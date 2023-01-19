Прокуратура открыла производство по факту массовой гибели рыбы в Днепре в результате обстрела плотины Каховской ГЭС

Прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Запорожской областной прокуратуры начали уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генпрокурора.

"Общественный резонанс в СМИ приобрел факт массовой гибели рыбы в нижнем бьефе реки Днепр из-за критического снижения уровня воды.

По данным правоохранителей, в результате обстрела российскими военными плотины Каховской ГЭС получил повреждение ее затворный механизм. Это повлияло на уровень воды в Каховском водохранилище и Днепре, который продолжает стабильно снижаться", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что существующая экологическая ситуация в водоеме приводит к гибели водных биоресурсов, что может привести к срыву нереста весной 2023 года.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия с целью установления размера ущерба, нанесенного окружающей среде.

Напомним, из-за обстрела 2 января российскими оккупантами прибрежной части Херсона и акватории Днепра вокруг города массово погибла рыба. В Госрыбагентстве ориентировочно оценили убытки в 390 млн грн.

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