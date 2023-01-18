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Байден и первая леди США выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Броварах

байден

Президент США Джозеф Байден и первая леди Джилл Байден соболезнуют семьям погибших в связи с крушением вертолета в Украине в среду утром.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщается на сайте Белого дома.

"Джилл и я выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям всех погибших в результате трагического крушения вертолета в Украине сегодня утром, в том числе министра внутренних дел Дениса Монастырского и других высокопоставленных чиновников украинского правительства. Наши сердца также с десятками убитых и раненых мирных жителей, в том числе с драгоценными детьми, и их семьями. Мы скорбим вместе со всеми, кто скорбит об этой душераздирающей трагедии", - говорится в заявлении главы государства.

Президент США подчеркнул, что Монастырский и его команда принимали активное участие в сохранении демократии в Украине - как в ее защите от российской агрессии, так и в жизненно важной работе по укреплению институтов Украины в этой войне и в будущем.

"Реформатор и патриот, господин Монастырский отстаивал волю украинского народа. Мы продолжим чтить это наследие посредством усилий по укреплению институтов Украины и в нашем неизменном партнерстве с народом Украины, чтобы поддерживать яркое пламя свободы. Сегодня мы молимся об исцелении раненых и утешении тех, кто потерял близких", - подчеркнул он.

Байден также добавил, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину столько, сколько нужно.

Смотрите также: Зеленский о трагедии в Броварах: Как только будут установлены причины катастрофы - мы предоставим эту информацию. ВИДЕО

Напомним, утром 18 января в Броварах летательный аппарат упал на обьект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.

Позже стало известно, что в следствии авиакатастрофы погибло руководство МВД. По уточненной информации, после проведения идентификации, на месте падения вертолета обнаружены 14 погибших, из них 1 ребенок и 9 находившихся на борту. Травмировано 25 человек.

Читайте также: Нет больше несчастных случаев, все это - результат войны, - Зеленский о трагедии в Броварах

Автор: 

авиакатастрофа (1722) Байден Джо (2785) Бровары (337) Монастырский Денис (335)


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Кожний день на фронті помирають і калічаться десятки і сотні солдат і всім начхати, як будь-то так і має бути, а тут міністр із замами полетіли в ********* сауну з понтами на вертольоті і в результаті доліталися і от який плач здійняли на весь світ. Тьфу.

Єдине кого шкода, це дітей та цивільних які загинули із-за ідіотів.
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18.01.2023 23:47 Ответить
пан такий обізнаний, пан там був?
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19.01.2023 00:03 Ответить
"а тут міністр із замами полетіли в ********* сауну з понтами на вертольоті"
Ти впевнений, що саме так і було ? І навііть і докази ж є, чи не так ?
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19.01.2023 00:26 Ответить
Співчуття рідним загиблих, це велике горе і коли гинуть дорослі, а коли малеча тим більше.
Але не гризіть себе, не гризіть одне одного. Гризіть москалів, як би не москалі, не мусили би люди в погану погоду летіти. Цього нещастя би не було.
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19.01.2023 00:07 Ответить
Подолячний бот, хто компенсує потерпілим?
Якщо Зеленський вже вирішив відмазувати про*об свого корєша?
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19.01.2023 07:20 Ответить
ЗЄЛЯ,
призначай міністром Гогілашвілі, або Трухіна з Мецгером.

ДАВАЙ

МИ ВІРИМО В ТЕБЕ - *баш їх, Вова
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19.01.2023 07:22 Ответить
Вопрос простою...кому была выгодна смерть Монастырского...,тот и заказчик...
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19.01.2023 10:42 Ответить
 
 