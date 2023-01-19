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Новости Война
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Европарламент принял резолюцию о создании специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины: Там фигурирует и руководство Беларуси

лукашенко,путін

Европарламент принял резолюцию о специальном международном суде по поводу преступления агрессии России против Украины.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, у резолюции есть призыв к расследованию не только действий Путина и руководства России, но и Лукашенко и руководства Беларуси.

В то же время, отметил Йозвяк, резолюция носит рекомендательный характер.

Читайте также: Украина просила ЕС не включать Беларусь в последние санкционные пакеты, - Йозвяк

Автор: 

Беларусь (7890) Европарламент (1799) россия (95497) Йозвяк Рикард (134)


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Топ комментарии
+16
З-за однієї злобної паскуди трясе весь світ і вмиває кров'ю Україну! Та,курво, вбийте вже це вселенське зло!😡
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19.01.2023 13:59
+13
резолюція має рекомендаційний характер
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19.01.2023 13:35
+10
А все тому шо бульбофюрер карту не показав...
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19.01.2023 13:34
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Лукашенко - агрессор.

С территории Беларуси (адин нарот), к сожалению, продолжают прилетать в спальные районы украинских городов несущие смерть и разрушения крылатые ракеты «Х-22». Российские бомбардировщики используют воздушное пространство Белоруссии для атак на Украину.

В ночь на 25 июня шесть российских самолетов Ту-22М3, обстреляли двенадцатью крылатыми ракетами Киевскую, Черниговскую и Сумскую области.

Бессменный президент лукашенко охотно сотрудничает с путиным в войне по уничтожению Украины. В нападении 24 февраля 2022 года была задействована белорусская железная дорога - доставка российской бронетехники к украинской границе, медицинская инфраструктура - госпитали для лечения раненых бурятов, сахатых (якутов) и калмыков. Белорусские почтовики без зазрения совести отправляют в Улан-Удэ, Элисту и Якутск украденные российскими наемниками при отступлении драгметаллы, женское белье, бывшее в употреблении, детские игрушки и даже собачьи будки.

Указанные действия Правительства Беларуси подпадают под юридическое определение «агрессор». По нормам международного права предоставление собственной территории для атаки на другое государство само по себе является актом агрессии. Таким образом, усатый автоматически стал второй стороной конфликта.
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19.01.2023 19:33 Ответить
А все тому шо бульбофюрер карту не показав...
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19.01.2023 13:34 Ответить
так карта ж сєкрєтна...от шо.
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19.01.2023 13:36 Ответить
Зачєм тАгда АбєШШал?...
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19.01.2023 13:37 Ответить
та закрутілось па-пьянке і нєатвєртисся...
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19.01.2023 13:41 Ответить
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19.01.2023 13:37 Ответить
ось на судовому процесі і покаже.
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19.01.2023 13:41 Ответить
резолюція має рекомендаційний характер
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19.01.2023 13:35 Ответить
...поки що - рекомендаційний, ну а потім хтось скористається рекомендацією...круторогі тупі, вони не тямлять, що їх все попереджують, попереджують, а потім - оп, і приїхали
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19.01.2023 13:37 Ответить
Якщо Європарламент рекомендує то створять.
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19.01.2023 13:39 Ответить
Премудрий Василю, Європарламент інших функцій, ніж дорадчі, і не має.
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19.01.2023 16:25 Ответить
це цитата зі статті...
я нічого не мудрував, не вигадував і не додавав від себе...
тому ваш сарказм і підкріплення його цитатами з вікі зайві (я повірив вам одразу)))
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19.01.2023 16:35 Ответить
З Вікі:
"Хоча парламент має такий обсяг законодавчої влади, який https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83 Рада і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F Комісія не має, він формально не має права законодавчої ініціативи, на кшталт більшості національних парламентів"
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19.01.2023 16:29 Ответить
Кат не потрібен? Пишіть у личку якщо що.
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19.01.2023 13:36 Ответить
Займайте чергу.
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19.01.2023 14:19 Ответить
"Водночас, зазначив Йозвяк, резолюція має рекомендаційний характер"

