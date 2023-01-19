У российского самолета МиГ-31К во время полета над Беларусью загорелся двигатель, он экстренно вернулся на аэродром, - "Беларускі гаюн"
В Беларуси во время полета загорелся двигатель российского самолета МиГ-31К.
Об этом сообщила мониторинговая группа "Беларускі гаюн", передает Цензор.НЕТ.
"В украинских телеграм-каналах начала распространяться информация о взрыве в Беларуси. Наши данные указывают на то, что речь идет не о взрыве, а, вероятно, о помпаже двигателя.
В районе 12:00 (минское время) жители Молодечненского района (Минской области) слышали в небе сильный взрыв, многие писали, что от него задрожали окна в домах, как в самом г. Молодечно, так и в пригороде", - говорится в сообщении.
По данным мониторинговой группы, в 10:59 (киевское время) над районом Молодечно у истребителя МиГ-31К ВКС РФ (RF-95194) произошло возгорание одного из двух двигателей, сопровождавшееся звуком взрыва — на самом деле это был звук помпажа двигателя после возгорания.
"В результате МиГ-31К ВКС РФ (RF-95194) был вынужден экстренно завершить полет и вернуться на аэродром "Мачулищи". А теперь самое главное. Произошло возгорание двигателя именно того МиГ-31К, который горел 25 декабря 2022 г. при попытке взлета с аэродрома в Мачулищах", - отметил "Беларускі гаюн".
Напомним, 25 декабря сообщалось, что на аэродроме "Мачулищи" в Беларуси произошла авария с российским самолетом МиГ-31К. Отмечается, что произошло возгорание двигателя одного из МиГ-31К ВКС РФ. Он выведен из строя и не сможет летать в ближайшее время.
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а всі Мачулищі сьогодні стірають штани
Браво...
А от коли це станеться - рано чи пізно залежить від вправності ЗСУ знищувати ворога всюди, де б він не був, від сміливості й нескупості західних союзників й звісно - від стійкості й волі до перемоги українського народу.
під час сакральної третьої спроби?