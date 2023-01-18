9 931 85
Германия может согласиться передать Украине танки Leopard, если США отправят Abrams, - Süddeutsche Zeitung
Канцлер Германии Олаф Шольц якобы готов передать Украине основные боевые танки Leopard 2, но при одном условии: если США предоставят украинцам свои основные боевые танки типа Abrams.
Об этом пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на разговор Шольца с президентом США Джо Байденом во вторник, 17 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
Напомним, в общей сложности 12 европейских стран располагают танками немецкого производства Leopard, однако им нужно разрешение Берлина для дальнейшей передачи этой техники Украине.
18 января Европейский парламент призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца сделать возможными поставки Украине немецких боевых танков Leopard.
Топ комментарии
+26 Іван Динисюк
показать весь комментарий18.01.2023 22:48
+21 MARS #498099
показать весь комментарий18.01.2023 22:38
+19 Vad UA #551432
показать весь комментарий18.01.2023 22:43
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Він ще й США умови виставляє!
Та хто такий?!!!
Ти як був так і залишився заступником Меркель.
Пропоную обміняти російських полоненних (як безкоштовну рабсилу) на німецькі танки "Леопард 2" для України.
Про всяк випадок, славнозвісна німецька інженерія 👩🔧👩🏭 не передбачає методики "вот эту ******* обмотать старой портянкой и ************ кувалдой к вон той ******* примерно по центру, а лучше на ********* левее" )))
Merkava - prekrasnij tank dlja pustinji, dlja Ukrainskovo landshafta pochtji njeprigodjen.
Chellenger - otljichnaja bronja
Leclerc - ochenj dorogoij
Це кацапский троль з Ольгино.
Тут їх багато…
Русня на цьому сайті , як у себе вдома. Бутусов, ти хоч інколи дописи читаешь?
ЗАгадка - чому США і досі не передають найпотужніше та найпередовіше озброєння?
Це ж не Друга світова, це Третя.
Где танки еще есть, может Франция с яйцами окажется?
Шольц у тебе є з кого приклад брати
Ти сидиш у США. Тихо - спокійно.
Не в окопі на нулі. Не під обстрілом у Києві, Дніпрі чи Харкові.
В Україні люди не стенуть в інтернеті, а воюють. Кожен на своєму місці.
Американці спеціально планували вломати ковбасу на танки,бо танки дійсно гарні і вони вже в Європі,як ви думаєте скільки ярдів долларів потребує поставки абрамсів до України. Німеччина курва гадить на плани.
Може американцям прислати 10абрамсів як англійці і заткнути ними рота шольцу?
З іншої сторони Польща каже що передала 260 т72 невже в Європі лише 260 радянських танків? звичайно більше
Американці не просто так не передають все що завгодно,є домовленості мабуть і з Китаєм, якому україна як голка в дупі.Бо поламані плани захопити Тайвань.
З іншого боку вже всі європейці дотямакали що дешевше дати зброю і вибити ворога ніж воюювати роками, і платити мільярди євро на біженців гуманітарку та в бюджет України.
М'яч зараз у американців, шольцу сподіваюся дядя сем дасть по хлебалці
ТАК ЩО ГАНС СЛОВО ЗА ТОБОЮ
війна йде, ризики для Захода зрозумілі, але "русскій вопрос" треба вирішувати.
але всі західні політики чекають поки "труп їхнього russian frienemy пропливе річкою"
або роблять too little too late.
всі спроби шольца кивати на США - смішні. При цьому сміються і в Європі, і в США.
Німеччина у розумінні шольца це Німеччина Меркель, яка 16 років проводила політику путин-ферштейн
а ПЛАТЯТ за неё по ее долгам.
Десятилетиями Германия НЕ платила свой полный взнос в НАТО, который составляет 2% ВВП.
Она « экономила» на военных расходах, прячась под зонтиком США.
Десятилетиями ( с 1945- до сегодня) Германия эксплуатировала США, используя преимущества в автомобиле строении, которые были ей любезно предоставлены по « плану Маршала». Все немецкие автомобили продаются в США «без пошлины».
В тоже время американские автомобили в Германии обкладываются пошлиной.
Так кто тут «выглядит не красиво» ?
якщо в України будуть свої Абрамси, бойова цінність роти (навряд чи німці дадуть багато) німецьких Леопардів буде зовсім знівельована