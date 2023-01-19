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Новости Война
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Прокуратура открыла производство по факту массовой гибели рыбы в Днепре в результате обстрела плотины Каховской ГЭС

риба

Прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Запорожской областной прокуратуры начали уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генпрокурора.

"Общественный резонанс в СМИ приобрел факт массовой гибели рыбы в нижнем бьефе реки Днепр из-за критического снижения уровня воды.

По данным правоохранителей, в результате обстрела российскими военными плотины Каховской ГЭС получил повреждение ее затворный механизм. Это повлияло на уровень воды в Каховском водохранилище и Днепре, который продолжает стабильно снижаться", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что существующая экологическая ситуация в водоеме приводит к гибели водных биоресурсов, что может привести к срыву нереста весной 2023 года.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия с целью установления размера ущерба, нанесенного окружающей среде.

Напомним, из-за обстрела 2 января российскими оккупантами прибрежной части Херсона и акватории Днепра вокруг города массово погибла рыба. В Госрыбагентстве ориентировочно оценили убытки в 390 млн грн.

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Автор: 

Днепр (4417) рыба (196) Офис Генпрокурора (2465)


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У картопляніків пишуть про потужний вибух якій було чути на 20км
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19.01.2023 12:17 Ответить
нехай відберуть у бульбофюрера гучномовець. він його використовує не по призначенню.
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19.01.2023 13:22 Ответить
Доведеться в кацапів вимагати повернення тонни риби зі своїх річок
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19.01.2023 12:38 Ответить
та й Вам раджу запастися справками про погіршення фізично-психологічного стану з-за війни, потім подасте у суд на рашку й отримаєте кілька тис.далярів
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19.01.2023 20:50 Ответить
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19.01.2023 12:53 Ответить
"Целый ряд источников СМИ и депутатов Парламента сообщает о скорой отставке Кирилла Тимошенко." - Діалог. Здається дещо до Зеленського доходить! Сподіваюсь на подібну новину стосовно Єрмака, згода Ради на це не потрібна!!!
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19.01.2023 13:15 Ответить
Тимошенко , ручная балонка Д'Ерьмака и папы Каламоя ! Одного выгонят другого назначат !
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19.01.2023 13:29 Ответить
Треба займатись більш реальними ділами а не такими сумнівними в яких ніхто не понесе покарання. Не на часі.
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19.01.2023 14:48 Ответить
зараз не на часі, а потім додадуть до списку контрибуцій
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19.01.2023 20:51 Ответить
 
 