Оккупанты тотально принуждают украинцев к коллаборации, - глава Запорожской ОВА Старух
Во временно оккупированных районах Запорожской области продолжают исчезать украинцы. Российские захватчики похищают заложников, которых в настоящее время насчитывается более 230 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы Запорожской ОВА Александра Старуха телеканалу FREEDOM.
Он отметил, что во временно оккупированном Мелитополе россияне пытаются создать незаконные военные подразделения по типу так называемых "ЛДНР".
"Есть информация, что всех заставляют брать российский паспорт, если не берешь паспорт, ты не можешь работать, не можешь заниматься предпринимательской деятельностью, то есть принуждение к коллаборации стало тотальным соответственно. Поэтому никто не застрахован, на оккупированных территориях, в частности, от каких-либо последствий действий террористов. Абсолютно не застрахован, в частности, и быть мобилизованным", - подчеркнул Старух.
Однако самая большая опасность, по словам Старуха, это то, что людей продолжают похищать, брать в заложники.
"Более 230 человек еще "на подвалах", мучаются этими негодяями, их жизнь и здоровье под угрозой. К сожалению, не факт, что они выйдут оттуда живыми", - подытожил глава Запорожской ОВА.
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Но, были и те, кто блокировал передвижение украинских военных. Их должны были задерживать органы правопорядка и действовать согласно Закона. Минимум административный протокол они себе наработали. Но, вместо таких, совершенно законных действий, на место прибывало руководство милиции и уговаривало преступников: -вы уймитесь, не буяньте и разойдитесь.
А военные вынуждены были своими силами оттеснять и пробиваться.
А блокирование военного эшелона это не преступление? - Задерживайте и судите, чтобы другие остереглись, но...,видимо, не велели.
Было видео попытки захвата одиночного танка, когда его пытались заблокировать легковушками, карабкались на броню!
Тогда вообще необходимо было, согласно Уставу, открывать огонь на поражение, но...,видимо не велели!