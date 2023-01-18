РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10193 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
3 279 14

Оккупанты тотально принуждают украинцев к коллаборации, - глава Запорожской ОВА Старух

старух

Во временно оккупированных районах Запорожской области продолжают исчезать украинцы. Российские захватчики похищают заложников, которых в настоящее время насчитывается более 230 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы Запорожской ОВА Александра Старуха телеканалу FREEDOM.

Он отметил, что во временно оккупированном Мелитополе россияне пытаются создать незаконные военные подразделения по типу так называемых "ЛДНР".

"Есть информация, что всех заставляют брать российский паспорт, если не берешь паспорт, ты не можешь работать, не можешь заниматься предпринимательской деятельностью, то есть принуждение к коллаборации стало тотальным соответственно. Поэтому никто не застрахован, на оккупированных территориях, в частности, от каких-либо последствий действий террористов. Абсолютно не застрахован, в частности, и быть мобилизованным", - подчеркнул Старух.

Однако самая большая опасность, по словам Старуха, это то, что людей продолжают похищать, брать в заложники.

"Более 230 человек еще "на подвалах", мучаются этими негодяями, их жизнь и здоровье под угрозой. К сожалению, не факт, что они выйдут оттуда живыми", - подытожил глава Запорожской ОВА.

Читайте также: Россияне усиливают группировку на Запорожье, но это не наступление, - Силы обороны Таврического направления

Автор: 

Запорожская область (3061) Старух Александр (145)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
це наслідок 2014 року , коли не була покарана жодна бабка з іконою як стояла на дорозі наших воїнів !
показать весь комментарий
18.01.2023 23:05
+4
згоден з вами тільки частково , бо карати треба було всіх винних ! і бабок ,і штеп , і бойків , а також прокурорів які не карали .
показать весь комментарий
18.01.2023 23:50
+3
бабки-бабками, але карати треба було в першу чергу тих, хто тим бабкам мозги крутив, проросійським пропагандонам, які і зараз роблять те саме. Проросійським політиками типу бойкі чи шуфріча, які і досі, о чудо, роблять то саме, корупціонерів-саботажників, тих хто торгує гуманітаркою, тих, хто вибудовує свою приватну вертикаль влади з корабельни сосєн, чим шкодить нам всім. Жодна з тих наволочей не постраждала, крім кєрнєса, але то не завдаяки нашому правосуддю, а тільки завдяки короновірусу.
показать весь комментарий
18.01.2023 23:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мелітополь вже майже рік в окупації ...
показать весь комментарий
18.01.2023 23:03 Ответить
це наслідок 2014 року , коли не була покарана жодна бабка з іконою як стояла на дорозі наших воїнів !
показать весь комментарий
18.01.2023 23:05 Ответить
бабки-бабками, але карати треба було в першу чергу тих, хто тим бабкам мозги крутив, проросійським пропагандонам, які і зараз роблять те саме. Проросійським політиками типу бойкі чи шуфріча, які і досі, о чудо, роблять то саме, корупціонерів-саботажників, тих хто торгує гуманітаркою, тих, хто вибудовує свою приватну вертикаль влади з корабельни сосєн, чим шкодить нам всім. Жодна з тих наволочей не постраждала, крім кєрнєса, але то не завдаяки нашому правосуддю, а тільки завдяки короновірусу.
показать весь комментарий
18.01.2023 23:44 Ответить
згоден з вами тільки частково , бо карати треба було всіх винних ! і бабок ,і штеп , і бойків , а також прокурорів які не карали .
показать весь комментарий
18.01.2023 23:50 Ответить
Бабки с иконами не опасны и не подпадают под уголовную ответственность.
Но, были и те, кто блокировал передвижение украинских военных. Их должны были задерживать органы правопорядка и действовать согласно Закона. Минимум административный протокол они себе наработали. Но, вместо таких, совершенно законных действий, на место прибывало руководство милиции и уговаривало преступников: -вы уймитесь, не буяньте и разойдитесь.
А военные вынуждены были своими силами оттеснять и пробиваться.
А блокирование военного эшелона это не преступление? - Задерживайте и судите, чтобы другие остереглись, но...,видимо, не велели.
Было видео попытки захвата одиночного танка, когда его пытались заблокировать легковушками, карабкались на броню!
Тогда вообще необходимо было, согласно Уставу, открывать огонь на поражение, но...,видимо не велели!
показать весь комментарий
19.01.2023 07:29 Ответить
саме бабки блокували пересування військових колон ,місцеве бидло стояло за бабками , а ти хто повинен їх затримувати менти цілими відділами переходили на бік ворога .
показать весь комментарий
19.01.2023 09:35 Ответить
Это договорняк в Омане -назначение на самые важные посты АГЕНТОВ ***** - Ермака , Баканова-Наумова, предателей генералов СБУ , с радостью сдавших ЮГ «КОРИДОР « ! А старух и его банда ,не чем не лучше , ВОРОВАТЬ ГУМАНИТАРНУЮ ПЛМОШЬ В ОСОБО КРУПНЫХ РАЗМЕРАХ
показать весь комментарий
19.01.2023 08:01 Ответить
О! Крадун гуманітарки виліз.
показать весь комментарий
18.01.2023 23:12 Ответить
він не винен, його окупанти примушували красти гуманітарну допомогу
показать весь комментарий
19.01.2023 09:21 Ответить
І ділися з ОПою. Канєшна. Всі магазини заповнені їхніми консервами.
показать весь комментарий
19.01.2023 09:32 Ответить
дія дорівнює протидії
показать весь комментарий
18.01.2023 23:14 Ответить
Ждунов не нужно заставлять, они и сами рады помочь оккупантам и подзаработать деньжат заодно.
показать весь комментарий
19.01.2023 02:06 Ответить
Надежда вся на партизан и патриотов, доподлинно известно им, кто истинный сруцкимирный коллаборант, кого заставили. Разберемся и нещадно покараем.
показать весь комментарий
19.01.2023 04:58 Ответить
прямо из Канады , В Запорожье никто не смеет тронуть даже ШАРИЕВЦЕВ и ОПЗЖ оптиков ПОЛУЧАЮТ ЗАРПЛАТУ ДЕПУТАТОВ ,аМразь УБИЙЦА БАЛЕЦКИЙ до сих пор является депутатом Украины
показать весь комментарий
19.01.2023 08:05 Ответить
 
 