Игнат об авиакатастрофе в Броварах: Могла повлиять совокупность факторов, будут изучать каждую деталь

Причинами аварии в Броварах могла стать совокупность факторов, их все будут изучать.

Об этом сообщил спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Как правило, расследование авиакатастроф занимает много времени, такая практика есть не только в Украине, но и во всем мире. Потому что собирают каждую деталь вертолета, каждая деталь может рассказать, дать больше информации о том, что произошло. При авиакатастрофах множество причин, которые могли повлиять. Может влиять совокупность факторов, еще и погодные условия, которые не очень благоприятны. Созданная комиссия определит все эти факторы и будет давать оценку. Это не несколько дней. Необходимо установить полностью, детализировать все, что произошло в этот день", – объяснил он.

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Напомним, утром 18 января в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.

Впоследствии стало известно, что в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД. По уточненной информации, после проведения идентификации, на месте падения вертолета обнаружены 14 погибших, из них 1 ребенок и 9 находившихся на борту. Травмировано 25 человек.

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