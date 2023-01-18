РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10193 посетителя онлайн
Новости Война
4 999 23

Армия России страдает от нехватки боеприпасов и боевого духа, а Украине нужна военная и экономическая помощь, - руководитель разведки США Гейнс

рф

Россия столкнулась со значительными вызовами: боеприпасы, снабжение, боевой дух, истощение, определенный раздор в руководстве.

Так описала ситуацию россиян в связи с их войной против Украины руководитель национальной разведки США Эврил Гейнс во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 18 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Нет сомнений, что это в интересах нас всех - поддерживать Украину как можно больше", - сказала Гейнс в своем обращении к участникам Всемирного форума.

Она также добавила, что зимой ожидалось снижение темпа войны, однако на передовой и дальше продолжаются жестокие бои. Армии обеих стран, по ее словам, испытывают немало вызовов. "Для Украины очень важно получать необходимую военную и экономическую помощь, чтобы продолжать то, что они героически делают сейчас", - отметила руководитель национальной разведки США.

Смотрите также: Мобилизация мира должна опередить очередную мобилизацию нашего общего врага, - Зеленский в Давосе. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19123) Давос (391) разведка (4171) США (26511)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
Если бы болтовня разных должностных лиц, превращалась в оружие, Украина уже могла бы, это оружие продавать от переизбытка....
показать весь комментарий
18.01.2023 23:10
+8
При всем уважении к Вам, недооценка врага, - самое последнее дело.
показать весь комментарий
18.01.2023 23:11
+4
под соледаром и бахмутом не только форточники и карманики а и морпехи кацарылые)и тоже хорошо артой их молотят)
показать весь комментарий
18.01.2023 23:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
под соледаром и бахмутом не только форточники и карманики а и морпехи кацарылые)и тоже хорошо артой их молотят)
показать весь комментарий
18.01.2023 23:04 Ответить
нет их там, не пиши чушь, если не знаешь ... там зеки Петуха всея росии, а на флангах их "смежники" лугандонцы ... под Авдеевкой осенью были рашистские "морпехи" из камчатки, но и им там нехило насыпали ВСУ и их вроде отвели в тыл на какое-то время
показать весь комментарий
18.01.2023 23:11 Ответить
Та ні, по даних Штабу ЗСУ кадрова армія, вірніше її рештки були в Соледар. Зеки не виконали місію,бо зеки
показать весь комментарий
18.01.2023 23:22 Ответить
Під Соледаром "зеки" просто були "кулевловлювачами" - щоб ЗСУ витрачали патрони та снаряди на "м"ясо" А кадрові частини кацапи бережуть
показать весь комментарий
19.01.2023 05:15 Ответить
При всем уважении к Вам, недооценка врага, - самое последнее дело.
показать весь комментарий
18.01.2023 23:11 Ответить
мсье, это как раз был вопрос, где собственно та кадровая контрактная армия которую орки выводили с Херсона
показать весь комментарий
18.01.2023 23:16 Ответить
фтарая кадровая армия мыра хорошо только и умеет целовать иконку товарисча...
показать весь комментарий
18.01.2023 23:19 Ответить
Часть в тылу, в резервах, часть воюет на линии Сватово-Кременная. Не надо недооценки, это ведет к поражениям.
показать весь комментарий
18.01.2023 23:20 Ответить
У "другому ешелоні" Кацапи надіються, що ми витратимо ********** та сили на "зеків", а потім пошлють в бій цих
показать весь комментарий
19.01.2023 05:17 Ответить
Мені здається в сша зовсім неправильно оцінюють бойові обставини. А поки це нам вартує життів і територій.
показать весь комментарий
18.01.2023 23:02 Ответить
все там сейчас норм оценивают просто ЯО вот и все,....а так да поначалу их онолитеги о силе кацапен армии наверное по каналу звезда оценивали,а оно оказалось никакое что скиллы что оружие...что всего через 7-8 мес. войны бк у севкореии стали закупать и балалайки у ирана....а оналоговнет нет все пшик...как и супер склады бк на 10 лет войны оказались из за возраста неликвидом за уралом....вот то только кинжал норм,все остальное неточное,подремонтированое совковое....
показать весь комментарий
18.01.2023 23:08 Ответить
Фіксуємо на Донбасі збільшення кількості обстрілів та спроб наступальних дій окупантів, - Зеленський
Пані Гейнс не читає нашого керманича?
показать весь комментарий
18.01.2023 23:03 Ответить
Танки нічого не вирішать без підтримки авіації і ракет і ПВО. А до цієї техніки треба готовити спеціалістів. Так що це далека справа. Проблема
показать весь комментарий
18.01.2023 23:06 Ответить
Если бы болтовня разных должностных лиц, превращалась в оружие, Украина уже могла бы, это оружие продавать от переизбытка....
показать весь комментарий
18.01.2023 23:10 Ответить
Як же ***** збирається воювати з НАТОЮ коли у нього вже зараз не вистачає ***********?
показать весь комментарий
18.01.2023 23:52 Ответить
Более того, запасы ракет С-300 расходуются для ударов по наземным целям. И это при том что 80% огневой мощи НАТО - авиация и крылатые ракеты.
Ответ прост. ***** точно знает что с НАТО воевать не придется.
показать весь комментарий
19.01.2023 00:08 Ответить
...але ж "воюють", принаймі на всіх каналах рашки пропаГАНДОНИ їм "вещают". І головне-москалі в це свято вірять...
показать весь комментарий
19.01.2023 08:02 Ответить
какое там нато?не смешите.этих клоуунов кацапских с манией величия а пофакту в тех плане отсталым оружием, максимум за неделю только одними ракетами укатали бы.
показать весь комментарий
19.01.2023 00:08 Ответить
Це перебільшення і самозаспокоєння. Дійсно припасів дуже сильно поменшало. За оцінками із 12-13 млн, витратили 7-8, але за 2022-й виробили 3 млн. Якщо навіть ці цифри і не є 100-відсотково достовірними, росія нарощує випуск снарядів. І обсяги будуть зростати. Це не Іскандери, чи Калібри(які не дивлячись на ембарго чіпів рф виробляє ), а досить освоєна технологія із часів другої світової. Це виклик і реальна загроза.
показать весь комментарий
19.01.2023 01:43 Ответить
Где же ваша допомога? Одни слова....Ничего с того ,что надо нет,ни ракет дальних,ни танков,ни самолётов.... А вы же нас в свое время и разоружили,заставив отдать ЯО.
показать весь комментарий
19.01.2023 00:00 Ответить
💯
показать весь комментарий
19.01.2023 00:04 Ответить
Ну, вони ж не думали, що так все вийде... Що якось доведеться пояснювати, що славетний, з помпою підписаний "Будапештській меморандум" має зобов'язальну силу тільки для України. А "пратівниє сторани нічєво нікаму нє далжни". Точніше, "в случає чєво, далжни паґаваріть аб ЕТОМ".
показать весь комментарий
19.01.2023 00:12 Ответить
 
 