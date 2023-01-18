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Германия может согласиться передать Украине танки Leopard, если США отправят Abrams, - Süddeutsche Zeitung

abrams,leopard

Канцлер Германии Олаф Шольц якобы готов передать Украине основные боевые танки Leopard 2, но при одном условии: если США предоставят украинцам свои основные боевые танки типа Abrams.

Об этом пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на разговор Шольца с президентом США Джо Байденом во вторник, 17 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Напомним, в общей сложности 12 европейских стран располагают танками немецкого производства Leopard, однако им нужно разрешение Берлина для дальнейшей передачи этой техники Украине.

18 января Европейский парламент призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца сделать возможными поставки Украине немецких боевых танков Leopard.

Читайте также: Шольц о передаче танков Leopard Украине: Мы никогда не делаем что-то сами

Автор: 

Байден Джо (2785) танк (2250) Шольц Олаф (905)


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Топ комментарии
+26
Як вони заїбали тими Абрамсами. Одні не хочуть Абрамси давати, бо вони мов нам не потрібні, а потрібні Леопарди, другі не дають Леопарди доки перші не дають Абрамси. Замкнутий круг. Тільки у британців є яйця.
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18.01.2023 22:48
+21
Ясно. В ближайшей перспективе Леопардов нам не видать. Я так понимаю и от других стран тоже, ибо Германия не даст своё разрешение
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18.01.2023 22:38
+19
это просто какой то сраный цирк!
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18.01.2023 22:43
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Ох і гуандонг цей шмаркля!!!
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18.01.2023 22:36 Ответить
А може тобі зірку с неба достати?!!!

Він ще й США умови виставляє!
Та хто такий?!!!

Ти як був так і залишився заступником Меркель.
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19.01.2023 02:50 Ответить
Дайте нам хоч шольц. Так, змушені просити. Так, свого нема. Так, більшість дурнів
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18.01.2023 22:36 Ответить
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18.01.2023 23:14 Ответить
Кал-баски!
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19.01.2023 13:57 Ответить
Ясно. В ближайшей перспективе Леопардов нам не видать. Я так понимаю и от других стран тоже, ибо Германия не даст своё разрешение
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18.01.2023 22:38 Ответить
Ні, Шольце, це ненадійна гарантія непередачі. Американці можуть передумати. Краще кажи за Зірку Смерті, от, мовляв, коли її передадуть, тоді...
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18.01.2023 22:39 Ответить
Зірка Смерті це нереально, бо з фантастичного фільму, а от коли США передадуть три авіаносця з кораблями підтримки тоді так.
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18.01.2023 23:08 Ответить
Так я саме тому ж і пишу про Зірку Смерті, бо вона з фантастики, тобто нереальна ні за яких обставин, тобто уж точно 100500% гарантує, що Шольцу Леопарди не доведеться передавати. А американці можуть передумати - он щодо Петріотів ж передумали, а казали ні-ні
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18.01.2023 23:14 Ответить
Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Швейцарському Давосі заявив, що Німеччині потрібна кваліфікована робоча сила, в тому числі іноземна.

