Игнат об авиакатастрофе в Броварах: Могла повлиять совокупность факторов, будут изучать каждую деталь
Причинами аварии в Броварах могла стать совокупность факторов, их все будут изучать.
Об этом сообщил спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Как правило, расследование авиакатастроф занимает много времени, такая практика есть не только в Украине, но и во всем мире. Потому что собирают каждую деталь вертолета, каждая деталь может рассказать, дать больше информации о том, что произошло. При авиакатастрофах множество причин, которые могли повлиять. Может влиять совокупность факторов, еще и погодные условия, которые не очень благоприятны. Созданная комиссия определит все эти факторы и будет давать оценку. Это не несколько дней. Необходимо установить полностью, детализировать все, что произошло в этот день", – объяснил он.
Напомним, утром 18 января в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.
Впоследствии стало известно, что в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД. По уточненной информации, после проведения идентификации, на месте падения вертолета обнаружены 14 погибших, из них 1 ребенок и 9 находившихся на борту. Травмировано 25 человек.
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За щось зачепились?
"Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін 13 жовтня повідомив, що на території Шишацької громади впали два українські літаки.
Про це повідомляє "https://suspilne.media/294240-na-poltavsini-vpali-dva-litaki-so-vidomo/ Суспільне " із посиланням на відеоконференцію Луніна."
Безкарність високопосадовців та їхнє наплюватильске відношення до правил та законів.
Бо щось багато хто вказує на єрмачка.
Хочеться знати правду.
Настав час для правди в цій країні.
Коло 30 рил, в тому числі й віслюк.
Невчасно він розбився!
20 грудня міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський повідомив у https://twitter.com/Kaminski_M_/status/1605144022082899971?t=OVbZhnLbpqAQtKsvWpAf4g&s=19 Twitter , що після інциденту з пораненням головного коменданта польської поліції Ярослава Шимчика після вибуху подарованого українцями гранатомета в Україні усунули з посади людину, яка до цього причетна.
"Є інформація, що відповідального за вручення подарунка коменданту польської поліції генералу Ярославу Шимчику заступника голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій генерала Дмитра Бондаря тимчасово усунено", - написав він.
То хто ж підклав вибухівку спочатку у подаруночок для польського очільника поліції, а терер у десенеесівський гвинтокрил?
"небо помилок не пробачає"
это было личное указание Монастырского - отклониться от маршрута "по делам"
Бо знає, що затверджений маршрут був інший.
І в Броварах вони могли опинитися ЛИШЕ ПОМИЛКОВО - відхилившись від маршруту.
А таке відхилення могло відбутись лише за вказівкою Монастирського. (бо він на борту був самий головний).
От Вам і відповідь - хто насправді винуватий
Таке як по Трухіну
Нацполіція і ДБР вміють "розслідувати" неприємні для рейтингів влади події