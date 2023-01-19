Пропавшими без вести в результате ракетного удара по дому в Днепре остаются 11 человек, - Нацполиция
Без вести пропавшими в результате ракетного удара по дому в Днепре 14 января числятся 11 человек.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области, передает Цензор.НЕТ.
В Нацполиции отметили, что приняли более 560 заявлений по факту ракетного удара по дому в Днепре. Из них 420 сообщений касались поврежденного имущества, 43 – повреждения автомобилей и 10 – админзданий.
Также полицейские регистрировали и проверяли сообщения об исчезновении без вести людей.
"Каждое заявление отработали - в настоящее время безвестно пропавшими остаются 11 человек", - говорится в сообщении.
Как отмечается, сейчас на месте трагедии работают 10 следственно-оперативных групп, которые производят осмотр квартир и принимают заявления от владельцев поврежденного имущества.
Также работают антимародерные группы полиции для недопущения краж из временно покинутых квартир.
Следственные меры по документированию последствий ракетного удара продолжаются.
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