Армия России страдает от нехватки боеприпасов и боевого духа, а Украине нужна военная и экономическая помощь, - руководитель разведки США Гейнс

Россия столкнулась со значительными вызовами: боеприпасы, снабжение, боевой дух, истощение, определенный раздор в руководстве.

Так описала ситуацию россиян в связи с их войной против Украины руководитель национальной разведки США Эврил Гейнс во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 18 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Нет сомнений, что это в интересах нас всех - поддерживать Украину как можно больше", - сказала Гейнс в своем обращении к участникам Всемирного форума.

Она также добавила, что зимой ожидалось снижение темпа войны, однако на передовой и дальше продолжаются жестокие бои. Армии обеих стран, по ее словам, испытывают немало вызовов. "Для Украины очень важно получать необходимую военную и экономическую помощь, чтобы продолжать то, что они героически делают сейчас", - отметила руководитель национальной разведки США.

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