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У российского самолета МиГ-31К во время полета над Беларусью загорелся двигатель, он экстренно вернулся на аэродром, - "Беларускі гаюн"

міг

В Беларуси во время полета загорелся двигатель российского самолета МиГ-31К.

Об этом сообщила мониторинговая группа "Беларускі гаюн", передает Цензор.НЕТ.

"В украинских телеграм-каналах начала распространяться информация о взрыве в Беларуси. Наши данные указывают на то, что речь идет не о взрыве, а, вероятно, о помпаже двигателя.

В районе 12:00 (минское время) жители Молодечненского района (Минской области) слышали в небе сильный взрыв, многие писали, что от него задрожали окна в домах, как в самом г. Молодечно, так и в пригороде", - говорится в сообщении.

По данным мониторинговой группы, в 10:59 (киевское время) над районом Молодечно у истребителя МиГ-31К ВКС РФ (RF-95194) произошло возгорание одного из двух двигателей, сопровождавшееся звуком взрыва — на самом деле это был звук помпажа двигателя после возгорания.

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"В результате МиГ-31К ВКС РФ (RF-95194) был вынужден экстренно завершить полет и вернуться на аэродром "Мачулищи". А теперь самое главное. Произошло возгорание двигателя именно того МиГ-31К, который горел 25 декабря 2022 г. при попытке взлета с аэродрома в Мачулищах", - отметил "Беларускі гаюн".

Напомним, 25 декабря сообщалось, что на аэродроме "Мачулищи" в Беларуси произошла авария с российским самолетом МиГ-31К. Отмечается, что произошло возгорание двигателя одного из МиГ-31К ВКС РФ. Он выведен из строя и не сможет летать в ближайшее время.

Автор: 

Беларусь (7890) пожар (5941) россия (95497) самолет (3589)


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Топ комментарии
+30
То карма. Щоб вони всі у вас погоріли..
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19.01.2023 13:02
+25
Нажаль не впав на 16 поверховий дім.
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19.01.2023 13:02
+14
на жаль, не догорів, слабо курять
а всі Мачулищі сьогодні стірають штани
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19.01.2023 13:07
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Нажаль не впав на 16 поверховий дім.
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19.01.2023 13:02 Ответить
Это был учебный полет . Упадет .
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19.01.2023 13:17 Ответить
за минулий рік у кацапів п'ять МіГ-31 потерпіли аварії - все від старості. Чекаємо поки і решта відпрацює свій моторесурс, бо ремонтувати їх нічим
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19.01.2023 13:29 Ответить
Але ж жоден із них, на жаль, не впав на 16-ти поверховий житловий будинок.
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19.01.2023 14:58 Ответить
То карма. Щоб вони всі у вас погоріли..
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19.01.2023 13:02 Ответить
а я сподіваюсь, що його з кущів з "ігли" шмальнули
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19.01.2023 13:28 Ответить
Усі хто на це здатний воювати зараз у складі ЗСУ, у полку ім. К.Калиновського. решта покірного бидла в БРСР на це не здатна.
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19.01.2023 15:00 Ответить
Це вже другий раз у них так. Бомбери невдахи.
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19.01.2023 13:03 Ответить
Це не бомбер. Це АКП (авіаційний комплекс перехоплення).
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19.01.2023 15:02 Ответить
жаль... жаль шо только один и ...вернулся !!!
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19.01.2023 13:04 Ответить
Анало-говнет...
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19.01.2023 13:05 Ответить
А теперь самое главное. Произошло возгорание двигателя у именно того МиГ-31К, который горел 25 декабря 2022 г.
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19.01.2023 13:07 Ответить
Замість того щоб поміняти двигун, підшаманили старий, нових нема.
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19.01.2023 13:09 Ответить
на жаль, не догорів, слабо курять
а всі Мачулищі сьогодні стірають штани
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19.01.2023 13:07 Ответить
Вообще-то совместные авиаучения на територии белокацапии идут по плану. Еще пару недель таких учений, и кацапы останутся без авиации.
Браво...
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19.01.2023 13:11 Ответить
Ресурси рашистської пітьми для продовження війни з Україною не безкінечні і в один прекрасний момент їм настане край.
А от коли це станеться - рано чи пізно залежить від вправності ЗСУ знищувати ворога всюди, де б він не був, від сміливості й нескупості західних союзників й звісно - від стійкості й волі до перемоги українського народу.
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19.01.2023 13:13 Ответить
Шкода що не гепнувся!
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19.01.2023 13:13 Ответить
очень жаль, что вместе с ракетой не рухнул на минск...
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19.01.2023 13:15 Ответить
Може це кінжал не запустився?
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19.01.2023 13:16 Ответить
То у него пукан порвало, от новостей из Давоса.
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19.01.2023 13:26 Ответить
Буде тобі, враже, так, як відьма скаже....
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19.01.2023 13:27 Ответить
не потрібно розслаблятися - можливо ракету запускав.... !!!!! НЕ ВДАЛО!!!
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19.01.2023 13:28 Ответить
Було б просто чудово, якби впав на якийсь гомєль-хуйомєль.
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19.01.2023 13:33 Ответить
Який невдаха сяде за штурвал

під час сакральної третьої спроби?
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19.01.2023 13:38 Ответить
в групі літак і двигун "ЛД" (на рашиській мові - СД "самолет - двигатель") обслуговування авіатехніки явно працює партизан....) Не думаю, що це так, але нехай своїх ЛД посадять "на підвал" і хтось точно після кувалди зізнається.....
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19.01.2023 13:49 Ответить
нехай усі згорять, усі двигуни на всіх російських мігах....
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19.01.2023 13:50 Ответить
Зеленский: Я не понимаю, жив ли Путин и кто принимает решения
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19.01.2023 13:53 Ответить
не правильно Кинжал прикрепили , надо наоборот
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19.01.2023 13:54 Ответить
шкода що ракета не випала прямо на штаб
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19.01.2023 13:59 Ответить
Новая аналоговнетная разработка - "огненный двигатель".
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19.01.2023 14:10 Ответить
Ну почему это корыто военно-космических сил не упало на аэродром или военную часть. Почему казломордым так везёт!!!
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19.01.2023 14:11 Ответить
Что и требовалось доказать . У этих старых летунов времён холодной войны и так моторесурс на пределе. Сейчас они его добивают. Новые строить не могут и старые толком обслуживать тоже некому и нечем. Да и осенью они гораздо чаще кошмарил нас тревогами.
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19.01.2023 14:24 Ответить
Эти МиГи уже все старые, как говно мамонта. Пилоты на них - шо камикадзе
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19.01.2023 15:07 Ответить
А де ж Тепер заміну двигуна взяти
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19.01.2023 19:48 Ответить
 
 