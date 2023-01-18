Байден и первая леди США выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Броварах

Президент США Джозеф Байден и первая леди Джилл Байден соболезнуют семьям погибших в связи с крушением вертолета в Украине в среду утром.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщается на сайте Белого дома.

"Джилл и я выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям всех погибших в результате трагического крушения вертолета в Украине сегодня утром, в том числе министра внутренних дел Дениса Монастырского и других высокопоставленных чиновников украинского правительства. Наши сердца также с десятками убитых и раненых мирных жителей, в том числе с драгоценными детьми, и их семьями. Мы скорбим вместе со всеми, кто скорбит об этой душераздирающей трагедии", - говорится в заявлении главы государства.

Президент США подчеркнул, что Монастырский и его команда принимали активное участие в сохранении демократии в Украине - как в ее защите от российской агрессии, так и в жизненно важной работе по укреплению институтов Украины в этой войне и в будущем.

"Реформатор и патриот, господин Монастырский отстаивал волю украинского народа. Мы продолжим чтить это наследие посредством усилий по укреплению институтов Украины и в нашем неизменном партнерстве с народом Украины, чтобы поддерживать яркое пламя свободы. Сегодня мы молимся об исцелении раненых и утешении тех, кто потерял близких", - подчеркнул он.

Байден также добавил, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину столько, сколько нужно.

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Напомним, утром 18 января в Броварах летательный аппарат упал на обьект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.

Позже стало известно, что в следствии авиакатастрофы погибло руководство МВД. По уточненной информации, после проведения идентификации, на месте падения вертолета обнаружены 14 погибших, из них 1 ребенок и 9 находившихся на борту. Травмировано 25 человек.

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