Пропоную обміняти російських полоненних (як безкоштовну рабсилу) на німецькі танки "Леопард 2" для України.
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18.01.2023 22:40 Ответить
там в Німеччині русскіх і так як на..но, вони не працівники, а на такому виробництві до того ж не тільки сила, ще й розум потрібен.
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18.01.2023 23:46 Ответить
Правильно - следите за руками = чем меньше в Украине танков, тем больше в Германии украинских беженцев, которые в отличии от арабов работают с первого дня...
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18.01.2023 23:49 Ответить
Я здичавіло вибачаюся, а навіщо в Дойчланді кацапська рабсила?
Про всяк випадок, славнозвісна німецька інженерія 👩‍🔧👩‍🏭 не передбачає методики "вот эту ******* обмотать старой портянкой и ************ кувалдой к вон той ******* примерно по центру, а лучше на ********* левее" )))
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19.01.2023 10:57 Ответить
Туреччина обісралась в Сирії з Леопардами, якщо вони ще і в Україні покажуть себе з "найкращого" боку, то взагалі поховають репутацію виробника. Тому і не передають.
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18.01.2023 22:42 Ответить
страх іміджевих втрат. плюс ті шо зберігаються в їх власних арсеналах ще треба доводити до бойової готовності. схоже, вони не виконували вчасно прописані виробником сервісні роботи.
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18.01.2023 22:50 Ответить
Тобто наші би себе краще показали?
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18.01.2023 22:57 Ответить
"Наші" ж не поставляються в половину армій Європи, так як Леопарди, та і від "наших" ніхто не очікує чудес, тому що це практично те ж саме совкове залізо, лише модернізоване.
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18.01.2023 23:06 Ответить
Леопарди і інші танки,майже ровесники Т-72.Любу техніку можна підбити.Абрамси наприклад смертники підривали автівками з вибухівками і кількома пострілами з рпг його виводили з ладу,або навіть знищували.Взагалі кілька пострілів навіть з радянського рпг може любий танк вивести з ладу,або знищити.Україні ці танки допоможуть в любому випадку.
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18.01.2023 23:18 Ответить
Та ясно що нічого ідеального на світі нема, як і нічого зайвим не буває, тим більше під час гарячої фази та активних бойових дій. Просто намагаюсь висвітлити один з мотивів боязні Шольца з передачею танків.
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18.01.2023 23:22 Ответить
Та німецькі танки хороші.В них вся техніка хороша.Німці вміють техніку робити,на Абрамсі пушка німецька і колись в США обдумували повністю перейти на Леопарди,це було тоді,коли ше Абрамс був зі 105 мм пушкою.Туреччина втратила танки,бо їх підбивали напевно подібно до того,як я написав.Не просто ж так,вони їх втрачали.Та й не дуже багато вони тих танків і втратили.не сотні ж.Було би добре,щоб тут були Абрамси,Леопарди,Леклерки,Челенджери і Меркави і ще би наші Оплоти сюди,Але на жаль поки такого немає.
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18.01.2023 23:30 Ответить
Abrams - gazoturbinnij dvigatjelj, ochenj prozhorljiv
Merkava - prekrasnij tank dlja pustinji, dlja Ukrainskovo landshafta pochtji njeprigodjen.
Chellenger - otljichnaja bronja
Leclerc - ochenj dorogoij
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19.01.2023 05:45 Ответить
Нехай собі в дупу запхають свої танки.
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18.01.2023 22:43 Ответить
Ви, певно, з-під Бахмута пишете, з окопу?
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18.01.2023 23:07 Ответить
Та, ні.
Це кацапский троль з Ольгино.
Тут їх багато…
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19.01.2023 15:29 Ответить
чем воевать против кацапов?матюками?
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19.01.2023 00:20 Ответить
это просто какой то сраный цирк!
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18.01.2023 22:43 Ответить
Колись ви зрозумієте,що це не цирк,а прикритий спосіб затягування війни.
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19.01.2023 10:43 Ответить
Тобто ні одного, ні іншого не буде.
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18.01.2023 22:43 Ответить
Вот и нашёл Шольц очередную отмазку .Штаты в последний пакет помощи танки не включили значит и Германия не будет их поставлять
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18.01.2023 22:43 Ответить
Як вони заїбали тими Абрамсами. Одні не хочуть Абрамси давати, бо вони мов нам не потрібні, а потрібні Леопарди, другі не дають Леопарди доки перші не дають Абрамси. Замкнутий круг. Тільки у британців є яйця.
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18.01.2023 22:48 Ответить
Така картина-історична. Зветься- шлях як просрати усе.
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18.01.2023 22:52 Ответить
а казали, що американці побоюються що якщо під час ведення війни (всяке ж може статися), трапить той Абрамс до росіян, то вони одразу передадуть китайцям, може бояться що ї технології вкрадуть? А леопардів в США немає для нас?
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18.01.2023 23:49 Ответить
Як вони,нетрусливо,ховаються одне за одного. Як намагаються недорослішати й сподіватися,що лихо не по них
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18.01.2023 22:51 Ответить
У меня такое впечатление, что мир не хочет победы Украины, хочет максимально ослабить обе страны (затяжной войной) и потом зайти сюда. Танковые онанисты ***
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18.01.2023 22:51 Ответить
Світ нездатен зрозуміти,чого він бажає. Непокладайтеся на розум людей. Людина-істота нерозумна
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18.01.2023 22:54 Ответить
Куда "зайти сюда"? Сразу видно россиянина по его страху, что "придёт коварный запад и заставит всех россиян в гей-парадах участвовать". )))
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18.01.2023 23:27 Ответить
що дивно з боку росіян, бо в цьому плані вони вже давно попереду Планети всієї, коли в іншіх країнах ходять парадом, в росії вони паради приймають.
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18.01.2023 23:50 Ответить
Олух знає, що Байден Абамси зажав, тобто танків він нам не дасть. В слизкості він може позмагатись навіть з лукашенком.
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18.01.2023 22:52 Ответить
Байден прямо запретил Шольцу давать танки - бо эскалация. Поэтому Шольц и кивает на Байдена
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18.01.2023 23:51 Ответить
Кацки російських тролів: Байден заборонив шольцю…

Русня на цьому сайті , як у себе вдома. Бутусов, ти хоч інколи дописи читаешь?
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19.01.2023 15:34 Ответить
Шось той Шольц викручується, як вош на гребінці
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18.01.2023 22:54 Ответить
Малий скажи малому нехай милий малому скажу нехай малий теля прив'яже )
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18.01.2023 22:54 Ответить
А США не надає.Якесь зачароване коло.
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18.01.2023 22:54 Ответить
США надали свої агентурні дані з доказами на "кротів" у ОПі, США "попросили" прибрати цих людей з ОПи. ОПа проігнорувала це від слова "зовсім".

