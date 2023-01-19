В ближайшие сутки планируем выйти на график 4 на 4, - Кулеба о ситуации с энергетикой в Киевской области
Специалисты ДТЭК и "Укрэнерго" продолжают работу, чтобы улучшить ситуацию с электроснабжением в Киевской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Последняя неделя для региона была очень тяжелой. Однако в ближайшие сутки планируем выйти на график 4 на 4. Благодарен жителям Киевщины за понимание ситуации. Российским захватчикам не удастся сломать нашу стойкость. Выстоим перед вызовами и непременно победим".
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+3 Лана Світ
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+3 #511418
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+3 Олег Назарчук #552761
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Никто ж не разбирается, сколько трансформаторных подстанций уничтожено из тех, через которые электричество шло в южные области Украины, большинство даже не знает, зачем те трансформаторы нужны (с электростанций выходят линии на 750 тысяч и 330 тысяч вольт, а чтобы из них получилось 220 вольт - нужны здоровенные трансформаторы).
Все претензии - к террористической ********* и к ДТЭК, первые уничтожили трансформаторы, а вторые могут не очень спешить из ремонтировать.
Це Київська область, світло з 02.01.23 всього 3-5 годин в день, наскільки мені кажуть друзі з Одеси у вас такого немає. тому краще заткни пельку - узкоячичне
Но не очень умные (коих пугающе много) потребители из других областей могут начать опасный бред, что "они там свой Киев обставили ПВО и хорошо снабжают электричеством, а на нас забили", из чего кацапские тролли будут рады слепить зраду "им там война выгодна, а мы тут бедненькие страдаем".
Потому молчали бы уже! И про количество сбитых ракет над Киевской областью. И про то, сколько часов Киев сидит со светом, пока жители других областей - без него. 40% в опросе уже пожаловались на ужасные страдания в темноте, кацапы аж до неба подпрыгнули от радости, что их террор работает. Потому меньше пи здежа - больше дела!
🗣️ «Завдяки ефективній роботі ППО в Києві недопущено ураження об'єктів критичної інфраструктури», - Сергій Попко, начальник КМВА.
Основная генерация находится в других, небольших городах и в других областях.
Україна всю свою незалежну історію готувалася до чого завгодно, але не до війни. Можна подякувати упирям, які розбагатіли за рахунок розкрадання держмайна і несплати податків. Україні "не вистачало" на підтримання обороноздатності, нібито не вистачало на підтримання ядерної зброї у належному стані, але всіляким падлам вистачало, щоб стати мільярдерами. Скільки у нас було заводів у 1991, а скільки залишилось через півтора-два десятка років? А теперь ніде виробляти ракети.
Ці падли думали лише про власну кишеню. Яка там вбіса безпека, яка там стратегія?
Тут потрібно після перемоги майдани збирати кожного року, аж поки влада не зрозуміє, що та Україна, в якій їм було так файно жити й красти, вже у минулому, а зараз вже інша Україна, яка прагне вступу до ЄС і НАТО і яка повністю розпрощалась з "общім прошлим" і з "мишебраттями". Майдани не обов'язково щоб виганяти президентів з посади, але точно щоб блокувати явно незаконні рішення і рішення, що йдуть на шкоду Україні. Не знаю, як по-іншому заставляти владу робити те, для чого її обирають і перестати вважати людей дурнями.
І то шо ти зареєструвалося 15.01, щоб всім українцям про ці борошна розказати, це звичайно ж просто співпадіння, так, ольгінцю?)
Звичайно ж, це все чисте співпадіння розумію, ага. Як і то, шо ніхто нікуди в Борисполі не ходив Гарна спроба, ольгінцю. Пиши ще, дуже потішно.
А ти скажи , почьом асфальт для народа ?
Ох уж мені ці співробітники металопрокатного підприємства
К слову, сегодня с утра было уже 700+МВт, чего ранее не наблюдалось на моей памяти.