Глава МИД Турции Чавушоглу по поводу переговоров между Украиной и Россией: "Война затянулась, условия изменились"
Возобновление переговоров между Украиной и Россией стало сложнее, хотя стороны прошли большой путь.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yeni Akit, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Сначала мы прошли большой путь. Вам известно, что стороны были близки хотя бы к прекращению огня. Они и сами объявили об этом, но теперь война затянулась, условия изменились", – сказал он.
По его словам, все стало сложнее.
"Существуют разные измерения. К сожалению, появилось много разных сфер для переговоров", - сказал Чавушоглу.
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Те ж саме можна сказать і про "переміни у війні та погляді на переговори"
А п"ята - "Атстаим Маскву!"