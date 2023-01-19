Более 200 спортсменов, тренеров и работников учреждений физической культуры и спорта погибли с начала вторжения РФ в Украину. ФОТО
Только с начала 2023 года в Украине в результате российской агрессии погибли 12 членов украинской спортивной семьи.
Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта со ссылкой на министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что с начала 2023 года "оборвалась жизнь уже 12-ти опытных и совсем юных членов украинской спортивной семьи".
"Светлая и вечная память о каждом и каждом, чьи имена будут вписаны в историю нашего Государства как Ангелов спорта и Украины. Не простим! Не забудем! Боремся за Победу! И независимую мирную Украину!", - написал министр.
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Павло Макаренко #514920
показать весь комментарий19.01.2023 13:31 Ответить Мне нравится 3
Чайка Київ
показать весь комментарий19.01.2023 14:00 Ответить Мне нравится 4
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