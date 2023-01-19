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Украина стремится расширить соглашение об экспорте зерна и для стали, - Минэкономики

порт,южный

Украина стремится расширить важное международное соглашение об экспорте зерна через морские порты, включив в него возможность отгрузки стали. Это позволит поддержать экономику страны, пострадавшей от российской войны.

Об этои заявила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко в интервью Bloomberg.

Она призвала развивать соглашение, заключенное в июле 2022 года при участии ООН и Турции, которое открыло три украинских порта для экспорта продовольствия, чтобы облегчить ситуацию на мировом рынке. "Для нас очень важно добавить больше портов и увеличить объемы экспорта", – сказала Юлия Свириденко на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария.

По ее словам, разблокирование дополнительных портов и расширение соглашения является одной из предпосылок для роста ВВП Украины на 3% в 2023 году после падения почти на треть в результате российской агрессии в 2022-м. "Мы сосредоточимся на строительстве дополнительных хранилищ для сельскохозяйственной продукции. Но то, что нам нужно сделать со стратегической точки зрения, – открыть морские порты. Это касается не только продукции сельского хозяйства, но и стали", – подчеркнула министр экономики.

Ранее директор GMK Center Станислав Зинченко заявил, что разблокировка морских портов для экспорта металлопродукции позволит промышленным предприятиям в короткие сроки нарастить объемы производства, а Украине даст ежемесячно $420 млн валютной выручки ежемесячно. В то же время директора трех морских портов - "Южный", "ТИС-Угулья" и "Тис-Руда" - призвали президента Владимира Зеленского распространить действие "зернового коридора" на металлопродукцию: они заявили, что это укрепит гривну и экономику, ведь одно судно с железной рудой обеспечивает $14 млн экспортной выручки, а Украина может отправлять 200 таких кораблей в год.

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Це ясно замість Криму. А Донбас за дозвіл експортувати аміак ?
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19.01.2023 14:03 Ответить
Гниди ************ зняття санкцій з паРаші щоб та могла продавати награбоване в Україні.
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19.01.2023 14:10 Ответить
Яким чином? Можете пояснити?
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19.01.2023 14:17 Ответить
Ахметов не знає як ще можно поповнити бюджет московії офіційно...
Газ то вже не хочуть купувати, бо називають його "кровавий"...

________________
Не забуваємо нічого і нікого.

Азов=котли.
справа проти Кривоноса = Вагнергейт
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19.01.2023 15:08 Ответить
Опять строительство))а война как?на носки теплые денег нет а на хранилища есть))Да,бизнес живет параллельной жизнью:
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19.01.2023 14:43 Ответить
 
 