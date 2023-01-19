В ближайшие сутки планируем выйти на график 4 на 4, - Кулеба о ситуации с энергетикой в Киевской области

Специалисты ДТЭК и "Укрэнерго" продолжают работу, чтобы улучшить ситуацию с электроснабжением в Киевской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Последняя неделя для региона была очень тяжелой. Однако в ближайшие сутки планируем выйти на график 4 на 4. Благодарен жителям Киевщины за понимание ситуации. Российским захватчикам не удастся сломать нашу стойкость. Выстоим перед вызовами и непременно победим".

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