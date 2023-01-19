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Игнат об авиакатастрофе в Броварах: Могла повлиять совокупность факторов, будут изучать каждую деталь

бровари

Причинами аварии в Броварах могла стать совокупность факторов, их все будут изучать.

Об этом сообщил спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Как правило, расследование авиакатастроф занимает много времени, такая практика есть не только в Украине, но и во всем мире. Потому что собирают каждую деталь вертолета, каждая деталь может рассказать, дать больше информации о том, что произошло. При авиакатастрофах множество причин, которые могли повлиять. Может влиять совокупность факторов, еще и погодные условия, которые не очень благоприятны. Созданная комиссия определит все эти факторы и будет давать оценку. Это не несколько дней. Необходимо установить полностью, детализировать все, что произошло в этот день", – объяснил он.

Читайте также: Стали известны имена погибших пассажиров и пилотов вертолета, упавшего в Броварах. Фоторепортаж (обновлено)

Напомним, утром 18 января в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.

Впоследствии стало известно, что в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД. По уточненной информации, после проведения идентификации, на месте падения вертолета обнаружены 14 погибших, из них 1 ребенок и 9 находившихся на борту. Травмировано 25 человек.

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Автор: 

авиакатастрофа (1722) Бровары (338) Воздушные силы (2290) Игнат Юрий (592)


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Топ комментарии
+8
Яка така "сукупність факторів"? ************* гвинтокрил вартістю багато мільйонів доларів дебіли вели на наднизькій висоті над містом в тумані якому не загрожувало кацапське ПВО. Так боялись бути збитими що збили самі себе. за щось зацепились. Чорти перлякані...
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19.01.2023 11:07
+6
Головний фактор:
Безкарність високопосадовців та їхнє наплюватильске відношення до правил та законів.
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19.01.2023 11:07
+6
так, можна вивчати місяцями та робити правильні висновки... важливо, аби комісія відповіла обов'язково на питання: що робив гвинтокрил "поруч із дитячим садком та житловим будинком"?...
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19.01.2023 11:25
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Правила форума Совет форумчан
Яка така "сукупність факторів"? ************* гвинтокрил вартістю багато мільйонів доларів дебіли вели на наднизькій висоті над містом в тумані якому не загрожувало кацапське ПВО. Так боялись бути збитими що збили самі себе. за щось зацепились. Чорти перлякані...
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19.01.2023 11:07 Ответить
Як ти думаєш, чому в Полтавській області, за 250 км від кордону з кацапією, у жовтні одночасно впали дві СУшки?
За щось зачепились?

"Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін 13 жовтня повідомив, що на території Шишацької громади впали два українські літаки.
Про це повідомляє "https://suspilne.media/294240-na-poltavsini-vpali-dva-litaki-so-vidomo/ Суспільне " із посиланням на відеоконференцію Луніна."
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19.01.2023 12:10 Ответить
Там диверсія в полку, а тут дурість. Різниця є.
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19.01.2023 12:17 Ответить
в авіації це називається "швейцарський сир" - коли дірочки (сукупність факторів) в скибочках співпадають - якби хоч один з цих факторів не співпав то аварії не було б
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19.01.2023 12:53 Ответить
Схоже на "карму в дії".
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19.01.2023 12:56 Ответить
в найбільшій в світі авіатрощі в аеропорту Лос-Родеос (зіткнулося 3 літаки і загинуло 583 людини) співпало в ряд аж 9 "дірочок"
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19.01.2023 13:39 Ответить
Те, що на провладних каналах (гебельс-тв) одразу почали заспамлювати і розмивати питання "В чому причина?" - говорить, що основна причина: довбо*оби при владі
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19.01.2023 13:08 Ответить
Зєлєнський сказав " винна війна", що в перекладі на українську означає людський фактор "так обісрались що повбивались".
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19.01.2023 13:19 Ответить
Розслідування йде! ВЕСНА ПОКАЖЕ ХТО ДЕ КА КА В!!!!
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19.01.2023 14:03 Ответить
Весна якого року? Там якийсь експерт заявив що таке розслідування займає мінімум півтора року експертиз...
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19.01.2023 14:15 Ответить
Головний фактор:
Безкарність високопосадовців та їхнє наплюватильске відношення до правил та законів.
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19.01.2023 11:07 Ответить
"будєм подождать". у всих, а зелених владців особливо, є куча знайомих з кола близького, у яких і віхоть в сраці не втримається. питання часу й випливе інфа, куди ж так спішили. ясно, шо офіційна версія буде "героічєской". нею можно вже знехтувати ще до її публікації.
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19.01.2023 11:13 Ответить
МВС, мабуть конкретно наступило комусь на "мозоль"???
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19.01.2023 11:17 Ответить
Хіба дону авакову, який з конкретною націнкою нагріб дефектного лайна і тихенько звалив у тінь.
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19.01.2023 11:22 Ответить
Ха..Набив рюкзак грошима і "тіхонєчко в лєс ушол".
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19.01.2023 11:31 Ответить
не виключено що "мозоль" був "зеленим"
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19.01.2023 15:33 Ответить
Звісно, буде якась "офіційна версія", але правди ми не дізнаємося ніколи. Зараз сарафанне радіо наплодить полови (псевдо версій) в яких зерно правди загубиться назавжди...
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19.01.2023 11:18 Ответить
Іноземних спеціалістів залучили ?
Бо щось багато хто вказує на єрмачка.
Хочеться знати правду.
Настав час для правди в цій країні.
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19.01.2023 11:23 Ответить
На вертольоті цього типу вся зешваль літала на днюху дерьмака в Карпати.
Коло 30 рил, в тому числі й віслюк.
Невчасно він розбився!
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19.01.2023 11:24 Ответить
так, можна вивчати місяцями та робити правильні висновки... важливо, аби комісія відповіла обов'язково на питання: що робив гвинтокрил "поруч із дитячим садком та житловим будинком"?...
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19.01.2023 11:25 Ответить
Розберуться.Створять ТСК на чолі з жінкою-крабом Безуглою і досконально розберуться.
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19.01.2023 11:34 Ответить
Ця влада ніколи правду не скаже ! Скільки дітей загинуло, і скільки поранили ?
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19.01.2023 11:52 Ответить
Це вже другий гучний інцидент, пов'язаний з ДСНС.
20 грудня міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський повідомив у https://twitter.com/Kaminski_M_/status/1605144022082899971?t=OVbZhnLbpqAQtKsvWpAf4g&s=19 Twitter , що після інциденту з пораненням головного коменданта польської поліції Ярослава Шимчика після вибуху подарованого українцями гранатомета в Україні усунули з посади людину, яка до цього причетна.
"Є інформація, що відповідального за вручення подарунка коменданту польської поліції генералу Ярославу Шимчику заступника голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій генерала Дмитра Бондаря тимчасово усунено", - написав він.
То хто ж підклав вибухівку спочатку у подаруночок для польського очільника поліції, а терер у десенеесівський гвинтокрил?
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19.01.2023 12:17 Ответить
Ігнат перше, що СКАЗАВ:
"небо помилок не пробачає"
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19.01.2023 12:38 Ответить
Здесь уже пахнет тупо халатностью что недопустимо для лиц занимающих такие ответственные посты. Какой дятел спрашивается прокладывал маршрут через населенный пункт и зачем в одном месте надо было собрать все руководство МВД во время войны.
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19.01.2023 12:57 Ответить
никто через Бровары не прокладывал.
это было личное указание Монастырского - отклониться от маршрута "по делам"
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19.01.2023 13:03 Ответить
Заявка та маршрут польоту є на КП Повітряних Сил, Ігнат знає маршрут і хто його затверджував.
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19.01.2023 14:55 Ответить
От тому Ігнат одразу в ефірі і сказав: "Небо помилок не пробачає". (а потім почав вже нести загальну пургу для замилювання очей).
Бо знає, що затверджений маршрут був інший.
І в Броварах вони могли опинитися ЛИШЕ ПОМИЛКОВО - відхилившись від маршруту.
А таке відхилення могло відбутись лише за вказівкою Монастирського. (бо він на борту був самий головний).
От Вам і відповідь - хто насправді винуватий
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19.01.2023 15:13 Ответить
Час би цьому пиз.аболу - речнику - брехунцю Ігнатові влаштувати ротацію. Хай би відпочив від "тяжких трудів" десь на фронті під Бахмутом. Та на собі відчув всю "сукупність факторів", а потім уже пиз.ів, "збагачений досвідом". З цих речників і речниць запросто можна сформувати дивізію, хоя якась користь.
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19.01.2023 13:07 Ответить
По суті йдеться про сукупність факторів, що привела до влади зажерливих дилетантів, які бояться призначати на ключові посади розумніших за себе. Цей процес називається деградація. А подібні аварії - лише наслідки цієї деградації, і це наростатиме як мінімум до наступних виборів. Сподіваюся, до того часу виборці порозумнішають.
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19.01.2023 13:08 Ответить
Ой, дуже я сумніваюсь, що порозумнішають
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19.01.2023 14:52 Ответить
Куди і чому цей досвідчений пілот-інструктор так валив поміж домами в тумані? Що йому заважало обрати безпечний маршрут? Гадаю, що безвідповідальність і наглість вищого керівника на борту.
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19.01.2023 13:19 Ответить
Буде таке ж саме "розслідування" як і зо збитим у Ірані літаком МАУ
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19.01.2023 14:50 Ответить
Ні, не таке.
Таке як по Трухіну

Нацполіція і ДБР вміють "розслідувати" неприємні для рейтингів влади події
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19.01.2023 15:15 Ответить
 
 