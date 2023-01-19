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Путин теряет землю под собой и не будет использовать ядерное оружие. Дайте Украине танки, - Джонсон

джонсон

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон призывает не бояться угроз российского президента Владимира Путина применить ядерное оружие и предоставить Украине необходимую помощь для победы, в частности, танки.

Об этом он заявил в Давосе в четверг на "Украинском завтраке", организованном Фондом Виктора Пинчука, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Он не будет использовать ядерное оружие, он никогда этого не сделает, но хочет, чтобы мы так думали. У него сейчас экономический паралич, он теряет землю под собой", – сказал Джонсон.

По мнению британского экс-премьера, индийцы и китайцы отвернутся от Путина в случае использования ядерного оружия, поэтому необходимо прекратить думать об этом.

"Фокусируйте внимание на Украине, не на Путине. Надо поддерживать Украину, дать ей необходимые инструменты, чтобы она победила… HIMARS стал очень эффективным (оружием), дайте им танки", – подчеркнул Джонсон.

Сенатор от Демократической партии США Крис Кунс также поддержал слова экс-премьера Великобритании. "Риск эскалации нас не должен беспокоить, нам надо думать, как изменить "красные линии", а не как не пересечь их", – сказал он.

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Премьер Нидерландов Марк Рютте добавил, что речь не только о военной стороне, а о защите ценностей, защите демократии, защите принципа, что нельзя вторгаться в другую страну. По его словам, опыт Мюнхена 1938 года показывает, что агрессор не останавливается.

Рютте напомнил, что 143 страны поддержали резолюцию ООН, осудившую агрессию России, и отметил, что все больше стран разделяют это мнение.

"Убежден, что Украина победит, так как все друзья мира с ними", – заявил премьер Нидерландов.

Он также выразил уверенность, что в этом году Финляндия и Швеция присоединяться к НАТО, и это еще один результат агрессии России. Рютте уточнил, что он ведет соответствующие переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом для снятия преград к такому присоединению.

Автор: 

помощь (7798) путин владимир (31247) танк (2253) ядерное оружие (1334) Джонсон_Борис (504)


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Топ комментарии
+22
Дякуємо, Сер.
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19.01.2023 10:55
+14
Правильные вещи говорят. Побольше бы таких выступлений, чтобы затмить и заткнуть трампистов и Эрдогана-Чавушоглу.
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19.01.2023 10:58
+14
Нам бы такого премьер-министра...
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19.01.2023 11:02
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Дякуємо, Сер.
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19.01.2023 10:55 Ответить
Правильные вещи говорят. Побольше бы таких выступлений, чтобы затмить и заткнуть трампистов и Эрдогана-Чавушоглу.
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19.01.2023 10:58 Ответить
то чорти, які хочуть втриматися у владі, а ле туреччина котиться у прірву
тому і заграють вони із кацапами, отримуючи дешеві ресурси та приймаючи літаки та туристів
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19.01.2023 11:01 Ответить
А я думаю кремльовський ушльопок використає ядерну зброю, коли по нього прийдуть з черенком від лопати. ця ссиклива тварь використає всі можливості, щоб врятувати свою шкуру
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19.01.2023 11:01 Ответить
На щастя, у нього не буде такої можливості. Не лише ця тварюка приймає таке рішення.
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19.01.2023 11:08 Ответить
Поки НАТО зберігає рішучість військової відповіді на застосування ядерної зброї по неядерній Україні - нічого ху йло не застосує. Тим дебілам на росії є, що втрачати, у них сім'ї тісно пов'язані з країнами НАТО, є бізнес там, їм не потрібно, щоб все це згоріло, інакше навіщо вони більшу частину життя віддали, щоб створити своїм близьким такі умови у західних країнах?

ху йло сподівається протягнути ще рік і що після цього до влади в США прийде якийсь шматок трампістського лайна, а інакше йому гаплик.
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19.01.2023 11:08 Ответить
Нам бы такого премьер-министра...
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19.01.2023 11:02 Ответить
в даний час можно й керівником офіса презика ))
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19.01.2023 11:05 Ответить
Где то горько заплакал Дениска Шмыгаль.
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19.01.2023 11:55 Ответить
В ахметкину жилетку...
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19.01.2023 12:20 Ответить
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19.01.2023 11:10 Ответить
Джонсонюк поганого не порадить!
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19.01.2023 11:32 Ответить
Ядреное оружие из мавзолея давно стало трупом чЛенина одна труха и опилки, ПОНТЫгон краснопузых баранов не стоит даже ломанного ******...
Начальники Индии и Китая,предупредили мавзолейного Окурка ..Забудь навсегда этот темарь.. Иначе получишь в тыкву✊
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19.01.2023 11:41 Ответить
будемо видвігати в президенти джонсонюка
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19.01.2023 11:41 Ответить
Да даже если это ничтожество осмелится применить ТЯО, бедные украинцы уже столько пережили и потеряли, что давно уже заслужили быть в ЕС и НАТО.
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19.01.2023 12:11 Ответить
Україна має ядерну зброю. і не тільки у вигляді ядерних реакторів, сировини, спеціалістів з їх обслуговування та носимих ядерних фугасів.
чи не на часі відновити ялерний статус та заявити про наявність ядерної зброї?
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19.01.2023 13:56 Ответить
 
 