ЗАгадка - чому США і досі не передають найпотужніше та найпередовіше озброєння?
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18.01.2023 23:03 Ответить
США надали HIMARS,якими склади з припасами вибиваються.Але для перемоги потрібно більше.Якщо вже передали HIMARS і мають передати Бредлі,а до того ще була різна техніка,то річ не в агентах.
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18.01.2023 23:08 Ответить
Просто Щольц бачить що Байден ходить в обнімку с Альцгеймером і *** всім мозки !
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18.01.2023 22:56 Ответить
Нафіга нам ваші танки, дайте ракети.

Це ж не Друга світова, це Третя.
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18.01.2023 23:00 Ответить
вліпіть хто не будь гарного ляща хер Шольцу !
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18.01.2023 23:01 Ответить
Казали,що Абрамс важкий.Але не важчий за Челенджер 2,той важить 62.5 тон,а Абрамс М1-А1 від 57 тон,Леопард 2 А4 55 тон.Всі ці танки,це важкі танки.І в них лобова броня сильна,якраз для наступів.
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18.01.2023 23:04 Ответить
Цирковой урод, от этого решение возможно зависит будущее не только европы а и всего цивилизованного мира а оно доводит до такого смехотворства. Получается одна Британия с нами.

Где танки еще есть, может Франция с яйцами окажется?
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18.01.2023 23:05 Ответить
Шольц это как бы "стой там иди сюда"
Шольц у тебе є з кого приклад брати



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18.01.2023 23:07 Ответить
Даааа... це просто суцільна ганьбища.
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18.01.2023 23:16 Ответить
Вот это поворот.
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18.01.2023 23:27 Ответить
ЯК ВОНИ ВЖЕ *******!!!!!
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18.01.2023 23:39 Ответить
Хто тебе ******, хлопчик?

Ти сидиш у США. Тихо - спокійно.

Не в окопі на нулі. Не під обстрілом у Києві, Дніпрі чи Харкові.

В Україні люди не стенуть в інтернеті, а воюють. Кожен на своєму місці.
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19.01.2023 03:33 Ответить
Германия может отправить Леопарды, если США отправят Абрамсы. Ответ. США могут отправить Абрамсы.если Германия отправит Леопарды! Браво союзнички! ,,Я давала, я давала---сидя на скамеечке. А теперь моё давало стало уже семечки,,. из избранного.
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18.01.2023 23:40 Ответить
толерастические терпилы-если да кабы во роту выростит сорделька с пивом..и боварские грибы
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18.01.2023 23:42 Ответить
будуть до останього петляти та крутитися як вуж на сковородці...коли загонять в кут - скажуть що ...танків взагалі не має
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18.01.2023 23:46 Ответить
Німеччина зробила немало, але могла б набагато більше. Не має сумніву шо російська агентура мільйонами сипала гроші на політиків Німеччина,як то на пані Меркель чи шредера.
Американці спеціально планували вломати ковбасу на танки,бо танки дійсно гарні і вони вже в Європі,як ви думаєте скільки ярдів долларів потребує поставки абрамсів до України. Німеччина курва гадить на плани.
Може американцям прислати 10абрамсів як англійці і заткнути ними рота шольцу?
З іншої сторони Польща каже що передала 260 т72 невже в Європі лише 260 радянських танків? звичайно більше
Американці не просто так не передають все що завгодно,є домовленості мабуть і з Китаєм, якому україна як голка в дупі.Бо поламані плани захопити Тайвань.
З іншого боку вже всі європейці дотямакали що дешевше дати зброю і вибити ворога ніж воюювати роками, і платити мільярди євро на біженців гуманітарку та в бюджет України.
М'яч зараз у американців, шольцу сподіваюся дядя сем дасть по хлебалці
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19.01.2023 00:01 Ответить
Європа виклала 700 з гаком мільярдів щоби позбутися російської газової голки. І це не кінець, а лише початок. Так що витрати на українських біженців, це крихти на столі. Для Європи важливіше не втрапити в рецесію, Тоді як 2% зростання щороку швидко покриють ці витрати. А по закінченню бойових дій в Україні Європа почне відновлюватися по 3-4%.
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19.01.2023 01:20 Ответить
ТА ХРЄН З НИМ - НАВІТЬ З ТИМ ЩО АБРАМСИ БАГАТО ЖРУТЬ ПАЛИВА, ЗСУ ЗГОДНІ ЇХ ВЗЯТИ
ТАК ЩО ГАНС СЛОВО ЗА ТОБОЮ
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19.01.2023 00:01 Ответить
Шольц вредничает или впрягается за Украину, чтобы было больше танков? Зрада чи перемога?
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19.01.2023 00:07 Ответить
ганебно все це виглядає.
війна йде, ризики для Захода зрозумілі, але "русскій вопрос" треба вирішувати.
але всі західні політики чекають поки "труп їхнього russian frienemy пропливе річкою"
або роблять too little too late.
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19.01.2023 00:12 Ответить
Гарний термін, "frienemy". Ще не чув такого. Влучно відображає суть американо-оркських відносин
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19.01.2023 09:13 Ответить
Головне не образити друга Володимира
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19.01.2023 00:14 Ответить
Ох и гниды *************. Думаете ,если мы проиграем ,то он вам кишки не выпустит? Ошибаетесь,сцыкуны. Будете опять портянки кацапские нюхать,видно в 45 понравилось.
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19.01.2023 00:15 Ответить
Нас спочатку примусили віддати зброю і обіцяли за неї консультації. Тепер ми маємо війну, обіцянки і велику "обеспокоенность". Как сказал классик "развели как котят"
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19.01.2023 00:19 Ответить
шольц хочет в коалиции помощь оказывать а проще говоря под руководством Штатов и к этому всё в ближайшее время прийдет
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19.01.2023 00:24 Ответить
Шмульке знов ********* вмикає..
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19.01.2023 01:08 Ответить
Немцы все отворачиваются на знак с США , как бутто сами немогут принять решения ...... ?
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19.01.2023 01:12 Ответить
Неметчина по усім параметрам НЕ може поряд стояти з США- різний масштаб. Слон та моська.

