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Новости Агрессия России против Украины Война
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Глава МИД Турции Чавушоглу по поводу переговоров между Украиной и Россией: "Война затянулась, условия изменились"

чавушоглу

Возобновление переговоров между Украиной и Россией стало сложнее, хотя стороны прошли большой путь.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yeni Akit, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Сначала мы прошли большой путь. Вам известно, что стороны были близки хотя бы к прекращению огня. Они и сами объявили об этом, но теперь война затянулась, условия изменились", – сказал он.

По его словам, все стало сложнее.

"Существуют разные измерения. К сожалению, появилось много разных сфер для переговоров", - сказал Чавушоглу.

Читайте также: Если мы хотим достичь мирного решения путем переговоров завтра, мы должны предоставить Украине больше оружия сегодня, - Столтенберг

Автор: 

Турция (3379) Чавушоглу Мевлют (124) переговоры с Россией (962)


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Топ комментарии
+6
А де ви бачите "пермоги" у кацапів? "Третя стадія СВО" - "Хоть-бы Крым с Донбассом удержать!"
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19.01.2023 09:49
+4
Ваш чурбанский план гофно. Так что оглы вали за сруцким кораблём.
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19.01.2023 09:34
+4
Хто здобич і хто у кого вчепився? Смак Перемоги, то це Україна. Здобич,яка не для зубів орків, також Україна. То який смак має ця цитата?
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19.01.2023 09:39
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Ваш чурбанский план гофно. Так что оглы вали за сруцким кораблём.
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19.01.2023 09:34 Ответить
Правий Чавушоглу! Як колись сказав один письменник, у книзі про вікінгів: "Вони вчепилися в горло здобичі, відчули смак перемоги, і вже її з зубів не випустять!"
Те ж саме можна сказать і про "переміни у війні та погляді на переговори"
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19.01.2023 09:35 Ответить
Хто здобич і хто у кого вчепився? Смак Перемоги, то це Україна. Здобич,яка не для зубів орків, також Україна. То який смак має ця цитата?
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19.01.2023 09:39 Ответить
А де ви бачите "пермоги" у кацапів? "Третя стадія СВО" - "Хоть-бы Крым с Донбассом удержать!"
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19.01.2023 09:49 Ответить
А четверта буде -- "Куда драпать???!!!"
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19.01.2023 09:56 Ответить
Ні! Четверта - "Защитим Варонеж с Белгарадом!"
А п"ята - "Атстаим Маскву!"
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19.01.2023 09:59 Ответить
Так я і написала про Україну з її смаком Перемоги. Часто старі цитати не мають сенсу сьогодні. Я сама мала гріх ними постити, та ви напевно знаєте, але ця війна рушить усе, тільки не Перемогу України. Бережіть себе
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19.01.2023 10:01 Ответить
Чого Ви так про "старі цитати"? Я з задоволенням цитую і Біблію і Євангеліє і Коран і Веди та "Авесту" Та й Сунь-цзи із Вегеція з Фукідидом не обходжу увагою А вони жили кілька тисяч років тому
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19.01.2023 10:07 Ответить
Жодному слову віри бусурманам.
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19.01.2023 09:37 Ответить
До ср#ки (вибачте) ваші всі коментарі. Ми все самі знаємо. Давайте зброю, тоді можете патякати. А як ні- то мовчіть.
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19.01.2023 09:41 Ответить
Тєрпіла - то ти, йди шольцу підлижи. Ти не пуплутало взагалі?? Які повістки??
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19.01.2023 10:16 Ответить
Це ти поплутало, твого шольца в іншому пості обговорюють.
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19.01.2023 10:18 Ответить
Йди проспися, може почнеш чіткіше думки висловлювати, бо поки не зрозуміло, до чого твої висери
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19.01.2023 10:21 Ответить
До чого тут зелені? Ти що, знаєш, за кого я голосувала? Бачу, тебе ще учора, нажаль, не забанили. Ти або просто пройди повз (бо я реально не розумію твоїх відрижок до мого коментаря), або йди попасися на своїх мокшанський болотах.
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19.01.2023 10:55 Ответить
