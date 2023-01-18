В администрации Байдена думают о помощи Украине для наступления на Крым, - The New York Times

По данным The New York Times, в администрации Байдена начинают признавать необходимость предоставления Киеву возможностей нанести удар по российским целям в оккупированном Крыму, даже если такой шаг увеличит риск эскалации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Ранее США исключали предоставление Украине оружия, способного поражать цели в оккупированном Крыму. Издание пишет, что позиция смягчилась, когда администрация Байдена пришла к выводу, что, если украинские военные смогут показать России, что ее контроль над Крымом может оказаться под угрозой, это укрепит позицию Киева на любых будущих переговорах.

Кроме того, опасения, что Кремль применит ответное тактическое ядерное оружие, померкли, заявили американские официальные лица и эксперты, хотя и предупредили, что риск сохраняется.

Газета пишет, что сейчас администрация Байдена обдумывает один из своих самых смелых шагов – помощь Украине в военной деоккупации полуострова. Однако президент Байден пока не готов предоставить Украине ракетные комплексы большой дальности, которые потребуются Киеву для ударов по российским объектам на полуострове, говорится в статье NYT.

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