всі спроби шольца кивати на США - смішні. При цьому сміються і в Європі, і в США.

Німеччина у розумінні шольца це Німеччина Меркель, яка 16 років проводила політику путин-ферштейн
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19.01.2023 03:08 Ответить
Но вся эта истеричная операция по принуждение Германии стать основным врагом рашки в Европе, в которой США тихо дергают за ниточки, тоже выглядит некрасиво. Повезло еще что немцы немного туповатые.
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19.01.2023 05:55 Ответить
США не «за ниточки дергают Германию»,
а ПЛАТЯТ за неё по ее долгам.

Десятилетиями Германия НЕ платила свой полный взнос в НАТО, который составляет 2% ВВП.
Она « экономила» на военных расходах, прячась под зонтиком США.

Десятилетиями ( с 1945- до сегодня) Германия эксплуатировала США, используя преимущества в автомобиле строении, которые были ей любезно предоставлены по « плану Маршала». Все немецкие автомобили продаются в США «без пошлины».
В тоже время американские автомобили в Германии обкладываются пошлиной.

Так кто тут «выглядит не красиво» ?
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19.01.2023 06:40 Ответить
як німці зі Штазі (нім. Stasi) кажуть: "дорогА ложка к обеду"
якщо в України будуть свої Абрамси, бойова цінність роти (навряд чи німці дадуть багато) німецьких Леопардів буде зовсім знівельована
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19.01.2023 06:25 Ответить
Кстати да, почему никто не требует Абрамси.
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19.01.2023 06:58 Ответить
Если ты, Лелища, съела вторую пастилку, то я ещё раз откушу это яблоко.
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19.01.2023 06:45 Ответить
це також відповідь шольца полякам...
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19.01.2023 09:12 Ответить
Блін, як дитина - "а ти перший"..
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19.01.2023 09:12 Ответить
Це ходіння по кругу та демонстрація спихотехніки свідчать лише про одне-ніяких серйозних танків нам не дадуть. Заходу є невигідним сценарій з наступом України. Це не вкладається в їх стратегію варити жабу на повільному вогні. Звичайно паливом на тому вогні є життя українців.
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19.01.2023 10:48 Ответить
Шольц вигадує все нові та нові умови щоб не надавати танки. То він казав що поставлять якщо хтось перший поставить. Англійці вже прийняли рішення по поставці своїх Челенжерів, тепер нова відмазка. Але проблема в тому, що американці не зможуть поставити свої Абрамси, принаймні в осяжному часі через те, що вони значно складніші ніж будь які європейські танки бо вони мають газотурбинний двигун. Це не дуже впливає на навчання танкистів, але це дуже впливає на технічне обслуговування. Навчання техніків та будівництво баз обслуговування займе досить багато часу якого в нас немає. Сподіваюсь що під час самміту в Рамштайні союзники всі разом встроять Шольцу темну щоб перестав всім їм трахати мізки своїми відмазками.
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19.01.2023 10:50 Ответить
Байден, відправ один абрамс, запусти процес.
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22.01.2023 05:04 Ответить
 
 