Власне, цим можна було почати й на цьому закінчити зміст статті
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19.01.2023 13:37 Ответить
"Рекомендаційний характер". Це добре, але це ні про що...
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19.01.2023 13:39 Ответить
Москаляку на гілляку!
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19.01.2023 13:39 Ответить
Зеленский: Я не понимаю, жив ли Путин и кто принимает решения
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19.01.2023 13:51 Ответить
Головне, що на фото вони одного зросту, путін (157-158) навіть трохи вищий за Луки (182-184)
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19.01.2023 13:51 Ответить
на табуреточке
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19.01.2023 13:56 Ответить
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19.01.2023 14:07 Ответить
Каблуки и ракурс при съемке. ху*ло, как и подобает неуверенному в себе, злому существу, сильно комплексует по поводу карликового роста.
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19.01.2023 14:00 Ответить
З-за однієї злобної паскуди трясе весь світ і вмиває кров'ю Україну! Та,курво, вбийте вже це вселенське зло!😡
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19.01.2023 13:59 Ответить
Какие ещё на хрен "судебные процессы" ? Идёт война - врага просто уничтожают. Никому ведь не приходит в голову судить пригожинских уголовников-бандитов под Соледаром и Бахмутом.
Путен и Лука - это такие же бандиты и убийцы, как пригожинские выродки: в яму их, в землю.
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20.01.2023 03:12 Ответить
Не знаю як *****, скоріш за все він або раптово вмре загадково або зникне з кінцями, але я завжди знав і зараз ще більше впевнений, що от як раз Тарган буде в Гаазі віддуватися!
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19.01.2023 16:13 Ответить
Результати голосування: Проти резолюції 14 (Nissinen,Blaško,Collard, de Graaff, Juvin, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Radačovský, Uhrík,Melbārde,Demirel, Konečná, Pereira Sandra, Pimenta Lopes), 2 француза,2 грека,2 словака,2 португ,швед, голандець,латишка, німкеня турецького походження,чешка. Як бачите жодного угорця. 9 комуняк у власних країнах.
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19.01.2023 18:30 Ответить
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19.01.2023 18:39 Ответить
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19.01.2023 19:08 Ответить
Свято наближається . свято наближається ,, наближається свято .. !!!
От і догрались , два довбо...ба - Біба і Боба . Шо с ліцом .?
.
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19.01.2023 19:12 Ответить
В московии комитет госдумы одобрил введение штрафов за неправильное обращение с навозом. Об этом сообщает РИА Новости 18 января.
За нарушение правил перевозки, хранения и реализации побочных продуктов животноводства россиян будут штрафовать на сумму от 30 до 450 тысяч рублей. "Мера позволит понять важность учета навоза", - заявил автор законопроекта, депутат от партии КПРФ Владимир Кашин
https://newsyou.info Напомним, что накануне нового года в российских соцсетях была популярна информация о том, что скульптор-самоучка Михаил Боппосов из якутского села Уолба слепил 2-метровую фигуру кролика, который играет на барабане из навоза
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19.01.2023 21:33 Ответить
У кацапов для модерн арта доступный материал тока лайно. А шо будет после санкций по полной. правду люди говорят, мол, шел хахол , зробив на пол. Шел кацап - зубами цап.
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19.01.2023 22:07 Ответить
Пацан к успеху шел...
Я про Владику Бульбєй
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20.01.2023 01:20 Ответить
Ось би список цих 19 мудаків, які проголосували проти...
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20.01.2023 01:41 Ответить
Лукашенка відпустять під заставу на прохання ОПУ.
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20.01.2023 06:35 Ответить
Надо только хламидии долю занести)
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20.01.2023 07:08 Ответить
 
 