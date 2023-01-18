Армия России страдает от нехватки боеприпасов и боевого духа, а Украине нужна военная и экономическая помощь, - руководитель разведки США Гейнс
Россия столкнулась со значительными вызовами: боеприпасы, снабжение, боевой дух, истощение, определенный раздор в руководстве.
Так описала ситуацию россиян в связи с их войной против Украины руководитель национальной разведки США Эврил Гейнс во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 18 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Нет сомнений, что это в интересах нас всех - поддерживать Украину как можно больше", - сказала Гейнс в своем обращении к участникам Всемирного форума.
Она также добавила, что зимой ожидалось снижение темпа войны, однако на передовой и дальше продолжаются жестокие бои. Армии обеих стран, по ее словам, испытывают немало вызовов. "Для Украины очень важно получать необходимую военную и экономическую помощь, чтобы продолжать то, что они героически делают сейчас", - отметила руководитель национальной разведки США.
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Пані Гейнс не читає нашого керманича?
Ответ прост. ***** точно знает что с НАТО воевать не придется.