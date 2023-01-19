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Пропавшими без вести в результате ракетного удара по дому в Днепре остаются 11 человек, - Нацполиция

дніпро

Без вести пропавшими в результате ракетного удара по дому в Днепре 14 января числятся 11 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области, передает Цензор.НЕТ.

В Нацполиции отметили, что приняли более 560 заявлений по факту ракетного удара по дому в Днепре. Из них 420 сообщений касались поврежденного имущества, 43 – повреждения автомобилей и 10 – админзданий.

Также полицейские регистрировали и проверяли сообщения об исчезновении без вести людей.

"Каждое заявление отработали - в настоящее время безвестно пропавшими остаются 11 человек", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас на месте трагедии работают 10 следственно-оперативных групп, которые производят осмотр квартир и принимают заявления от владельцев поврежденного имущества.

Также работают антимародерные группы полиции для недопущения краж из временно покинутых квартир.

Следственные меры по документированию последствий ракетного удара продолжаются.

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Днепр (4417) обстрел (27107) Нацполиция (16458)


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19.01.2023 12:44 Ответить
 
 