Путин теряет землю под собой и не будет использовать ядерное оружие. Дайте Украине танки, - Джонсон

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон призывает не бояться угроз российского президента Владимира Путина применить ядерное оружие и предоставить Украине необходимую помощь для победы, в частности, танки.

Об этом он заявил в Давосе в четверг на "Украинском завтраке", организованном Фондом Виктора Пинчука, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Он не будет использовать ядерное оружие, он никогда этого не сделает, но хочет, чтобы мы так думали. У него сейчас экономический паралич, он теряет землю под собой", – сказал Джонсон.

По мнению британского экс-премьера, индийцы и китайцы отвернутся от Путина в случае использования ядерного оружия, поэтому необходимо прекратить думать об этом.

"Фокусируйте внимание на Украине, не на Путине. Надо поддерживать Украину, дать ей необходимые инструменты, чтобы она победила… HIMARS стал очень эффективным (оружием), дайте им танки", – подчеркнул Джонсон.

Сенатор от Демократической партии США Крис Кунс также поддержал слова экс-премьера Великобритании. "Риск эскалации нас не должен беспокоить, нам надо думать, как изменить "красные линии", а не как не пересечь их", – сказал он.

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Премьер Нидерландов Марк Рютте добавил, что речь не только о военной стороне, а о защите ценностей, защите демократии, защите принципа, что нельзя вторгаться в другую страну. По его словам, опыт Мюнхена 1938 года показывает, что агрессор не останавливается.

Рютте напомнил, что 143 страны поддержали резолюцию ООН, осудившую агрессию России, и отметил, что все больше стран разделяют это мнение.

"Убежден, что Украина победит, так как все друзья мира с ними", – заявил премьер Нидерландов.

Он также выразил уверенность, что в этом году Финляндия и Швеция присоединяться к НАТО, и это еще один результат агрессии России. Рютте уточнил, что он ведет соответствующие переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом для снятия преград к такому присоединению.