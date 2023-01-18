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Новости Война
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В администрации Байдена думают о помощи Украине для наступления на Крым, - The New York Times

байден

По данным The New York Times, в администрации Байдена начинают признавать необходимость предоставления Киеву возможностей нанести удар по российским целям в оккупированном Крыму, даже если такой шаг увеличит риск эскалации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Ранее США исключали предоставление Украине оружия, способного поражать цели в оккупированном Крыму. Издание пишет, что позиция смягчилась, когда администрация Байдена пришла к выводу, что, если украинские военные смогут показать России, что ее контроль над Крымом может оказаться под угрозой, это укрепит позицию Киева на любых будущих переговорах.

Кроме того, опасения, что Кремль применит ответное тактическое ядерное оружие, померкли, заявили американские официальные лица и эксперты, хотя и предупредили, что риск сохраняется.

Газета пишет, что сейчас администрация Байдена обдумывает один из своих самых смелых шагов – помощь Украине в военной деоккупации полуострова. Однако президент Байден пока не готов предоставить Украине ракетные комплексы большой дальности, которые потребуются Киеву для ударов по российским объектам на полуострове, говорится в статье NYT.

Читайте также: Российские оккупанты утверждают, что ПВО сбила 10 из 10 украинских беспилотников над морем в Севастополе

Автор: 

Крым (26373) США (26511)


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Топ комментарии
+24
Риск эскалации это что такое? ***** нападет на Украину? Или рассекретит всех своих агентов в ОП ?
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18.01.2023 23:10
+23
******* главного "ескаланта" и проблема ескалации решится
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18.01.2023 23:12
+20
Я думаю років два-три буде достатньо для обдумування. Хай 5. Але не більше.
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18.01.2023 23:09
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От десант на ЗАЕС зі "світлими людинками" своєчасно не зробили. Пуйловські бункери якимсь гівном не посипали щоб він серся туди їхати, взагалі вся оперативна ініціатива просто просрана...
Вони не розуміють, що ліфт падає, і сидіти та чекати доки він зупиниться - наївно, бо пуйло на все по**й, настане час, буде і хімічна, і ядерна провокації з мільйонами жертв.
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19.01.2023 09:47 Ответить
Дід маразматик ? - Наступайте на Крим без танків і БМП 😁
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19.01.2023 12:23 Ответить
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