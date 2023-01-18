Путин готовится к длительной войне, нужно поддерживать Украину, пока это будет необходимо, - НАТО

Президент России Владимир Путин может готовиться к длительной войне против Украины, поэтому год может быть тяжелым.

Об этом заявил заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоане на встрече с начальниками штабов стран-членов Альянса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

Он призвал поддерживать Украину, пока это необходимо, ведь Путин готовится к длительной войне.

На это, отмечает Джоане, указывают несколько факторов, в частности, мобилизация более 200 тысяч россиян, увеличение объемов производства собственного оружия и увеличение закупок вооружения в других странах, в частности, в Иране.

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