на туреччині швидко зростає кількість "фізиків"-теоретиків, теорії відносності, різні виміри... мабуть, вибори на носі... які умови змінились, про що він взагалі? хіба параша не воліє знишити Україну? хіба Украіна не бажає переламати хребта підстаркуватому колосу на глиняних лапах?... наразі вирішення проблеми світового масштабу може бути лише єдиним.
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19.01.2023 09:41 Ответить
Саме так. Немає ніяких "різних сфер для переговорів". Є лише одна мета - перемога та повернення всіх територій, виплата репарацій та абсолютний остракізм на віки.
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19.01.2023 10:46 Ответить
Это произошло благодаря таким подкацапникам как трамписты в США и Эрдоган в Турции. Только подкацапник будет призывать к уступкам для агрессора.
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19.01.2023 09:48 Ответить
Відмова від поступок відбулася завдяки закликам до поступок? Ну таке, із розряду "якби ти мене не попрохав, я б тобі не відмовив".
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19.01.2023 10:08 Ответить
Кацапстан продолжает уверенно требовать уступок для себя, потому что удалось протащить трампистско-республиканское большинство в Конгресс и удалось перетащить на свою сторону Эрдогана, который начинал с поддержки территориальной целостности Украины, а закончил призывами сохранить путлеру его поганую харю и отказаться от вступления в НАТО (!).
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19.01.2023 10:43 Ответить
Турки -прорашистські холуї,є співучасниками рашистської окупації України.котра розпочалася з окупації українського Криму. Умови змінилися вже тоді.
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19.01.2023 09:52 Ответить
Ви використали словосполучення "співучасник окупаціі", сенс якого не розумієте.
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19.01.2023 10:04 Ответить
головне ,що б Ви зрозуміли це словосполучення в потрібному сенсі
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19.01.2023 10:13 Ответить
Потрібний вам сенс зрозумілий тільки вам.
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19.01.2023 10:16 Ответить
цього досить,щоб турецькі прихильники рашистської окупації українського Криму , і України , котра не могла б ніколи розпочатися без згоди на це Туреччини,почали лицемірно "світити "власним розумінням сенсу,як доказ ,несприйняття його.
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19.01.2023 10:24 Ответить
Дурня. Турки - не холуї засрашки. Турки - собі на карман. Повністю та постійно. І, звісно, в турків, завдяки розташуванню, "золота акція" на багато речей. А також велике бажання не тільки "регіональним лідером", а і увійти в лігу країн, які "планетарні питання вирішують". А тут - такий шанс, за чужий рахунок, на дурняка, стільки отримати і від нас, і від *****...
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19.01.2023 20:10 Ответить
хто платить турецькій "гюльчатай" "на кешеню",той з нею не тільки вальсує,...
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20.01.2023 00:39 Ответить
ні про що
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19.01.2023 09:55 Ответить
Та да! Конкретний пацан!
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19.01.2023 09:59 Ответить
Турки виходять з своїх, і тільки зі своїх інтересів. А інтерес турків - пантуранський проект на частині території теперішньої Московії
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19.01.2023 09:55 Ответить
Майже вісім років вже було "припинення вогню". До чого це призвело загальновідомо. Так що хай котиться під три чорти цей черговий "миротворець" 🤬
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19.01.2023 10:00 Ответить
Не було насправді ніякого припинення вогню ці вісім років, тільки базікання про припинення вогню.
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19.01.2023 10:13 Ответить
П'ять років відбудовували армію з нуля і поступово відгризали свою землю у орків. Потім населення, жадібне до халяви і "уставшєє от войни", вибрало актора розмовного жанру, команда якого послабила обороноспроможність країни настількі, наскількі була можливість. Але сітуація того часу і теперешня суттево відрізняється. Зараз припинити вогонь це дати загарбникам укріпитись на оккупований теріторіях так, що про них можно буде забути на десятиріччя, якщо не назавжди.
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19.01.2023 10:35 Ответить
Хорошо устроились. И параше помогать и переговоры вести.
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19.01.2023 12:33 Ответить
Туреччина сподівається на 'шматочок' Сирії з Алеппо.
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19.01.2023 12:38 Ответить
 
 