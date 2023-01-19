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Кроме танков и артиллерии Британия предоставит Украине еще более 200 единиц бронетехники, - глава МИД Клеверли

клеверлі

Великобритания отправит в Украину еще более 200 единиц бронетехники в дополнение к 14 танкам Challenger 2.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы британского МИД Джеймса Клеверли во время его визита в Канаду.

Дипомат отметил, что Лондон будет продвигаться быстрее в вопросе предоставления Киеву военной помощи.

"Британия решила поставить нашим друзьям основные боевые танки Challenger 2, тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронированной техники", – сказал Клеверли.

Читайте также: Решение предоставить Украине тяжелое вооружение – это сообщение Путину, что мы будем поддерживать украинцев до победы, - МИД Великобритании

Автор: 

Великобритания (4951) оружие (10214) помощь (7798) Клеверли Джеймс (41)


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Топ комментарии
+13
рамштайн еще не начался, а анонсы идут нон стоп .... быстрее бы
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19.01.2023 06:58
+13
Це прекрасна новина!
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19.01.2023 06:58
+12
Великобританія, як і країни Балтії та Польща - наші природні союзники. Не відвернулись від нас у біді, не жують соплі в нерішучості, як шольцо-бідони
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19.01.2023 07:15
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рамштайн еще не начался, а анонсы идут нон стоп .... быстрее бы
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19.01.2023 06:58 Ответить
Це прекрасна новина!
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19.01.2023 06:58 Ответить
Великобританія, як і країни Балтії та Польща - наші природні союзники. Не відвернулись від нас у біді, не жують соплі в нерішучості, як шольцо-бідони
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19.01.2023 07:15 Ответить
не жють шмарклі
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19.01.2023 08:45 Ответить
"Бідоном" його називають рашисти.
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19.01.2023 08:45 Ответить
А хто тоді він? Можна ще називати його дід-маразматик.
Щоб заслужити повагу, треба бути рішучим і дієвим. Борис "Джонсонюк" не просто так завоював це українізоване прізвисько.
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19.01.2023 09:03 Ответить
Так теж називають. Рашисти, яким Байден завадив анексувати всю Україну, коли вирішив надавати різноманітне озброєння.

Рішучим і дієвим як *****? А "Джонсонюк" казав правильні речі, але озброєння надавав не краще, ніж Сполучені Штати, при Сунаку Україна вперше отримує повноцінні західні танки, саме повноцінні, а не колісні з такою собі бронею. Так що друзі України - і Джонсон, і Байден.
Критикувати Байдена можуть лише рашисти та їх "корисні ідіоти" з-поміж українців. Замість Байдена міг бути Трамп, нагадати його висери на тему належної поведінки перед *****м і належної допомоги Україні?
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19.01.2023 09:23 Ответить
Стесняюсь спросить, а как ты выступаешь под двумя флагами одновременно?
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19.01.2023 13:21 Ответить
Подвійне громадянство. Тільки нікому ні слова!
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19.01.2023 13:45 Ответить
good news
very good news
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19.01.2023 07:42 Ответить
Боже, храни Великобританію та королеву!
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19.01.2023 07:56 Ответить
Короля!
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19.01.2023 08:14 Ответить
якщо папа, то Іоан-Павло ІІ,
якщо англійська королева, то Єлізавета.

хтось пам'ятає англійських королів?
отож!
а королеви: Єлізавета І, Вікторія, Єлізавета ІІ
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19.01.2023 12:42 Ответить
Оце так розходились Брити! Дай Боже так і тримати, та продовжувати в такому ж темпі! Щира подяка!
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19.01.2023 08:12 Ответить
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19.01.2023 08:27 Ответить
у британців левове серце ще з часів короля Річарда)
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19.01.2023 08:51 Ответить
Англичане настоящие друзья народа Украины!
British are true friends people of Ukraine!
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19.01.2023 09:05 Ответить
Tak oto zh!
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19.01.2023 13:15 Ответить
Риши Сунак высокоинтеллектуальный, образованный политик, не удивительно, что он продолжает славное дело Бориса Джонсона.
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19.01.2023 09:41 Ответить
БОЖЕ, ХРАНИ КОРОЛЯ!!!
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19.01.2023 10:33 Ответить
Після поразки в двох світових війнах десь хутко зник німецький нордичний характер разом зі стальними яйцями. Зараз в німеччині правлять не політики з стратегічним мисленням, а бухгалтери. Це непогано в часи сталого розвитку, але стає проблемою в часи потрясінь.
Ну а всілякі фігляри при владі в воюючій державі - то взагалі катастрофа.
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19.01.2023 11:06 Ответить
200 одиниць - це бригадний комлпект. США дає бригадний комплект+. Великобританія дає бригадний комплект+. Канада дає бригадний комплект+. Німеччина, Швеція тощо дають ще один бригадний комплект техніки, арти, танків, ППО.

От нам і корпусний комплект техніки. А механізований корпус, на техніці НАТО - це, це... Коротше, русні пи*да...
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19.01.2023 22:12 Ответить
 
 