Европарламент принял резолюцию о создании специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины: Там фигурирует и руководство Беларуси
Европарламент принял резолюцию о специальном международном суде по поводу преступления агрессии России против Украины.
Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, у резолюции есть призыв к расследованию не только действий Путина и руководства России, но и Лукашенко и руководства Беларуси.
В то же время, отметил Йозвяк, резолюция носит рекомендательный характер.
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С территории Беларуси (адин нарот), к сожалению, продолжают прилетать в спальные районы украинских городов несущие смерть и разрушения крылатые ракеты «Х-22». Российские бомбардировщики используют воздушное пространство Белоруссии для атак на Украину.
В ночь на 25 июня шесть российских самолетов Ту-22М3, обстреляли двенадцатью крылатыми ракетами Киевскую, Черниговскую и Сумскую области.
Бессменный президент лукашенко охотно сотрудничает с путиным в войне по уничтожению Украины. В нападении 24 февраля 2022 года была задействована белорусская железная дорога - доставка российской бронетехники к украинской границе, медицинская инфраструктура - госпитали для лечения раненых бурятов, сахатых (якутов) и калмыков. Белорусские почтовики без зазрения совести отправляют в Улан-Удэ, Элисту и Якутск украденные российскими наемниками при отступлении драгметаллы, женское белье, бывшее в употреблении, детские игрушки и даже собачьи будки.
Указанные действия Правительства Беларуси подпадают под юридическое определение «агрессор». По нормам международного права предоставление собственной территории для атаки на другое государство само по себе является актом агрессии. Таким образом, усатый автоматически стал второй стороной конфликта.
я нічого не мудрував, не вигадував і не додавав від себе...
тому ваш сарказм і підкріплення його цитатами з вікі зайві (я повірив вам одразу)))
"Хоча парламент має такий обсяг законодавчої влади, який https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83 Рада і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F Комісія не має, він формально не має права законодавчої ініціативи, на кшталт більшості національних парламентів"
Власне, цим можна було почати й на цьому закінчити зміст статті
Путен и Лука - это такие же бандиты и убийцы, как пригожинские выродки: в яму их, в землю.
От і догрались , два довбо...ба - Біба і Боба . Шо с ліцом .?
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За нарушение правил перевозки, хранения и реализации побочных продуктов животноводства россиян будут штрафовать на сумму от 30 до 450 тысяч рублей. "Мера позволит понять важность учета навоза", - заявил автор законопроекта, депутат от партии КПРФ Владимир Кашин
https://newsyou.info Напомним, что накануне нового года в российских соцсетях была популярна информация о том, что скульптор-самоучка Михаил Боппосов из якутского села Уолба слепил 2-метровую фигуру кролика, который играет на барабане из навоза
Я про Владику Бульбєй