не трынди кацапская морда
показать весь комментарий
18.01.2023 23:01 Ответить
ти тупа кончена руснявая свиня - в спам животное
показать весь комментарий
18.01.2023 23:13 Ответить
Смішно, це твій висер про "НАТО мріє про хутіна, який отримає частину українських територій")
показать весь комментарий
18.01.2023 23:14 Ответить
Фактично, ви сморозили чухню.
показать весь комментарий
18.01.2023 23:08 Ответить
нет это ботоферма кацапская набежала строчит с нескольких логинов одна шобла
показать весь комментарий
18.01.2023 23:14 Ответить
а когда рашка бомбила Сирию Чечню Грузию тебе было не пох.й бот?
показать весь комментарий
18.01.2023 22:36 Ответить
Ты еще и там был ранен, видать в голову. Бо вона в тебе така больненька.
показать весь комментарий
18.01.2023 22:53 Ответить
кацапы и все руськiе уплюдки должны сдохнуть и ты гена-троль тоже
показать весь комментарий
18.01.2023 23:08 Ответить
бегом прячься в пакет кацап- скоро хаймарс прилетит
показать весь комментарий
18.01.2023 23:25 Ответить
показать весь комментарий
18.01.2023 22:28 Ответить
давно пора Люську забанить - он же украинофоб кочненный
показать весь комментарий
18.01.2023 22:56 Ответить
https://file.liga.net/persons/boris-dzhonson Борис Джонсон рассказал, как в начале полномасштабного вторжения европейские коллеги и разведка были уверены, что Украина не сможет выстоять, а он пытался доказать им обратное. Об этом Джонсон сказал в https://www.youtube.com/watch?v=RLQXAXBIaMg интервью Европейской правде.

"Я тогда получал ежедневные отчеты от британской военной разведки и, должен сказать, они не были оптимистичными по поводу способности Украины выдержать. А если совсем честно, то они считали и говорили мне, что все закончится за несколько дней, и что нет того, что сможет остановить наступление https://file.liga.net/persons/vladimir-pytin Путина и его танков на Киев дольше, чем на неделю", - сказал Джонсон.

Он отметил, что скептически относился к таким прогнозам, так как был в Киеве и говорил с ветеранами войны на Донбассе.

"Я видел, что эти парни будут воевать, они очень смелые воины. С 2014 года они уйму времени учились военному искусству. Мои сотрудники и далее настаивали, что для Украины все кончено. Но я им сказал: "Вы не понимаете. Я считаю, что Украина будет сражаться", - сказал Джонсон.

Он подчеркнул, что об этом же спорил и с европейскими лидерами, с Байденом, с друзьями и коллегами. Джонсон отметил, что на момент полномасштабного вторжения во Франции и Германии уже "привыкли" к нормандскому процессу, минским соглашениям и взаимодействию с РФ.

"Они и сейчас были в логике переговоров, пытались найти компромисс. https://file.liga.net/persons/makron-emmanuel Макрон как-то сказал, мол Путин https://news.liga.net/politics/news/makron-oshibka-putina-ne-povod-unijat-vsyu-rossiyu-ey-nujen-shans-vernutsya-v-tsivilizatsiyu не должен чувствовать себя униженным <…> На первой же встрече с ними я сказал: Путин должен проиграть. И понадобилось время, чтобы все остальные согласились с этим", - отметил Джонсон.

По его словам, победить в этом споре ему помогло то, что идея о договоренностях с Путиным "не взлетела".
показать весь комментарий
18.01.2023 22:32 Ответить
****, вирішили поступово ослабити русіш-медведя. Як ядерну зброю віддати, так швиденько; а як тут, так поступово. Дякуємо Вам цинічний, ой перепрошую, ціннісний справедливий світ, що при укладені стратегії врахували життя Українців
показать весь комментарий
18.01.2023 22:33 Ответить
Oh sweet summer child...
показать весь комментарий
18.01.2023 22:34 Ответить
Звісно, врахували. Життя тих українців, хто залишиться в живих (можливо). Їх (українців) після піписання "справедливого миру" ще годувати - лікувати доведеться...
показать весь комментарий
18.01.2023 23:58 Ответить
І знову оце "будемо підтримувати, доки це буде необхідно".
Необхідно для ЧОГО?
Для повного виснаження росії?
показать весь комментарий
18.01.2023 23:53 Ответить
Решающий год. Ко всему прочему в 24г вонючая ********* останется без денег.
показать весь комментарий
19.01.2023 05:05 Ответить
 
 