Европарламент принял резолюцию о создании специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины: Там фигурирует и руководство Беларуси

Европарламент принял резолюцию о специальном международном суде по поводу преступления агрессии России против Украины.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, у резолюции есть призыв к расследованию не только действий Путина и руководства России, но и Лукашенко и руководства Беларуси.

В то же время, отметил Йозвяк, резолюция носит рекомендательный характер.

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